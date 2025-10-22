© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-22-2025

October 22, 2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Handel, George Frideric Chandos Anthem No. 11, "Let God Arise"               Soloists; The Sixteen Cho, The Sixteen Orch/Harry Christophers Chandos               CHAN-0509        Handel: Chandos Anthems, Vol. 4            5:23 
12:05:23a            Handel, George Frideric Rinaldo Septura Naxos   8.573386             Brass Septet Music, Vol. 2 - HANDEL, G.F. / PURCELL, H. / RAMEAU, J.-P. / BLOW, J. (Septura)               21:19 
12:28:24a            Poulenc, Francis              Two-Clarinet Sonata (1918)         Nash Ensemble               Hyperion             CDA-67255/6 (2)             Poulenc: The Complete Chamber Music               6:29 
12:34:53a            Poulenc, Francis              Two-Piano Concerto in d              Mona & Renee Golabek, New Zealand Sym/JoAnn Falletta          Koch      3-7408-2              N/A        20:32 
12:55:25a            Beach, Amy       Summer Dreams, Op. 47              Genova and Dmitrov Duo               CPO      555453-2             Amy Beach: Complete Works for Piano Duo         1:50 
01:00:00a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Three German Dances, K. 605    Orpheus Chamber Orch   DG         429783-2             A Little Light Music          5:54 
01:05:54a            Schubert, Franz Five Minuets with Six Trios, D 89               Budapest Festival Orch/Ivan Fischer            Channel Classics            CCSSA-31111   Schubert * Symphony No 9 Great in C Major, Five German Dances * Budapest Festival Orchestra      14:35 
01:22:20a            Mussorgsky, Modest      Pictures at an Exhibition Paul Lewis, p     Harmonia Mundi    HMC-902096      Mussorgsky: Pictures at an Exhibition      33:34:00 
01:55:54a            Chesnokov, Pavel           Come, Let Us Worship   Conspirare/Craig Hella Johnson              Harmonia Mundi               HMU-807526      The Sacred Spirit of Russa               1:45 
02:00:00a            Smetana, Bedrich            The Bartered Bride          London Sym Orch/Geoffrey Simon   Chandos              CHAN-8412        Smetana: The Bartered Bride · String Quartet "My Life"       5:32 
02:05:32a            Dvorák, Antonín Symphonic Variations, Op. 78     Philadelphia Orch/Wolfgang Sawallisch          EMI/Ang              CDC7-54320-2  N/A        20:34 
02:26:06a            Price, Florence  Suite of Dances Württemberg Phil/John Jeter       Naxos               8.55992               Florence Price: Concerto & Symphony in E Minor              1:35 
02:27:41a            Price, Florence  The Oak              Württemberg Phil/John Jeter       Naxos               8.55992               Florence Price: Concerto & Symphony in E Minor              10:40 
02:38:21a            Bax, Arnold         The Tale the Pine-Trees Knew    Royal Scottish National Orch/David Lloyd-Jones Naxos   8.554509             BAX: Symphony No. 5    16:33 
02:54:54a            Johnsone, John Lavecheo galliard            Jakob Lindberg, Paul O'Dette, l's               BIS        CD-267 English Lute Duets          1:22 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Bliss, Arthur       March, "Welcome the Queen"     Black Dyke Band/John Wilson  Chandos              CHSA-5344        Arthur Bliss        5:45 
03:05:45a            Coates, Eric       The Three Elizabeths     BBC Phil/John Wilson    Chandos               CHAN-20164      Eric Coates: Orchestra; Works, Volume 3              20:52 
03:26:37a            Bax, Arnold         Fanfare for the Wedding of Princess Elizabeth     Philip Jones Brass Ensemble               Decca   4869277              N/A        1:46 
03:28:23a            Holborne, Antony             Elizabethan Dance Suite               Empire Brass               Telarc   CD-80257           Royal Brass: Brass Music From The Renaissance and Baroque              5:59 
03:34:22a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Symphony No. 33 in B-Flat, K. 319               Orch Mozart/Claudio Abbado       Archive 4777598 (2)        Mozart: Symphonies Nos 29, 33, 35, 38, 41 * Orchestra Mozart * Claudio Abbado   20:55 
03:55:17a            Bonds, Margaret              Three Dream Portraits   Thomas Hampson, br; Kuang-Hao Huang, p      Cedille  CDR-90000180  Song from Chicago         1:39 
04:00:00a            Saint-Saens, Camille      Romance, Op. 37             Jean-Pierre Rampal, f; Marielle Nordmann, h     Sony      SK-44552            Music For Flute & Harp  5:45 
04:05:45a            Saint-Saens, Camille      Septet in E-Flat, Op. 65  French National Orch Chamber Ensemble        Erato     45772-2               Saint-Saens: Le Carnaval Des Animaux, Wedding Cake, Caprice, Septuor              15:59 
04:21:44a            Blow, John          Venus and Adonis           Septura Naxos   8.573386               Brass Septet Music, Vol. 2 - HANDEL, G.F. / PURCELL, H. / RAMEAU, J.-P. / BLOW, J. (Septura)        15:45 
04:39:16a            Tchaikovsky, Peter          Capriccio italien, Op. 45 Philharmonia Orch/Paul Kletzki   EMI/Ang              75468-2 (2)        Great Conductors Of The 20th Century: Paul Kletzki               14:26 
