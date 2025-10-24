WCLV Program Guide 10-25-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bazzini, Antonio La Ronde des Lutins, Op 25 Charlie Siem, v; Caroline Jaya-Ratnam, p

Wieniawski, Henryk Violin Concerto #1 in f-sharp, Op 14 Charlie Siem, v; London Sym Orch/Andrew Gourlay

HOLMES, Augusta Symphonic Poem, "Poland" Rheinland-Pfalz Phil/Samuel Friedmann

Liszt, Franz Oratorio, "St Stanislaus" (unfinished) Cincinnati Sym Orch/James Conlon

Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p

Heller, Stephen The Trout (after Schubert) Frank Glazer, p

Schubert, Franz Piano Quintet in A, D. 667, "Trout" F Glazer, p; L Sorkin, v; I Ilmer, vi; G Sopkin, vc; H Siegel, db

Smit, Leo Piano Concerto (1937) Ronald Brautigam, p; Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard

Smit, Leo Twelve Pieces for Piano Four Hands (1941) Frans Van Ruth, p; Marjes Benoist, p

Ravel, Maurice Miroirs City of Birmingham Sym Orch/Sir Simon Rattle

Marais, Marin La sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris Les Concerts du Monde/Keith Clark

Wagenseil, Georg Christoph Bells in the Vatican at Rome Joan Benson, clavichord

Jacob, Gordon William Byrd Suite Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell

Byrd, William My Lord of Oxenford's Masque Dowland Consort/Jakob Lindberg

Chadwick, George Whitefield Suite symphonique Czech State Phil/José Serebrier

Burleigh Four Rocky Mountain Sketches (1913) Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Weber, Carl Maria von Der Freischütz Horreaux-Trehard Duo

Weber, Carl Maria von Symphony #2 in c Queensland Phil/John Georgiadis

Taffanel, Paul Fantasy on themes from Weber's "Der Freischütz" Mathieu Dufour, f; Kuang-Hao Huang, p

Weber, Carl Maria von Der Freischütz Horreaux-Trehard Duo

Prokofiev, Serge The Love for Three Oranges Suite, Op. 33a Kansas City Sym/Michael Stern

Prokofiev, Serge The Love for Three Oranges, Op. 33 Millar Brass Ensemble/Stephen Squires

Philips, Peter Dolorosa Pavan and Galliard Parley of Instruments

Anon 16th c Gagliarda New London Consort/Philip Pickett

Rachmaninoff, Sergei Symphony No. 1 in d, Op. 13 Royal Liverpool Phil Orch/Vasily Petrenko

Scheidt, Samuel Galliard Battaglia St Louis Brass Quintet

Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114 Ophélie Gaillard, vc; Royal Phil/Timothy Redmond

Dvorák, Antonín Serenade for Strings in E, Op 22 Appassionata/Daniel Myssyk

Mozart, Wolfgang Amadeus Concert Rondo in D, K. 382 Malcolm Bilson, p; English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Czerny, Carl Rondoletto concertant in F, Op 149 Kaunori Seo, f; Makoto Ueno, p

Haydn, Franz Joseph Wind Divertimento in B-Flat, H II:46 Ensemble Wien-Berlin

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Ernesto Lecuona Siboney Noslén Noel ensemble Cugate

Ernesto Lecuona Rapsodia Cubana Thomas Tirino, piano Polish National Radio Symphony Orchestra Michael Bartos

Alejandro Valdes Reyes Vengo Alejandro Valdes Reyes, guitar ensemble Cugate

Reynaldo Fernandez Pavon Visitaciones I, theme from the documentary, "Visitaciones de Jose Luciano Franco" Reynaldo Fernandez Pavon, piano ICAIC Orchestra Manuel Duchesne Reynaldo Fernandez Pavon

Reynaldo Fernandez Pavon Adagio for Flute and Chamber Orchestra Luis Bayard, flute Havana Chamber Orchestra Jorge Lopez Marin Reynaldo Fernandez Pavon

Joseph White Violin Concerto in f# Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege

Miguel del Aguila Pacific Serenade Miriam Adam, clarinet; Evelyn Ulex, piano

Miguel del Aguila Tango Trio, Op. 71 Seunghee Lee, violin; Carl Donakowski, cello; Anthony Padilla, piano Arcos Trio

