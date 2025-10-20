WCLV Program Guide 10-20-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Gipps, Ruth Leviathan, Op. 59 Bill Anderson, cbn; BBC Phil/Rumon Gamba Chandos CHAN-20319 Ruth Gipps: Orchestral Works Vol. 4 4:57

12:04:57a Vivaldi, Antonio Bassoon Concerto in F, R 488 Peter Whelan, bn; La Serenissima/Adrian Chandler Avie AV-2178 Vivaldi: The French Connection * La Serenissima * Adrian Chandler 8:24

12:13:21a Vivaldi, Antonio Two-Horn Concerto in F, R 538 Anneke Scott, Jocelyn Lightfoot, fh's; La Serenissima/Adrian Chandler Avie AV-2392 Vivaldi X 2 9:20

12:24:09a Mendelssohn, Felix String Quartet No. 5 in E-Flat, Op 44, No. 3 Pacifica Quartet Cedille CDR-90000082 (3) Mendelssohn: The Complete String Quartets * Pacifica Quartet 30:14:00

12:54:23a Rameau, Jean-Philippe Hippolyte et Aricie Musiciens du Louvre/Marc Minkowski DG Archiv 445853-2 (3) Hippolyte Et Aricie 1:47

01:00:00a Godard, Benjamin Jocelyn Eroica Trio EMI/Ang CDC5-56482-2 N/A 5:41

01:05:41a Rossini, Gioachino La gazza ladra Royal Opera House Orch/Carlo Rizzi Conifer 55004-2 Gioachino Rossini: Overtures 9:57

01:17:24a Falla, Manuel de The Three-Cornered Hat (1918-9) Jennifer Larmore, ms; Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim Teldec 17145-2 Noches en los Jardines de España 37:47:00

01:55:11a Godard, Benjamin Allegretto Rie Schmidt, f; Benjamin Verdery, g Newport Classic NC-60010 Reverie: French Music For Flute And Guitar 1:40

02:00:00a Chopin, Frédéric Berceuse in D-Flat, Op. 57 Ruth Slenczynska, p London BO035175-02 Ruth Slenczynska 5:40

02:05:40a Dvorák, Antonín The Hero's Song, Op 111 Scottish National Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-241-3 (2) Dvorak: Symphony No. 1 · The Hero's Song 21:19

02:26:59a Telemann, Georg Philipp Heldenmusik Tine Thing Helseth, tr; Kåre Nordstoga, o LAWO LWC-1216 Works For Trumpet And Organ 1:21

02:28:20a Chopin, Frédéric Polonaise no.6 in A-flat, Op.53, "Heroic" Martha Argerich, p Philips 456703-2 (2) Great Pianists of the 20th Century: Martha Argerich II 6:17

02:34:37a Bacewicz, Grazyna Piano Concerto Peter Jablonski, p; Finnish Radio Sym Orch/Nicholas Collon Ondine ODE-1427 Bacewicz: Concertos for 1 & 2 Pianos, Overture & Music for Strings, Trumpets & Percussion 20:43

02:55:20a Chopin, Frédéric Preludes, Op. 28 Ruth Slenczynska, p London BO035175-02 Ruth Slenczynska 1:54

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00:00a Paisible, James Mr Paisible's Airs in the Comedy The Humours of Sir John Falstaff London Oboe Band/Paul Goodwin Harmonia Mundi HMU-907181 Playhouse Aires: 18th Century English Theatre Music 5:37

03:05:37a Korngold, Erich Wolfgang Much Ado About Nothing incidental music, Op. 11 Northwest German Phil/Werner Andreas Albert CPO 999046-2 Korngold: Orchestral Works 2 17:00

03:22:37a Korngold, Erich Wolfgang Songs of the Clown, after Shakespeare, Op. 29 Konrad Jarnot, br; Reinild Mees, p Capriccio C-5252 (2) Korngold: Lieder 0:51

03:23:28a Korngold, Erich Wolfgang Songs of the Clown, after Shakespeare, Op. 29 Konrad Jarnot, br; Reinild Mees, p Capriccio C-5252 (2) Korngold: Lieder 0:54

03:24:22a Holst, Gustav Japanese Suite, Op. 33 Ulster Orch/JoAnn Falletta Naxos 8.572914 HOLST, G.: Symphony, "The Cotswolds" / Walt Whitman, Overture / Indra / Japanese Suite / A Winter Idyll (Ulster Orchestra, Falletta) 10:17

