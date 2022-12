Program Guide 07-18-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur

Salvatore Accardo, violin Philips 438748

00:41:00 00:49:53 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Suite

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

01:32:00 00:23:05 Marc-Antoine Charpentier Te Deum

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

01:56:00 00:29:17 César Franck Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

02:27:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

03:16:00 00:30:50 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 10 in E flat major Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

03:48:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

04:16:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg

Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

04:40:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

05:15:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:34:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:52:00 00:06:15 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:02 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

06:10:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras

Eric Ruske, horn Telarc 80367

06:20:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

06:25:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

06:37:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis

Royal Choral Society EMI 28379

06:40:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

06:51:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The Gladiator"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:10:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

07:15:00 00:05:17 Marc-André Hamelin Meditation on "Laura"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:22:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

07:25:00 00:06:53 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443753

07:40:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten

Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

07:47:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:55:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th tone

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:57:00 00:02:20 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow, clarinet Azica 72216

08:05:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

08:10:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:20:00 00:01:59 Gregorian Chant O gloriosa domina

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

08:25:00 00:09:24 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 54091

08:36:00 00:02:01 Kermit Poling A Holly and Ivy Calypso

West Edge String Quartet Centaur 3087

08:40:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel

James Galway, flute DeutGram 3024

08:49:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

08:53:00 00:05:30 Klaus Badelt Pirates of the Caribbean: Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:23:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite

Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

09:34:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

09:43:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

09:51:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

09:55:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:05:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

10:09:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg

Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

10:18:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

10:27:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

10:31:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

10:50:00 00:25:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 92 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

11:18:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:30:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe;

Catherine Latham, oboe Chandos 610

11:39:00 00:07:47 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

11:48:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur

Salvatore Accardo, violin Philips 438748

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:18:00 00:06:53 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

12:27:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:39:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes "Du und Du" Op 367

Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

12:47:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:57:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet;

David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:46:04 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

13:46:00 00:12:55 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

14:00 LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: Hershey Felder with WCLV’s Bill O’Connell

previews his one-man show Maestro: Leonard Bernstein at the Allen Theater

presented by Cleveland Playhouse

JULY CHOICE CDs

15:03:00 00:07:21 Norman Dello Joio Bagatelles

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:12:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

15:23:00 00:21:43 Claude Debussy La mer

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

15:47:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:55:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:52 George Frideric Handel Rinaldo: Or la tromba

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider

Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

16:06:00 00:03:26 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

16:11:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

16:26:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

16:34:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin

Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

16:41:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet;

Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

16:52:00 00:02:50 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota

Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

16:57:00 00:01:53 Antonio Veracini Vivace from Violin Concerto Op 3

Paramount Brass Centaur 2355

17:05:00 00:04:42 Carl Nielsen Menuett from Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

17:12:00 00:09:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

George Szell New York Philharmonic IMG 75962

17:22:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:38:00 00:04:39 Tobias Picker Old and Lost Rivers

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62729

17:46:00 00:03:11 Anonymous Spiritual "Deep River"

Dale Warland Brian L. Steele, baritone; Dale Warland Singers Gothic 49243

17:52:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:55:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

18:24:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

18:32:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

18:39:00 00:15:41 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

18:54:00 00:03:43 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Russian Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat

Concerto Cologne Teldec 98420

19:22:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:55 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

20:14:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

21:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: Royal Concertgebouw

Orchestra/Pierre Boulez

21:03:00 00:16:30 Anton Webern Six Pieces for Orchestra Op 6

21:22:00 01:15:43 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

22:39:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

22:46:00 00:13:38 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 442068

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

23:07:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:13:00 00:07:49 Johann Nepomuk Hummel Andante from String Quartet No. 3 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:23:00 00:05:52 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "O Mensch, bewein dein' Suende gross

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

23:28:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:40:00 00:04:39 Tobias Picker Old and Lost Rivers

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62729

23:44:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402