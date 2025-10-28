WCLV Program Guide 10-28-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Telemann, Georg Philipp Twelve Harpsichord Fantasies Joseph Payne, hc Centaur CRC-2530/2531 (2) Telemann: Complete Works For Keyboard Vol 1 5:26
12:05:26a Schubert, Franz Symphony No. 3 in D, D. 200 Vienna Phil/Carlos Kleiber DG 449745-2 Schubert: Symphonies Nos. 3 and 8 21:26
12:28:16a Tomasek, Vaclav Song, "Heidenröslein," Op 53/1 Susan Gritton, s; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33051/3 (3) The Songs of Robert Schumann, Volume 1 2:33
12:30:49a Dreyschock, Alexander Piano Concerto in d, Op 137 Piers Lane, p; BBC Scottish Sym Orch/Niklas Willén Hyperion CDA-67086 Kullak: Piano Concerto In C Minor, Op 55 (First Recording)/ Dreyschock: Piano Concerto In D Minor, Op 137 (First Recording) 24:19:00
12:55:08a Meredith, Anna Solstice In Lucy Humphris, tr; Ligeti Quartet Mercury KX 4847520 Nuc 1:45
01:00:00a Donizetti, Gaetano Linda di Chamounix Pretty Yende, soprano; Giuseppe Verdi Symphony Orchestra/Giacomo Sagripanti Sony 88985430152 Dreams 5:00
01:05:00a Donizetti, Gaetano Don Pasquale Philharmonia/Tullio Serafin EMI CDZ7-62609-2 N/A 6:45
01:11:45a Benjamin, Arthur Overture to an Italian Comedy Sydney Sym/Joseph Post ABC 442374-2 (2) 50: Celebrating Fifty Years of the Australian Youth Orchestra 6:14
01:19:37a Chadwick, George Whitefield Symphony No. 2 in B-flat, Op. 21 Detroit Sym/Neeme Järvi Chandos CHAN-9685 Chadwick 34:58:00
01:54:35a MacDowell, Edward Three Songs, Op 60 Stephen Tharp, t; James Barbagallo, p Naxos 8.559032 MACDOWELL: Songs (Complete) 1:42
02:00:00a Cimarosa, Domenico Il falegname Esterhazy Orch/Alessandro Amoretti Naxos 8.570508 CIMAROSA, D.: Overtures, Vol. 1 (Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Amoretti) 5:20
02:05:20a Cimarosa, Domenico Flute Quartet No. 6 in a Loic Poulain, f; Prague Dolezal Quartet Adda 581031 Cimarosa Flute Quartets 10:41
02:16:01a Shostakovich, Dmitri Preludes, Op. 34 Vera Gornostaeva, p LP Classics 1016 Vera Gornostaeva 1:38
02:17:39a Shostakovich, Dmitri Cello Concerto No. 2 in G, Op. 126 Sol Gabetta, vc; Munich Phil/Marc Albrecht RCA 88697359612 Sol Gabetta * Dmitri Shostakovich 37:15:00
02:54:54a Mouret, Jean-Joseph Rondeau Empire Brass Telarc CD-80257 Royal Brass: Brass Music From The Renaissance and Baroque 1:26
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Bach, Johann Sebastian Fantasia & Fugue in a, BWV 904 Vikingur Olafsson, p DG 4835022 Bach 5:14
03:05:14a Reger, Max A Romantic Suite After Eichendorff, Op 125 London Phil/Leon Botstein Telarc CD-80589 Reger & Romanticism 29:01:00
03:34:15a Bach, Johann Sebastian Anna Magdalena Notebook Igor Kipnis, hc CBS MLK-45524 N/A 1:35
03:35:50a Bach, Johann Sebastian Anna Magdalena Notebook Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MLK-39431 Bach's Greatest Hits Vol. 1 7:27
03:43:17a Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in G, Wq 182/1 (Hamburg Symphony #1) Capella Istropolitana/Christian Benda Naxos 8.553285 BACH: Hamburg Sinfonias Nos. 1 - 6, Wq. 182 11:13
03:54:30a Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc Capriccio 10210 N/A 1:32
04:00:00a Schubert, Franz Der Müller und der Bach, fr "Die schöne Müllerin" Arcadi Volodos, p Sony SK-89647 Schubert: Solo Piano Works 5:17
04:05:17a Bizet, Georges La jolie fille de Perth Orch de Paris/Daniel Barenboim EMI/Ang CDM7-64869-2 N/A 3:59
04:09:16a Mendelssohn, Felix Overture, "The Fair Melusina," Op 32 London Sym Orch/Claudio Abbado DG 471467-2 (4) Mendelssohn: 5 Symphonies, 7 Overtures 10:48
04:20:04a Offenbach, Jacques La belle Hélène BBC Phil/Yan Pascal Tortelier Chandos CHAN-9765 BBC Philharmonic / Tortelier: French Bonbons 8:43
04:28:47a Suppé, Franz von The Beautiful Galatea Hallé Orch/Sir John Barbirolli EMI/Ang CDM7-64196-2 Sir John Barbirolli: The Great EMI Recordings 6:52
04:37:00a Zelenka, Jan Dismas Trio Sonata #3 in B-Flat Prague Ars Instrumentalis Multisonic 310120-2 N/A 16:32
04:53:32a Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Dave Camwell, sx; Stephen Page, sx Teal Creek Music TC-2019 Dave Camwell * Bach-Centric 1:48
05:00:00a Waldteufel, Emile L'Esprit français Polka, Op 182 Monte Carlo National Opera Orch/Willi Boskovsky Angel S-37208 Waldteufel: Waltzes And Polkas 5:07
05:05:07a Debussy, Claude Three Nocturnes Jean-François Heisser, Georges Pludermacher, p's Erato/Musifrance 45698-2 L'Oeuvre Pour Piano 6:06
05:11:13a Chabrier, Emmanuel Le roi malgré lui (1887) Vienna Phil/John Eliot Gardiner DG 447751-2 Chabrier: Espana, Suite Pastorale, Habanera, Marche Francaise, Fete Polonaise 7:26
05:18:39a Müller, Pierre Valse, "Le roi malgré lui" Slovak Radio Sym/Jerome Cohen Marco Polo 8.223801 Les Succes De La Danse 9:14
