© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-17-2025

Ideastream Public Media
Published October 17, 2025 at 4:09 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Brahms, Johannes          Hungarian Dances           London Phil/Marin Alsop               Naxos   8.570233             BRAHMS: Symphony No. 4 / Hungarian Dances Nos. 2, 4-9 (orch. Breiner)   5:11 
12:05:11a            Brahms, Johannes          Piano Trio #3 in c, Op 101            Florestan Trio               Hyperion             CDA-67251/52 (2)           N/A        20:07 
12:27:10a            Mosolov, Aleksander      Elegiac Poem     Sergei Sudzilovsky, vc; Russian Cinematographic Symphony Orchestra/Sergei Skripka    Olympia               OCD-592               Cello Concertos by Gliere and Mosolov   11:08 
12:38:18a            Chausson, Ernest            Poème, Op.25   Nicola Benedetti, v; London Sym/Daniel Harding        DG         B0006154-02      Szymanowski - Chausson - Saint-Saëns               16:47 
12:55:05a            Ritchie, Anthony               Poems of Spring, Op. 6  Tom McGrath, p               Ode               CDMANU-5098 Anthony Ritchie 1:32 
01:00:00a            Rossini, Gioachino          The Barber of Seville      Robert Merrill, br; Met Orch/Erich Leinsdorf       RCA      62689-2               The Voices Of Living Stereo, Volume 1               4:56 
01:04:56a            Giuliani, Mauro  La Rossiniana #1, Op 119            Eliot Fisk, g               Musicmasters    67079-2               Bell'Italia: Four Centuries Of Italian Music               16:33 
01:23:22a            Ries, Ferdinand Symphony #6 in D, Op 146          Zurich Chamber Orch/Howard Griffiths    CPO      999836-2             Symphonies 4 & 6           31:38:00 
01:55:00a            Assad, Clarice   A Tide of Living Water    Lara Downes, p Potrait               19075920792     N/A        1:48 
02:00:00a            Rimsky-Korsakov, Nicolai            The Maid of Pskov          Bolshoi Theater Orch/Semion Sakharov  Profil     PH-19010 (25)   Rimsky-Korsakov: Complete Operas               5:50 
02:05:50a            Rimsky-Korsakov, Nicolai            The Tale of Tsar Saltan (1899-1900)               Philharmonia Orch/Vladimir Ashkenazy   London  417301-2             Rimsky-Korsakov: Scheherazade    19:22 
02:25:12a            Rimsky-Korsakov, Nicolai            The Tale of Tsar Saltan  Mariinsky Theater Orch/Sergei Yeltsin         Profil     PH-19010 (25)   Rimsky-Korsakov: Complete Operas               1:31 
02:26:43a            Nielsen, Carl      Maskarade (1904-06)     Danish National Radio Sym/Thomas Dausgaard          Da Capo              6.220518             Carl Nielsen * Orchestral Music  4:20 
02:31:03a            Dalberg, Nancy String Quartet No. 1 in d Nordic String Quartet      Da Capo               6.220655             Nancy Dalberg: The String Quartets         24:18:00 
02:55:21a            Satie, Erik           Gnossiennes      Jean-Yves Thibaudet, p London  470290-2               The Magic of Satie          1:42 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Darzins Valse mélancolique         Detroit Sym/Neeme Järvi             Chandos               CHAN-9227        Favourite Encores!          5:12 
03:05:12a            Ravel, Maurice  La valse              Boston Sym/Charles Munch        RCA               61956-2               Bolero / La Valse / Rapsodie Espagnole / Images              11:23 
03:16:35a            Milhaud, Darius Suite provençale, Op. 152b          Boston Sym Orch/Charles Munch   RCA      60685-2               Symphonies Nos. 2 & 5 / La Creation Du Monde, Suite Provençale         1:44 
03:18:19a            Berlioz, Hector   Overture, "Le Corsaire," Op. 21  Boston Sym/Charles Munch               RCA      68444-2 (8)        Munch Conducts Berlioz               8:05 
03:26:24a            Adam, Adolphe-Charles Le Corsaire        English Chamber Orch/Richard Bonynge              London  430286-2 (2)      Le Corsaire        28:31:00 
03:54:55a            Farrenc, Louise Etudes, Op. 26  Maria Stratigou, p            Grand Piano       GP-912-13 (2)           Louise Farrenc - Complete Piano Works, Vol 1    1:38 
04:00:00a            Marais, Marin     Couplets de Folies          Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music    London  4834722              Baroque Journey             5:23 
04:05:23a            Salieri, Antonio  Variations on "La Follia di Spagna"           Philharmonia Orch/Pietro Spada           ASV       CDDCA-955       Salieri: The 2 Piano Concertos   22:39 
04:29:42a            Bach, Johann Sebastian               French Suite No. 1 in d minor, BWV 812               Keith Jarrett, hc ECM      1513/14 (2)         Bach: The French Suites              16:49 
04:46:31a            Naudot, Jacques-Christophe       Recorder Concerto in C, Op 17/1               Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music          London  4834722              Baroque Journey 8:01 
04:54:32a            Rameau, Jean-Philippe  Naís      Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan            Harmonia Mundi               HMU-907121      Rameau: Orchestral Suites from Le Temple de la Gloire & Naïs          1:34 
05:00:00a            Arensky, Anton  Two-Piano Suite #1 in F, Op 15  Brenda Lucas, John Ogdon, p's          MCA Classics   MCAD-25891     N/A        5:08 
05:05:08a            Balakirev, Mily   Orchestral Suite in b       USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov               Melodiya             SUCD-1000153 N/A        16:11 
05:22:55a            Brahms, Johannes          String Quartet #1 in c, Op 51/1    Melos String Quartet               DG         423670-2 (3)      Die Streichquartette · The String Quartets             31:54:00 
