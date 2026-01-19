© 2026 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 1-16-2026

Ideastream Public Media
Published January 19, 2026 at 12:49 AM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Tuma, Franz     Sonata a quattro in a     Concerto Italiano           Naive   OP-30436            Frantisek Tuma - Partitas, Sonatas and Sinfonias           5:44
0:05:44 Martinu, Bohuslav         Cello Sonata #3 Paul Watkins, vc; Huw Watkins, p            Chandos           CHAN-10602    Martinu: Cello Sonatas/Variations -- Watkins / Watkins 17:50
0:25:16 Fasch, Johann Friedrich Three-Trumpet Concerto in D    Virtuosi Saxoniae/Ludwig Guttler  Capriccio          10218/9 (2)       n/a       9:45
0:35:01 Bach, Johann Sebastian            Brandenburg Concerto No. 1 in F, BWV 1046            Berlin Academy for Ancient Music          Harmonia Mundi            HMA-1951634.35 (2)        Bach: Brandenburg Concertos Nos. 1-6  20:17
0:55:18 Bach, Johann Sebastian            Little Preludes, BWV 933/38       Ton Koopman, hc            Capriccio          10210   n/a       1:44
1:00:00 Rodrigo, Joaquín           Soleriana (1953)           Mexico State Sym Orch/Enrique B tiz        EMI/Ang           CDM5-65901-2 n/a       5:05
1:05:05 Falla, Manuel de           The Three-Cornered Hat           Philharmonia/Carlo Maria Giulini   EMI      CDM7-69037-2 n/a       18:29
1:25:22 Pejacevic, Dora Phantasie concertante in D minor, Op. 48           Volker Banfield, p; Rheinland-Pfalz State Phil/Ari Rasilainen            CPO     777418 Dora Pejačević: Piano Concerto, Symphony     14:30
1:39:52 Liszt, Franz       Fantasy on Hungarian Folksongs for Piano and Orchestra            Louis Lortie, p; Residentie Orch/George Pehlivanian       Chandos           CHAN-9864            Liszt: Works for Piano & Orchestra, Vol. 2          14:40
1:54:32 Liszt, Franz       Responsories and Antiphons     Leslie Howard, p           Hyperion            CDA-67161/2 (2)           Responsories and Antiphons     1:42
2:00:00 Liszt, Franz       Transcendental Etudes  Daniil Trifonov, p           DG       479 5529 (2)        Transcendental: Daniil Trifonov Plays Liszt         5:21
2:05:21 Liapunov, Sergei           Twelve Transcendental Etudes, Op 11   Konstantin Shcherbakov, p Steinway & Sons           30098   Sergei Liapunov-Transcendental Etudes 4:00
2:09:21 Balakirev, Mily  Islamey, Oriental Fantasy          USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov            Melodiya           SUCD-1000172 Symphony No.1 / Solemn Overture        8:03
2:17:24 Borodin, Alexander        In the Steppes of Central Asia    Boston Pops Orch/Arthur Fiedler  RCA     68132-2            Pops Caviar (Russian Orchestral Fireworks)      7:37
2:25:01 Rimsky-Korsakov, Nicolai          Romances, Op. 39        Sergei Baikov, b; Ilya Scheps, p         Chant du Monde            LDC-288038/40 (3)       n/a       1:50
2:26:51 Smyth, Ethel     Violin and Horn Concerto           Sophie Langdon, v; Richard Watkins, fh; BBC Phil/Odaline de la Martinez      Chandos           CHAN-9449      Smyth: Orchestral Works          28:06:00
2:54:57 Holborne, Anthony        Lullaby Fretwork           Signum SIGCD-680       English Renaissance Music       1:26
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Respighi, Ottorino         Trittico botticelliano       Orpheus Chamber Orch DG            437533-2          Ancient Airs and Dances I & III • Three Botticelli Pictures • The Birds            5:35
3:05:35 Respighi, Ottorino         The Pines of Rome        London Sym Orch/Lamberto Gardelli            EMI/Ang           CDC5-86549-2 (2)        Gemini - Respighi: Pines Of Rome            20:28
3:26:03 Verdi, Giuseppe Rigoletto           Rome Opera Cho, Orch/Francesco Molinari-Pradelli            EMI/Ang           CDZ7-62862-2  n/a       1:30
3:27:33 Gossec, François Joseph          Symphonie a 17 parties Orchestra della Svizzera Italiana/Diego Fasolis    Naxos  8.554750-51 (2) Grande Messe des Morts - Symphonie a 17 parties  27:31:00
3:55:04 Mozart, Wolfgang Amadeus       Missa Brevis in B-Flat, K. 194    Soloists; Chamber Cho of Europe/Nicol Matt           Brilliant 96648   Mozart: Complete Masses         1:45
4:00:00 Villa-Lobos, Heitor         Bachianas Brasileiras No. 5       Branford Marsalis, sx; English Chamber Orch/Andrew Litton     CBS     M-42122           Romances For Saxophone            5:30
4:05:30 Torelli, Giuseppe           Trumpet Sonata in D, G 165      Wynton Marsalis, tr; English Chamber Orch/Anthony Newman           Sony    SK-66244         In Gabriel's Garden       4:46
4:11:35 Marsalis, Wynton          Violin Concerto in D       Nicola Benedetti, v; Philadelphia Orch/Christian Macelaru London B0030521-02    Marsalis           43:25:00
4:55:00 Charpentier, Marc-Antoine         Te Deum          Wynton Marsalis, tr; English Chamber Orch/Anthony Newman           Sony    SK-66244         In Gabriel's Garden       1:44
5:00:00 Délibes, Léo      Coppélia           Slovak Radio Sym/Andrej Lenard           Naxos            8.55008            DELIBES: Best of French Ballet 5:13
5:05:13 Pierné, Gabriel  Piano Concerto in c, Op 12        Dag Achatz, p; Lorraine Phil/Jacques Houtmann BIS       CD-381 Pierne:Piano Concerto/Suites 1 and 2    21:35
5:26:48 Ravel, Maurice  Pavane pour une infante défunte            St Martin's Academy/Neville Marriner           Philips  446084-2          Requiem - Orchestral Works     6:16
5:34:42 Haydn, Franz Joseph    String Quartet in c, Op. 17, No. 4           Tatrai String Quartet            Hungaroton       HCD-11382-83 (2)        Haydn Quartets, Op. 17 20:45
5:55:27 Couperin, François        Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 12e ordre      Kenneth Gilbert, hc         Harmonia Mundi            HMA-190354.56 (3)       Francois Couperin: Second Livre de Clavecin          1:44