04:53:42a            Tchaikovsky, Peter          Chorus, "Neapolitan dance song"              USSR Radio-TV Cho/Klavdia Ptitsa       MCA Classics   MLD-32127         N/A        1:05 
05:00:00a            Gossec, François-Joseph            Symphonie Militaire        Wallace Collection/John Wallace MHS      515473-F             Berlioz 'Grande symphonie funèbre et triomphale'          5:17 
05:05:17a            Bériot, Charles Auguste de          Violin Concerto #1 in D, Op 16 "Military"               Takako Nishizaki, v; Belgian Radio Sym Orch/Alfred Walter           Naxos   8.555104               BERIOT : Violin Concertos Nos. 1, 8 and 9           11:58 
05:18:53a            Lipinski Violin Concerto in D, Op 21          Roman Totenberg, v; Polish National Orch/Antoni Wit Titanic  TI-163   Brahms & Lipinski: Violin Concertos         36:29:00 
05:55:22a            Paganini, Nicolo               24 Caprices for Solo Violin, Op 1               James Ehnes, v              Telarc   CD-80398           24 Caprices        1:53 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka (1879)
Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 7 (1821)
Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)
Scott Joplin: The Chrysanthemum (1904)
Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Gypsy Dance (1879)
Johann Sebastian Bach: Concerto in F after Vivaldi (1717)
Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)
Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)
John Philip Sousa: March 'The Glory of the Yankee Navy' (1909)
Franz Schubert: Agnus Dei from Mass No. 6 (1828)
Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano (1840)
Frédéric Chopin: Etude No. 21 'Butterfly' (1836)
John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)
Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' (1880)
Alberto Hemsi: Greek Nuptial Dances (1956)
Sergei Prokofiev: Gavotte from 'Cinderella' (1942)
George Gershwin: Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon for New York (1935)
Henry Purcell: The Indian Queen: Entrada (1695)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)
John Mauceri: An American in London (1990)
Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)
Percy Fletcher: Bal masqué (1914)
Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)
Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Bénédiction de Dieu (1852)
Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)
Richard Rodgers: Blue Moon (1934)
Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)
George Frideric Handel: Minuet from Concerto Grosso (1739)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Franz Liszt: Transcendental Etude No. 10 (1851)
Marc-André Hamelin: Etude No. 4 in c 'After Alkan' (2005)
Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)
Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701)
Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905)
Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Igor Stravinsky: Pulcinella (1920)
Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite (1873)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Franz Liszt: Berlioz's 'Symphonie fantastique' (1833)
Agustín Barrios: Waltz No. 3 in d (1919)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Mikhail Glinka: Kamarinskaya (1848)
Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)
Ennio Morricone: The Good, the Bad and the Ugly: The Ecstasy of Gold (1966)
Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' (1860)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)
Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)
Franz Schubert: Scherzo from String Quintet (1828)
Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite (1951)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 (1778)
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)
Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)

20:00 OVATIONS: ChamberFest Cleveland
Recorded June 11, 2025
Mixon Hall, Cleveland Institute of Music
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Concerto in C major for Two Claviers, Strings, and Basso Continuo, BWV 1061
Michael Stephen Brown (b. 1987) The Lotos-Eaters
Felix Mendelssohn  (1809 – 1847) String Octet in E-flat major

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Eriks Esenvalds: Translation (2016)
Anton Webern: Langsamer Satz (1905)
John Field: Nocturne from Piano Concerto No. 3 (1816)
John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)
Nigel Hess: Ladies In Lavender: Theme (2004)
Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)
Gérard Pesson: Kein deutscher Himmel (1997)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
William Grant Still: Sahdji (1931)
Varvara Gaigerova: Suite for Viola & Piano (1930)
George Walker: Lilacs (1995)
Eubie Blake: Love Will Find a Way (1921)

23:00 QUIET HOUR
Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 4 (1787)
Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 (1801)
Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)
Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 (1794)
Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)
Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)
Arts & Culture