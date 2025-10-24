© 2025 Ideastream Public Media

WCLV Program Guide 10-25-2025

Ideastream Public Media
Published October 24, 2025 at 4:28 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Bazzini, Antonio La Ronde des Lutins, Op 25        Charlie Siem, v; Caroline Jaya-Ratnam, p
Wieniawski, Henryk        Violin Concerto #1 in f-sharp, Op 14         Charlie Siem, v; London Sym Orch/Andrew Gourlay        
HOLMES, Augusta          Symphonic Poem, "Poland"         Rheinland-Pfalz Phil/Samuel Friedmann 
Liszt, Franz         Oratorio, "St Stanislaus" (unfinished)       Cincinnati Sym Orch/James Conlon      
Liszt, Franz         Responsories and Antiphons       Leslie Howard, p             
Heller, Stephen  The Trout (after Schubert)            Frank Glazer, p
Schubert, Franz Piano Quintet in A, D. 667, "Trout"            F Glazer, p; L Sorkin, v; I Ilmer, vi; G Sopkin, vc; H Siegel, db   
Smit, Leo             Piano Concerto (1937)   Ronald Brautigam, p; Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard         
Smit, Leo             Twelve Pieces for Piano Four Hands (1941)         Frans Van Ruth, p; Marjes Benoist, p      
Ravel, Maurice  Miroirs  City of Birmingham Sym Orch/Sir Simon Rattle             
Marais, Marin     La sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris           Les Concerts du Monde/Keith Clark 
Wagenseil, Georg Christoph        Bells in the Vatican at Rome        Joan Benson, clavichord        
Jacob, Gordon   William Byrd Suite           Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell 
Byrd, William     My Lord of Oxenford's Masque   Dowland Consort/Jakob Lindberg           
Chadwick, George Whitefield      Suite symphonique         Czech State Phil/José Serebrier       
Burleigh               Four Rocky Mountain Sketches (1913)    Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p   

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Weber, Carl Maria von   Der Freischütz   Horreaux-Trehard Duo  
Weber, Carl Maria von   Symphony #2 in c            Queensland Phil/John Georgiadis     
Taffanel, Paul    Fantasy on themes from Weber's "Der Freischütz"               Mathieu Dufour, f; Kuang-Hao Huang, p 
Weber, Carl Maria von   Der Freischütz   Horreaux-Trehard Duo  
Prokofiev, Serge              The Love for Three Oranges Suite, Op. 33a               Kansas City Sym/Michael Stern 
Prokofiev, Serge              The Love for Three Oranges, Op. 33        Millar Brass Ensemble/Stephen Squires   
Philips, Peter      Dolorosa Pavan and Galliard       Parley of Instruments            
Anon 16th c        Gagliarda            New London Consort/Philip Pickett              
Rachmaninoff, Sergei     Symphony No. 1 in d, Op. 13       Royal Liverpool Phil Orch/Vasily Petrenko     
Scheidt, Samuel               Galliard Battaglia             St Louis Brass Quintet            
Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114             Ophélie Gaillard, vc; Royal Phil/Timothy Redmond  
Dvorák, Antonín Serenade for Strings in E, Op 22               Appassionata/Daniel Myssyk
Mozart, Wolfgang Amadeus         Concert Rondo in D, K. 382         Malcolm Bilson, p; English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner   
Czerny, Carl       Rondoletto concertant in F, Op 149          Kaunori Seo, f; Makoto Ueno, p
Haydn, Franz Joseph     Wind Divertimento in B-Flat, H II:46          Ensemble Wien-Berlin     

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.
Ernesto Lecuona Siboney Noslén Noel ensemble Cugate
Ernesto Lecuona Rapsodia Cubana Thomas Tirino, piano Polish National Radio Symphony Orchestra Michael Bartos
Alejandro Valdes Reyes Vengo Alejandro Valdes Reyes, guitar ensemble Cugate
Reynaldo Fernandez Pavon Visitaciones I, theme from the documentary, "Visitaciones de Jose Luciano Franco" Reynaldo Fernandez Pavon, piano ICAIC Orchestra Manuel Duchesne Reynaldo Fernandez Pavon
Reynaldo Fernandez Pavon Adagio for Flute and Chamber Orchestra Luis Bayard, flute Havana Chamber Orchestra Jorge Lopez Marin Reynaldo Fernandez Pavon
Joseph White Violin Concerto in f# Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege
Miguel del Aguila Pacific Serenade Miriam Adam, clarinet; Evelyn Ulex, piano
Miguel del Aguila Tango Trio, Op. 71 Seunghee Lee, violin; Carl Donakowski, cello; Anthony Padilla, piano Arcos Trio
Gentil Montaña Suite Colombiana No. 1 Eduardo Fernandez, guitar
Alberto Ginastera Concert Variations, Op. 23 Israel Chamber Orchestra Gisele Ben-Dor

