Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 1-28-2026

Published January 28, 2026 at 11:32 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Grétry, André    Lucile   Orch de Bretagne/Stefan Sanderling      ASV     CDDCA-1095     Grétry: Suites & Overtures         5:07
0:05:07 Franck, César   Violin Sonata in A          Shauna Rolston, vc; Menahem Pressler, p            Summit DCD-109          Faure: Sonata No. 1/ Franck: Sonata In A Major 29:24:00
0:36:09 Canning, Thomas          Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan        Houston Sym/Leopold Stokowski Everest EVC-9004         n/a       11:03
0:47:12 Hanson, Howard           Three Miniatures, Op 12 Thomas Labé, p            Naxos            8.559047          HANSON: Piano Sonata / Poemes erotiques / For the First Time 7:25
0:54:37 Hanson, Howard           Merry Mount Suite (1938)          Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz           Delos   DE-3105           Symphony No. 4 'Requiem', Suite from 'Merry Mount', Lament for Beowulf        1:43
1:00:00 Gallot, Jacques Folies d'Espagne           Toyohiko Satoh, l          Channel Classics            CCS-0490         Chaconne         5:21
1:05:21 Haydn, Franz Joseph    Symphony No. 22 in E-Flat, "Der Philosoph"       Orpheus Chamber Orch  DG       427337-2          Symphonies No. 22 (Philosopher) • No. 63 (La Roxelane) • No. 80        19:08
1:26:13 Ponce, Manuel  Variations and Fugue on "Folias de España"       Oscar Ghiglia, g            Stradivarius      STR-33568       Ponce: Guitar Collection, Vol. 3  29:15:00
1:55:28 Ponce, Manuel  Four Mexican Dances   Argentina Duran, p        Bravo Music     0            Rapsodia Mexicana       1:27
2:00:00 Bach, Johann Sebastian            Chorale Prelude, "Komm, Heiliger Geist Herre Gott" BWV 651          Lionel Rogg, o   Harmonia Mundi            HMX-290772.833 (12)   Bach: Complete Organ Works 5:53
2:05:53 Bach, Johann Sebastian            Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069    Berlin Academy for Ancient Music       Harmonia Mundi            HMC-901578/9 (2)        Bach: Orchestral Suites No 1-4            24:09:00
2:30:02 Bach, Johann Sebastian            Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Francesco Tristano, p        Naive   V-8619 Bach: The 6 Partitas     1:47
2:31:49 Milhaud, Darius Pastoral Fantasy, Op. 188         Vlastimil Lejsek, p; Brno State Phil/Jiri Waldhans         Praga   PR-250025       Milhaud: L'Esprit du Concerto    9:35
2:41:24 Tailleferre, Germaine     Ballade for Piano and Orchestra Marciano, p; Radio Luxembourg Orch/de Froment   Vox      ACD-8157         Music In Paris In The 1920s            14:17
2:55:41 Bach, Johann Sebastian            Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Francesco Tristano, p        Naive   V-8619 Bach: The 6 Partitas     1:53
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Bach, Johann Sebastian            Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life)"       St Martin's Academy/Sir Neville Marriner            EMI/Ang           CDM5-66646-2 Pure Classics   5:15
3:05:15 Handel, George Frideric Organ Concerto No. 14 in A       Simon Preston, o (Byfield, 1766); English Concert/Trevor Pinnock   DG Archiv        413465-2 (2)     Handel: Complete Organ Concertos          17:38
3:22:53 Bach, Johann Sebastian            Das Orgelbuchlein, BWV 599/644          Lionel Rogg, o (Silbermann instrument, Arlesheim, Switzerland) Harmonia Mundi            HMX-290772.83 (12) Bach: L'Œuvre D'Orgue 1:50
3:24:43 Bruch, Max       Swedish Dances, Op. 63           Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur   Philips  420932-2 (2)     Max Bruch: The 3 Symphonies / Swedish Dances · Schwedische Tänze      9:58
3:34:41 Alfvén, Hugo     Swedish Rhapsody #2, Op 24, "Upsala-rapsodi" Royal Stockholm Phil/Neeme Järvi          BIS       CD-725 Hugo Alfven: Symphonies Nos. 1-5, Swedish Rhapsodies      9:52
3:44:33 Brahms, Johannes        Academic Festival Overture, Op. 80       Vienna Phil/Leonard Bernstein          DG       410031-2          Brahms: Violin Concerto and Double Concerto            10:22
3:54:55 Brahms, Johannes        Eight Songs and Romances, Op. 14       Juliane Banse, s; Helmut Deutsch, p         CPO     999441-2          Lieder - Complete Edition Vol. 1 1:26
4:00:00 Dvorák, Antonín From the Bohemian Forest, Op 68         Iglika Marinova; Marco Kraus, p            Balkanton         40107   Piano Duo         5:42
4:05:42 Smetana, Bedrich         Má Vlast (My Fatherland)           Vienna Phil/Nikolaus Harnoncourt      RCA     82876-2 (2)       Má vlast           13:52
4:20:56 Rachmaninoff, Sergei    Cello Sonata in g, Op. 19           Wendy Warner, vc; Irina Nuzova, p         Cedille  CDR-90000120 Russian Music for Cello & Piano 34:05:00
4:55:01 Tchaikovsky, Peter        Swan Lake, Op. 20        Maryinsky Theatre Orch London            4757669 (2)      Tchaikovsky * Swan Lake * Orchestra of the Mariinsky Theatre * Valery Gergiev  1:39
5:00:00 Debussy, Claude           Suite, "Pour le piano"     Paris Opera Orch/Manuel Rosenthal            Adès    13.283-2           Hommage a Manuel Rosenthal  5:12
5:05:12 Rodrigo, Joaquín           Suite pour piano (1923) Gregory Allen, p            Bridge            BCD-9027-A/B (2)         Joaquin Rodrigo: The Complete Music for Piano 9:18
5:14:30 Debussy, Claude           Images, Set 3, for Orchestra      Amsterdam Concertgebouw Orch/Bernard Haitink     Philips  416444-2          Debussy: Orchestral Music        20:03
5:35:59 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #31 in A-Flat, Op 110        Freddy Kempf, p            BIS       CD-1120           Beethoven - Sonatas Op.109, Op.110 & Op.111 18:10
5:54:09 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8       Berlin Chamber Orch/Helmut Koch         Brilliant Classics           93525 (85)        Beethoven Edition: Complete Works           1:40

