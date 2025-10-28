© 2025 Ideastream Public Media

WCLV Program Guide 10-28-2025

WCLV Program Guide 10-28-2025

Published October 28, 2025 at 4:56 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Telemann, Georg Philipp              Twelve Harpsichord Fantasies    Joseph Payne, hc           Centaur CRC-2530/2531 (2)         Telemann: Complete Works For Keyboard Vol 1      5:26 
12:05:26a            Schubert, Franz Symphony No. 3 in D, D. 200      Vienna Phil/Carlos Kleiber               DG         449745-2             Schubert: Symphonies Nos. 3 and 8        21:26 
12:28:16a            Tomasek, Vaclav             Song, "Heidenröslein," Op 53/1   Susan Gritton, s; Graham Johnson, p         Hyperion             CDJ-33051/3 (3)              The Songs of Robert Schumann, Volume 1     2:33 
12:30:49a            Dreyschock, Alexander  Piano Concerto in d, Op 137        Piers Lane, p; BBC Scottish Sym Orch/Niklas Willén Hyperion             CDA-67086         Kullak: Piano Concerto In C Minor, Op 55 (First Recording)/ Dreyschock: Piano Concerto In D Minor, Op 137 (First Recording)         24:19:00 
12:55:08a            Meredith, Anna  Solstice In           Lucy Humphris, tr; Ligeti Quartet               Mercury KX        4847520              Nuc        1:45 
01:00:00a            Donizetti, Gaetano           Linda di Chamounix        Pretty Yende, soprano; Giuseppe Verdi Symphony Orchestra/Giacomo Sagripanti             Sony      88985430152               Dreams 5:00 
01:05:00a            Donizetti, Gaetano           Don Pasquale    Philharmonia/Tullio Serafin          EMI               CDZ7-62609-2   N/A        6:45 
01:11:45a            Benjamin, Arthur              Overture to an Italian Comedy     Sydney Sym/Joseph Post       ABC       442374-2 (2)      50: Celebrating Fifty Years of the Australian Youth Orchestra               6:14 
01:19:37a            Chadwick, George Whitefield      Symphony No. 2 in B-flat, Op. 21               Detroit Sym/Neeme Järvi             Chandos              CHAN-9685        Chadwick               34:58:00 
01:54:35a            MacDowell, Edward        Three Songs, Op 60        Stephen Tharp, t; James Barbagallo, p      Naxos   8.559032             MACDOWELL: Songs (Complete)            1:42 
02:00:00a            Cimarosa, Domenico      Il falegname       Esterhazy Orch/Alessandro Amoretti               Naxos   8.570508             CIMAROSA, D.: Overtures, Vol. 1 (Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Amoretti)           5:20 
02:05:20a            Cimarosa, Domenico      Flute Quartet No. 6 in a  Loic Poulain, f; Prague Dolezal Quartet Adda      581031  Cimarosa Flute Quartets              10:41 
02:16:01a            Shostakovich, Dmitri       Preludes, Op. 34              Vera Gornostaeva, p       LP Classics              1016      Vera Gornostaeva           1:38 
02:17:39a            Shostakovich, Dmitri       Cello Concerto No. 2 in G, Op. 126           Sol Gabetta, vc; Munich Phil/Marc Albrecht     RCA      88697359612     Sol Gabetta * Dmitri Shostakovich               37:15:00 
02:54:54a            Mouret, Jean-Joseph      Rondeau              Empire Brass     Telarc   CD-80257               Royal Brass: Brass Music From The Renaissance and Baroque   1:26 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Bach, Johann Sebastian               Fantasia & Fugue in a, BWV 904               Vikingur Olafsson, p        DG         4835022              Bach      5:14 
03:05:14a            Reger, Max        A Romantic Suite After Eichendorff, Op 125          London Phil/Leon Botstein           Telarc   CD-80589           Reger & Romanticism    29:01:00 
03:34:15a            Bach, Johann Sebastian               Anna Magdalena Notebook          Igor Kipnis, hc           CBS       MLK-45524         N/A        1:35 
03:35:50a            Bach, Johann Sebastian               Anna Magdalena Notebook          Philadelphia Orch/Eugene Ormandy  CBS       MLK-39431         Bach's Greatest Hits Vol. 1           7:27 
03:43:17a            Bach, Carl Philipp Emanuel          Sinfonia in G, Wq 182/1 (Hamburg Symphony #1)   Capella Istropolitana/Christian Benda      Naxos   8.553285             BACH: Hamburg Sinfonias Nos. 1 - 6, Wq. 182   11:13 
03:54:30a            Bach, Johann Sebastian               Three-Part Sinfonias, BWV 787-801         Ton Koopman, hc     Capriccio            10210    N/A        1:32 
04:00:00a            Schubert, Franz Der Müller und der Bach, fr "Die schöne Müllerin"               Arcadi Volodos, p             Sony      SK-89647            Schubert: Solo Piano Works               5:17 
04:05:17a            Bizet, Georges  La jolie fille de Perth        Orch de Paris/Daniel Barenboim               EMI/Ang              CDM7-64869-2  N/A        3:59 
04:09:16a            Mendelssohn, Felix         Overture, "The Fair Melusina," Op 32       London Sym Orch/Claudio Abbado           DG         471467-2 (4)      Mendelssohn: 5 Symphonies, 7 Overtures           10:48 
04:20:04a            Offenbach, Jacques        La belle Hélène BBC Phil/Yan Pascal Tortelier               Chandos              CHAN-9765        BBC Philharmonic / Tortelier: French Bonbons               8:43 
04:28:47a            Suppé, Franz von            The Beautiful Galatea     Hallé Orch/Sir John Barbirolli              EMI/Ang              CDM7-64196-2  Sir John Barbirolli: The Great EMI Recordings         6:52 
04:37:00a            Zelenka, Jan Dismas      Trio Sonata #3 in B-Flat Prague Ars Instrumentalis               Multisonic           310120-2             N/A        16:32 
04:53:32a            Bach, Johann Sebastian               Two-Part Inventions, BWV 772/786               Dave Camwell, sx; Stephen Page, sx      Teal Creek Music            TC-2019               Dave Camwell * Bach-Centric     1:48 
