WCLV Program Guide 10-22-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Handel, George Frideric Chandos Anthem No. 11, "Let God Arise" Soloists; The Sixteen Cho, The Sixteen Orch/Harry Christophers Chandos CHAN-0509 Handel: Chandos Anthems, Vol. 4 5:23
12:05:23a Handel, George Frideric Rinaldo Septura Naxos 8.573386 Brass Septet Music, Vol. 2 - HANDEL, G.F. / PURCELL, H. / RAMEAU, J.-P. / BLOW, J. (Septura) 21:19
12:28:24a Poulenc, Francis Two-Clarinet Sonata (1918) Nash Ensemble Hyperion CDA-67255/6 (2) Poulenc: The Complete Chamber Music 6:29
12:34:53a Poulenc, Francis Two-Piano Concerto in d Mona & Renee Golabek, New Zealand Sym/JoAnn Falletta Koch 3-7408-2 N/A 20:32
12:55:25a Beach, Amy Summer Dreams, Op. 47 Genova and Dmitrov Duo CPO 555453-2 Amy Beach: Complete Works for Piano Duo 1:50
01:00:00a Mozart, Wolfgang Amadeus Three German Dances, K. 605 Orpheus Chamber Orch DG 429783-2 A Little Light Music 5:54
01:05:54a Schubert, Franz Five Minuets with Six Trios, D 89 Budapest Festival Orch/Ivan Fischer Channel Classics CCSSA-31111 Schubert * Symphony No 9 Great in C Major, Five German Dances * Budapest Festival Orchestra 14:35
01:22:20a Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition Paul Lewis, p Harmonia Mundi HMC-902096 Mussorgsky: Pictures at an Exhibition 33:34:00
01:55:54a Chesnokov, Pavel Come, Let Us Worship Conspirare/Craig Hella Johnson Harmonia Mundi HMU-807526 The Sacred Spirit of Russa 1:45
02:00:00a Smetana, Bedrich The Bartered Bride London Sym Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8412 Smetana: The Bartered Bride · String Quartet "My Life" 5:32
02:05:32a Dvorák, Antonín Symphonic Variations, Op. 78 Philadelphia Orch/Wolfgang Sawallisch EMI/Ang CDC7-54320-2 N/A 20:34
02:26:06a Price, Florence Suite of Dances Württemberg Phil/John Jeter Naxos 8.55992 Florence Price: Concerto & Symphony in E Minor 1:35
02:27:41a Price, Florence The Oak Württemberg Phil/John Jeter Naxos 8.55992 Florence Price: Concerto & Symphony in E Minor 10:40
02:38:21a Bax, Arnold The Tale the Pine-Trees Knew Royal Scottish National Orch/David Lloyd-Jones Naxos 8.554509 BAX: Symphony No. 5 16:33
02:54:54a Johnsone, John Lavecheo galliard Jakob Lindberg, Paul O'Dette, l's BIS CD-267 English Lute Duets 1:22
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Bliss, Arthur March, "Welcome the Queen" Black Dyke Band/John Wilson Chandos CHSA-5344 Arthur Bliss 5:45
03:05:45a Coates, Eric The Three Elizabeths BBC Phil/John Wilson Chandos CHAN-20164 Eric Coates: Orchestra; Works, Volume 3 20:52
03:26:37a Bax, Arnold Fanfare for the Wedding of Princess Elizabeth Philip Jones Brass Ensemble Decca 4869277 N/A 1:46
03:28:23a Holborne, Antony Elizabethan Dance Suite Empire Brass Telarc CD-80257 Royal Brass: Brass Music From The Renaissance and Baroque 5:59
03:34:22a Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 33 in B-Flat, K. 319 Orch Mozart/Claudio Abbado Archive 4777598 (2) Mozart: Symphonies Nos 29, 33, 35, 38, 41 * Orchestra Mozart * Claudio Abbado 20:55
03:55:17a Bonds, Margaret Three Dream Portraits Thomas Hampson, br; Kuang-Hao Huang, p Cedille CDR-90000180 Song from Chicago 1:39
04:00:00a Saint-Saens, Camille Romance, Op. 37 Jean-Pierre Rampal, f; Marielle Nordmann, h Sony SK-44552 Music For Flute & Harp 5:45
04:05:45a Saint-Saens, Camille Septet in E-Flat, Op. 65 French National Orch Chamber Ensemble Erato 45772-2 Saint-Saens: Le Carnaval Des Animaux, Wedding Cake, Caprice, Septuor 15:59
04:21:44a Blow, John Venus and Adonis Septura Naxos 8.573386 Brass Septet Music, Vol. 2 - HANDEL, G.F. / PURCELL, H. / RAMEAU, J.-P. / BLOW, J. (Septura) 15:45
04:39:16a Tchaikovsky, Peter Capriccio italien, Op. 45 Philharmonia Orch/Paul Kletzki EMI/Ang 75468-2 (2) Great Conductors Of The 20th Century: Paul Kletzki 14:26
04:53:42a Tchaikovsky, Peter Chorus, "Neapolitan dance song" USSR Radio-TV Cho/Klavdia Ptitsa MCA Classics MLD-32127 N/A 1:05
05:00:00a Gossec, François-Joseph Symphonie Militaire Wallace Collection/John Wallace MHS 515473-F Berlioz 'Grande symphonie funèbre et triomphale' 5:17
05:05:17a Bériot, Charles Auguste de Violin Concerto #1 in D, Op 16 "Military" Takako Nishizaki, v; Belgian Radio Sym Orch/Alfred Walter Naxos 8.555104 BERIOT : Violin Concertos Nos. 1, 8 and 9 11:58
05:18:53a Lipinski Violin Concerto in D, Op 21 Roman Totenberg, v; Polish National Orch/Antoni Wit Titanic TI-163 Brahms & Lipinski: Violin Concertos 36:29:00
