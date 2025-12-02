© 2025 Ideastream Public Media

Amanpour and Company

December 3, 2025

Season 2025 Episode 8046 | 55m 45s

Fmr. U.S. Amb. to NATO Julianne Smith unpacks Steve Witkoff and Jared Kushner's meeting with Vladimir Putin over Ukraine peace. Jeremy Diamond brings us a report on the fate of Gaza's missing. Fmr. Israeli PM Ehud Olmert discusses Israeli settler violence in the West Bank. Sen. Bill Cassidy (R-LA) shares his plan to lower healthcare costs ahead of expiring enhanced premium tax credits.

Aired: 12/02/25
Watch 18:01
Amanpour and Company
Sen. Cassidy Has a Plan to Lower Healthcare Costs. Can It Work?
Sen. Bill Cassidy (R-LA) discusses his proposal to lower healthcare premiums.
Clip: S2025 E8046 | 18:01
Watch 55:51
Amanpour and Company
December 2, 2025
Yaroslav Trofimov; Andrey Kurkov; Steve Hartman; Bryan Muehlberger, Mahnaz Afkhami
Episode: S2025 E8045 | 55:51
Watch 18:43
Amanpour and Company
New Doc Captures the Untouched Bedrooms of School Shooting Victims
Bryan Muehlberger and Steve Hartman discuss the documentary "All the Empty Rooms."
Clip: S2025 E8045 | 18:43
Watch 17:51
Amanpour and Company
Why Is American Student Achievement Down? (It’s Not Trump or the Pandemic)
Writer Andrew Rice discusses the steep decline in U.S. student achievement.
Clip: S2025 E8044 | 17:51
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 1, 2025
Stephen Collinson; Brian Winter; John Kerry; Pastor Tim Johnson; Andrew Rice
Episode: S2025 E8044 | 55:50
Watch 17:59
Amanpour and Company
Country Star Kenny Chesney On His Music and New Memoir
Kenny Chesney discusses his new book "Heart Life Music."
Clip: S2025 E8041 | 17:59
Watch 55:39
Amanpour and Company
November 26, 2025
Dmytro Kuleba; Mark Strong; Lesley Manville; Kenny Chesney
Episode: S2025 E8041 | 55:39
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 25, 2025
Stephen Collinson; Dr. Atul Gawande; Tom Jennings; Susan Choi; David Herzberg
Episode: S2025 E8040 | 55:50
Watch 18:24
Amanpour and Company
Drug Historian Challenges Trump’s War on Fentanyl
David Herzberg discusses why he believes Trump's approach to curbing illicit drug supply is flawed.
Clip: S2025 E8040 | 18:24
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 28, 2025
Tom Johnson; Adam Cvijanovic; Fara Dabhoiwala
Episode: S2025 E8043 | 55:45