05:27:53a Gounod, Charles Le médecin malgré lui ORTF Lyric Orch/Jean-Claude Hartemann Musidisc 202322 Le médecin malgré lui 4:41
05:34:11a Gounod, Charles Roméo et Juliette Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI/Ang CDCC5-56123-2 (3) N/A 18:15
05:52:26a Gounod, Charles Faust National Opera Orch/Paul Freeman Pro Arte CDS-3670 N/A 1:44
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)
Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant (1878)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)
George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite in d (1720)
William Boyce: Symphony No. 3 in C (1760)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)
Gustav Mahler: A Funeral March from 'Titan' (Symphony No. 1) (1893)
Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale (1839)
Anonymous: Spiritual 'When the Saints Go Marching In'
Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 (1717)
Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 (1902)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance (1842)
Peter Tchaikovsky: Impromptu in e (1893)
Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)
Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945)
Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 (1898)
Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Flowers that Bloom in the Spring (1885)
Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 (1772)
Alexander Scriabin: Etude in C-Sharp (1894)
Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)
Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982)
Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)
Carl Davis: The French Lieutenant's Woman: Theme (1981)
Giuseppe Verdi: Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves (1870)
Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Frédéric Chopin: Largo from Cello Sonata (1846)
Antonio Vivaldi: Largo from Concerto for 2 Cellos (1720)
Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933)
Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy (1949)
Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D (1782)
Howard Hanson: Slumber Song (1915)
Dora Pejacevic: Piano Trio in C (1910)
Howard Blake: Flute Concerto (1996)
Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C (1717)
Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)
Frédéric Chopin: Etude No. 20 (1836)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)
Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Joseph Haydn: Symphony No. 87 in A (1785)
Franz Liszt: Schubert Song 'Wohin?' (1846)
Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' (1838)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 24 'I Lift My Eyes to the Mountains' (1800)
Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)
Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)
Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano 'Triple' (1804)
Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue (1730)
Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)
Alberto Nepomuceno: Serenata (1902)
John Williams: The Phantom Menace: Duel of the Fates (1999)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823)
Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits (1956)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: August (1876)
William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)
Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)
Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
Carl Orff: Carmina burana: In Springtime (1936)
Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)
Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)
Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians (1866)
Scott Joplin: Magnetic Rag (1914)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)
Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings (1730)
John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 47 in b (1776)
Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child'
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)
Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)
20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Richard Strauss: An Alpine Symphony (1915)
Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907)
23:00 QUIET HOUR
Richard Strauss: Morgen! (1894)
Erich Wolfgang Korngold: Romance from Violin Concerto (1945)
Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)
Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)
Anton Bruckner: Adagio from String Quintet (1879)
César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)
Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)
Traditional: Golden Slumbers
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)
Claude Debussy: Syrinx (1912)