05:55:22a Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 James Ehnes, v Telarc CD-80398 24 Caprices 1:53
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka (1879)
Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 7 (1821)
Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)
Scott Joplin: The Chrysanthemum (1904)
Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Gypsy Dance (1879)
Johann Sebastian Bach: Concerto in F after Vivaldi (1717)
Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)
Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)
John Philip Sousa: March 'The Glory of the Yankee Navy' (1909)
Franz Schubert: Agnus Dei from Mass No. 6 (1828)
Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano (1840)
Frédéric Chopin: Etude No. 21 'Butterfly' (1836)
John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)
Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' (1880)
Alberto Hemsi: Greek Nuptial Dances (1956)
Sergei Prokofiev: Gavotte from 'Cinderella' (1942)
George Gershwin: Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon for New York (1935)
Henry Purcell: The Indian Queen: Entrada (1695)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)
John Mauceri: An American in London (1990)
Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)
Percy Fletcher: Bal masqué (1914)
Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)
Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Bénédiction de Dieu (1852)
Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)
Richard Rodgers: Blue Moon (1934)
Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)
George Frideric Handel: Minuet from Concerto Grosso (1739)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Franz Liszt: Transcendental Etude No. 10 (1851)
Marc-André Hamelin: Etude No. 4 in c 'After Alkan' (2005)
Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)
Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701)
Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905)
Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Igor Stravinsky: Pulcinella (1920)
Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite (1873)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Franz Liszt: Berlioz's 'Symphonie fantastique' (1833)
Agustín Barrios: Waltz No. 3 in d (1919)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Mikhail Glinka: Kamarinskaya (1848)
Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)
Ennio Morricone: The Good, the Bad and the Ugly: The Ecstasy of Gold (1966)
Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' (1860)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)
Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)
Franz Schubert: Scherzo from String Quintet (1828)
Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite (1951)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 (1778)
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
TBA
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)
Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)
20:00 OVATIONS: ChamberFest Cleveland
Recorded June 11, 2025
Mixon Hall, Cleveland Institute of Music
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Concerto in C major for Two Claviers, Strings, and Basso Continuo, BWV 1061
Michael Stephen Brown (b. 1987) The Lotos-Eaters
Felix Mendelssohn (1809 – 1847) String Octet in E-flat major
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Eriks Esenvalds: Translation (2016)
Anton Webern: Langsamer Satz (1905)
John Field: Nocturne from Piano Concerto No. 3 (1816)
John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)
Nigel Hess: Ladies In Lavender: Theme (2004)
Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)
Gérard Pesson: Kein deutscher Himmel (1997)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
William Grant Still: Sahdji (1931)
Varvara Gaigerova: Suite for Viola & Piano (1930)
George Walker: Lilacs (1995)
Eubie Blake: Love Will Find a Way (1921)
23:00 QUIET HOUR
Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 4 (1787)
Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 (1801)
Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)
Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 (1794)
Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)
Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)