05:00:00a            Waldteufel, Emile             L'Esprit français Polka, Op 182   Monte Carlo National Opera Orch/Willi Boskovsky      Angel    S-37208               Waldteufel: Waltzes And Polkas  5:07 
05:05:07a            Debussy, Claude              Three Nocturnes              Jean-François Heisser, Georges Pludermacher, p's         Erato/Musifrance             45698-2               L'Oeuvre Pour Piano     6:06 
05:11:13a            Chabrier, Emmanuel       Le roi malgré lui (1887)  Vienna Phil/John Eliot Gardiner              DG         447751-2             Chabrier: Espana, Suite Pastorale, Habanera, Marche Francaise, Fete Polonaise            7:26 
05:18:39a            Müller, Pierre     Valse, "Le roi malgré lui"               Slovak Radio Sym/Jerome Cohen   Marco Polo         8.223801             Les Succes De La Danse             9:14 
05:27:53a            Gounod, Charles             Le médecin malgré lui    ORTF Lyric Orch/Jean-Claude Hartemann          Musidisc             202322  Le médecin malgré lui    4:41 
05:34:11a            Gounod, Charles             Roméo et Juliette            Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson       EMI/Ang              CDCC5-56123-2 (3)        N/A        18:15 
05:52:26a            Gounod, Charles             Faust     National Opera Orch/Paul Freeman          Pro Arte       CDS-3670           N/A        1:44 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)
Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant (1878)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)
George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite in d (1720)
William Boyce: Symphony No. 3 in C (1760)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)
Gustav Mahler: A Funeral March from 'Titan' (Symphony No. 1) (1893)
Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale (1839)
Anonymous: Spiritual 'When the Saints Go Marching In'
Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 (1717)
Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 (1902)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance (1842)
Peter Tchaikovsky: Impromptu in e (1893)
Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)
Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945)
Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 (1898)
Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Flowers that Bloom in the Spring (1885)
Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 (1772)
Alexander Scriabin: Etude in C-Sharp (1894)
Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)
Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982)
Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)
Carl Davis: The French Lieutenant's Woman: Theme (1981)
Giuseppe Verdi: Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves (1870)
Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Frédéric Chopin: Largo from Cello Sonata (1846)
Antonio Vivaldi: Largo from Concerto for 2 Cellos (1720)
Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933)
Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy (1949)
Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D (1782)
Howard Hanson: Slumber Song (1915)
Dora Pejacevic: Piano Trio in C (1910)
Howard Blake: Flute Concerto (1996)
Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C (1717)
Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)
Frédéric Chopin: Etude No. 20 (1836)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)
Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Joseph Haydn: Symphony No. 87 in A (1785)
Franz Liszt: Schubert Song 'Wohin?' (1846)
Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' (1838)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 24 'I Lift My Eyes to the Mountains' (1800)
Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)
Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)
Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano 'Triple' (1804)
Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue (1730)
Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)
Alberto Nepomuceno: Serenata (1902)
John Williams: The Phantom Menace: Duel of the Fates (1999)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823)
Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits (1956)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: August (1876)
William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)
Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)
Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
Carl Orff: Carmina burana: In Springtime (1936)
Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)
Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)
Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians (1866)
Scott Joplin: Magnetic Rag (1914)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)
Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings (1730)
John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 47 in b (1776)
Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child'

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)
Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Richard Strauss: An Alpine Symphony (1915)
Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907)

23:00 QUIET HOUR
Richard Strauss: Morgen! (1894)
Erich Wolfgang Korngold: Romance from Violin Concerto (1945)
Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)
Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)
Anton Bruckner: Adagio from String Quintet (1879)
César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)
Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)
Traditional: Golden Slumbers
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)
Claude Debussy: Syrinx (1912)
