WCLV Program Guide 1-16-2026

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Tuma, Franz Sonata a quattro in a Concerto Italiano Naive OP-30436 Frantisek Tuma - Partitas, Sonatas and Sinfonias 5:44

0:05:44 Martinu, Bohuslav Cello Sonata #3 Paul Watkins, vc; Huw Watkins, p Chandos CHAN-10602 Martinu: Cello Sonatas/Variations -- Watkins / Watkins 17:50

0:25:16 Fasch, Johann Friedrich Three-Trumpet Concerto in D Virtuosi Saxoniae/Ludwig Guttler Capriccio 10218/9 (2) n/a 9:45

0:35:01 Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 1 in F, BWV 1046 Berlin Academy for Ancient Music Harmonia Mundi HMA-1951634.35 (2) Bach: Brandenburg Concertos Nos. 1-6 20:17

0:55:18 Bach, Johann Sebastian Little Preludes, BWV 933/38 Ton Koopman, hc Capriccio 10210 n/a 1:44

1:00:00 Rodrigo, Joaquín Soleriana (1953) Mexico State Sym Orch/Enrique B tiz EMI/Ang CDM5-65901-2 n/a 5:05

1:05:05 Falla, Manuel de The Three-Cornered Hat Philharmonia/Carlo Maria Giulini EMI CDM7-69037-2 n/a 18:29

1:25:22 Pejacevic, Dora Phantasie concertante in D minor, Op. 48 Volker Banfield, p; Rheinland-Pfalz State Phil/Ari Rasilainen CPO 777418 Dora Pejačević: Piano Concerto, Symphony 14:30

1:39:52 Liszt, Franz Fantasy on Hungarian Folksongs for Piano and Orchestra Louis Lortie, p; Residentie Orch/George Pehlivanian Chandos CHAN-9864 Liszt: Works for Piano & Orchestra, Vol. 2 14:40

1:54:32 Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p Hyperion CDA-67161/2 (2) Responsories and Antiphons 1:42

2:00:00 Liszt, Franz Transcendental Etudes Daniil Trifonov, p DG 479 5529 (2) Transcendental: Daniil Trifonov Plays Liszt 5:21

2:05:21 Liapunov, Sergei Twelve Transcendental Etudes, Op 11 Konstantin Shcherbakov, p Steinway & Sons 30098 Sergei Liapunov-Transcendental Etudes 4:00

2:09:21 Balakirev, Mily Islamey, Oriental Fantasy USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya SUCD-1000172 Symphony No.1 / Solemn Overture 8:03

2:17:24 Borodin, Alexander In the Steppes of Central Asia Boston Pops Orch/Arthur Fiedler RCA 68132-2 Pops Caviar (Russian Orchestral Fireworks) 7:37

2:25:01 Rimsky-Korsakov, Nicolai Romances, Op. 39 Sergei Baikov, b; Ilya Scheps, p Chant du Monde LDC-288038/40 (3) n/a 1:50

2:26:51 Smyth, Ethel Violin and Horn Concerto Sophie Langdon, v; Richard Watkins, fh; BBC Phil/Odaline de la Martinez Chandos CHAN-9449 Smyth: Orchestral Works 28:06:00

2:54:57 Holborne, Anthony Lullaby Fretwork Signum SIGCD-680 English Renaissance Music 1:26

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Respighi, Ottorino Trittico botticelliano Orpheus Chamber Orch DG 437533-2 Ancient Airs and Dances I & III • Three Botticelli Pictures • The Birds 5:35

3:05:35 Respighi, Ottorino The Pines of Rome London Sym Orch/Lamberto Gardelli EMI/Ang CDC5-86549-2 (2) Gemini - Respighi: Pines Of Rome 20:28

3:26:03 Verdi, Giuseppe Rigoletto Rome Opera Cho, Orch/Francesco Molinari-Pradelli EMI/Ang CDZ7-62862-2 n/a 1:30

3:27:33 Gossec, François Joseph Symphonie a 17 parties Orchestra della Svizzera Italiana/Diego Fasolis Naxos 8.554750-51 (2) Grande Messe des Morts - Symphonie a 17 parties 27:31:00

3:55:04 Mozart, Wolfgang Amadeus Missa Brevis in B-Flat, K. 194 Soloists; Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant 96648 Mozart: Complete Masses 1:45

4:00:00 Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Branford Marsalis, sx; English Chamber Orch/Andrew Litton CBS M-42122 Romances For Saxophone 5:30

4:05:30 Torelli, Giuseppe Trumpet Sonata in D, G 165 Wynton Marsalis, tr; English Chamber Orch/Anthony Newman Sony SK-66244 In Gabriel's Garden 4:46

