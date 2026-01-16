© 2026 Ideastream Public Media

Amanpour and Company

January 19, 2025

Season 2025 Episode 8079 | 55m 53s

Nic Robertson reports on Greenlanders' reactions to Donald Trump's threats to take the territory. Former diplomats Heather Conley and Sir Peter Westmacott discuss Greenland's strategic importance and the effect of this issue on global politics. Law professor Kimberlé Crenshaw reflects on the legacy of MLK Jr. Former Assistant U.S. Attorney Mike Gordon discusses the Justice Department under Trump.

Aired: 01/18/26
Watch 18:16
Amanpour and Company
Fmr. Federal Prosecutor on the Turmoil Inside Trump’s Justice Department
Mike Gordon discusses the Justice Department's actions in Trump's second term.
Clip: S2025 E8079 | 18:16
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 16, 2026
Shirin Ebadi; Theodor Meron; Dr. Ezekiel Emanuel
Episode: S2025 E8078 | 55:50
Watch 18:08
Amanpour and Company
Dr. Ezekiel Emanuel on Vaccines, Healthcare and Living a Healthy Life
Dr. Ezekiel Emanuel offers his advice on leading a healthy life in his book "Eat Your Ice Cream."
Clip: S2025 E8078 | 18:08
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 15, 2025
Mohammad Marandi; Nazenin Ansari; Phil Gunson; Andrew Ross Sorkin
Episode: S2025 E8077 | 55:54
Watch 18:25
Amanpour and Company
Andrew Ross Sorkin Explains the DOJ Criminal Investigation of the Fed Chair
Andrew Ross Sorkin discusses the DOJ investigation into Fed Chair Jerome Powell.
Clip: S2025 E8077 | 18:25
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 14, 2026
Jomana Karadsheh; Elliott Abrams; Kaouther Ben Hania; Mike Fox
Episode: S2025 E8076 | 55:50
Watch 18:49
Amanpour and Company
Renee Good’s Killing Tests the Limits of Accountability
Mike Fox highlights how Renee Good's killing is part of a wider trend of federal impunity.
Clip: S2025 E8076 | 18:49
Watch 18:30
Amanpour and Company
Trump’s Bid for Greenland and the Larger Power Struggle in the Arctic
Kenneth Rosen discusses his book “Polar War.”
Clip: S2025 E8075 | 18:30
Watch 55:55
Amanpour and Company
January 13, 2025
Nazanin Boniadi; Nina Khrushcheva; Jacob Soboroff; Kenneth Rosen
Episode: S2025 E8075 | 55:55
Watch 55:52
Amanpour and Company
January 12, 2026
Abbas Milani; Douglas Holtz-Eakin; Ben Markovits; Shawn Hubler
Episode: S2025 E8074 | 55:52