03:34:39a Taki, Rentaro Hana Jean-Pierre Rampal, f; Lily Laskine, h CBS MK-34568 Sakura: Japanese Melodies For Flute And Harp 3:39

03:38:18a Kuhlau, Friedrich Grand Trio in G, Op 119 Jean-Pierre Rampal, Shigenori Kudo, f's; John Steele Ritter, p Sony SK-46482 Rampal & Kudo Play Telemann, Kuhlau, Bach, Mozart & Doppler 16:49

03:55:07a Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:32

04:00:00a SOUSA, John Phillip Suite, At the Movies (1922) Royal Artillery Band/Keith Brion Naxos 8.559059 SOUSA, J.P.: Music for Wind Band, Vol. 2 (Royal Artillery Band, Brion) 4:48

04:04:48a Grofé, Ferde Hollywood Suite Bournemouth Sym/William Stromberg Naxos 8.559017 GROFE: Death Valley Suite / Hudson River Suite / Hollywood Suite 20:56

04:25:44a Korngold, Erich Wolfgang Captain Blood London Sym/André Previn DG 471347-2 Previn Conducts Korngold * The Sea Hawk 13:59

04:41:37a Chopin, Frédéric Polonaise-fantaisie in A-Flat, Op. 61 Steven De Groote, p VAI VAIA-1145 Van Cliburn Competition Vol. 1 12:27

04:54:04a Arnold, Malcolm Four Irish Dances, Op 126 Philharmonia Orch/Bryden Thomson Chandos CHAN-8867 Arnold: Dances 1:42

05:00:00a Beethoven, Ludwig van Ten National Airs with Variations, Op 107 Severino Gazzelloni, f; Bruno Canino, p Philips 454247-2 (2) Complete Music For Flute 5:06

05:05:06a Rimsky-Korsakov, Nicolai Symphony No. 2, Op. 9, "Antar" Utah Sym Orch/Maurice Abravanel Vanguard SVC-8 N/A 29:23:00

05:36:09a Arensky, Anton Silhouettes (Suite #2), Op 23 Danish National Radio Sym Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-8898 Scriabin: Symphony No. 3/ Arensky: Silhouettes 18:47

05:54:56a Dvorák, Antonín Silhouettes, Op 8 Antonin Kubalek, p Dorian DOR-90121 Piano Recital: Kubalek, Antonin - SUK, J. / DUSSEK, F.X. / MYSLIVECEK, J. / VANHAL, J.B. / SMETANA, B. / DUSSKE, J.L. (Czech Miniature Masterpieces) 1:42

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

John Lennon/Paul McCartney: And I Love Her (1964)

Paul Dukas: La Péri: Fanfare (1912)

Ola Gjeilo: Tota pulchra es (2001)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 5 in B-Flat (1831)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Scott Joplin: The Ragtime Dance (1906)

Domenico Scarlatti: Sonata in E (1750)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 (1788)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied (1905)

Arthur Benjamin: Jamaican Rumba (1938)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' (1886)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 1 (1800)

Pawel Lukaszewski: Ave Maria (1992)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)

Charles Ives: Old Folks Gatherin' from Symphony No. 3 'The Camp Meeting' (1911)

Igor Stravinsky: Pastorale (1907)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

Franz Schubert: Allegro from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Traditional: All the Pretty Little Horses

Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem (1989)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 (1868)

Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio inD (1889)

Charles Ives: String Quartet No. 1 (1896)

Charles Ives: Country Band March (1903)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes (1720)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

Scott Joplin: Heliotrope Bouquet (1907)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Charles Ives: Symphony No. 1 in d (1898)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in e (1844)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

Thomas Newman: The Shawshank Redemption: End Titles (1994)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 64 (1797)

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 in A-Flat (1834)

Franz Waxman: Carmen Fantasy (1946)

Ralph Vaughan Williams: Molto moderato from Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)

Traditional: Wayfaring Stranger (1801)

Doyle Lawson: Calling My Children Home (1977)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Charles Ives: The Unanswered Question (1906)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Antonín Dvorák: String Quartet No. 14 in A-Flat (1895)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 5 in f-Sharp (1819)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus (1791)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet (1800)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 11 for Winds (1781)

George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp (1858)

Johannes Brahms: Waldesnacht (1874)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)