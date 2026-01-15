WCLV Program Guide 1-14-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Porter, Cole In the Still of the Night Nicholas Daniel, ob; Antonio Oyarzábal, p Chandos CHAN-20344 Complete Works for Oboe by Madeleine Dring 5:04
0:05:04 Dring, Madeleine Trio for oboe, bassoon & keyboard Nicholas Daniel, ob; Amy Harman, bn; Antonio Oyarzábal, p Chandos CHAN-20344 Complete Works for Oboe by Madeleine Dring 17:46
0:22:50 Vivaldi, Antonio Recorder & Bassoon Sonata in a, R 86 Pamela Thorby, r; Peter Whelan, bn; James Johnstone, hc Avie AV-2201 Vivaldi: Gods, Emperors & Angels * La Serenissima 10:42
0:35:21 Dvorák, Antonín Die Waldtaube (The Wild Dove), Op 110 Milwaukee Sym/Zdenek Macal Koss Classics KC-1009 Symphony no. 7 and Wild Dove 19:27
0:54:48 Loewe, Carl Song, "Wach auf!," Op. 9 Robert Wörle, t; Cord Garben, p CPO 777355-2 (21) Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition 1:50
1:00:00 Ponce, Manuel Mazurka #14 in D-Flat Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 2:27
1:02:27 Ponce, Manuel Mazurka #11 in a Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 2:57
1:05:24 Chávez, Carlos Chapultepec (Obertura Republicana) Simon Bolívar Sym/Keri-Lynn Wilson Dorian XCD-90254 Danzón 7:27
1:14:45 Beethoven, Ludwig van Piano Trio no.6 in B-Flat, Op.97, "Archduke" Daniel Barenboim, p; Pinchas Zukerman, v; Jacqueline Du Pré, vc EMI CMS7-63124-2 (3) n/a 40:36:00
1:55:21 Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 85 Daniel Barenboim, p DG 423931-2 (2) Lieder Ohne Worte 1:46
2:00:00 Strauss, Eduard Carmen Quadrille, Op 134 Vienna Phil/Mariss Jansons Sony 92710 (2) New Year's Concert 2012 5:27
2:05:27 Strauss II, Johann Die Fledermaus Berlin Phil/Herbert von Karajan DG 400026-2 Strauss: Waltzes and Polkas 8:37
2:14:04 Strauss, Josef Waltz, "Heldengedichte," Op. 87 Vienna Phil/Franz Welser-Möst Sony 44071-2 (2) New Year's Concert 2013 9:17
2:23:21 Tailleferre, Germaine Two Pieces Quynh Nguyen, p Music & Arts MA-1306 Tailleferre 1:46
2:25:07 Sibelius, Jean Violin Concerto in D minor, Op. 47 Mischa Lefkowitz, v; Polish Radio Sym Orch/David Amos Cambria CD-1064 Mischa Lefkowitz- Three Tomantic Violin Concerti 29:59:00
2:55:06 Sibelius, Jean Suite for Violin and Strings, Op. 117 James Ehnes, v; Bergen Philharmonic Orch/Edward Gardner Chandos CHSA-5267 Sibelius: Violin Concerto; Serenades; Humoresques; Earnest Melodies; Suite2023 1:46
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Schubert, Franz Polonaise in B-Flat, D 580 German Chamber Phil/Thomas Zehetmair, v Teldec 46448-2 Thomas Zehetmair: The Teldec Recordings 5:38
3:05:38 Giuliani, Mauro Introduction, Theme with Variations and Polonaise in A, Op 65 Pepe Romero, g; St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 6514296 Giuliani: Guitar Concerto In A, Introduction Variations & Polonaise 19:28
3:25:06 Giuliani, Mauro Pièces faciles et agréables, Op 74 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g BIS CD-413 Mauro Giuliani - The Complete Works for Flute and Guitar, Vol.3 1:47
3:26:53 Bartók, Béla Hungarian Folk Tunes James Ehnes, v; Andrew Armstrong, p Chandos CHAN-10752 Bartók: Works for Violin & Piano, Volume 2 7:41
3:34:34 Kodály, Zoltán Summer Evening Budapest Phil/Zoltan Kodaly DG 2543809 n/a 20:54
3:55:28 Mahler, Alma Song, "Laue Sommernacht" Angelika Kirchschlager, ms; Helmut Deutsch, p Sony SK-68344 Mahler, Korngold: Lieder 1:51
4:00:00 Fauré, Gabriel Cantique de Jean Racine, Op 11 King's College Cho/Stephen Cleobury; James Vivian, o Decca 482 4615 (2) Paradisum: Serene Sacred Songs 5:33
4:05:33 Ibert, Jacques Flute Concerto Eugenia Zukerman, f; Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark Newport Classic NPD-85531 Vive Ibert! (Jacques Ibert Orchestral Works) 19:12
4:26:20 Boccherini, Luigi Two-Violin Duet in G, Op 5/1 Dmitri Kogan, v; Marianna Vassilieva, v Delos DE-3390 Two Violins 9:02
4:35:22 Boccherini, Luigi String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Orpheus Chamber Orch DG 437782-2 Classical Hits 3:24
4:38:46 Debussy, Claude Printemps ORTF Orch/Jean Martinon EMI CDM7-69588-2 Orchestral Works 1 16:04
4:54:50 Britten, Benjamin Folksong Settings Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 463479-2 Anne Sofie von Otter: Folksongs 1:33
5:00:00 Couperin, François Passacaille Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi HMC-901956 Couperin 5:43
5:05:43 Dieupart, Charles Piccolo Concerto in a Wolfgang Dey, piccolo; Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel DG Archiv 447644-2 Concerti "Per L'Orchestra Di Dresda" 4:34
5:10:17 Vaughan Williams, Ralph Bass Tuba Concerto in f (1954) Eugene Dowling, tuba; London Sym/Paul Freeman Pro Arte CDD-595 The English Tuba 12:54
5:24:56 Brahms, Johannes Piano Quartet no.3 in c minor, Op.60 Lateiner, p; Heifetz, v; Schonbach, vi; Piatigorsky, vc RCA 7873-2-RG Schubert: Fantasie; Brahms, Beethoven 30:18:00
5:55:14 Brahms, Johannes Zigeunerlieder, Op 103 Margaret Price, s; Graham Johnson, p RCA 60901-2 Brahms: Lieder 1:26
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)
Margaret Bonds: Three Dream Portraits (1959)
Ottorino Respighi: Belfagor Overture (1925)
Dimitri Tiomkin: The Four Poster: Overture (1952)
