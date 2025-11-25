© 2025 Ideastream Public Media

Amanpour and Company

November 24, 2025

Season 2025 Episode 8039 | 55m 50s

Matthew Chance reports on progress towards a peace plan between Russia and Ukraine. Tymofiy Mylovanov, President of the Kyiv School of Economics, gives insight into the corruption scandal Pres. Zelensky is facing at home. LA Times' Nabih Bulos reports on Israeli airstrikes on Hezbollah in Lebanon. Filmmaker Jimmy Chin follows war photographer Lynsey Addario as she navigates danger and motherhood.

Aired: 11/23/25
Extras
Watch 18:24
Amanpour and Company
Drug Historian Challenges Trump’s War on Fentanyl
David Herzberg discusses why he believes Trump's approach to curbing illicit drug supply is flawed.
Clip: S2025 E8040 | 18:24
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 25, 2025
Stephen Collinson; Dr. Atul Gawande; Tom Jennings; Susan Choi; David Herzberg
Episode: S2025 E8040 | 55:50
Watch 18:33
Amanpour and Company
Turning the Lens on War Photographer Lynsey Addario in New Doc “Love + War”
Lynsey Addario and Jimmy Chin discuss their new documentary "Love + War."
Clip: S2025 E8039 | 18:33
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 28, 2025
Tom Johnson; Adam Cvijanovic; Fara Dabhoiwala
Episode: S2025 E8043 | 55:45
Watch 18:06
Amanpour and Company
How the Sports Industry Is Reeling from Betting Scandals
Sports journalist Joon Lee discusses the impact of a wave of betting scandals in U.S. sports.
Clip: S2025 E8038 | 18:06
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: S2025 E8038 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: S2025 E8037 | 55:45
Watch 17:56
Amanpour and Company
Connecting Trayvon Martin to Trump: Jelani Cobb Explains How We Got Here
Jelani Cobb discusses his book " Three or More Is a Riot."
Clip: S2025 E8037 | 17:56
Watch 18:04
Amanpour and Company
Pulitzer Prize Winner on Trump Climate Policy & Bill Gates’ Climate Reversal
Puliter Prize winner Elizabeth Kolbert discusses her new book "Life on a Little-Known Planet."
Clip: S2025 E8036 | 18:04
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: S2025 E8036 | 55:50