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child
Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: Mvt 2 Harriet Krijgh, cello; Magda Amara, piano Album: Brahms: The Cello Sonatas Capriccio C5173 Music: 4:27

Johannes Brahms: Tragic Overture, Op. 81 Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine; Theodore Kuchar, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 12:23

Piano Puzzler
Contestants: Scott Leaman and his AP Music Theory Class, calling from Tallahassee, FL Music: 15:10

Frederic Chopin: Nocturne No.10 In A Flat, Op. 32 No. 2 Nelson Freire, piano Album: Chopin: The Nocturnes London/Decca 4782182 Music: 04:42 17:45

Eric Ewazen: Bridgehampton Suite for Flute, Violin, Viola, and Cello Marya Martin, flute; Sirena Huang, violin; Masumi Per Rostad, viola; Brannon Cho, cello Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 15:26

Igor Stravinsky: Concerto in E flat for Chamber Orchestra "Dumbarton Oaks": Mvt 2 The Knights; Eric Jacobsen, conductor Album: The Knights: The Ground Beneath Our Feet Warner Classics 2564617098 Music: 4:21

Er Nie: Dance of the Golden Snake Shanghai Philharmonic Orchestra; Xiaoou Zhao, conductor EBU, Grand Neobay Cultural Arts Center, Shanghai, China Music: 4:30

Aaron Copland: Two Pieces for String Quartet: Mvt 1 Members of The Knights: Ariana Kim, violin; Alex Fortes, violin; Celia Hatton, viola; Caitlin Sullivan, cello Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 5:23

Wynton Marsalis: Concerto for Orchestra (excerpts) WDR Symphony Orchestra; Cristian Macelaru, conductor EBU, Philharmonie, Cologne, Germany Music: 32:27

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston
Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937)
Jorge Morel: Danza Brasileira (1970)
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)
Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)
Vincent d'Indy: Fantasy on Popular French Themes (1888)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 (1835)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)
Thomas Morley: Now is the Month of Maying (1595)
Antonio Vivaldi: Giustino: La gloria del mio sangue (1724)
Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue (1708)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Callisto Quartet (Cameron Daly, violin; Gregory Lewis, violin; Eva Kennedy, viola; and Hannah Moses, cello (Jack Kent Cooke Young Artist Award))

String Quartet No. 14 in D minor, D. 810, "Death and the Maiden": III. Scherzo. Allegro molto - Trio by Franz Schubert (1797-1828) (3:58)

Anthony Trionfo, Flute (Jack Kent Cooke Young Artist Award)
Flute Sonata, WV 86: I. Allegro moderato by Erwin Schulhoff (1894–1942) (6:32)

Du Bois Orchestra (performance) / Interview with Karen Cueva (Jack Kent Cooke Young Artist Award Alum)

Symphony No. 2 in D Major: I. Allegro presto by Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745-1799)1 (3:28)

Excerpt from Piano Sonata No. 12, K.334 – II. Adagio by Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), performed by Peter Dugan, piano

Samantha Hankey, Mezzo Soprano (Jack Kent Cooke Young Artist Award)
"Que fais-tu, blanche tourterelle" from Roméo et Juliette by Charles Gounod (1818-1893) (3:34)

Interview with Giuseppe Basili, Executive Director, Jack Kent Cooke Foundation

Clayton Stephenson, Piano (Jack Kent Cooke Young Artist Award)
Three Movements from Petrushka: II. Chez Petrouchka by Igor Stravinsky (1882 – 1971) (4:27)

String Quartet No. 12 in E-flat Major, Op. 127: IV. Allegro by Ludwig van Beethoven (1770-1827) performed by the Isidore String Quartet (Phoenix Avalon, violin (Jack Kent Cooke Young Artist Award); Adrian Steele, violin; Devin Moore, viola, and Joshua McClendon, cello)

13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer
Vienna Philharmonic, Riccardo Muti, conductor (recorded 3/1/2025)
Alfredo Catalani: Contemplazione
Igor Stravinsky: Divertimento from Le baiser de la fée
Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture—Teddy Abrams, conductor (recorded 8/1/2024)
Franz Schubert Symphony No. 9 ‘Great C Major’

