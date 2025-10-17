WCLV Program Guide 10-19-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Clyne, Anna Masquerade BBC Sym/Marin Alsop
Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 39 in E-Flat, K. 543 Chicago Sym/Sir Georg Solti
Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Felix Klieser, hn; Zemlinsky Quartet
Hindemith, Paul Horn Sonata in F (1939) Gail Williams, fh, Lichtmann, p
Hindemith, Paul Ludus Tonalis (1943) Sviatoslav Richter, p
Lewis, Paul An English Overture (1971) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland
Arnold, Malcolm A Grand, Grand Overture, Op 57 Hoffnung Festival Orch/Malcolm Arnold
Bax, Arnold Romantic Overture London Phil/Bryden Thomson
Granados, Enrique Escenas romanticas Thomas Rajna, p
Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Boston Sym Orch/Seiji Ozawa
Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Heidrun Holtmann, p
Bach, Johann Sebastian Violin Concerto in d (after BWV 1052) Avi Avital, m; Potsdam Chamber Academy
Stravinsky, Igor Five Easy Pieces (1917) Modern Mandolin Quartet
Dvorák, Antonín Slavonic Dances, Op. 46 Katia, Marielle Labéque, p's
Dessner, Bryce Two-Piano Concerto (2018) Katia, Marielle Labèque, p's; Orch de Paris/Matthias Pintscher
Bizet, Georges Jeux d'enfants, Op. 22 Katia, Marielle Labéque, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Chopin, Frédéric Études, Op. 25 Nina Kotova, vc; Moscow Ch Orch/Constantine Orbelian
Boccherini, Luigi Cello and Continuo Sonata in C (G 17) Phoebe Carrai, Beilang Zhu, vc's; Charles Weaver, l; Avi Stein, hc
Boccherini, Luigi String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Cincinnati Pops/Erich Kunzel
Respighi, Ottorino Sèvres de la vieille France Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Adriano
Copland, Aaron Billy the Kid St Louis Sym/Leonard Slatkin
Bacheler, Daniel Prelude Paul O'Dette, l Harmonia Mundi
Schubert, Franz Song, "Auf dem Wasser zu singen," D 774 Alan Marks, p
Schumann, Robert Genoveva, Op. 81 Philharmonia Orch/Otto Klemperer
Dietrich, Albert Piano Trio #1 in c, Op 9 Clara Wieck Trio
Schumann, Robert Liederkreis (Song Cycle), Op. 39 Olaf Bär, br; Geoffrey Parsons, p
Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 56 Michel Block, p
Stamitz, Carl Clarinet Concerto #3 in B-Flat Sabine Meyer, cl; St Martin's Academy/Iona Brown
Debussy, Claude Deux arabesques Maria Graf, h
Beethoven, Ludwig van String Quartet no.10 in E-Flat, Op.74, "Harp" Fine Arts Quartet
Schubert, Franz Song, "Abschied von der Harfe," D 406 Dietrich Fischer-Dieskau, br; Gerald Moore, p
06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr
George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)
Howard Hanson: Lumen in Cristo (1974)
R. Nathaniel Dett: In the Bottoms (1913)
Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' (1954)
07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:
JOHANN ERNST (trans. Bach as BWV 982; arr. Volostnov):Concerto in B-flat –Konstantin Volostnov (2010 Grenzing/Tauride Palace, St. Petersburg, Russia)
PAUL DUKAS (trans. Dupré):The Sorcerer’s Apprentice –David Baskeyfield (1951 Aeolian-Skinner/1st Baptist Church, Longview, TX) East Texas Pipe Organ Festival
NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV:Procession of the Nobles, fr Mlada –Andrew Ennis, flugelhorn; Peter Richard Conte (Wanamaker Organ/Philadelphia, PA)
CLAUDE DEBUSSY:Premiere Rhapsodie –Christopher Pell, clarinet; Nathan Laube (Skinner Concert Organ/Museum Center, Cincinnati, OH)
RICHARD WAGNER (trans. Lemare):Song to the Evening Star, fr Tannhäuser & Ride of the Valkyries, fr Die Walküre –Ken Cowan (Skinner Concert Organ/Museum Center, Cincinnati, OH) PD Archive (r. 4/24/24)
08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Birthdays
Celebrating the birthdays of a number of choral and organ composers, including Schutz, Vaughan Williams, Willan, Howells, and others
09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills
Baldassare Galuppi: Lauda Jerusalem (1779)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in A 'Echo' (1740)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 (1720)
Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)
10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey
Brian Dykstra: Delphinium Rag (2002)
Scott Joplin: Stoptime Rag (1910)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 in C (1780)
Frédéric Chopin: Four Mazurkas (1834)
Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)
Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)
Florence Price: Five Preludes (1932)
Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)
Edward MacDowell: Suite No. 1: In October (1893)
12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child
Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 6 in A Major, Op. 82: Mvt 2 Ran Dank, piano
Album: 2009 Van Cliburn International Piano Competition: Semifinal round: Ran Dank Van Cliburn Foundation NA
Music: 4:30
Kian Ravaei: The Little Things
Viano Quartet
Hayden's Ferry Chamber Music Series, Tempe Center For The Arts, Tempe, AZ
Music: 18:39
Piano Puzzler
Contestant: Jim Weeg calling from Cedar Falls, IA
Music: 11:15
Claude Debussy: Reverie
Lang Lang, piano
Album: Lang Lang - Piano Book
DG
Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-flat Major, Op. 100: Mvt 1 National Orchestral Institute Philharmonic; Joseph Young, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie and Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD
Music: 12:59
Felix Mendelssohn, arr. Sergei Rachmaninoff: Midsummer Night's Dream arr. for piano four-hands, Op. 61: Mvt 2 Wu Han, piano; Jeffrey Kahane, piano
Album: Music@Menlo Live 2, Being Mendelssohn Music@Menlo 20092
Music: 4:22
Hector Berlioz: Roman Carnival Overture, Op. 9 National Orchestral Institute Philharmonic; Joseph Young, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie and Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD
Fritz Kreisler: Liebesleid
Joshua Bell, violin; Peter Dugan, piano
Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA
Music: 3:31
Camille Saint-Saens: Piano Quintet in A minor, Op. 14 Wu Han, piano; Chad Hoopes, violin; Richard Lin, violin; James Thompson, viola; Dmitri Atapine, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center, Menlo Park, CA
Music: 30:13
14:00 WFMTO Los Angeles Philharmonic with Brian Lauritzen –
Philippe Jordan, conductor; Yefim Bronfman, piano
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 ‘Emperor’
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 ‘Pathétique’
Ludwig van Beethoven: Clarinet Trio in B Flat—Carlo Maria Giulini, conductor; John Manasse, clarinet
16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance
Salonen/Rummukainen
Ravel/Salonen/Sibelius
18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Cameron Renshaw, 12, Cello, from Byron Center, MI
Camille Saint-Saëns (1835-1921): The Swan from Carnival of the Animals (3:00)
Jian Kim, 18, Flute, from Rochester, MI
Georges Hüe (1858-1948): Excerpts from Fantaisie for Flute and Piano (5:00)
Ari Han, 17, Violin, from Harrisonburg, VA
Eugène Ysaÿe (1858-1931): Violin Sonata in D Minor, Op. 27, No. 3, “Ballade” (6:15)
Robert Schumann (1810-1856): Arabeske in C Major, Op. 18 performed by Peter Dugan, piano
Alexandra Yeoh, 17, Viola, from Mason, OH
Robert Schumann (1810-1856): Märchenbilder, Op.113 - I. Nicht schnell (3:15)
Luis Montero Hernández, 17, Clarinet, from San José, Costa Rica
Francis Poulenc (1899-1963): Sonata for Clarinet and Piano - III. Allegro con fuoco (3:00)
Andre Messager (1853-1929): Solo de Concours performed by Gabriel Campos Zamora, clarinet and Christopher O’Riley, piano
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Arthur Foote: Suite for Strings (1908)
George W. Chadwick: Symphony No. 3 in F (1894)
20:00 CLASSICAL MUSIC
Antonín Dvorák: Symphony No. 2 in B-Flat (1865)
Antonín Dvorák: Romantic Pieces (1887)
21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild
Sebastian Birch: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías —Darjan Shahab, guitar (Phasma-Music CD 068) 4:47
Sebastian Birch: Firenze for Flute Quartet —Iwona Glinka, flutes (Phasma-Music CD 074) 5:15
Margaret Brouwer: Declaration (2005) — Sarah Beaty, mezzo-soprano; Shuai Wang, piano (Naxos CD 559 904) 13:45
Nicholas Puin: Four from Two (2005-06) — Claire Black, piano (CCG CD 05-25-11) 8:00
Daniel McCarthy: Song of Middle Earth — Danny Fry, marimba, percussion; UNC-Greensboro Percussion Ensemble/Cort McLaren, cond. (C. Alan Publications 850) 16:45
Andrew Rindfleisch: Salmo de Alabanza (2012) — San Antonio Chamber Choir/Scott MacPherson, cond. (Gothic CD 49300) 3:57
22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,
The Future of Public Media with Tim Isgitt, Kevin Martin
23:00 QUIET HOUR
Amilcare Ponchielli: Elegia (1883)
Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)
Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)
Alexander Borodin: Andante from Symphony No. 1 (1867)
Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)
Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)
Percy Grainger: Early One Morning (1949)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)
Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)