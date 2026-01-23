WCLV Program Guide 1-23-2026
WCLV's Scheduled Playlist for Fri 1/23/26.
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Vivaldi, Antonio L'incoronazione de Dario La Serenissima/Adrian Chandler Avie AV-2287 A Tale of Two Seasons 5:35
0:05:35 Vivaldi, Antonio Sonata "per Monsieur Pisendel" in F, R 19 La Serenissima/Adrian Chandler, v Avie AV-2308 Per Monsieur Pisendel 2: Six Virtuoso Violin Sonatas Of The Baroque 16:45
0:23:57 Schumann, Robert Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 97, "Rhenish" Orch of the Swan/Kenneth Woods Avie AV-2230 Robert Schumann: Symphony No 3 * Hans Gál: Symphony No 3 31:37:00
0:55:34 Cornelius, Peter Rhenish Songs Mathias Hausman, br; Matthias Veit, p Naxos 8.572556 Cornelius: Lieder, Vol. 1 1:46
1:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Così fan tutte, K. 588 Cuberli, Bartoli, Streit, Furlanetto, Tomlinson, Cho, Berlin Phil/Barenb Erato 45475-2 (3) Mozart: Cosi fan tutte 5:25
1:05:25 Mozart, Wolfgang Amadeus Così Fan Tutte, K. 588 La Cetra/Andrea Marcon DG 4779445 Mozart Overtures * La Cetra * Andrea Marcon 4:32
1:09:57 Clementi, Muzio Piano Four-Hands Sonata, Op 3/2 Genevieve Chinn, p; Allen Brings, p Centaur CRC-2046 Clementi: Sonatas for Piano, 4 hands 14:45
1:26:32 Beach, Amy Piano Quintet in f-sharp, Op 67 Kaleidoscope Chamber Collective Chandos CHAN-20224 Amy Beach 28:33:00
1:55:05 Weelkes, Thomas A Gay Tune Chicago Sym Brass Audiophile AP-21 Audiophile 1:50
2:00:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 2, BWV 870/91 Léon Berben, hc Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 5:30
2:05:30 Bach, Johann Sebastian (Flute) Sonata in e, BWV 1034 Avi Avital, man; Potsdam Chamber Academy DG B0016801-02 n/a 13:49
2:19:19 Erlebach, Philipp Heinrich Sonata Prima in D Chicago Baroque Ensemble Centaur CRC-2323 Harmonic Joys - Erlebach 10:50
2:30:09 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 2, "Ach Gott, vom Himmel sieh darein" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:46
2:31:55 Milhaud, Darius Symphony No. 10, Op. 382 Czech Phil/Zdenek Kosler Praga PR-250012 n/a 23:22
2:55:17 Tailleferre, Germaine Pastorale in D (1919) Marcia Eckert, p Cambria CD-1085 Tailleferre: Musicque De Chambre 1:31
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Byrd, William Motet, "Visita, Quaesumus Domine" Cambridge Singers/John Rutter Collegium COLCD-131 Lighten Our Darkness: Music for the Close of Day 5:04
3:05:04 Haydn, Franz Joseph Cello Concerto No. 2 in D, H VIIb:2 (Op. 101) Wendy Warner, vc; Camerata Chicago/Drostan Hall Cedille CDR-90000142 Haydn & Myslivecek Cello Concertos 26:39:00
3:31:43 Popper, David Etudes, Op 73 Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:48
3:33:31 Suppé, Franz von Poet and Peasant Vienna Phil/Zubin Mehta CBS MK-44932 Suppe: Ouverturen 9:58
3:43:29 Converse, Frederick Shepherd Valzer Poetici, Op 5 Dana Mullerp, Gary Steigerwalt, p Centaur CRC-2390 Rubinstein, Converse, Rheinberger 11:25
3:54:54 Zemlinsky, Anton Six Waltz Songs, Op 6, on folk texts from Tuscany Chen Reiss, s; Jewish Chamber Orch Munich/Daniel Grossmann Onyx 4253 Jewish Vienna 1:36
4:00:00 Ferrer, Manuel Fantasy on the Quartet from Verdi's Rigoletto Pepe Romero, g Philips 446090-2 Opera Fantasy For Guitar 5:13
4:05:13 Verdi, Giuseppe I Vespri Siciliani BBC Phil/Sir Edward Downes Chandos CHAN-9696 Verdi: Preludes, Overtures, and Ballet Music Vol. 1 9:20
4:14:33 Pasculli, Antonio Grand Concerto on themes from Verdi's "I Vespri Siciliani" Harry Sargous, ob; Laura Ward, p Crystal CD-327 Architecture And Aria - Three Centuries Of The Virtuoso Oboe 16:26
4:32:46 Wieniawski, Henryk Violin Concerto #2 in d, Op 22 Mark Kaplan, v; London Sym Orch/Mitch Miller Arabesque Z-6597 Paganini and Wieniawski: Violin Concertos 22:01
4:54:47 Krein, Alexander Dance #4 Jascha Heifetz, v; Emanuel Bay, p RCA 61750-2 (2) The Heifetz Collection, Volume 19: 51 Miniatures 1944-1946 1:31
5:00:00 Doppler, Albert Franz L'Oiseau de Bois, Op 21 John Cerminaro, fh; Nadine Asin, f Crystal CD-775 John Cerminaro 5:36
5:05:36 Wagner, Richard Siegfried Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim Erato 45786-2 Wagner: Der Ring Des Nibelungen (Excerpts) 8:25
5:15:31 Bizet, Georges The Carmen Ballet Philadelphia Virtuosi Chamber Orch, Ethos Percussion Group/Daniel Spalding Connoisseur CD-4213 Shchedrin: Carmen Fantasy; Liszt/Spalding: Hungarian Fantasy 39:34:00
5:55:05 Destouches, André Cardinal Le Carnaval et la Folie Limoges Baroque Ensemble Lyrinx CD-069 n/a 1:40
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Anonymous: Spiritual 'My Soul's Been Anchored in the Lord'
Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)
Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767)
Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)
Francis Poulenc: Nocturne No. 2 'Bal de jeunes filles' (1933)
Joseph Eybler: Overture in c (1804)
Anton Bruckner: Overture in g (1863)
Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)
Getty H. Huffine: March "Them Basses" (1924)
Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo (1899)
Miklós Rózsa: Overture to a Symphony Concert (1957)
Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 'Theme & Variations' (1851)
Traditional: The Virgin Queen Set
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)
John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix (2002)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)
Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' (1936)
Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)
Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)
Ralph Vaughan Williams: Romanza from Symphony No. 5 (1943)
Jacques Offenbach: Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' (1873)
Claude Debussy: Jeux (1913)
Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 in C (1780)
Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 (1908)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Giovanni Paisiello: Sinfonia d'Opera (1770)
Joseph Haydn: Overture to an English Opera (1795)
Muzio Clementi: Symphony in B-Flat (1787)
John Field: Nocturne No. 13 in C 'Rêverie-Nocturne' (1821)
Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)
Wilhelm Stenhammar: Serenade in F (1913)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)
Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)
Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)
Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March (1864)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in d (1785)
Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)
Luigi Boccherini: Quintettino in C 'Night Music of the Streets of Madrid' (1780)
Anonymous: Spiritual 'Steal Away'
Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'
Jan Vanhal: Symphony in c (1770)
Guy Ropartz: Croquis d'été: Danse sentimental (1918)
Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale (1882)
Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)
Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat (1842)
Juan de Lienas: Credidi propter quod (1630)
Alexander Glazunov: Chopiniana Suite (1893)
Samuel Scheidt: Canzona bergamasca (1630)
Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)
Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)
Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus (1848)
Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival (1896)
Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Dawn in the Mountains (1891)
Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat (1828)
Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 (1911)
Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 (1881)
Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)
Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra (1883)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 96 'Miracle' (1791)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Muzio Clementi: Piano Concerto in C (1794)
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Miserere (1852)
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Pater Noster (1852)
Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)
Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 'Paysage' (1851)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936)
Sir Arnold Bax: Symphony No. 7 (1939)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Dora Pejacevic: Valse de concert, Op. 21 Natasa Veljkovic, pianoAlbum: Dora Pejacevic: The Complete Piano Works CPO 5550032 Music: 4:13
Gabriel Pierne: Cydalise et le Chevre-pied, Suite No. 2 Orchestre National de France; Fabien Gabel, conductor EBU, Auditorium, Radio France Broadcasting House, Paris, France Music: 16:09
Paulo Bellinati: Jongo Ziggy Johnston and Miles Johnston, guitars Hayden's Ferry Chamber Music Series, Tempe Center for the Arts, Tempe, AZ Music: 3:58
Dora Pejacevic: Piano Quartet in D minor, Op. 25 Arturo Delmoni, violin; Michael Roth, viola; Peter Sanders, cello; Mika Sasaki, piano Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 22:21
Gabriel Faure: Barcarolle No. 1 in A minor, Op. 26 John Novacek, piano Album: Last Kiss: Romantic piano music for love and passion Four Winds 3016 Music: 4:29
Gabriel Faure: Fantasy for Flute and Piano, Op. 79 Sooyun Kim, flute; Chelsea Wang, piano Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 4:47
Antonio Vivaldi: Concerto for Two Trumpets in C Major, RV 537 Christopher Martin, trumpet; Michael Sachs, trumpet; Sheryl Staples, violin; Laura Albers, violin; Maiya Papach, viola; Joel Noyes, cello Strings Music Festival, Strings Music Festival, Steamboat Springs, Colorado Music: 7:25
Antonín Dvořák: Violin Concerto in A minor, Op. 53 James Ehnes, violin; Minnesota Orchestra; Edward Gardner, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 30:03
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Gustav Mahler: Symphony No. 4 in G (1900)
23:00 QUIET HOUR
Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)
Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)
Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)
Claude Debussy: La plus que lente (1910)
George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)
William Byrd: Ave verum corpus (1605)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)
Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)
Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 (1772)