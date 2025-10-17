WCLV Program Guide 10-17-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Brahms, Johannes Hungarian Dances London Phil/Marin Alsop Naxos 8.570233 BRAHMS: Symphony No. 4 / Hungarian Dances Nos. 2, 4-9 (orch. Breiner) 5:11
12:05:11a Brahms, Johannes Piano Trio #3 in c, Op 101 Florestan Trio Hyperion CDA-67251/52 (2) N/A 20:07
12:27:10a Mosolov, Aleksander Elegiac Poem Sergei Sudzilovsky, vc; Russian Cinematographic Symphony Orchestra/Sergei Skripka Olympia OCD-592 Cello Concertos by Gliere and Mosolov 11:08
12:38:18a Chausson, Ernest Poème, Op.25 Nicola Benedetti, v; London Sym/Daniel Harding DG B0006154-02 Szymanowski - Chausson - Saint-Saëns 16:47
12:55:05a Ritchie, Anthony Poems of Spring, Op. 6 Tom McGrath, p Ode CDMANU-5098 Anthony Ritchie 1:32
01:00:00a Rossini, Gioachino The Barber of Seville Robert Merrill, br; Met Orch/Erich Leinsdorf RCA 62689-2 The Voices Of Living Stereo, Volume 1 4:56
01:04:56a Giuliani, Mauro La Rossiniana #1, Op 119 Eliot Fisk, g Musicmasters 67079-2 Bell'Italia: Four Centuries Of Italian Music 16:33
01:23:22a Ries, Ferdinand Symphony #6 in D, Op 146 Zurich Chamber Orch/Howard Griffiths CPO 999836-2 Symphonies 4 & 6 31:38:00
01:55:00a Assad, Clarice A Tide of Living Water Lara Downes, p Potrait 19075920792 N/A 1:48
02:00:00a Rimsky-Korsakov, Nicolai The Maid of Pskov Bolshoi Theater Orch/Semion Sakharov Profil PH-19010 (25) Rimsky-Korsakov: Complete Operas 5:50
02:05:50a Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tale of Tsar Saltan (1899-1900) Philharmonia Orch/Vladimir Ashkenazy London 417301-2 Rimsky-Korsakov: Scheherazade 19:22
02:25:12a Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tale of Tsar Saltan Mariinsky Theater Orch/Sergei Yeltsin Profil PH-19010 (25) Rimsky-Korsakov: Complete Operas 1:31
02:26:43a Nielsen, Carl Maskarade (1904-06) Danish National Radio Sym/Thomas Dausgaard Da Capo 6.220518 Carl Nielsen * Orchestral Music 4:20
02:31:03a Dalberg, Nancy String Quartet No. 1 in d Nordic String Quartet Da Capo 6.220655 Nancy Dalberg: The String Quartets 24:18:00
02:55:21a Satie, Erik Gnossiennes Jean-Yves Thibaudet, p London 470290-2 The Magic of Satie 1:42
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Darzins Valse mélancolique Detroit Sym/Neeme Järvi Chandos CHAN-9227 Favourite Encores! 5:12
03:05:12a Ravel, Maurice La valse Boston Sym/Charles Munch RCA 61956-2 Bolero / La Valse / Rapsodie Espagnole / Images 11:23
03:16:35a Milhaud, Darius Suite provençale, Op. 152b Boston Sym Orch/Charles Munch RCA 60685-2 Symphonies Nos. 2 & 5 / La Creation Du Monde, Suite Provençale 1:44
03:18:19a Berlioz, Hector Overture, "Le Corsaire," Op. 21 Boston Sym/Charles Munch RCA 68444-2 (8) Munch Conducts Berlioz 8:05
03:26:24a Adam, Adolphe-Charles Le Corsaire English Chamber Orch/Richard Bonynge London 430286-2 (2) Le Corsaire 28:31:00
03:54:55a Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p Grand Piano GP-912-13 (2) Louise Farrenc - Complete Piano Works, Vol 1 1:38
04:00:00a Marais, Marin Couplets de Folies Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music London 4834722 Baroque Journey 5:23
04:05:23a Salieri, Antonio Variations on "La Follia di Spagna" Philharmonia Orch/Pietro Spada ASV CDDCA-955 Salieri: The 2 Piano Concertos 22:39
04:29:42a Bach, Johann Sebastian French Suite No. 1 in d minor, BWV 812 Keith Jarrett, hc ECM 1513/14 (2) Bach: The French Suites 16:49
04:46:31a Naudot, Jacques-Christophe Recorder Concerto in C, Op 17/1 Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music London 4834722 Baroque Journey 8:01
04:54:32a Rameau, Jean-Philippe Naís Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan Harmonia Mundi HMU-907121 Rameau: Orchestral Suites from Le Temple de la Gloire & Naïs 1:34
05:00:00a Arensky, Anton Two-Piano Suite #1 in F, Op 15 Brenda Lucas, John Ogdon, p's MCA Classics MCAD-25891 N/A 5:08
05:05:08a Balakirev, Mily Orchestral Suite in b USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya SUCD-1000153 N/A 16:11
05:22:55a Brahms, Johannes String Quartet #1 in c, Op 51/1 Melos String Quartet DG 423670-2 (3) Die Streichquartette · The String Quartets 31:54:00
05:54:49a Brahms, Johannes Deutsche Volkslieder WoO 33 Dietrich Fischer-Dieskau, br; Gerald Moore, p EMI/Ang CDC5-85502-2 (2) Brahms Volkslieder 1:35
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 (1886)
Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 (1945)
John Ireland: Vexilla Regis (1898)
Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)
Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885)
Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' (1886)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)
Scott Joplin: Solace (1909)
Anonymous: The Agincourt Song
Frédéric Chopin: Etude No. 4 (1832)
Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 (1723)
Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)
Max Bruch: Adagio from Violin Concerto No. 1 (1868)
Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck (1901)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)
Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Gian Carlo Menotti: The Old Maid and the Thief: Steal Me Sweet Thief (1939)
Margaret Bonds: What Lips My Lips Have Kissed (1956)
Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d (1740)
Johann David Heinichen: Pastorale (1720)
Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)
Herbert Howells: Piano Concerto No. 2 in c (1925)
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin (1778)
Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)
Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp (1778)
Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Sergei Taneyev: Piano Quintet in g (1911)
Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 in G (1740)
Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Napping in a Hammock (1891)
John Dowland: Come, heavy Sleep (1597)
Franz Schubert: Rondo in A 'Grand Rondeau' (1828)
Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' (1599)
Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' (1599)
John Ireland: Satyricon Overture (1946)
Paul Creston: Choreografic Suite (1965)
Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber (1833)
Johann Sebastian Bach: Motet 'Komm, Jesu, komm' (1730)
John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Luther Henderson: The Well-Tampered Bach (1985)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 in E-Flat (1777)
Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!' (1973)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell (1903)
Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Concerto No. 1 (1939)
Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1798)
Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera (1907)
Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)
Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' (1887)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 59 in g 'Rider' (1793)
Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)
Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)
Isaac Albéniz: Navarra (1909)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Herbert Howells: Concerto for String Orchestra (1938)
Franz Krommer: Symphony No. 2 in D (1803)
20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
William Schuman: Symphony No. 3 (1941)
Edward MacDowell: First Modern Suite (1881)
23:00 QUIET HOUR
Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)
Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)
Ola Gjeilo: The Spheres (2008)
Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725)
Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)
Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)
Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909)
Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)
Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)