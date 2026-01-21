WCLV Program Guide 1-21-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Délibes, Léo Coppélia Chicago Harp Quartet Chicago Harp Quartet 7.98577E+11 Chicago Harp Quartet * Soirées d'été 5:22
0:05:22 Chaminade, Cecile Callirhoé Metz Grand Est National Orch/David Reiland Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 18:15
0:25:13 Bizet, Georges Symphony in C, "Roma" Lille National Orch/Jean-Claude Casadesus Erato 45016-2 Bizet: Cantate: Clovis et Clotilde, Symphonie "Roma" 30:08:00
0:55:21 Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 43 Andrey Gugnin Hyperion CDA-68424 n/a 1:43
1:00:00 Williams, John Dracula Film Music Boston Pops/Keith Lockhart BSO Classics 1704 Lights, Camera...Magic! 5:52
1:05:52 Marschner, Heinrich Der Vampyr Bavarian Radio Sym Orch/Fritz Rieger Opera D'oro OPD-1186 (2) n/a 6:53
1:12:45 Lortzing, Albert Undine Berlin Radio Sym/Robert Heger EMI/Ang CMS7-63208-2 (2) n/a 9:35
1:24:10 Chopin, Frédéric Piano Concerto No. 2 in f minor, Op. 21 Seong-Jin Cho, p; London Sym Orch/Gianandrea Noseda DG 4860435 Chopin: PIano Concerto No. 2; Scherzi 31:35:00
1:55:45 Lauro, Antonio Four Venezuelan Waltzes (1963) Manuel Barrueco, g Warner 5565782 n/a 1:37
2:00:00 Suppé, Franz von Poet and Peasant Cambridge Buskers DG 423400-2 The Cambridge Buskers' Compact Classics 5:07
2:05:07 Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.6 in A, Op.30/1 Alina Ibragimova, v; Cédric Tiberghien, p Wigmore Hall Live WHLive-0045 Alina Ibragimova * Cédric Tiberghien * Beethoven Violin Sonatas -- 3 22:00
2:27:07 Beethoven, Ludwig van Eleven "Mödlinger" Dances, WoO 17 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:20
2:28:27 Suppé, Franz von Donna Juanita Slovak State Phil/Alfred Walter Marco Polo 8.223648 Suppe: Overtures Vol. 2 12:44
2:41:11 Price, Florence Concert Overture No. 2 Wurttemberg Phil/John Jeter Naxos 8.55992 Florence Price: Concerto & Symphony in E Minor 13:32
2:54:43 Price, Florence Song, "What's the Use?" Michael Hawes, tr; Eugenia Jeong, p One Voice Music OVM-01 Florence Price - Her Song 1:28
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Ponce, Manuel Legende Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 5:38
3:05:38 Franck, César Piano Quintet in f Trio Wanderer; Catherine Montier, v; Christophe Gaugé, vi Harmonia Mundi HMM-902318.19 (2) César Franck 32:24:00
3:38:02 Lully, Jean-Baptiste Le Bourgeois Gentilhomme Le Concert des Nations/Jordi Savall Alia Vox AV-9807 L’ORCHESTRE DU ROI SOLEIL 1:40
3:39:42 Ponce, Manuel Gavota Mexico State Sym Orch/Enrique B tiz ASV CDDCA-926 Musica Mexicana, Vol. 6 6:18
3:46:00 Márquez, Arturo Danzón #2 Phil Orch of the Americas/Alondra de la Parra Sony 88697755552 Mi Alma Mexicana * My Mexican Soul 9:26
3:55:26 Brahms, Johannes Hungarian Dances Chicago Sym/Daniel Barenboim DG 415851-2 Die Moldau • Slavonic Dances • Hungarian Dances • Polovtsian Dances • Les Préludes 1:38
4:00:00 Hahn, Reynaldo Le ruban dénoué Huseyin Sermet, p; Kun Woo Paik, p Valois V-4658 n/a 5:36
4:05:36 Hahn, Reynaldo Piano Concerto in E (1931) Stephen Coombs, p; BBC Scottish Sym Orch/Jean-Yves Ossonce Hyperion CDA-66897 Hahn: Piano Concerto In E Major/ Massenet: Piano Concerto In E Flat Major 28:24:00
4:35:48 Schubert, Franz Song, "Gretchen am Spinnrade," D 118 Renée Fleming, s; Christoph Eschenbach, p London 455294-2 The Schubert Album * Renee Fleming/Christoph Eschenbach 3:20
4:39:08 Fauré, Gabriel Pelléas et Mélisande, Op. 80 Boston Sym Orch/Seiji Ozawa DG 423089-2 Faure: Pelleas et Melisande • Dolly 2:33
4:41:41 Saint-Saens, Camille Le rouet d'Omphale, Op. 31 French National Orch/Leonard Bernstein DG 400070-2 Franck: Symphony in D Minor/ Saint-Saens: Le Rouet d'Omphale 9:22
4:51:03 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 12e ordre Kenneth Gilbert, hc Harmonia Mundi HMA-190354.56 (3) Francois Couperin: Second Livre de Clavecin 3:31
4:54:34 Couperin, François Les Baricades mysterieuses Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi HMC-901956 Couperin 1:40
5:00:00 American Trad The Battle Hymn of the Republic Mormon Tabernacle Cho, Orch/Jerold D Ottley Argo 430834-2 Songs From America's Heartland 5:14
5:05:14 Liszt, Franz Battle of the Huns, Symphonic Poem No. 11 (1857) New Zealand Sym/Michael Halász Naxos 8.557846 Symphonic Poems 14:24
5:21:19 Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 18 in A, K. 464 Guarneri Quartet Philips 432076-2 String Quartets = Streichquartette KV 464 & KV 465 «Dissonance» 33:46:00
5:55:05 Bach, Johann Sebastian Little Preludes, BWV. 933/38 Angela Hewitt, p Hyperion CDA-67121/2 (2) Bach 1:31
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Peter Tchaikovsky: Nocturne (1871)
Ricardo Herz: Sisyphus in the Big City (2022)
Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Cloudburst (1931)
Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance (1913)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance (1881)
Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)
Josef Strauss: Forever Polka (1865)
Samuel E. Morris: March 'The Kilties' (1904)
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)
George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743)
Stephen Warbeck: Shakespeare in Love: Main Title (1998)
Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon (1884)
Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa (1942)
William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' (1936)
Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe (1981)
Michael Giacchino: Spider-Man Homecoming: Suite (2017)
Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 in E-Flat (1730)
Steve Reich: Duet (1994)
Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in E-Flat 'Russian Fair' (1911)
Leonard Bernstein: Macbeth Blues (1955)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)
Máximo Diego Pujol: Suite mágica: Tango (2008)
Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)
Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)
Isaac Albéniz: España: Malagueña (1890)
Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 (1773)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
William Sterndale Bennett: Romance No. 2 in E-Flat (1837)
Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: Never weather-beaten sail (1916)
Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D 'Fandango' (1799)
Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)
George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)
Sir William Walton: Violin Concerto in b (1939)
Florence Price: Fantasie Negre No. 1 (1929)
Anna Clyne: Prince of Clouds (2012)
Amy Beach: Finale from Piano Concerto (1899)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)
Hector Berlioz: Requiem: Sanctus (1837)
Carl Orff: Carmina burana: Finale (1936)
Ludwig van Beethoven: Benedictus from 'Missa Solemnis' (1823)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio for Glass Harmonica (1791)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Luigi Cherubini: Requiem No. 1 (1816)
Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)
Frédéric Chopin: Impromptu No. 1 in A-Flat (1837)
Jan Václav Vorísek: Impromptu No. 3 (1820)
Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)
Amy Beach: Dreaming (1892)
Eric Whitacre: Leonardo Dreams of His Flying Machine (2001)
Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Intermezzo (1892)
Peter Tchaikovsky: String Sextet in d 'Souvenir of Florence' (1890)
Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)
George Walker: Trombone Concerto (1957)
George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)
Max Steiner: The Fountainhead: Suite (1949)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)
Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784)
Irving Berlin: Annie Get Your Gun: Anything You Can Do I Can Do Better (1946)
Brian Dykstra: Lemon Grass Rag (2004)
Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto (1895)
Johann Sebastian Bach: Fantasia in c (1728)
Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance (1913)
Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach (1931)
Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture (1822)
Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)
Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d'eau à la Villa d'Este (1877)
Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Sergei Rachmaninoff: Allegro from Piano Concerto No. 3 (1909)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)
Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 (1881)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 5 in C (1832)
Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique (1879)
20:00 OVATIONS:
Cleveland Repertory Orch, Matthew Salvaggio cond. Concert of June 7, 2025
Malek Jandali: Phoenix in Exile (2014)
Carlos Simon: This Land (2019)
Ruth Gipps: Horn Concerto Op 58 (1968)
Antonin Dvorak: Symphony No. 9 (1893)
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam (1849)
Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)
Federico García Lorca: Nana de Sevilla (1931)
Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 (1740)
Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)
Karlheinz Stockhausen: Amour: Cheer up! (1978)
César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)
Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
William Grant Still: Violin Suite (1943)
Judy Collins: Albatross (1967)
Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)
Florence Price: Violin Concerto No. 2 (1952)
23:00 QUIET HOUR
Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet (1889)
Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)
Franz Schubert: Ave Maria (1825)
Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)
Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)
Claude Debussy: Rêverie (1890)
Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)
Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)
Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)