WCLV Program Guide 1-28-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Grétry, André Lucile Orch de Bretagne/Stefan Sanderling ASV CDDCA-1095 Grétry: Suites & Overtures 5:07
0:05:07 Franck, César Violin Sonata in A Shauna Rolston, vc; Menahem Pressler, p Summit DCD-109 Faure: Sonata No. 1/ Franck: Sonata In A Major 29:24:00
0:36:09 Canning, Thomas Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Houston Sym/Leopold Stokowski Everest EVC-9004 n/a 11:03
0:47:12 Hanson, Howard Three Miniatures, Op 12 Thomas Labé, p Naxos 8.559047 HANSON: Piano Sonata / Poemes erotiques / For the First Time 7:25
0:54:37 Hanson, Howard Merry Mount Suite (1938) Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz Delos DE-3105 Symphony No. 4 'Requiem', Suite from 'Merry Mount', Lament for Beowulf 1:43
1:00:00 Gallot, Jacques Folies d'Espagne Toyohiko Satoh, l Channel Classics CCS-0490 Chaconne 5:21
1:05:21 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 22 in E-Flat, "Der Philosoph" Orpheus Chamber Orch DG 427337-2 Symphonies No. 22 (Philosopher) • No. 63 (La Roxelane) • No. 80 19:08
1:26:13 Ponce, Manuel Variations and Fugue on "Folias de España" Oscar Ghiglia, g Stradivarius STR-33568 Ponce: Guitar Collection, Vol. 3 29:15:00
1:55:28 Ponce, Manuel Four Mexican Dances Argentina Duran, p Bravo Music 0 Rapsodia Mexicana 1:27
2:00:00 Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, "Komm, Heiliger Geist Herre Gott" BWV 651 Lionel Rogg, o Harmonia Mundi HMX-290772.833 (12) Bach: Complete Organ Works 5:53
2:05:53 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069 Berlin Academy for Ancient Music Harmonia Mundi HMC-901578/9 (2) Bach: Orchestral Suites No 1-4 24:09:00
2:30:02 Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Francesco Tristano, p Naive V-8619 Bach: The 6 Partitas 1:47
2:31:49 Milhaud, Darius Pastoral Fantasy, Op. 188 Vlastimil Lejsek, p; Brno State Phil/Jiri Waldhans Praga PR-250025 Milhaud: L'Esprit du Concerto 9:35
2:41:24 Tailleferre, Germaine Ballade for Piano and Orchestra Marciano, p; Radio Luxembourg Orch/de Froment Vox ACD-8157 Music In Paris In The 1920s 14:17
2:55:41 Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Francesco Tristano, p Naive V-8619 Bach: The 6 Partitas 1:53
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life)" St Martin's Academy/Sir Neville Marriner EMI/Ang CDM5-66646-2 Pure Classics 5:15
3:05:15 Handel, George Frideric Organ Concerto No. 14 in A Simon Preston, o (Byfield, 1766); English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 413465-2 (2) Handel: Complete Organ Concertos 17:38
3:22:53 Bach, Johann Sebastian Das Orgelbuchlein, BWV 599/644 Lionel Rogg, o (Silbermann instrument, Arlesheim, Switzerland) Harmonia Mundi HMX-290772.83 (12) Bach: L'Œuvre D'Orgue 1:50
3:24:43 Bruch, Max Swedish Dances, Op. 63 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur Philips 420932-2 (2) Max Bruch: The 3 Symphonies / Swedish Dances · Schwedische Tänze 9:58
3:34:41 Alfvén, Hugo Swedish Rhapsody #2, Op 24, "Upsala-rapsodi" Royal Stockholm Phil/Neeme Järvi BIS CD-725 Hugo Alfven: Symphonies Nos. 1-5, Swedish Rhapsodies 9:52
3:44:33 Brahms, Johannes Academic Festival Overture, Op. 80 Vienna Phil/Leonard Bernstein DG 410031-2 Brahms: Violin Concerto and Double Concerto 10:22
3:54:55 Brahms, Johannes Eight Songs and Romances, Op. 14 Juliane Banse, s; Helmut Deutsch, p CPO 999441-2 Lieder - Complete Edition Vol. 1 1:26
4:00:00 Dvorák, Antonín From the Bohemian Forest, Op 68 Iglika Marinova; Marco Kraus, p Balkanton 40107 Piano Duo 5:42
4:05:42 Smetana, Bedrich Má Vlast (My Fatherland) Vienna Phil/Nikolaus Harnoncourt RCA 82876-2 (2) Má vlast 13:52
4:20:56 Rachmaninoff, Sergei Cello Sonata in g, Op. 19 Wendy Warner, vc; Irina Nuzova, p Cedille CDR-90000120 Russian Music for Cello & Piano 34:05:00
4:55:01 Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Maryinsky Theatre Orch London 4757669 (2) Tchaikovsky * Swan Lake * Orchestra of the Mariinsky Theatre * Valery Gergiev 1:39
5:00:00 Debussy, Claude Suite, "Pour le piano" Paris Opera Orch/Manuel Rosenthal Adès 13.283-2 Hommage a Manuel Rosenthal 5:12
5:05:12 Rodrigo, Joaquín Suite pour piano (1923) Gregory Allen, p Bridge BCD-9027-A/B (2) Joaquin Rodrigo: The Complete Music for Piano 9:18
5:14:30 Debussy, Claude Images, Set 3, for Orchestra Amsterdam Concertgebouw Orch/Bernard Haitink Philips 416444-2 Debussy: Orchestral Music 20:03
5:35:59 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #31 in A-Flat, Op 110 Freddy Kempf, p BIS CD-1120 Beethoven - Sonatas Op.109, Op.110 & Op.111 18:10
5:54:09 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Berlin Chamber Orch/Helmut Koch Brilliant Classics 93525 (85) Beethoven Edition: Complete Works 1:40
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Keith Jarrett: Dance from Violin Sonata (1984)
Franz Schubert: Scherzo from 'Grand Duo' Sonata (1824)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Mary Ann Griebling: Wild Wood - Quiet Wood (2001)
