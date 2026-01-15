© 2026 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 1-14-2026

Ideastream Public Media
Published January 15, 2026 at 7:53 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Porter, Cole      In the Still of the Night   Nicholas Daniel, ob; Antonio Oyarzábal, p            Chandos           CHAN-20344    Complete Works for Oboe by Madeleine Dring    5:04
0:05:04 Dring, Madeleine           Trio for oboe, bassoon & keyboard         Nicholas Daniel, ob; Amy Harman, bn; Antonio Oyarzábal, p  Chandos           CHAN-20344    Complete Works for Oboe by Madeleine Dring          17:46
0:22:50 Vivaldi, Antonio Recorder & Bassoon Sonata in a, R 86   Pamela Thorby, r; Peter Whelan, bn; James Johnstone, hc          Avie     AV-2201           Vivaldi: Gods, Emperors & Angels * La Serenissima           10:42
0:35:21 Dvorák, Antonín Die Waldtaube (The Wild Dove), Op 110 Milwaukee Sym/Zdenek Macal   Koss Classics   KC-1009           Symphony no. 7 and Wild Dove 19:27
0:54:48 Loewe, Carl      Song, "Wach auf!," Op. 9           Robert Wörle, t; Cord Garben, p            CPO     777355-2 (21)   Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition        1:50
1:00:00 Ponce, Manuel  Mazurka #14 in D-Flat   Jorge Federico Osorio, p           Cedille            CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio            2:27
1:02:27 Ponce, Manuel  Mazurka #11 in a          Jorge Federico Osorio, p           Cedille            CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio            2:57
1:05:24 Chávez, Carlos Chapultepec (Obertura Republicana)      Simon Bolívar Sym/Keri-Lynn Wilson      Dorian  XCD-90254       Danzón 7:27
1:14:45 Beethoven, Ludwig van Piano Trio no.6 in B-Flat, Op.97, "Archduke"       Daniel Barenboim, p; Pinchas Zukerman, v; Jacqueline Du Pré, vc        EMI      CMS7-63124-2 (3)            n/a       40:36:00
1:55:21 Mendelssohn, Felix       Songs Without Words, Op 85     Daniel Barenboim, p      DG            423931-2 (2)     Lieder Ohne Worte        1:46
2:00:00 Strauss, Eduard Carmen Quadrille, Op 134         Vienna Phil/Mariss Jansons            Sony    92710 (2)          New Year's Concert 2012          5:27
2:05:27 Strauss II, Johann         Die Fledermaus Berlin Phil/Herbert von Karajan  DG            400026-2          Strauss: Waltzes and Polkas     8:37
2:14:04 Strauss, Josef   Waltz, "Heldengedichte," Op. 87 Vienna Phil/Franz Welser-Möst            Sony    44071-2 (2)       New Year's Concert 2013          9:17
2:23:21 Tailleferre, Germaine     Two Pieces       Quynh Nguyen, p          Music & Arts     MA-1306     Tailleferre         1:46
2:25:07 Sibelius, Jean   Violin Concerto in D minor, Op. 47          Mischa Lefkowitz, v; Polish Radio Sym Orch/David Amos     Cambria           CD-1064           Mischa Lefkowitz- Three Tomantic Violin Concerti            29:59:00
2:55:06 Sibelius, Jean   Suite for Violin and Strings, Op. 117       James Ehnes, v; Bergen Philharmonic Orch/Edward Gardner       Chandos           CHSA-5267      Sibelius: Violin Concerto; Serenades; Humoresques; Earnest Melodies; Suite2023          1:46