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Keith Jarrett: Dance from Violin Sonata (1984)
Franz Schubert: Scherzo from 'Grand Duo' Sonata (1824)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Mary Ann Griebling: Wild Wood - Quiet Wood (2001)
Leroy Anderson: The Typewriter (1950)
Jean-Marie Leclair: Tambourin (1730)
Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)
Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889)
John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)
Keith Fitch: Knock on Wood (2012)
Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances (1938)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 23 in D (1838)
Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 (1917)
Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 13 (1783)
Eduard Kremser: We Gather Together
Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)
Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)
Carl Friedrich Abel: Symphony in F (1767)
Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite (1939)
Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 in E-Flat (1915)
George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)
Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)
Claude Debussy: Pour le piano (1901)
Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)
Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' (1941)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)
Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)
Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1816)
Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber' (1943)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)
Jean Sibelius: Symphony No. 4 in a (1911)
Siegfried Wagner: Scherzo (1922)
Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)
Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)
Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)
Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Felix Mendelssohn: Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)
Luigi Boccherini: Symphony No. 17 in A (1782)
Sir John Tavener: The Lamb (1982)
Sir John Tavener: Song for Athene (1994)
Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave (1887)
Ottorino Respighi: String Quartet in D (1904)
Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in D (1722)
Manuel de Falla: El amor brujo: Suite (1915)
Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' (1599)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)
Darius Milhaud: La Cheminée du roi René (1939)
Irving Berlin: Cheek to Cheek (1935)
John Stanley: Concerto Grosso in D (1742)
Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)
Orlande de Lassus: Matona mia cara (1555)
Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10/6 (1728)
Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)
Johannes Brahms: A German Requiem: For Here We Have No Lasting Place (1868)
Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)
Felix Mendelssohn: Swiss Song from String Symphony No. 11 (1823)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)
Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture (1861)
Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)
Sir William Walton: Coronation Te Deum (1953)
Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture (1867)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Joseph Marx: Piano Concerto in E 'Romantic' (1920)
Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938)

20:00 OVATIONS:
Akron Symphony Orchestra Akron’s Bicentennial EJ Thomas Hall, given December 3, 2025 Christopher Wilkins, Conductor Jocelyn Grant, vocal soloist Theron Brown, piano Mark Greer, piano
Dearest Enemy Overture Richard Rodgers, arranged David Kempers
“Our Day Will Come” music by Mort Garson, lyrics by Bob Hilliard
arranged David Kempers
Three Spirituals for Orchestra Julia Perry
Soap Box Derby Rag Eric Benjamin
Emlanjeni (first performance) James Wilding
Summer Roger Zahab
Alegrías (first performance, full orchestra version) Margi Griebling-Haigh 
INTERMISSION
National Inventors Hall March Henry Pawlak
Morning Horizon Theron Brown arranged David Kempers
Theron Brown, piano
Concerto for the Left Hand Maurice Ravel
Mark Greer, piano

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler (1884)
Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto in a (1720)
Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)
Jules Massenet: Don Quichotte: Act 5 Entr'acte (1910)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Manuel de Falla: El amor brujo (1915)
Giuseppe Verdi: Requiem: Libera me (1874)
Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten: Empress Awakening Scene (1919)

23:00 QUIET HOUR
Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)
Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 (1778)
Howard Shore: The Return of the King: Into the West (2003)
Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)
Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)
John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)
Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat (1871)
Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)
Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)
