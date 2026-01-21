WCLV Program Guide 1-21-2026

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Délibes, Léo Coppélia Chicago Harp Quartet Chicago Harp Quartet 7.98577E+11 Chicago Harp Quartet * Soirées d'été 5:22

0:05:22 Chaminade, Cecile Callirhoé Metz Grand Est National Orch/David Reiland Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 18:15

0:25:13 Bizet, Georges Symphony in C, "Roma" Lille National Orch/Jean-Claude Casadesus Erato 45016-2 Bizet: Cantate: Clovis et Clotilde, Symphonie "Roma" 30:08:00

0:55:21 Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 43 Andrey Gugnin Hyperion CDA-68424 n/a 1:43

1:00:00 Williams, John Dracula Film Music Boston Pops/Keith Lockhart BSO Classics 1704 Lights, Camera...Magic! 5:52

1:05:52 Marschner, Heinrich Der Vampyr Bavarian Radio Sym Orch/Fritz Rieger Opera D'oro OPD-1186 (2) n/a 6:53

1:12:45 Lortzing, Albert Undine Berlin Radio Sym/Robert Heger EMI/Ang CMS7-63208-2 (2) n/a 9:35

1:24:10 Chopin, Frédéric Piano Concerto No. 2 in f minor, Op. 21 Seong-Jin Cho, p; London Sym Orch/Gianandrea Noseda DG 4860435 Chopin: PIano Concerto No. 2; Scherzi 31:35:00

1:55:45 Lauro, Antonio Four Venezuelan Waltzes (1963) Manuel Barrueco, g Warner 5565782 n/a 1:37

2:00:00 Suppé, Franz von Poet and Peasant Cambridge Buskers DG 423400-2 The Cambridge Buskers' Compact Classics 5:07

2:05:07 Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.6 in A, Op.30/1 Alina Ibragimova, v; Cédric Tiberghien, p Wigmore Hall Live WHLive-0045 Alina Ibragimova * Cédric Tiberghien * Beethoven Violin Sonatas -- 3 22:00

2:27:07 Beethoven, Ludwig van Eleven "Mödlinger" Dances, WoO 17 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:20

2:28:27 Suppé, Franz von Donna Juanita Slovak State Phil/Alfred Walter Marco Polo 8.223648 Suppe: Overtures Vol. 2 12:44

2:41:11 Price, Florence Concert Overture No. 2 Wurttemberg Phil/John Jeter Naxos 8.55992 Florence Price: Concerto & Symphony in E Minor 13:32

2:54:43 Price, Florence Song, "What's the Use?" Michael Hawes, tr; Eugenia Jeong, p One Voice Music OVM-01 Florence Price - Her Song 1:28

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Ponce, Manuel Legende Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 5:38

3:05:38 Franck, César Piano Quintet in f Trio Wanderer; Catherine Montier, v; Christophe Gaugé, vi Harmonia Mundi HMM-902318.19 (2) César Franck 32:24:00

3:38:02 Lully, Jean-Baptiste Le Bourgeois Gentilhomme Le Concert des Nations/Jordi Savall Alia Vox AV-9807 L’ORCHESTRE DU ROI SOLEIL 1:40

3:39:42 Ponce, Manuel Gavota Mexico State Sym Orch/Enrique B tiz ASV CDDCA-926 Musica Mexicana, Vol. 6 6:18

3:46:00 Márquez, Arturo Danzón #2 Phil Orch of the Americas/Alondra de la Parra Sony 88697755552 Mi Alma Mexicana * My Mexican Soul 9:26

3:55:26 Brahms, Johannes Hungarian Dances Chicago Sym/Daniel Barenboim DG 415851-2 Die Moldau • Slavonic Dances • Hungarian Dances • Polovtsian Dances • Les Préludes 1:38

4:00:00 Hahn, Reynaldo Le ruban dénoué Huseyin Sermet, p; Kun Woo Paik, p Valois V-4658 n/a 5:36

4:05:36 Hahn, Reynaldo Piano Concerto in E (1931) Stephen Coombs, p; BBC Scottish Sym Orch/Jean-Yves Ossonce Hyperion CDA-66897 Hahn: Piano Concerto In E Major/ Massenet: Piano Concerto In E Flat Major 28:24:00

4:35:48 Schubert, Franz Song, "Gretchen am Spinnrade," D 118 Renée Fleming, s; Christoph Eschenbach, p London 455294-2 The Schubert Album * Renee Fleming/Christoph Eschenbach 3:20