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Schubert, Franz Polonaise in B-Flat, D 580         German Chamber Phil/Thomas Zehetmair, v     Teldec  46448-2            Thomas Zehetmair: The Teldec Recordings       5:38
3:05:38 Giuliani, Mauro  Introduction, Theme with Variations and Polonaise in A, Op 65            Pepe Romero, g; St Martin's Academy/Neville Marriner   Philips  6514296            Giuliani: Guitar Concerto In A, Introduction Variations & Polonaise           19:28
3:25:06 Giuliani, Mauro  Pièces faciles et agréables, Op 74          Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g         BIS       CD-413 Mauro Giuliani - The Complete Works for Flute and Guitar, Vol.3    1:47
3:26:53 Bartók, Béla      Hungarian Folk Tunes   James Ehnes, v; Andrew Armstrong, p            Chandos           CHAN-10752    Bartók: Works for Violin & Piano, Volume 2         7:41
3:34:34 Kodály, Zoltán   Summer Evening          Budapest Phil/Zoltan Kodaly      DG            2543809           n/a       20:54
3:55:28 Mahler, Alma    Song, "Laue Sommernacht"       Angelika Kirchschlager, ms; Helmut Deutsch, p        Sony    SK-68344         Mahler, Korngold: Lieder            1:51
4:00:00 Fauré, Gabriel   Cantique de Jean Racine, Op 11            King's College Cho/Stephen Cleobury; James Vivian, o         Decca  482 4615 (2)     Paradisum: Serene Sacred Songs            5:33
4:05:33 Ibert, Jacques   Flute Concerto  Eugenia Zukerman, f; Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark        Newport Classic           NPD-85531       Vive Ibert! (Jacques Ibert Orchestral Works) 19:12
4:26:20 Boccherini, Luigi           Two-Violin Duet in G, Op 5/1      Dmitri Kogan, v; Marianna Vassilieva, v     Delos   DE-3390           Two Violins       9:02
4:35:22 Boccherini, Luigi           String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275    Orpheus Chamber Orch     DG       437782-2          Classical Hits    3:24
4:38:46 Debussy, Claude           Printemps         ORTF Orch/Jean Martinon         EMI            CDM7-69588-2 Orchestral Works 1       16:04
4:54:50 Britten, Benjamin           Folksong Settings         Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p       DG       463479-2          Anne Sofie von Otter: Folksongs 1:33
5:00:00 Couperin, François        Passacaille       Alexandre Tharaud, p    Harmonia Mundi            HMC-901956    Couperin           5:43
5:05:43 Dieupart, Charles          Piccolo Concerto in a     Wolfgang Dey, piccolo; Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel   DG Archiv        447644-2          Concerti "Per L'Orchestra Di Dresda" 4:34
5:10:17 Vaughan Williams, Ralph           Bass Tuba Concerto in f (1954)  Eugene Dowling, tuba; London Sym/Paul Freeman           Pro Arte            CDD-595          The English Tuba            12:54
5:24:56 Brahms, Johannes        Piano Quartet no.3 in c minor, Op.60      Lateiner, p; Heifetz, v; Schonbach, vi; Piatigorsky, vc RCA     7873-2-RG        Schubert: Fantasie; Brahms, Beethoven        30:18:00
5:55:14 Brahms, Johannes        Zigeunerlieder, Op 103  Margaret Price, s; Graham Johnson, p          RCA     60901-2            Brahms: Lieder 1:26

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)
Margaret Bonds: Three Dream Portraits (1959)
Ottorino Respighi: Belfagor Overture (1925)
Dimitri Tiomkin: The Four Poster: Overture (1952)
Claude Debussy: King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear (1904)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)
Maurice Ravel: Boléro (1928)
Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)
Michael Praetorius: Gloria from 'Missa gantz Teudsch' (1619)
Jacques Offenbach: La Périchole: Medley (1868)
Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)
John Williams: Sabrina: Theme (1995)
Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland (1937)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)
Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture (1819)
Richard Hayman: Kid Stuff (1959)
Emmanuel Chabrier: España (1883)
Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Marche miniature (1879)
Fritz Kreisler: La Gitana (1918)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 89 (1787)
Alexander Glazunov: Slavonic Festival (1888)
Anonymous: Spiritual 'Rockin Jerusalem'
Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby (1943)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)
Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto (1878)
Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Giacomo Puccini: Tosca: Te Deum 'Tre sbirri' (1900)
Giacomo Puccini: Tosca: Recondita armonia (1900)
Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite (1918)
Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)
Robert Schumann: Piano Trio No. 1 in d (1847)
Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)
Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)
Sir Michael Tippett: Finale from Concerto for Double String Orchestra (1939)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky (1939)
Igor Stravinsky: Four Norwegian Moods (1944)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Johannes Brahms: String Quartet No. 3 in B-Flat (1876)
Nicolas Flagello: Serenata per Orchestra (1968)
Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)
Giacomo Puccini: Tosca: E lucevan le stelle (1900)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G (1811)
Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain (1928)
Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)
Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes (1710)
Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano 'Triple' (1804)
Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba (1886)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Luis Bacalov: Il Postino: Theme (1994)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 (1823)
Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)
Irving Berlin: Blue Skies (1926)
Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" (1886)
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)
Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings (1929)
Richard Strauss: Commemorative Waltz 'Munich' (1945)
Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)
Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 'Fandango' (1799)
Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)
Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Bridgetower' (1803)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 23 in f (1772)
Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)
Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)
Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 1 (1882)
Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Michael Daugherty: Radio City: Symphonic Fantasy on Arturo Toscanini & the NBC Symphony (2011)

20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire/Jeannette Sorrell, Alan Choo, concertmaster & direction; Daphna Mor,

recorder; Chloe Fedor & Emi Tanabe, violins; HyunKun Cho, viola da gamba - Virtuoso Brilliance

VIVALDI (1678-1741): Sinfonia from L’Olimpiade, RV 725

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767): Overture-Suite in A minor, TWV 55:a2

ANTONIO VIVALDI (arr Sorrell): Ciaconna in C, from RV 114

GEORG PHILIPP TELEMANN: Concerto for Recorder & Gamba in A minor, TWV 52:a1

ANTONIO VIVALDI: Concerto for 2 Violins in C minor, RV 509

ANTONIO VIVALDI: Concerto for 4 Violins in B minor, RV 580

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)
Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' (1988)
Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto (1774)
George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)
Thomas Morley: Response Pavin (1599)
Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)
Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song (1893)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Jacqueline Gerber – classical music featuring African American composers and performers.
R. Nathaniel Dett: Magnolia Suite (1912)
Ulysses Kay: Concerto for Orchestra (1948)
Quincy Porter: Duo for Viola & Harp (1957)
Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat (1828)

23:00 QUIET HOUR
Franz Schubert: Wiegenlied (1816)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)
Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)
Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)
Gregorio Allegri: Miserere (1638)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance (1934)
Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)
Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" (1985)
Arts & Culture