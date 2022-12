Program Guide 08-07-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:54 Sir Granville Bantock Celtic Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

00:34:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

01:10:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat

Fauré Quartet DeutGram 6609

01:39:00 00:22:46 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

02:03:00 00:53:14 Franz Schubert String Quintet in C major

Tokyo String Quartet David Watkin, cello Harm Mundi 807427

02:57:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé Berlin Philharmonic

Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

03:55:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

04:34:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:05:00 00:18:26 Heitor Villa-Lobos Guitar Concerto

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

05:24:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

05:44:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

05:54:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

05:57:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

06:10:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

06:24:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite

Les Délices Délices 2012

06:31:00 00:11:17 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

06:43:00 00:08:09 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

06:51:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

06:55:00 00:02:39 Joseph J. Richards March "Shield of Liberty"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

07:10:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

07:20:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

07:26:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:30:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

07:40:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

07:49:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

07:54:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:57:00 00:00:55 Leo Arnaud Olympic Theme from "Bugler's Dream"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

08:05:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:10:00 00:07:20 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

08:20:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

08:25:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from "Carmen Suite"

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

08:40:00 00:07:58 Marcel Grandjany Rhapsodie for Harp Op 10

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:51:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A Op 5

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:55:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:24:00 00:03:40 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:32:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

09:50:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

09:51:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

09:55:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:03:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

10:08:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:19:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

10:28:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:33:00 00:12:45 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

Ying Quartet Sono Lumin 92143

10:50:00 00:30:27 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

11:20:00 00:06:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

11:28:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

11:37:00 00:06:19 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn"

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

11:45:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

11:54:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:18:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:26:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

12:35:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:43:00 00:10:28 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:54:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art – Session 3 of the Semi-Final Round as the remaining eight contestants vie for honors in one of the world’s most prestigious events of its kind

13:05 COMPETITOR: Annika Treutler

Haydn Variations in f Hob. XVII:6

Hindemith Suite "1922" Op 26

Scriabin Preludes Op 13

Schumann/Liszt Widmung S 566 & Fruehlingsnacht S 568

Liszt Hungarian Rhapsody No. 8 in f-Sharp S 244

14:03:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

14:10:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

14:20 COMPETITOR: Oskar Jezior

Berg Sonata Op 1

Liszt Nuages gris S 119

Beethoven Piano Sonata No. 29 in B-Flat Op 106 Hammerklavier

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:18:00 00:09:57 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

15:31:00 00:10:37 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

15:43:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

16:06:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:11:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

16:28:00 00:05:16 Jerome Moross The Proud Rebel: Main title & Wagon Ride

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 6030

16:37:00 00:03:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 11 in D minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

16:41:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

16:53:00 00:02:58 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Catalane

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

16:57:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

17:05:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

17:12:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

17:21:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

17:39:00 00:05:44 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

17:46:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

17:52:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:56:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from "William Tell" Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

BBC NEWS; SYMPHONY AT SEVEN AT SIX with John Simna

18:12:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

18:28:00 00:25:57 Ludwig Spohr Clarinet Concerto No. 2 in E flat Op 57

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art – Session 4 of the Semi-Final Round as the remaining eight contestants vie for honors in one of the world’s most prestigious events of its kind; the four finalists will be announced following this session

19:05 COMPETITOR: Stanislav Khristenko

Bartok Sonata Sz. 80

Schumann Fantasie in C Op 17

Liszt Rhapsodie espagnole

20:20 COMPETITOR: François Dumont

Beethoven Piano Sonata No. 32 in c Op 111

Ravel Gaspard de la nuit

Liszt Vallee d'Obermann

ESSENTIAL CLASSICS

21:17:00 00:22:46 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

21:41:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by the Uptown String Quartet

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:11:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:24:00 00:03:45 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

Canadian Brass RCA 68633

23:27:00 00:04:55 Traditional Wayfaring Stranger

Sharon Isbin, guitar; Joan Baez, vocals Sony 745456

23:32:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel James Galway, flute DeutGram 3024

23:41:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:46:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:56:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011