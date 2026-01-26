WCLV Program Guide 1-26-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Granados, Enrique Danzas Españolas Milos Karadaglic, g
Copland, Aaron Three Latin-American Sketches Marcelo Bratke, Marcela Roggeri, p's
Chávez, Carlos Symphony No. 2, Sinfonia India Orquesta Sinfonica de Xalapa (Mexico)/Herrera de la Fuente
Chausson, Ernest Symphony in B-Flat, Op 20 Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson
Chausson, Ernest Song, "Le rideau de ma voisine" Christopher Trakas, br; Graham Johnson, p
Still, William Grant Ennanga (1956) Ashley Jackson, h; Harlem Chamber Players
Bernstein, Leonard West Side Story Concerto for string quartet and orchestra Harlem Quartet; Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen
Gossec, François-Joseph Symphony in D, Op 5/3, "Pastorella" London Mozart Players/Matthias Bamert
Devienne, Francois Bassoon Sonata in F, Op 24/3 Jesse Read, bn; Glen Wilson, forte-p
Lully, Jean-Baptiste Ballet Royal de la Naissance de Vénus Les Talens Lyriques/C Rousset
Liszt, Franz Trois études de concert (1848) Earl Wild, p
Elgar, Edward Sospiri, Op 70 Tomoko Kato, v; Akira Eguchi, p
Elgar, Edward Civic Fanfare Locke Brass Consort/James Stobart
Zemlinsky, Anton Symphonic poem, "Die Seejungfrau (The Mermaid)" Cologne Gurzenich Orch/James Conlon
Zemlinsky, Anton Six Waltz Songs, Op 6, on folk texts from Tuscany Anne Sofie von Otter, ms; Cord Garben, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Wieniawski, Henryk Etudes-Caprices, Op 18 Maria Kliegel, vc; Werner Thomas, vc
Duport, Jean-Pierre Etude #8 in D Antonio Meneses, vc
Montgomery, Jessie Duo for Violin and Cello Ari Streisfeld, v; Claire Bryant, vc
Montgomery, Jessie In Color Third Coast Percussion
Brahms, Johannes Double Concerto in a minor, Op. 102 Isaac Stern, v; Yo-Yo Ma, vc; Chicago Sym/Claudio Abbado
Brahms, Johannes Liebeslieder Waltzes Op. 52 Bonney, von Otter, Streit, Bär; Helmut Deutsch, Bengt Forsberg, p
Philips, Peter Motet, "Mulieres sedentes" The Sarum Consort/Andrew Mackay
Boyce, William Symphony #8 in d Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Boyce, William Symphony #1 in B-Flat De Falla Trio
Arnold, Malcolm Symphony #5, Op 74 Munich Sym Orch/Douglas Bostock
Anonymous 16th century, English A Merry Mood Robin Hill, g, Peter Wiltschinsky, g
Rossini, Gioachino Semiramide Maria Callas, s; Philharmonia Orch/Antonio Tonini
Rossini, Gioachino The Barber of Seville Netherlands Wind Ensemble
Rossini, Gioachino The Barber of Seville Jascha Heifetz, v; Milton Kaye, p
Castelnuovo-Tedesco, Mario Guitar Concerto #1 in D, Op 99 Alirio Diaz, g; I Solisti di Zagreb/Antonio Janigro
Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in C, Kk 515 (L 255) Wanda Landowska, hc
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)
Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)
Traditional: Shenandoah
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 13 (1886)
Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra (1921)
Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)
John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)
Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)
Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)
Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1838)
Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923)
Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)
Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612)
Karl Jenkins: Pie Jesu (2004)
Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella (1919)
Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 (1784)
Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber' (1943)
Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Dance of the Priestesses of Dagon (1877)
Antonio Vivaldi: Bassoon Concerto No. 18 (1720)
Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture (1858)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop (1944)
Igor Stravinsky: Three Movements from 'Pétrouchka' (1923)
Michael Haydn: Symphony No. 41 in F (1789)
Frederick Loewe: Brigadoon: Suite (1947)
Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 'Andaluza' (1900)
Jacques Offenbach: La Périchole: O mon cher amant (1868)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Arturo Márquez: Conga del Fuego (2006)
Camargo Guàrnieri: Brazilian Dance (1928)
Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Final Trio (1911)
Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)
Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' (1723)
Felix Mendelssohn: Concerto for 2 Pianos & Orchestra in E (1823)
Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball (1945)
Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 'Ilya Muromets' (1911)
Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' (1867)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)
Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Antonín Dvorák: String Quartet No. 11 in C (1881)
Václav Pichl: Symphony in D 'Diana' (1770)
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789)
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)
Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)
Vincenzo Galilei: Saltarello (1588)
Silvius Leopold Weiss: Presto (1720)
Maria Schneider: How Important It Must Be (2011)
Giovanni Battista Viotti: Violin Concerto No. 22 in a (1797)
Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b (1832)
Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)
Miklós Rózsa: Spellbound: Dream Sequence & Mountain Lodge (1945)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)
Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 2 (1911)
Duke Ellington: In a Sentimental Mood (1935)
Toots Thielemans: Bluesette (1962)
Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 (1873)
Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 2 (1887)
Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)
Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle (1892)
Randall Thompson: Alleluia (1940)
Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 (1931)
Franz Liszt: Fugue from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' (1850)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
William Wallace: Villon (1909)
Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E 'Tristesse' (1832)
Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)
Jan Blockx: Flemish Dances (1884)
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)
Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Kimberly R. Osberg: Just Another Climb The Merian Ensemble Album: The Book of Spells Navona NV6644 Music: 4:17
Joaquin Turina: Scene Andalouse, Op. 7 Masumi Per Rostad, viola; Benjamin Beilman, violin; Livia Sohn, violin; Ayane Kozasa, viola; Nina Lee, cello; Inon Barnatan, piano Spoleto Festival USA Chamber Music Series, Dock Street Theatre, Charleston, SC Music: 12:24
Danielle Eva Schwob: Breathing Underwater The Merian Ensemble: Christina Smith, flute; Jessica Oudin, viola; Elisabeth Remy Johnson, harp Emory University, Schwartz Center for Performing Arts, Atlanta, GA Music: 6:45
Max Bruch: String Octet in B-flat major East Coast Chamber Orchestra Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 23:36
Miguel del Águila: Salón Buenos Aires: Samba Camerata San Antonio Album: Miguel Del Aguila: Salon Buenos Aires Bridge 9302 Music: 4:42
Clara Schumann: Piano Concerto in A minor, Op. 7 Isata Kanneh-Mason, piano; Royal Philharmonic Orchestra; Vasily Petrenko, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 21:25
Miguel del Aguila: Herbsttag Alexa Still, flute; Drew Pattison, bassoon; Isabelle Scott, harp Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 8:31
Lera Auerbach: Piano Trio No. 1, Op. 28 Michael Stephen Brown, piano; Diana Cohen, violin; Julie Albers, cello ChamberFest Cleveland, Mixon Hall, Cleveland Institute of Music, Cleveland, OH Music: 12:09
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)
Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941)
23:00 QUIET HOUR
Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)
Alexander Glazunov: Mélodie (1888)
Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)
Gabriel Pierné: Pastorale (1887)
Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)
Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead'
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)
Johann Sebastian Bach: Adagio from Toccata, Adagio & Fugue (1717)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)
Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)