WCLV Program Guide 1-27-2026

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus Alma Dei Creatoris, K. 277 Teatro Armonico Stuttgart/Nicol Matt

Mozart, Wolfgang Amadeus Motet, "Ave verum corpus," K. 618 King's College Choir/Stephen Cleobury

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 1 in C, K. 279 Christoph Eschenbach, p

Reger, Max Variations and Fugue on a Theme by Mozart, Op 132 Norrköping Sym/Leif Segerstam

Mozart, Wolfgang Amadeus Song, "Als Luise die Briefe," K 520 Claron McFadden, s; Bart van Oort, forte-p

Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Soloists; Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/J E Gardiner

Liszt, Franz Réminiscences de Don Juan, after Mozart (1841) Anderson & Roe Piano Duo

Beveridge, Thomas Magic Flute Fantasy New Mexico Brass Quintet

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 16 in D, K. 451 Derek Han, p; Philharmonia Orch/Paul Freeman

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 600 Ensemble Wien

Mozart, Wolfgang Amadeus Così fan tutte, K. 588 Cuberli, Bartoli, Streit, Furlanetto, Tomlinson, Cho, Berlin Phil/Barenb

Mozart, Wolfgang Amadeus Six Variations on a Theme from the Clarinet Quintet, K. Anh. 137 Bart van Oort, forte-p

Mozart, Wolfgang Amadeus Horn Quintet in E-Flat, K. 407 Gerd Seifert, fh; Brandis String Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 600 Ensemble Wien

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony ("Posthorn" Serenade) in D, K. 320 Berlin Phil/Claudio Abbado

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 600 Ensemble Wien

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Schnittke, Alfred Moz-Art Vladimir Malinin, v; Alexander Melnikov, v

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 19 in C, K. 465, "Dissonant" Emerson Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Quaerite primum regum dei, K 86 Teatro Armonico Stuttgart/Nicol Matt

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 567 Tafelmusik/Bruno Weil

Lanner, Josef Die Mozartisten Waltzes, Op 196 Vienna Phil/Mariss Jansons

Mozart, Wolfgang Amadeus Three German Dances, K. 605 Ensemble Wien

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 15 in C, K. 545 Glenn Gould, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 11 in A, K. 331 BBC Phil/Mathias Bamert

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 11 in A, K. 331 Swingle Singers

Mozart, Wolfgang Amadeus Ragtime alla Turca Anderson & Roe Piano Duo

van Landeghem, Jan Turkish Bumble-Bee Rondo Flanders Recorder Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 11 in A, K. 331 Richard Galliano, acc; String Ensemble

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 39 in E-Flat, K. 543 Music of the Baroque/Thomas Wikman

Mozart, Wolfgang Amadeus Four Canons in F, K. deest:11-14 Burrows, t; Tear, t; St Martin's Academy/Marriner

Mozart, Wolfgang Amadeus Vesperae Solennes de Confessore, K. 339 Pamela Heuvelmans, s; Mannheim Chamber Orch/Nicol Matt

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Quartet No. 2 in E-Flat, K 493 Bart van Oort, forte-p; Tjamke Roelofs, v; Bernadette Verhagen, vi; Jaap ter Linden, vc

Mozart, Wolfgang Amadeus Motet, "Exsultate, jubilate," K. 165 Annemarie Kremer, s; Southwest German Chamber Orch/Nicol Matt

Mozart, Wolfgang Amadeus March in D, K. 408/2 Salzburg Mozarteum Orch/Hans Graf

Mozart, Wolfgang Amadeus Four German Dances, K. 602 Ensemble Wien

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs (1720)

Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture (1821)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Marc-André Hamelin: Toccata on 'L'homme armé' (2017)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love (1948)

John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' (1901)

Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

George M. Cohan: Over There (1917)

Robert Schumann: Allegro brillante from Piano Quintet (1842)

Percy Grainger: Soldier, soldier (1907)

Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins (1720)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant (1866)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Dance (1949)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum (1924)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 (1868)

John Mundy: Judica me Deus (1600)

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F (1731)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 (1946)

Ludwig van Beethoven: Six Variations in F (1802)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March (1904)

Johann Sebastian Bach: Fugue No. 2 in c from Well-Tempered Clavier Bk. 1 (1722)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme (1914)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' (1833)

Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture (1841)

Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 (1842)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in A (1773)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem (1791)

Frédéric Chopin: Polonaise brillante in C (1830)

Anonymous: The Agincourt Song

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944)

John Field: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1799)

Carlo Gesualdo: Illumina faciem tuam (1600)

Carlo Gesualdo: Tribulationem et dolorem (1600)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Édouard Lalo: Piano Trio No. 3 in a (1880)

Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996)

Paul Dukas: Variations, Interlude & Finale on a Theme by Rameau (1903)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

TBA

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Charles Avison: Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti (1743)

Florence Price: Three Negro Spirituals (1942)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Joseph Martin Kraus: Symphony in e (1783)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Édouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

Joseph Eybler: Symphony No. 1 in C (1789)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Manuel Ponce: Sonata clasica "Hommage a Fernando Sor" movement 3: Menuet Dimitri Milleri, guitar Album: Complete Guitar Sonatas Stradivarius 37319 Music: 4:14

Manuel Ponce, arr. Ruben Rengel: Estrellita Sphinx Virtuosi Isabella Stewart Gardner Museum, Calderwood Hall, Boston, MA Music: 3:18

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Third Year, S. 163 (excerpt): Mvt 4: The Fountains of the Villa d'Este

Vitaly Starikov, piano 2025 Van Cliburn International Piano Competition, Van Cliburn Concert Hall at Texas Christian University, Fort Worth, TX Music: 8:00

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13 Pacifica Quartet Syracuse Friends of Chamber Music, Grant School Auditorium, Syracuse, NY Music: 31:06

Igor Stravinsky: Suite from Pulcinella, Movement 4: Menuetto Finale WindSync Album: Suite from Pulcinella WindSync Music: 4:14

Nadia Boulanger, arr. Kara LaMoure: 3 Pieces for Organ: Mvt 1 WindSync Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 4:54

Wolfgang Amadeus Mozart, arr. Mordechai Rechtman: Serenade For Winds in C minor, K. 388: Mvt 2 WindSync Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 4:09

Giacomo Meyerbeer: Clarinet Quintet in E-flat Major, Op. 23 Atlanta Chamber Players Ahavath Achim Synagogue, Atlanta, GA Music: 15:48

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 Detroit Symphony Orchestra; Jader Bignamini, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI Music: 17:32

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

TBA

23:00 QUIET HOUR

Traditional: The Water is Wide

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 4 (1722)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911)

Thomas Arne: The Glitt'ring Sun from 'The Morning' (1755)

Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882)

Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)