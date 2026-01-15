WCLV Program Guide 1-15-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Yanover, Gretchen Ara Gretchen Yanover, vc's Gretchen Yanover n/a n/a 5:04
0:05:04 Saint-Saens, Camille Cello Concerto No. 2 in d minor, Op. 119 Zuill Bailey, vc; Roanoke Sym/David Wiley Delos DE-3378 Zuill Bailey in Concert * Live 10-17-05 18:05
0:25:43 Gibbons, Orlando Madrigal, "The Silver Swan" Oriana Singers/William Chin Juno 0 n/a 1:22
0:27:05 Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 New York Phil/Leonard Bernstein CBS MYK-37238 Tchaikovsky: Nutcracker Suite; Swan Lake Suite 27:23:00
0:54:28 Clerambault, Louis Nicolas Le Triomphe d'Iris Le Concert Spirituel/Hervé Niquet Naxos 8.554455 CLERAMBAULT: Triomphe d'Iris 1:52
1:00:00 Vaughan Williams, Ralph Three Preludes on Welsh Hymn Tunes (1920) Douglas Major, o (Washington National Cathedral) EMI/Ang CDC7-54134-2 n/a 5:27
1:05:27 Bridge, Frank Suite for String Orchestra Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar Chandos CHAN-8373 Bridge: Suite for Strings/ Butterworth: The Banks of Green Willow/ Bantock: The Pierrot of the Minute 21:00
1:27:52 Britten, Benjamin Prince of the Pagodas, Op. 57 London Sinfonietta/Oliver Knussen Virgin 91103-2 (2) n/a 6:52
1:34:44 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 62 in D Philharmonia Hungarica/Antal Dorati London STS-15131/4 (4) n/a 20:08
1:54:52 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "This is no mine ain house", H XXXIa:14b Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:54
2:00:00 D'Rivera, Paquito Danzón Axiom Brass Axiom 2015 n/a 5:04
2:05:04 Copland, Aaron Danzón cubano Minneapolis Sym Orch/Antal Dorati Mercury 434329-2 Dorati Conducts Gershwin, Copland, Schuller, Bloch 7:29
2:12:33 Caturla, Alejandro Garcia Tres danzas cubanas Simón Bolívar Sym Orch, Venezuela/Keri-Lynn Wilson Dorian XCD-90254 Danzón 8:42
2:21:15 ROLDAN, Amadeo Preludio cubano William Chapman Nyaho, p MSR Classics MS-1242 Music of the African Diaspora 1:48
2:23:03 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 20 in d minor, K. 466 Mahler Chamber Orchestra/Leif Ove Andsnes, p Sony 19439742462 Mozart: Piano Concertos 17 & 20 * Leif Ove Andsnes 31:55:00
2:54:58 Schumann, Robert Kinderszenen, Op. 15 Leif Ove Andsnes, p EMI 98360-2 Mussorgsky: Pictures at an Exhbition * Schumann: Kinderszenen * Andsnes 1:50
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Délibes, Léo Sylvia Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MLK-45660 Greatest Hits * The Ballet * Vol III 5:02
3:05:02 Ibert, Jacques Bacchanale (1956) City of Birmingham Sym Orch/Louis Frémaux EMI/Ang CDC7-49261-2 n/a 8:20
3:13:22 Rameau, Jean-Philippe Le temple de la gloire Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan PBP PBP-10 (2) Temple de la Gloire 1:43
3:15:05 Dvorák, Antonín String Quartet No. 2 in B-Flat Panocha String Quartet Supraphon SU-3815-2 (8) Dvorak: String Quartets Complete 39:50:00
3:54:55 Gay The Beggar's Opera Kiri Te Kanawa, s; National Phil/Richard Bonynge London 417645-2 Kiri Portrait 1:28
4:00:00 Strauss II, Johann Jubelfest-Marsch, Op. 396 Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc CD-80314 Ein Straussfest II 4:51
4:04:51 Strauss, Richard Festliches Präludium, Op. 61 M Chertok, o (Cincinnati Music Hall); Cincinnati Sym Orch/J López-Cobos Telarc CD-80371 Strauss: Rosenkavalier, Salome’s Dance, Burleske, Festival Prelude 12:24
4:18:58 Abel, Carl Friedrich Symphony #6 in E-Flat Cantilena/Adrian Shepherd Chandos CHAN-8648 Abel 13:26
4:32:24 Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 3 in C, BWV 1009 Sung-Won Yang, vc London DD-41156 (2) Bach Cello Suites 21:57
4:54:21 Bach, Johann Sebastian Little Preludes, BWV. 933/38 Angela Hewitt, p Hyperion CDA-67121/2 (2) Bach 1:43
5:00:00 De selma y salaverde, Bartolomé Canzona quarta Byron Schenkman, hc; Ingrid Matthews, v Centaur CRC-2529 Canzoni da sonar 5:13
5:05:13 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 34 in d Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer MHS 5576550 (5) Haydn Symphonies 21-39 17:00
5:23:41 Diamond, David Symphony #3 (1945) Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz Delos DE-3103 Diamond: Symphony No. 3, Kaddish for Cello and Orchestra, Romeo and Juliet, Psalm 31:05:00
5:54:46 Anon 19th c, American March Chestnut Brass Company Newport Classic NPD-85516 Listen to the Mockingbird 1:46
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
John Barry: Out of Africa: Main title (1985)
Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)
Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)
John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme (1981)
Felix Mendelssohn: Andante in E (1847)
Billy May: Green Hornet: Theme (1966)
Johann Christian Bach: Symphony in g (1770)
Henry Fillmore: March 'Americans We' (1929)
Henri Sauguet: La cigale et la fourmi (1941)
Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)
Alberto Ginastera: Scherzo from Guitar Sonata (1976)
Peter Tchaikovsky: Coronation March (1883)
Luigi Boccherini: String Quartet in C (1761)
Enya: The Lord of the Rings: May It Be (2001)
Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)
Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)
Bill Conti: Rocky: Theme (1976)
Benjamin Godard: Suite of Three Pieces: Waltz (1890)
Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)
Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)
George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)
Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)
Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3 (1952)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: March from Act 3 (1889)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise (1889)
Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)
Percy Grainger: English Dance (1902)
George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)
Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance 'The Hurdy-Gurdy Men' (1791)
Eduard Tubin: Symphony No. 5 in b (1946)
Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)
Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)
Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel (1872)
Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)
Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Ludwig Thuille: Piano Quintet (1901)
Václav Pichl: Symphony in B-Flat (1770)
Ann Ronell: Willow Weep for Me (1932)
Stephen Paulus: The Road Home (2001)
Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)
Gabriel Fauré: Nocturne No. 4 in E-Flat (1884)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)
Domenico Scarlatti: Sonata in a (1750)
Bedrich Smetana: Piano Trio in g (1855)
Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 (1893)
Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 in C (1786)
Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 5 'Homage to Strauss'(1895)
Yann Tiersen: Amélie: Suite (2001)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)
Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève (1873)
James Horner: Mighty Joe Young: Dedication & Windsorg (1998)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)
George Butterworth: Two English Idylls (1911)
Domenico Scarlatti: Sonata in d 'Pastorale' (1750)
George Frideric Handel: Selections from 'Terpsichore' (1734)
Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)
Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 'Waldstein' (1804)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813)
Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat (1828)
Jorge Martínez Zárate: Tres Danzas del Ballet 'Estancia' (1973)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Ludwig van Beethoven: Wind Quintet in E-Flat (1792)
Carl Philipp Emanuel Bach: Twelve variations on 'La Folia' (1778)
Andrea Falconieri: Folias (1640)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)
Fernando Sor: Variations on 'La Folia' (1810)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)
Niels Gade: Symphony No. 1 in c (1842)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Michael Fine: Quintet for Flute and String Quartet: Mvt 4 Alice K. Dade, flute; Scott Yoo, violin; Erik Arvinder, violin; Maurycy Banaszek, viola; Jonah Kim, cello Album: Five for Five: Chamber Music by Michael Fine Evidence Classics 70 Music: 4:32
Antonín Dvořák: Symphony No. 7 in D minor, Op. 70: Mvt 1 Colorado College Summer Music Festival Orchestra; Scott Yoo, conductor The Colorado College Summer Music Festival, Celeste Theatre, Colorado Springs, CO Music: 10:39
Wayne Shorter: Terra Incognita Imani Winds University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 9:34
Robert Schumann: Piano Quintet in E-flat Major, Op. 44: Mvts 1, 3 & 4 Jaime Laredo, violin; Anna Polonsky, piano; Mayumi Kanagawa, violin; Celia Eliaz, viola; Sharon Robinson, cello EBU, Pau Casals International Music Festival, Pau Casals Auditorium, Sant Salvador, Spain Music: 22:13
Franz Schubert: Violin Sonata in A minor, D. 385: Mvt 4 Andrew Manze, violin; Richard Egarr, fortepiano Album: Schubert Sonatas for Violin and Piano Harmonia Mundi 907 445 Music: 4:36
Ottorino Respighi: The Fountains of Rome, P. 106 Texas Festival Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 15:17
Franz Schubert: String Trio in B-flat Major, D. 581 Aaron Boyd, violin; Paul Neubauer, viola; David Requiro, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 19:21
Jacqueline Kerrod: Bumping Along Jacqueline Kerrod, harp; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 7:35Michael Fine: Quintet for Flute and String Quartet: Mvt 4 Alice K. Dade, flute; Scott Yoo, violin; Erik Arvinder, violin; Maurycy Banaszek, viola; Jonah Kim, cello Album: Five for Five: Chamber Music by Michael Fine Evidence Classics 70 Music: 4:32
Antonín Dvořák: Symphony No. 7 in D minor, Op. 70: Mvt 1 Colorado College Summer Music Festival Orchestra; Scott Yoo, conductor The Colorado College Summer Music Festival, Celeste Theatre, Colorado Springs, CO Music: 10:39
Wayne Shorter: Terra Incognita Imani Winds University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 9:34
Robert Schumann: Piano Quintet in E-flat Major, Op. 44: Mvts 1, 3 & 4 Jaime Laredo, violin; Anna Polonsky, piano; Mayumi Kanagawa, violin; Celia Eliaz, viola; Sharon Robinson, cello EBU, Pau Casals International Music Festival, Pau Casals Auditorium, Sant Salvador, Spain Music: 22:13
Franz Schubert: Violin Sonata in A minor, D. 385: Mvt 4 Andrew Manze, violin; Richard Egarr, fortepiano Album: Schubert Sonatas for Violin and Piano Harmonia Mundi 907 445 Music: 4:36
Ottorino Respighi: The Fountains of Rome, P. 106 Texas Festival Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 15:17
Franz Schubert: String Trio in B-flat Major, D. 581 Aaron Boyd, violin; Paul Neubauer, viola; David Requiro, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 19:21
Jacqueline Kerrod: Bumping Along Jacqueline Kerrod, harp; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 7:35
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Act 3 'Aurora's Wedding' (1889)
Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 4 (1878)
23:00 QUIET HOUR
Gabriel Fauré: Clair de lune (1887)
Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)
Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
Domenico Scarlatti: Sonata in e (1750)
Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)
Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)
Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)
Stephen Sondheim: Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By (1981)