4:11:35 Marsalis, Wynton Violin Concerto in D Nicola Benedetti, v; Philadelphia Orch/Christian Macelaru London B0030521-02 Marsalis 43:25:00

4:55:00 Charpentier, Marc-Antoine Te Deum Wynton Marsalis, tr; English Chamber Orch/Anthony Newman Sony SK-66244 In Gabriel's Garden 1:44

5:00:00 Délibes, Léo Coppélia Slovak Radio Sym/Andrej Lenard Naxos 8.55008 DELIBES: Best of French Ballet 5:13

5:05:13 Pierné, Gabriel Piano Concerto in c, Op 12 Dag Achatz, p; Lorraine Phil/Jacques Houtmann BIS CD-381 Pierne:Piano Concerto/Suites 1 and 2 21:35

5:26:48 Ravel, Maurice Pavane pour une infante défunte St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 446084-2 Requiem - Orchestral Works 6:16

5:34:42 Haydn, Franz Joseph String Quartet in c, Op. 17, No. 4 Tatrai String Quartet Hungaroton HCD-11382-83 (2) Haydn Quartets, Op. 17 20:45

5:55:27 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 12e ordre Kenneth Gilbert, hc Harmonia Mundi HMA-190354.56 (3) Francois Couperin: Second Livre de Clavecin 1:44

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' (1930)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in G (1780)

Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921)

Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato (1887)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875)

Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture (1841)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in g 'La Notte' (1728)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Alberto Ginastera: Ollantay: The Warriors (1947)

George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)

Giacomo Meyerbeer: L'Africaine: Overture (1865)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 (1802)

Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme (1954)

Leroy Anderson: A Harvard Festival (1969)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Astor Piazzolla: Escualo (1990)

Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)

David Popper: Hungarian Rhapsody (1894)

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 (1750)

Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905)

Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Cancan (1866)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927)

Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952)

Carl Stamitz: Cello Concerto No. 1 in G (1790)

Joseph Haydn: Adagio from Violin Concerto No. 1 (1769)

Carlos Chávez: El Trópico (1927)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Suite (1927)

Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)

Giovanni Battista Bononcini: Sinfonia Decima for 2 Trumpets & Strings (1685)

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet (1912)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Virgil Thomson: Acadian Songs and Dances (1948)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 2 (1944)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 in B-Flat (1828)

Darius Milhaud: Suite provençale (1936)

Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926)

Joaquín Rodrigo: Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas' (1935)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)

Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 (1991)

Josef Rheinberger: Overture to 'The Taming of the Shrew' (1869)

Claude Debussy: String Quartet in g (1893)

William Grant Still: Grief (1953)

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Franz Waxman: Prince Valiant: Suite (1954)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale (1801)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

Irving Berlin: Call Me Madam: Dances (1950)

Robert Schumann: Fantasy Pieces: Humoreske (1842)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo (1730)

James Hewitt: New Federal Overture (1796)

Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' (1849)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811)

Carl Maria von Weber: Finale from Piano Sonata No. 4 (1822)

Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)

Richard Strauss: Don Quixote (1897)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Josef Suk: Summer Moods, Op. 22b: Mvt 1 Jana Bouskova, harp Album: My Country Supraphon 42922

Josef Suk: Symphony No. 2 in C minor, Op. 27, "Asrael": Mvt 5 Prague Radio Symphony Orchestra | Robert Kruzik, conductor EBU, Dvorak Hall, Rudolfinum, Prague, Czech Republic

Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 10, Op. 70 Aristo Sham, piano 2025 Van Cliburn International Piano Competition, Bass Performance Hall, Fort Worth, TX

Quinn Mason: Joyous Trilogy Lexington Symphony | Jonathan McPhee, conductor Lexington Symphony, Cary Memorial Hall, Lexington, MA

Sergei Rachmaninoff: Lullaby (After Tchaikovsky) Vadym Kholodenko, piano Album: Medtner: Piano Sonata No. 2, Op. 25 - Rachmaninoff: Piano Transcriptions Delos Productions

Anna Clyne: This Midnight Hour Berlin Radio Symphony Orchestra | Giedre Slekyte, conductor EBU, Konzerthaus, Berlin, Germany

Sergei Rachmaninoff: Trio elegiaque No 1 in G minor Rachel Ostler, violin | Daniel Laufer, cello | Choo Choo Hu, piano Atlanta Symphony Orchestra - Pre-Concert Chamber Music, Symphony Hall, Atlanta, GA

Osvaldo Golijov: Tenebrae Geoffrey Herd, violin | Jinjoo Cho, violin | Eric Wong, viola | Max Geissler, cello

Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith Colleges, Geneva, NY

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)

Ralph Vaughan Williams: Concerto Grosso for Strings (1950)

23:00 QUIET HOUR

Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna (1996)

Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (1880)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)

Franz Schubert: Wiegenlied (1816)

William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)