Claude Debussy: King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear (1904)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)
Maurice Ravel: Boléro (1928)
Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)
Michael Praetorius: Gloria from 'Missa gantz Teudsch' (1619)
Jacques Offenbach: La Périchole: Medley (1868)
Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)
John Williams: Sabrina: Theme (1995)
Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland (1937)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)
Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture (1819)
Richard Hayman: Kid Stuff (1959)
Emmanuel Chabrier: España (1883)
Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Marche miniature (1879)
Fritz Kreisler: La Gitana (1918)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 89 (1787)
Alexander Glazunov: Slavonic Festival (1888)
Anonymous: Spiritual 'Rockin Jerusalem'
Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby (1943)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)
Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto (1878)
Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Giacomo Puccini: Tosca: Te Deum 'Tre sbirri' (1900)
Giacomo Puccini: Tosca: Recondita armonia (1900)
Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite (1918)
Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)
Robert Schumann: Piano Trio No. 1 in d (1847)
Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)
Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)
Sir Michael Tippett: Finale from Concerto for Double String Orchestra (1939)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky (1939)
Igor Stravinsky: Four Norwegian Moods (1944)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Johannes Brahms: String Quartet No. 3 in B-Flat (1876)
Nicolas Flagello: Serenata per Orchestra (1968)
Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)
Giacomo Puccini: Tosca: E lucevan le stelle (1900)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G (1811)
Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain (1928)
Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)
Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes (1710)
Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano 'Triple' (1804)
Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba (1886)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Luis Bacalov: Il Postino: Theme (1994)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 (1823)
Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)
Irving Berlin: Blue Skies (1926)
Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" (1886)
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)
Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings (1929)
Richard Strauss: Commemorative Waltz 'Munich' (1945)
Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)
Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 'Fandango' (1799)
Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)
Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Bridgetower' (1803)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 23 in f (1772)
Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)
Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)
Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 1 (1882)
Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Michael Daugherty: Radio City: Symphonic Fantasy on Arturo Toscanini & the NBC Symphony (2011)
20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire/Jeannette Sorrell, Alan Choo, concertmaster & direction; Daphna Mor,
recorder; Chloe Fedor & Emi Tanabe, violins; HyunKun Cho, viola da gamba - Virtuoso Brilliance
VIVALDI (1678-1741): Sinfonia from L’Olimpiade, RV 725
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767): Overture-Suite in A minor, TWV 55:a2
ANTONIO VIVALDI (arr Sorrell): Ciaconna in C, from RV 114
GEORG PHILIPP TELEMANN: Concerto for Recorder & Gamba in A minor, TWV 52:a1
ANTONIO VIVALDI: Concerto for 2 Violins in C minor, RV 509
ANTONIO VIVALDI: Concerto for 4 Violins in B minor, RV 580
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)
Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' (1988)
Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto (1774)
George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)
Thomas Morley: Response Pavin (1599)
Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)
Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song (1893)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Jacqueline Gerber – classical music featuring African American composers and performers.
R. Nathaniel Dett: Magnolia Suite (1912)
Ulysses Kay: Concerto for Orchestra (1948)
Quincy Porter: Duo for Viola & Harp (1957)
Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat (1828)
23:00 QUIET HOUR
Franz Schubert: Wiegenlied (1816)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)
Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)
Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)
Gregorio Allegri: Miserere (1638)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance (1934)
Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)
Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" (1985)