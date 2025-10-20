© 2025 Ideastream Public Media

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-20-2025

Published October 20, 2025 at 5:15 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Gipps, Ruth        Leviathan, Op. 59            Bill Anderson, cbn; BBC Phil/Rumon Gamba  Chandos              CHAN-20319      Ruth Gipps: Orchestral Works Vol. 4        4:57 
12:04:57a            Vivaldi, Antonio  Bassoon Concerto in F, R 488     Peter Whelan, bn; La Serenissima/Adrian Chandler      Avie       AV-2178              Vivaldi: The French Connection * La Serenissima * Adrian Chandler   8:24 
12:13:21a            Vivaldi, Antonio  Two-Horn Concerto in F, R 538  Anneke Scott, Jocelyn Lightfoot, fh's; La Serenissima/Adrian Chandler   Avie       AV-2392              Vivaldi X 2               9:20 
12:24:09a            Mendelssohn, Felix         String Quartet No. 5 in E-Flat, Op 44, No. 3               Pacifica Quartet Cedille  CDR-90000082 (3)          Mendelssohn: The Complete String Quartets * Pacifica Quartet          30:14:00 
12:54:23a            Rameau, Jean-Philippe  Hippolyte et Aricie           Musiciens du Louvre/Marc Minkowski          DG Archiv           445853-2 (3)      Hippolyte Et Aricie           1:47 
01:00:00a            Godard, Benjamin            Jocelyn Eroica Trio          EMI/Ang              CDC5-56482-2               N/A        5:41 
01:05:41a            Rossini, Gioachino          La gazza ladra   Royal Opera House Orch/Carlo Rizzi               Conifer  55004-2               Gioachino Rossini: Overtures     9:57 
01:17:24a            Falla, Manuel de              The Three-Cornered Hat (1918-9)             Jennifer Larmore, ms; Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim          Teldec  17145-2               Noches en los Jardines de España  37:47:00 
01:55:11a            Godard, Benjamin            Allegretto            Rie Schmidt, f; Benjamin Verdery, g               Newport Classic              NC-60010           Reverie: French Music For Flute And Guitar               1:40 
02:00:00a            Chopin, Frédéric              Berceuse in D-Flat, Op. 57           Ruth Slenczynska, p               London  BO035175-02     Ruth Slenczynska           5:40 
02:05:40a            Dvorák, Antonín The Hero's Song, Op 111             Scottish National Orch/Neeme Järvi           Chandos              CHAN-241-3 (2)               Dvorak: Symphony No. 1 · The Hero's Song              21:19 
02:26:59a            Telemann, Georg Philipp              Heldenmusik      Tine Thing Helseth, tr; Kåre Nordstoga, o      LAWO   LWC-1216          Works For Trumpet And Organ   1:21 
02:28:20a            Chopin, Frédéric              Polonaise no.6 in A-flat, Op.53, "Heroic" Martha Argerich, p          Philips   456703-2 (2)      Great Pianists of the 20th Century: Martha Argerich II             6:17 
02:34:37a            Bacewicz, Grazyna         Piano Concerto Peter Jablonski, p; Finnish Radio Sym Orch/Nicholas Collon           Ondine  ODE-1427           Bacewicz: Concertos for 1 & 2 Pianos, Overture & Music for Strings, Trumpets & Percussion       20:43 
02:55:20a            Chopin, Frédéric              Preludes, Op. 28              Ruth Slenczynska, p               London  BO035175-02     Ruth Slenczynska           1:54 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Paisible, James Mr Paisible's Airs in the Comedy The Humours of Sir John Falstaff London Oboe Band/Paul Goodwin            Harmonia Mundi               HMU-907181               Playhouse Aires: 18th Century English Theatre Music      5:37 
03:05:37a            Korngold, Erich Wolfgang            Much Ado About Nothing incidental music, Op. 11   Northwest German Phil/Werner Andreas Albert   CPO      999046-2             Korngold: Orchestral Works 2         17:00 
03:22:37a            Korngold, Erich Wolfgang            Songs of the Clown, after Shakespeare, Op. 29           Konrad Jarnot, br; Reinild Mees, p            Capriccio            C-5252 (2)          Korngold: Lieder    0:51 
03:23:28a            Korngold, Erich Wolfgang            Songs of the Clown, after Shakespeare, Op. 29           Konrad Jarnot, br; Reinild Mees, p            Capriccio            C-5252 (2)          Korngold: Lieder    0:54 
03:24:22a            Holst, Gustav     Japanese Suite, Op. 33  Ulster Orch/JoAnn Falletta               Naxos   8.572914             HOLST, G.: Symphony, "The Cotswolds" / Walt Whitman, Overture / Indra / Japanese Suite / A Winter Idyll (Ulster Orchestra, Falletta)          10:17 
03:34:39a            Taki, Rentaro     Hana     Jean-Pierre Rampal, f; Lily Laskine, h      CBS       MK-34568    Sakura: Japanese Melodies For Flute And Harp  3:39 
03:38:18a            Kuhlau, Friedrich             Grand Trio in G, Op 119 Jean-Pierre Rampal, Shigenori Kudo, f's; John Steele Ritter, p Sony      SK-46482            Rampal & Kudo Play Telemann, Kuhlau, Bach, Mozart & Doppler          16:49 
03:55:07a            Beethoven, Ludwig van  12 German Dances, WoO 8         Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi      Naxos   8.550433             BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi)               1:32 
