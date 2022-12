Program Guide 07-11-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:11 Franz Joseph Haydn Symphony No. 45 in F sharp minor

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

00:30:00 00:33:33 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

01:05:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat

BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus;

Hillevi Martinpelto, soprano; Nicole Cabell, soprano;

Katarina Karnéus, mezzo-sop BBC 330

02:26:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola;

Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

03:02:00 00:17:04 Johannes Brahms Song of Destiny Op 54

San Francisco Symphony Herbert Blomstedt

San Francisco Sym Chorus Decca 430281

03:20:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

03:51:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

04:18:00 00:27:29 Felix Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

04:47:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

05:18:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

05:37:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

06:10:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

06:20:00 00:07:45 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

06:25:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G Op 79

HJ Lim, piano EMI 64952

06:40:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

06:51:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies

La Nef Atma 2650

06:55:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:10:00 00:06:45 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Berlin Philharmonic Mariss Jansons

Midori, violin Sony 730111

07:20:00 00:04:01 Thomas Tallis Audivi vocem

Tallis Scholars Gimell 934

07:25:00 00:06:01 Raymond Mase Elizabethan Dances and Airs

American Brass Quintet Summit 181

07:40:00 00:06:10 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar;

Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:55:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

08:05:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:10:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

08:20:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

08:25:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford

Marc Schachman, oboe Centaur 3108

08:40:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

08:55:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras

Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:56:00 00:05:29 Emmerich Kálmán Miss Sunshine: Overture

Peter Falk WDR Symphony Cologne LaserLight 14165

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:25:00 00:08:41 Max Steiner They Died With Their Boots On: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:40:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

09:50:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl

Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

10:01:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

10:08:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

10:16:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin;

Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

10:24:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:29:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

10:45:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:50:00 00:28:45 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A

English Concert Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

11:24:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture

A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

11:34:00 00:07:21 Norman Dello Joio Bagatelles

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

11:42:00 00:06:59 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen

Sol Gabetta, cello RCA 75951

11:50:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

12:17:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

12:24:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:34:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:42:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:54:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

13:31:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa

Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:05:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

14:10:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia

Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

14:21:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer

Monica Huggett, violin VirginClas 61172

14:31:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

14:41:00 00:11:39 Georges Bizet Scherzo & Finale from Symphony No. 1

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

JULY CHOICE CDs

15:00:00 00:09:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

George Szell New York Philharmonic IMG 75962

15:12:00 00:05:55 Hannah Lash Stalk

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:20:00 00:14:13 Avner Dorman Concerto Grosso

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Arnaud Sussmann, violin;

Lily Francis, violin; Eric Nowlin, viola; Michal Korman, cello;

Aya Hamada, harpsichord Naxos 559620

15:37:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:46:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

16:06:00 00:02:42 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

16:11:00 00:11:30 Antonín Dvorák Finale from Piano Concerto Op 33

Odense Symphony Justin Brown

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

16:27:00 00:03:43 John Williams Angela's Ashes: The Lanes of Limerick

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

16:36:00 00:03:52 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

16:41:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:52:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

16:57:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

17:05:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

17:22:00 00:12:44 Johannes Brahms Nänie Op 82

San Francisco Symphony Herbert Blomstedt

San Francisco Sym Chorus Decca 430281

17:39:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

17:46:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:52:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

17:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach

Verdehr Trio Crystal 745

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

18:28:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

18:36:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:44:00 00:12:43 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

18:56:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

19:21:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin, piano EMI 26645

CHAMBERFEST CLEVELAND: Mirrors - Recorded Sunday, June 30 in Dunham Tavern

Artists: Julie Albers, Noah Bendix-Balgley, Yehonatan Berick, Diana Cohen, Franklin Cohen,

Robert deMaine, Amy Schwartz Moretti, Dmitri Murrath, Matan Porat, Orion Weiss

20:03:00 00:03:09 Henry Purcell Fantasia à 5 "Upon One Note" in F

20:11:00 00:02:40 Henry Purcell The Fairy Queen: Chaconne

20:17:00 00:29:39 Benjamin Britten String Quartet No. 2 in C major Op 36

20:54:00 00:31:18 Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A major Op 18

21:18:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

SYMPHONYCAST with Alison Young: Dresden State Orchestra/Christian Thielemann

22:04:00 01:19:04 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor

23:26:00 00:09:11 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

23:39:00 00:14:20 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81