4:39:08 Fauré, Gabriel Pelléas et Mélisande, Op. 80 Boston Sym Orch/Seiji Ozawa DG 423089-2 Faure: Pelleas et Melisande • Dolly 2:33

4:41:41 Saint-Saens, Camille Le rouet d'Omphale, Op. 31 French National Orch/Leonard Bernstein DG 400070-2 Franck: Symphony in D Minor/ Saint-Saens: Le Rouet d'Omphale 9:22

4:51:03 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 12e ordre Kenneth Gilbert, hc Harmonia Mundi HMA-190354.56 (3) Francois Couperin: Second Livre de Clavecin 3:31

4:54:34 Couperin, François Les Baricades mysterieuses Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi HMC-901956 Couperin 1:40

5:00:00 American Trad The Battle Hymn of the Republic Mormon Tabernacle Cho, Orch/Jerold D Ottley Argo 430834-2 Songs From America's Heartland 5:14

5:05:14 Liszt, Franz Battle of the Huns, Symphonic Poem No. 11 (1857) New Zealand Sym/Michael Halász Naxos 8.557846 Symphonic Poems 14:24

5:21:19 Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 18 in A, K. 464 Guarneri Quartet Philips 432076-2 String Quartets = Streichquartette KV 464 & KV 465 «Dissonance» 33:46:00

5:55:05 Bach, Johann Sebastian Little Preludes, BWV. 933/38 Angela Hewitt, p Hyperion CDA-67121/2 (2) Bach 1:31

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: Nocturne (1871)

Ricardo Herz: Sisyphus in the Big City (2022)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Cloudburst (1931)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance (1913)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance (1881)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Josef Strauss: Forever Polka (1865)

Samuel E. Morris: March 'The Kilties' (1904)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)

George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743)

Stephen Warbeck: Shakespeare in Love: Main Title (1998)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon (1884)

Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa (1942)

William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' (1936)

Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe (1981)

Michael Giacchino: Spider-Man Homecoming: Suite (2017)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 in E-Flat (1730)

Steve Reich: Duet (1994)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in E-Flat 'Russian Fair' (1911)

Leonard Bernstein: Macbeth Blues (1955)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

Máximo Diego Pujol: Suite mágica: Tango (2008)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Isaac Albéniz: España: Malagueña (1890)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 (1773)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

William Sterndale Bennett: Romance No. 2 in E-Flat (1837)

Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: Never weather-beaten sail (1916)

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D 'Fandango' (1799)

Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)

George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)

Sir William Walton: Violin Concerto in b (1939)

Florence Price: Fantasie Negre No. 1 (1929)

Anna Clyne: Prince of Clouds (2012)

Amy Beach: Finale from Piano Concerto (1899)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Hector Berlioz: Requiem: Sanctus (1837)

Carl Orff: Carmina burana: Finale (1936)

Ludwig van Beethoven: Benedictus from 'Missa Solemnis' (1823)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio for Glass Harmonica (1791)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Luigi Cherubini: Requiem No. 1 (1816)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 1 in A-Flat (1837)

Jan Václav Vorísek: Impromptu No. 3 (1820)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Amy Beach: Dreaming (1892)

Eric Whitacre: Leonardo Dreams of His Flying Machine (2001)

Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Intermezzo (1892)

Peter Tchaikovsky: String Sextet in d 'Souvenir of Florence' (1890)

Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)

George Walker: Trombone Concerto (1957)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Max Steiner: The Fountainhead: Suite (1949)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784)

Irving Berlin: Annie Get Your Gun: Anything You Can Do I Can Do Better (1946)

Brian Dykstra: Lemon Grass Rag (2004)

Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto (1895)

Johann Sebastian Bach: Fantasia in c (1728)

Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance (1913)

Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach (1931)

Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture (1822)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d'eau à la Villa d'Este (1877)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sergei Rachmaninoff: Allegro from Piano Concerto No. 3 (1909)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 (1881)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 5 in C (1832)

Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique (1879)

20:00 OVATIONS:

Cleveland Repertory Orch, Matthew Salvaggio cond. Concert of June 7, 2025

Malek Jandali: Phoenix in Exile (2014)

Carlos Simon: This Land (2019)

Ruth Gipps: Horn Concerto Op 58 (1968)

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 (1893)

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam (1849)

Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)

Federico García Lorca: Nana de Sevilla (1931)

Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)

Karlheinz Stockhausen: Amour: Cheer up! (1978)

César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)

Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

William Grant Still: Violin Suite (1943)

Judy Collins: Albatross (1967)

Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)

Florence Price: Violin Concerto No. 2 (1952)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet (1889)

Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)