05:54:49a            Brahms, Johannes          Deutsche Volkslieder WoO 33     Dietrich Fischer-Dieskau, br; Gerald Moore, p       EMI/Ang              CDC5-85502-2 (2)           Brahms Volkslieder               1:35 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 (1886)
Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 (1945)
John Ireland: Vexilla Regis (1898)
Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)
Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885)
Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' (1886)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)
Scott Joplin: Solace (1909)
Anonymous: The Agincourt Song
Frédéric Chopin: Etude No. 4 (1832)
Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 (1723)
Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)
Max Bruch: Adagio from Violin Concerto No. 1 (1868)
Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck (1901)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)
Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Gian Carlo Menotti: The Old Maid and the Thief: Steal Me Sweet Thief (1939)
Margaret Bonds: What Lips My Lips Have Kissed (1956)
Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d (1740)
Johann David Heinichen: Pastorale (1720)
Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)
Herbert Howells: Piano Concerto No. 2 in c (1925)
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin (1778)
Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)
Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp (1778)
Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Sergei Taneyev: Piano Quintet in g (1911)
Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 in G (1740)
Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Napping in a Hammock (1891)
John Dowland: Come, heavy Sleep (1597)
Franz Schubert: Rondo in A 'Grand Rondeau' (1828)
Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' (1599)
Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' (1599)
John Ireland: Satyricon Overture (1946)
Paul Creston: Choreografic Suite (1965)
Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber (1833)
Johann Sebastian Bach: Motet 'Komm, Jesu, komm' (1730)
John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Luther Henderson: The Well-Tampered Bach (1985)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 in E-Flat (1777)
Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!' (1973)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell (1903)
Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Concerto No. 1 (1939)
Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1798)
Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera (1907)
Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)
Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' (1887)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 59 in g 'Rider' (1793)
Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)
Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)
Isaac Albéniz: Navarra (1909)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Herbert Howells: Concerto for String Orchestra (1938)
Franz Krommer: Symphony No. 2 in D (1803)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
20:00:00a            Rossini, Gioachino          The Barber of Seville      Robert Merrill, br; Met Orch/Erich Leinsdorf       RCA      62689-2               The Voices Of Living Stereo, Volume 1               4:56 
20:04:56a            Giuliani, Mauro  La Rossiniana #1, Op 119            Eliot Fisk, g               Musicmasters    67079-2               Bell'Italia: Four Centuries Of Italian Music               16:33 
20:23:22a            Ries, Ferdinand Symphony #6 in D, Op 146          Zurich Chamber Orch/Howard Griffiths    CPO      999836-2             Symphonies 4 & 6           31:38:00 
20:55:00a            Assad, Clarice   A Tide of Living Water    Lara Downes, p Potrait               19075920792     N/A        1:48 
21:00:00a            Rimsky-Korsakov, Nicolai            The Maid of Pskov          Bolshoi Theater Orch/Semion Sakharov  Profil     PH-19010 (25)   Rimsky-Korsakov: Complete Operas               5:50 
21:05:50a            Rimsky-Korsakov, Nicolai            The Tale of Tsar Saltan (1899-1900)               Philharmonia Orch/Vladimir Ashkenazy   London  417301-2             Rimsky-Korsakov: Scheherazade    19:22 
21:25:12a            Rimsky-Korsakov, Nicolai            The Tale of Tsar Saltan  Mariinsky Theater Orch/Sergei Yeltsin         Profil     PH-19010 (25)   Rimsky-Korsakov: Complete Operas               1:31 
21:26:43a            Nielsen, Carl      Maskarade (1904-06)     Danish National Radio Sym/Thomas Dausgaard          Da Capo              6.220518             Carl Nielsen * Orchestral Music  4:20 
21:31:03a            Dalberg, Nancy String Quartet No. 1 in d Nordic String Quartet      Da Capo               6.220655             Nancy Dalberg: The String Quartets         24:18:00 
21:55:21a            Satie, Erik           Gnossiennes      Jean-Yves Thibaudet, p London  470290-2               The Magic of Satie          1:42 

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
William Schuman: Symphony No. 3 (1941)
Edward MacDowell: First Modern Suite (1881)

23:00 QUIET HOUR
Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)
Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)
Ola Gjeilo: The Spheres (2008)
Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725)
Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)
Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)
Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909)
Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)
Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)
Arts & Culture