Leroy Anderson: The Typewriter (1950)
Jean-Marie Leclair: Tambourin (1730)
Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)
Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889)
John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)
Keith Fitch: Knock on Wood (2012)
Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances (1938)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 23 in D (1838)
Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 (1917)
Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 13 (1783)
Eduard Kremser: We Gather Together
Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)
Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)
Carl Friedrich Abel: Symphony in F (1767)
Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite (1939)
Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 in E-Flat (1915)
George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)
Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)
Claude Debussy: Pour le piano (1901)
Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)
Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' (1941)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)
Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)
Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1816)
Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber' (1943)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)
Jean Sibelius: Symphony No. 4 in a (1911)
Siegfried Wagner: Scherzo (1922)
Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)
Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)
Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)
Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Felix Mendelssohn: Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)
Luigi Boccherini: Symphony No. 17 in A (1782)
Sir John Tavener: The Lamb (1982)
Sir John Tavener: Song for Athene (1994)
Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave (1887)
Ottorino Respighi: String Quartet in D (1904)
Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in D (1722)
Manuel de Falla: El amor brujo: Suite (1915)
Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' (1599)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)
Darius Milhaud: La Cheminée du roi René (1939)
Irving Berlin: Cheek to Cheek (1935)
John Stanley: Concerto Grosso in D (1742)
Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)
Orlande de Lassus: Matona mia cara (1555)
Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10/6 (1728)
Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)
Johannes Brahms: A German Requiem: For Here We Have No Lasting Place (1868)
Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)
Felix Mendelssohn: Swiss Song from String Symphony No. 11 (1823)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)
Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture (1861)
Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)
Sir William Walton: Coronation Te Deum (1953)
Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture (1867)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Joseph Marx: Piano Concerto in E 'Romantic' (1920)
Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938)
20:00 OVATIONS:
Akron Symphony Orchestra Akron’s Bicentennial EJ Thomas Hall, given December 3, 2025 Christopher Wilkins, Conductor Jocelyn Grant, vocal soloist Theron Brown, piano Mark Greer, piano
Dearest Enemy Overture Richard Rodgers, arranged David Kempers
“Our Day Will Come” music by Mort Garson, lyrics by Bob Hilliard
arranged David Kempers
Three Spirituals for Orchestra Julia Perry
Soap Box Derby Rag Eric Benjamin
Emlanjeni (first performance) James Wilding
Summer Roger Zahab
Alegrías (first performance, full orchestra version) Margi Griebling-Haigh
INTERMISSION
National Inventors Hall March Henry Pawlak
Morning Horizon Theron Brown arranged David Kempers
Theron Brown, piano
Concerto for the Left Hand Maurice Ravel
Mark Greer, piano
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler (1884)
Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto in a (1720)
Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)
Jules Massenet: Don Quichotte: Act 5 Entr'acte (1910)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Manuel de Falla: El amor brujo (1915)
Giuseppe Verdi: Requiem: Libera me (1874)
Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten: Empress Awakening Scene (1919)
23:00 QUIET HOUR
Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)
Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 (1778)
Howard Shore: The Return of the King: Into the West (2003)
Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)
Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)
John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)
Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat (1871)
Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)
Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)