04:00:00a            SOUSA, John Phillip       Suite, At the Movies (1922)          Royal Artillery Band/Keith Brion              Naxos   8.559059             SOUSA, J.P.: Music for Wind Band, Vol. 2 (Royal Artillery Band, Brion)         4:48 
04:04:48a            Grofé, Ferde       Hollywood Suite Bournemouth Sym/William Stromberg               Naxos   8.559017             GROFE: Death Valley Suite / Hudson River Suite / Hollywood Suite 20:56 
04:25:44a            Korngold, Erich Wolfgang            Captain Blood    London Sym/André Previn               DG         471347-2             Previn Conducts Korngold * The Sea Hawk          13:59 
04:41:37a            Chopin, Frédéric              Polonaise-fantaisie in A-Flat, Op. 61         Steven De Groote, p             VAI        VAIA-1145          Van Cliburn Competition Vol. 1   12:27 
04:54:04a            Arnold, Malcolm Four Irish Dances, Op 126           Philharmonia Orch/Bryden Thomson             Chandos              CHAN-8867        Arnold: Dances  1:42 
05:00:00a            Beethoven, Ludwig van  Ten National Airs with Variations, Op 107               Severino Gazzelloni, f; Bruno Canino, p  Philips   454247-2 (2)      Complete Music For Flute      5:06 
05:05:06a            Rimsky-Korsakov, Nicolai            Symphony No. 2, Op. 9, "Antar" Utah Sym Orch/Maurice Abravanel Vanguard            SVC-8   N/A        29:23:00 
05:36:09a            Arensky, Anton  Silhouettes (Suite #2), Op 23       Danish National Radio Sym Orch/Neeme Järvi           Chandos              CHAN-8898        Scriabin: Symphony No. 3/ Arensky: Silhouettes         18:47 
05:54:56a            Dvorák, Antonín Silhouettes, Op 8             Antonin Kubalek, p          Dorian               DOR-90121        Piano Recital: Kubalek, Antonin - SUK, J. / DUSSEK, F.X. / MYSLIVECEK, J. / VANHAL, J.B. / SMETANA, B. / DUSSKE, J.L. (Czech Miniature Masterpieces)   1:42 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
John Lennon/Paul McCartney: And I Love Her (1964)
Paul Dukas: La Péri: Fanfare (1912)
Ola Gjeilo: Tota pulchra es (2001)
Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 5 in B-Flat (1831)
Scott Joplin: The Easy Winners (1901)
Scott Joplin: The Ragtime Dance (1906)
Domenico Scarlatti: Sonata in E (1750)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 (1788)
Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied (1905)
Arthur Benjamin: Jamaican Rumba (1938)
George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)
Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)
Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)
Fritz Kreisler: Syncopation (1926)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)
Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' (1886)
Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 1 (1800)
Pawel Lukaszewski: Ave Maria (1992)
Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)
Charles Ives: Old Folks Gatherin' from Symphony No. 3 'The Camp Meeting' (1911)
Igor Stravinsky: Pastorale (1907)
Maurice Ravel: Boléro (1928)
Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)
Franz Schubert: Allegro from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
Traditional: All the Pretty Little Horses
Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem (1989)
Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)
Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 (1868)
Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio inD (1889)
Charles Ives: String Quartet No. 1 (1896)
Charles Ives: Country Band March (1903)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)
Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)
Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes (1720)
Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)
Scott Joplin: Heliotrope Bouquet (1907)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)
Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Charles Ives: Symphony No. 1 in d (1898)
George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in e (1844)
Karl Goldmark: In Italy (1904)
Thomas Newman: The Shawshank Redemption: End Titles (1994)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 64 (1797)
Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 in A-Flat (1834)
Franz Waxman: Carmen Fantasy (1946)
Ralph Vaughan Williams: Molto moderato from Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)
Traditional: Wayfaring Stranger (1801)
Doyle Lawson: Calling My Children Home (1977)
Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Charles Ives: The Unanswered Question (1906)
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonín Dvorák: String Quartet No. 14 in A-Flat (1895)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 5 in f-Sharp (1819)

23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus (1791)
Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)
Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)
Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)
Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet (1800)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 11 for Winds (1781)
George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp (1858)
Johannes Brahms: Waldesnacht (1874)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)
Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)