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' (1930)
Andrea Luchesi: Piano Sonata in G (1780)
Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921)
Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato (1887)
Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)
Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)
Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875)
Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture (1841)
Antonio Vivaldi: Flute Concerto in g 'La Notte' (1728)
John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)
Alberto Ginastera: Ollantay: The Warriors (1947)
George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)
Giacomo Meyerbeer: L'Africaine: Overture (1865)
Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 (1802)
Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme (1954)
Leroy Anderson: A Harvard Festival (1969)
Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)
Astor Piazzolla: Escualo (1990)
Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)
David Popper: Hungarian Rhapsody (1894)
Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)
Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 (1718)
Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)
Jean Sibelius: Finlandia (1899)
Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)
Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 (1750)
Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905)
Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Cancan (1866)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927)
Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952)
Carl Stamitz: Cello Concerto No. 1 in G (1790)
Joseph Haydn: Adagio from Violin Concerto No. 1 (1769)
Carlos Chávez: El Trópico (1927)
Reinhold Glière: The Red Poppy: Suite (1927)
Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)
Giovanni Battista Bononcini: Sinfonia Decima for 2 Trumpets & Strings (1685)
Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet (1912)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Virgil Thomson: Acadian Songs and Dances (1948)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 2 (1944)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 in B-Flat (1828)
Darius Milhaud: Suite provençale (1936)
Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926)
Joaquín Rodrigo: Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas' (1935)
Ottorino Respighi: The Birds (1927)
Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)
Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 (1991)
Josef Rheinberger: Overture to 'The Taming of the Shrew' (1869)
Claude Debussy: String Quartet in g (1893)
William Grant Still: Grief (1953)
Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)
Franz Waxman: Prince Valiant: Suite (1954)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale (1801)
Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)
Irving Berlin: Call Me Madam: Dances (1950)
Robert Schumann: Fantasy Pieces: Humoreske (1842)
Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)
Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo (1730)
James Hewitt: New Federal Overture (1796)
Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' (1849)
Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)
Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)
Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811)
Carl Maria von Weber: Finale from Piano Sonata No. 4 (1822)
Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)
Richard Strauss: Don Quixote (1897)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Josef Suk: Summer Moods, Op. 22b: Mvt 1 Jana Bouskova, harp Album: My Country Supraphon 42922

Josef Suk: Symphony No. 2 in C minor, Op. 27, "Asrael": Mvt 5 Prague Radio Symphony Orchestra | Robert Kruzik, conductor EBU, Dvorak Hall, Rudolfinum, Prague, Czech Republic

Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 10, Op. 70 Aristo Sham, piano 2025 Van Cliburn International Piano Competition, Bass Performance Hall, Fort Worth, TX

Quinn Mason: Joyous Trilogy Lexington Symphony | Jonathan McPhee, conductor Lexington Symphony, Cary Memorial Hall, Lexington, MA

Sergei Rachmaninoff: Lullaby (After Tchaikovsky) Vadym Kholodenko, piano Album: Medtner: Piano Sonata No. 2, Op. 25 - Rachmaninoff: Piano Transcriptions Delos Productions

Anna Clyne: This Midnight Hour Berlin Radio Symphony Orchestra | Giedre Slekyte, conductor EBU, Konzerthaus, Berlin, Germany

Sergei Rachmaninoff: Trio elegiaque No 1 in G minor Rachel Ostler, violin | Daniel Laufer, cello | Choo Choo Hu, piano Atlanta Symphony Orchestra - Pre-Concert Chamber Music, Symphony Hall, Atlanta, GA

Osvaldo Golijov: Tenebrae Geoffrey Herd, violin | Jinjoo Cho, violin | Eric Wong, viola | Max Geissler, cello
Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith Colleges, Geneva, NY

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)
Ralph Vaughan Williams: Concerto Grosso for Strings (1950)

23:00 QUIET HOUR
Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna (1996)
Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (1880)
Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)
Franz Schubert: Wiegenlied (1816)
William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)
George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)
Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)
Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)
Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)
Arts & Culture