15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey
Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)
Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' (1858)
Darius Milhaud: La création du monde (1923)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)
Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 1 in f-Sharp (1852)
Maurice Ravel: Mother Goose Ballet (1911)
Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Olivier & Walton, the Shakespeare Trilogy
Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song—Florida Philharmonic/James Judd (Harm Mundi 907070) 2:17
Sir William Walton: Henry V: Suite—Florida Philharmonic/James Judd (Harm Mundi 907070) 16:22
Sir William Walton: Hamlet: Suite—Sir John Gielgud, actor; Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner (Chandos 8852) 14:12
Sir William Walton: Richard III: Nightmare—Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner (Chandos 8841) 6:17

Sir William Walton: Richard III: Suite—Sir John Gielgud, actor; Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner (Chandos 8841) 19:20

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman:
George and Ira Gershwin          Fascinating Rhythm            William Bolcom
Jonathan Larson           Voice Mail #1    Kristen Lee Kelly            Rent -- Original B'way Cast
Galt MacDermon-James Rado-Gerome Ragni    Ain't Got No            Walker Daniels  Hair -- Original Off Broadway Cast
Galt MacDermot-James Rado-Gerome Ragnie   I Got Life            Walker Daniels, Marijane Miracle          Hair -- Original Off Broadway Cast
Steven Vinaver Academy Awards for Parents     Company            The Mad Show
Brel-Shuman-Blau         The Middle Class          Shawn Elliot, Mort Shuman       Jacques Brel Is Alive and Well.. -- Original Cast
Charles Strouse-Lee Adams      Kids     Paul Lynde, Marijane Miracle                 Bye Bye Birdie -- Original B'way Cast
R.Rodgers-O.Hammerstein       The Other Generation            Keye Luke, Juanita Hall         Flower Drum Song --Original B'way Cast
R.Rodgers-O.Hammerstein       The Other Generation (Reprise)          Patrick Adiarte, Baayork Lee              Flower Drum Song -- Original B'way Cast
Leonard Bernstein-Stephen Sondheim    Gee, Officer Krupke!            Male ensemble         West Side Story -- Original B'way Cast
Marc Shaiman-Scott Witman     Mama, I'm a Big Girl Now            Marissa Jaret Winokur          Hairspray -- Original B'way Cast
Richard Rodgers-Lorenz Hart    Babes in Arms  Company              Babes in Arms -- 1999 City Center Encores
Tom Jones-Harvey Schmidt       Winter and Summer            Company             Celebration -- Original B'way Cast
Richard Rodgers, Martin Charnin           Put Him Away            Harry Goz               Two by Two -- Original B'way Cast
Stephen Sondheim        Impossible        David Burns, Brian Davies       A Funny Thing… -- Original B'way Cast
John Kander-Fred Ebb  Do We?            Lucie Lancaster, Gil Lamb         70, Girls, 70 -- Original B'way Cast
Duncan Sheik-Steven Slater      Mama Who Bore Me     Lea Michele       Spring Awakening -- Original B'way Cast
Moose Charlap-Carolyn Leigh    I Won't Grow Up            Mary Martin       Peter Pan -- Original B'way Cast
Harold Rome    Be Kind to Your Parents Florence Henderson         Fanny -- Original B'way Cast
George and Ira Gershwin          Sweet and Low Down            Joshua Bell      Gershwin Fantasy
Hugh Martin      Filler: Overture from Best Foot Forward            Orchestra         Best Foot Forward – Original Film Soundtrack
Hugh Martin      Filler: You're Lucky       Gloria Grafton            Best Foot Forward -- Original Film Soundtrack

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)
Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)
Jean Sibelius: Overture in E (1891)

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; live from Mandel Concert Hall at Severance
Franz Welser-Möst, conductor; Joélle Harvey, soprano; Taylor Raven, mezzo-soprano; Miles Mykkanen, tenor; Dashon Burton, bass; Cleveland Orchestra Chorus

Jean Sibelius: Tapiola Op 112
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in d Op 125 ‘Choral’

22:00 OVATIONS: ChamberFest Cleveland
Recorded June 11, 2025
Mixon Hall, Cleveland Institute of Music
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Concerto in C major for Two Claviers, Strings, and Basso Continuo, BWV 1061
Michael Stephen Brown (b. 1987) The Lotos-Eaters
Felix Mendelssohn(1809 – 1847) String Octet in E-flat major

23:20 QUIET HOUR
Arts & Culture