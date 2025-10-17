WCLV Program Guide 10-17-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Brahms, Johannes Hungarian Dances London Phil/Marin Alsop Naxos 8.570233 BRAHMS: Symphony No. 4 / Hungarian Dances Nos. 2, 4-9 (orch. Breiner) 5:11

12:05:11a Brahms, Johannes Piano Trio #3 in c, Op 101 Florestan Trio Hyperion CDA-67251/52 (2) N/A 20:07

12:27:10a Mosolov, Aleksander Elegiac Poem Sergei Sudzilovsky, vc; Russian Cinematographic Symphony Orchestra/Sergei Skripka Olympia OCD-592 Cello Concertos by Gliere and Mosolov 11:08

12:38:18a Chausson, Ernest Poème, Op.25 Nicola Benedetti, v; London Sym/Daniel Harding DG B0006154-02 Szymanowski - Chausson - Saint-Saëns 16:47

12:55:05a Ritchie, Anthony Poems of Spring, Op. 6 Tom McGrath, p Ode CDMANU-5098 Anthony Ritchie 1:32

01:00:00a Rossini, Gioachino The Barber of Seville Robert Merrill, br; Met Orch/Erich Leinsdorf RCA 62689-2 The Voices Of Living Stereo, Volume 1 4:56

01:04:56a Giuliani, Mauro La Rossiniana #1, Op 119 Eliot Fisk, g Musicmasters 67079-2 Bell'Italia: Four Centuries Of Italian Music 16:33

01:23:22a Ries, Ferdinand Symphony #6 in D, Op 146 Zurich Chamber Orch/Howard Griffiths CPO 999836-2 Symphonies 4 & 6 31:38:00

01:55:00a Assad, Clarice A Tide of Living Water Lara Downes, p Potrait 19075920792 N/A 1:48

02:00:00a Rimsky-Korsakov, Nicolai The Maid of Pskov Bolshoi Theater Orch/Semion Sakharov Profil PH-19010 (25) Rimsky-Korsakov: Complete Operas 5:50

02:05:50a Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tale of Tsar Saltan (1899-1900) Philharmonia Orch/Vladimir Ashkenazy London 417301-2 Rimsky-Korsakov: Scheherazade 19:22

02:25:12a Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tale of Tsar Saltan Mariinsky Theater Orch/Sergei Yeltsin Profil PH-19010 (25) Rimsky-Korsakov: Complete Operas 1:31

02:26:43a Nielsen, Carl Maskarade (1904-06) Danish National Radio Sym/Thomas Dausgaard Da Capo 6.220518 Carl Nielsen * Orchestral Music 4:20

02:31:03a Dalberg, Nancy String Quartet No. 1 in d Nordic String Quartet Da Capo 6.220655 Nancy Dalberg: The String Quartets 24:18:00

02:55:21a Satie, Erik Gnossiennes Jean-Yves Thibaudet, p London 470290-2 The Magic of Satie 1:42

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00:00a Darzins Valse mélancolique Detroit Sym/Neeme Järvi Chandos CHAN-9227 Favourite Encores! 5:12

03:05:12a Ravel, Maurice La valse Boston Sym/Charles Munch RCA 61956-2 Bolero / La Valse / Rapsodie Espagnole / Images 11:23

03:16:35a Milhaud, Darius Suite provençale, Op. 152b Boston Sym Orch/Charles Munch RCA 60685-2 Symphonies Nos. 2 & 5 / La Creation Du Monde, Suite Provençale 1:44

03:18:19a Berlioz, Hector Overture, "Le Corsaire," Op. 21 Boston Sym/Charles Munch RCA 68444-2 (8) Munch Conducts Berlioz 8:05

03:26:24a Adam, Adolphe-Charles Le Corsaire English Chamber Orch/Richard Bonynge London 430286-2 (2) Le Corsaire 28:31:00

03:54:55a Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p Grand Piano GP-912-13 (2) Louise Farrenc - Complete Piano Works, Vol 1 1:38

04:00:00a Marais, Marin Couplets de Folies Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music London 4834722 Baroque Journey 5:23

04:05:23a Salieri, Antonio Variations on "La Follia di Spagna" Philharmonia Orch/Pietro Spada ASV CDDCA-955 Salieri: The 2 Piano Concertos 22:39

04:29:42a Bach, Johann Sebastian French Suite No. 1 in d minor, BWV 812 Keith Jarrett, hc ECM 1513/14 (2) Bach: The French Suites 16:49

04:46:31a Naudot, Jacques-Christophe Recorder Concerto in C, Op 17/1 Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music London 4834722 Baroque Journey 8:01

04:54:32a Rameau, Jean-Philippe Naís Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan Harmonia Mundi HMU-907121 Rameau: Orchestral Suites from Le Temple de la Gloire & Naïs 1:34

05:00:00a Arensky, Anton Two-Piano Suite #1 in F, Op 15 Brenda Lucas, John Ogdon, p's MCA Classics MCAD-25891 N/A 5:08

05:05:08a Balakirev, Mily Orchestral Suite in b USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya SUCD-1000153 N/A 16:11

05:22:55a Brahms, Johannes String Quartet #1 in c, Op 51/1 Melos String Quartet DG 423670-2 (3) Die Streichquartette · The String Quartets 31:54:00

05:54:49a Brahms, Johannes Deutsche Volkslieder WoO 33 Dietrich Fischer-Dieskau, br; Gerald Moore, p EMI/Ang CDC5-85502-2 (2) Brahms Volkslieder 1:35

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 (1886)

Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 (1945)

John Ireland: Vexilla Regis (1898)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)

Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885)

Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' (1886)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Scott Joplin: Solace (1909)

Anonymous: The Agincourt Song

Frédéric Chopin: Etude No. 4 (1832)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 (1723)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)

Max Bruch: Adagio from Violin Concerto No. 1 (1868)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck (1901)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gian Carlo Menotti: The Old Maid and the Thief: Steal Me Sweet Thief (1939)

Margaret Bonds: What Lips My Lips Have Kissed (1956)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d (1740)

Johann David Heinichen: Pastorale (1720)

Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)

Herbert Howells: Piano Concerto No. 2 in c (1925)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin (1778)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)

Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp (1778)

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Taneyev: Piano Quintet in g (1911)

Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 in G (1740)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Napping in a Hammock (1891)

John Dowland: Come, heavy Sleep (1597)

Franz Schubert: Rondo in A 'Grand Rondeau' (1828)

Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' (1599)

Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' (1599)

John Ireland: Satyricon Overture (1946)

Paul Creston: Choreografic Suite (1965)

Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber (1833)

Johann Sebastian Bach: Motet 'Komm, Jesu, komm' (1730)

John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Luther Henderson: The Well-Tampered Bach (1985)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 in E-Flat (1777)

Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!' (1973)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell (1903)

Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1798)

Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera (1907)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' (1887)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 59 in g 'Rider' (1793)

Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)

Isaac Albéniz: Navarra (1909)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Herbert Howells: Concerto for String Orchestra (1938)

Franz Krommer: Symphony No. 2 in D (1803)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

William Schuman: Symphony No. 3 (1941)

Edward MacDowell: First Modern Suite (1881)

23:00 QUIET HOUR

Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)

Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)

Ola Gjeilo: The Spheres (2008)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725)

Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)