Gentil Montaña Suite Colombiana No. 1 Eduardo Fernandez, guitar

Alberto Ginastera Concert Variations, Op. 23 Israel Chamber Orchestra Gisele Ben-Dor

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: Mvt 2 Harriet Krijgh, cello; Magda Amara, piano Album: Brahms: The Cello Sonatas Capriccio C5173 Music: 4:27

Johannes Brahms: Tragic Overture, Op. 81 Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine; Theodore Kuchar, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 12:23

Piano Puzzler

Contestants: Scott Leaman and his AP Music Theory Class, calling from Tallahassee, FL Music: 15:10

Frederic Chopin: Nocturne No.10 In A Flat, Op. 32 No. 2 Nelson Freire, piano Album: Chopin: The Nocturnes London/Decca 4782182 Music: 04:42 17:45

Eric Ewazen: Bridgehampton Suite for Flute, Violin, Viola, and Cello Marya Martin, flute; Sirena Huang, violin; Masumi Per Rostad, viola; Brannon Cho, cello Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 15:26

Igor Stravinsky: Concerto in E flat for Chamber Orchestra "Dumbarton Oaks": Mvt 2 The Knights; Eric Jacobsen, conductor Album: The Knights: The Ground Beneath Our Feet Warner Classics 2564617098 Music: 4:21

Er Nie: Dance of the Golden Snake Shanghai Philharmonic Orchestra; Xiaoou Zhao, conductor EBU, Grand Neobay Cultural Arts Center, Shanghai, China Music: 4:30

Aaron Copland: Two Pieces for String Quartet: Mvt 1 Members of The Knights: Ariana Kim, violin; Alex Fortes, violin; Celia Hatton, viola; Caitlin Sullivan, cello Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 5:23

Wynton Marsalis: Concerto for Orchestra (excerpts) WDR Symphony Orchestra; Cristian Macelaru, conductor EBU, Philharmonie, Cologne, Germany Music: 32:27

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston

Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937)

Jorge Morel: Danza Brasileira (1970)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)

Vincent d'Indy: Fantasy on Popular French Themes (1888)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 (1835)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

Thomas Morley: Now is the Month of Maying (1595)

Antonio Vivaldi: Giustino: La gloria del mio sangue (1724)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue (1708)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Callisto Quartet (Cameron Daly, violin; Gregory Lewis, violin; Eva Kennedy, viola; and Hannah Moses, cello (Jack Kent Cooke Young Artist Award))

String Quartet No. 14 in D minor, D. 810, "Death and the Maiden": III. Scherzo. Allegro molto - Trio by Franz Schubert (1797-1828) (3:58)

Anthony Trionfo, Flute (Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Flute Sonata, WV 86: I. Allegro moderato by Erwin Schulhoff (1894–1942) (6:32)

Du Bois Orchestra (performance) / Interview with Karen Cueva (Jack Kent Cooke Young Artist Award Alum)

Symphony No. 2 in D Major: I. Allegro presto by Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745-1799)1 (3:28)

Excerpt from Piano Sonata No. 12, K.334 – II. Adagio by Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), performed by Peter Dugan, piano

Samantha Hankey, Mezzo Soprano (Jack Kent Cooke Young Artist Award)

"Que fais-tu, blanche tourterelle" from Roméo et Juliette by Charles Gounod (1818-1893) (3:34)

Interview with Giuseppe Basili, Executive Director, Jack Kent Cooke Foundation

Clayton Stephenson, Piano (Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Three Movements from Petrushka: II. Chez Petrouchka by Igor Stravinsky (1882 – 1971) (4:27)

String Quartet No. 12 in E-flat Major, Op. 127: IV. Allegro by Ludwig van Beethoven (1770-1827) performed by the Isidore String Quartet (Phoenix Avalon, violin (Jack Kent Cooke Young Artist Award); Adrian Steele, violin; Devin Moore, viola, and Joshua McClendon, cello)

13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer

Vienna Philharmonic, Riccardo Muti, conductor (recorded 3/1/2025)

Alfredo Catalani: Contemplazione

Igor Stravinsky: Divertimento from Le baiser de la fée

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture—Teddy Abrams, conductor (recorded 8/1/2024)

Franz Schubert Symphony No. 9 ‘Great C Major’

15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' (1858)

Darius Milhaud: La création du monde (1923)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 1 in f-Sharp (1852)

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet (1911)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Olivier & Walton, the Shakespeare Trilogy

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song—Florida Philharmonic/James Judd (Harm Mundi 907070) 2:17

Sir William Walton: Henry V: Suite—Florida Philharmonic/James Judd (Harm Mundi 907070) 16:22

Sir William Walton: Hamlet: Suite—Sir John Gielgud, actor; Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner (Chandos 8852) 14:12

Sir William Walton: Richard III: Nightmare—Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner (Chandos 8841) 6:17

Sir William Walton: Richard III: Suite—Sir John Gielgud, actor; Academy St. Martin in the Fields/Sir Neville Marriner (Chandos 8841) 19:20

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman:

George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm William Bolcom

Jonathan Larson Voice Mail #1 Kristen Lee Kelly Rent -- Original B'way Cast

Galt MacDermon-James Rado-Gerome Ragni Ain't Got No Walker Daniels Hair -- Original Off Broadway Cast

Galt MacDermot-James Rado-Gerome Ragnie I Got Life Walker Daniels, Marijane Miracle Hair -- Original Off Broadway Cast

Steven Vinaver Academy Awards for Parents Company The Mad Show

Brel-Shuman-Blau The Middle Class Shawn Elliot, Mort Shuman Jacques Brel Is Alive and Well.. -- Original Cast

Charles Strouse-Lee Adams Kids Paul Lynde, Marijane Miracle Bye Bye Birdie -- Original B'way Cast

R.Rodgers-O.Hammerstein The Other Generation Keye Luke, Juanita Hall Flower Drum Song --Original B'way Cast

R.Rodgers-O.Hammerstein The Other Generation (Reprise) Patrick Adiarte, Baayork Lee Flower Drum Song -- Original B'way Cast

Leonard Bernstein-Stephen Sondheim Gee, Officer Krupke! Male ensemble West Side Story -- Original B'way Cast

Marc Shaiman-Scott Witman Mama, I'm a Big Girl Now Marissa Jaret Winokur Hairspray -- Original B'way Cast

Richard Rodgers-Lorenz Hart Babes in Arms Company Babes in Arms -- 1999 City Center Encores

Tom Jones-Harvey Schmidt Winter and Summer Company Celebration -- Original B'way Cast

Richard Rodgers, Martin Charnin Put Him Away Harry Goz Two by Two -- Original B'way Cast

Stephen Sondheim Impossible David Burns, Brian Davies A Funny Thing… -- Original B'way Cast

John Kander-Fred Ebb Do We? Lucie Lancaster, Gil Lamb 70, Girls, 70 -- Original B'way Cast

Duncan Sheik-Steven Slater Mama Who Bore Me Lea Michele Spring Awakening -- Original B'way Cast

Moose Charlap-Carolyn Leigh I Won't Grow Up Mary Martin Peter Pan -- Original B'way Cast

Harold Rome Be Kind to Your Parents Florence Henderson Fanny -- Original B'way Cast

George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell Gershwin Fantasy

Hugh Martin Filler: Overture from Best Foot Forward Orchestra Best Foot Forward – Original Film Soundtrack

Hugh Martin Filler: You're Lucky Gloria Grafton Best Foot Forward -- Original Film Soundtrack

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Jean Sibelius: Overture in E (1891)

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; live from Mandel Concert Hall at Severance

Franz Welser-Möst, conductor; Joélle Harvey, soprano; Taylor Raven, mezzo-soprano; Miles Mykkanen, tenor; Dashon Burton, bass; Cleveland Orchestra Chorus

Jean Sibelius: Tapiola Op 112

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in d Op 125 ‘Choral’

22:00 OVATIONS: ChamberFest Cleveland

Recorded June 11, 2025

Mixon Hall, Cleveland Institute of Music

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Concerto in C major for Two Claviers, Strings, and Basso Continuo, BWV 1061

Michael Stephen Brown (b. 1987) The Lotos-Eaters

Felix Mendelssohn(1809 – 1847) String Octet in E-flat major

23:20 QUIET HOUR

TBA