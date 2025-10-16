WCLV Program Guide 10-16-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Walton, William Portsmouth Point Overture (1925) London Sym Orch/André Previn EMI/Ang CDC7-47624-2 Walton: Belshazzar's Feast, Portsmouth Point Overture, Scapino, Improvisations On An Impromptu Of Benjamin Britten 5:28

12:05:28a Walton, William Scapino Overture (1940) London Phil/Bryden Thomson Chandos CHAN-8968 Walton: Orchestral Works 8:42

12:14:10a Beach, Amy Les Rêves de Colombine (Suite Française), Op 65 Virginia Eskin, p Northeastern NR-223-CD Amy Beach, Arthur Foote: Music For Piano 15:45

12:31:33a Boismortier, Joseph Boudin de Fragments melodiques Le Concert Spirituel/Hervé Niquet Naxos 8.554456 BOISMORTIER: Serenades Francaises / Fragments Melodiques 23:27

12:55:00a Couperin, Louis Suite in a minor Blandine Verlet, hc Astrée E-8819 (5) Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:39

01:00:00a Mozart, Wolfgang Amadeus Mitridate, rè di Ponto, K. 87 La Scala Philharmonic/Riccardo Chailly Decca 4852944 Ouvertures 5:48

01:05:48a Stravinsky, Igor Wind Octet (1923) London Sinfonietta/Riccardo Chailly London 417114-2 Stravinsky: Divertimento, Fanfare for a New Theatre, Three Pieces for Clarinet Solo, Suites Nos. 1 and 2 14:48

01:22:11a Spohr, Ludwig (Louis) Symphony #5 in c, Op 102 Swiss Italian Orch/Howard Shelley Hyperion CDA-67622 Spohr Symphonies 33:23:00

01:55:34a Mendelssohn, Fanny Song, Verlust Wolfang F Holzmair, br, Rosario Marciano, p MHS 512350 Lieder By Women Composers From The Classical Period To Modern Times Vol. 1: From Maria Walpugis to Clara Schumann 1:25

02:00:00a Berlioz, Hector The Damnation of Faust, Op. 24 Baltimore Sym/David Zinman Telarc CD-80164 Berlioz: La Marseillase, Love Scene from Romeo and Juliet, Three Excerpts from the Damnation of Faust 5:44

02:05:44a Gounod, Charles Faust Royal Opera House Orch/Sir Georg Solti London 421396-2 N/A 15:59

02:21:43a Berlioz, Hector The Damnation of Faust, Op. 24 Bryn Terfel, br; Philharmonia Cho and Orch/Myung-Whun Chung DG 453500-2 (2) La Damnation De Faust 1:23

02:23:06a Brouwer, Leo Triptico (1958) Brasil Guitar Duo Naxos 8.573336 BROUWER: Music for 2 Guitars 13:47

02:36:53a Respighi, Ottorino Trittico botticelliano Philharmonia/Geoffrey Simon Cala CACD-1007 Respighi 18:15

02:55:08a Estévez, Antonio 17 Piezas Infantiles Gabriela Montero, p EMI 18201-2 Solatino 1:30

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00:00a Flecha, Mateo La Guerra Piffaro (Renaissance Band) DG Archiv 453441-2 Los Ministriles: Spanish Renaissance Wind Music 5:51

03:05:51a Beethoven, Ludwig van Wellington's Victory, Op 91 Cincinnati Sym Orch/Erich Kunzel Telarc CD-80079 Beethoven: Wellington's Victory 15:20

03:21:11a Jadin, Hyacinthe Piano Sonata in A, Op 6/2 Nicholas Fuller, forte-p Palatine PL9-0505 (3) Sonates Pour Pianoforte 11:56

03:33:07a Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:22

03:34:29a Schumann, Clara Piano Concerto in a minor, Op. 7 Tasmanian Symphony Orchestra/Howard Shelley, p Hyperion CDA-68240 Romantic Piano Concerto, Volume 78 20:41

03:55:10a Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Luba Edlina, p Chandos CHAN-9731 Schumann: Album for the Young 1:34

04:00:00a Mozart, Wolfgang Amadeus Masonic Funeral Music, K. 477 Le Concert d'Astrée/Louis Langrée Virgin Classics 359309-2 Mozart: Mass in C Minor K 427 4:59

04:04:59a Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Quartet No. 1 in g, K. 478 Domus Virgin 91485-2 N/A 28:47:00

04:35:17a Glazunov, Alexander The Seasons, Op 67 Philharmonia Orch/Yevgeny Svetlanov EMI/Ang CDC7-47847-2 N/A 7:52

04:43:09a Glazunov, Alexander Spring, Op 34 Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn Records Int'l 7001-2 N/A 10:45

04:53:54a Medtner, Nikolai Song, "Spring Calm", Op 28/5 Ludmilla Andrew, s; Geoffrey Tozer, p Chandos CHAN-9327 Medtner: Songs 1:40

05:00:00a Dowland, John Pavan a 4 Boston Camerata/Joel Cohen Erato 12704-2 Dowland: Farewell Unkind 5:44

05:05:44a Brahms, Johannes Two Rhapsodies, Op 79 Pascal Rogé, p London 433849-2 Brahms: Handel Variations, Ballades Op. 10, Rhapsodies Op. 79 15:35

05:22:41a Gershwin, George An American in Paris Seattle Sym/Gerard Schwarz Delos DE-3078 Bernstein: Arias and Barcarolles/ Barber: School For Scandal Overture/ Gershwin: American In Paris 21:44

05:44:25a Rosenberg, Hilding Voyage to America Stockholm Phil/Antal Dorati Vic VICS-1319 N/A 10:09

05:54:34a Peter, Johann Friedrich JF Der Herr ist mein Heil Boston Baroque Cho and Orch/Martin Pearlman, forte-p Telarc CD-80482 (2) Lost Early Music Of Early America 1:28

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata (1700)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign forever (1739)

Oskar Nedbal: The Winegrower's Bride: Overture (1916)

Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 10 (1723)

Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953)

Clive Richardson: Beachcomber (1949)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889)

Franz Doppler: Duettino Americain (1860)

Antonín Dvorák: Adagio from Cello Concerto (1895)

Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Cubana (1909)

Leo Arnaud: Olympiad (1979)

Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)

Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 (1891)

Frederic Hand: For Julian (2007)

Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' (1822)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804)

George Frideric Handel: Trio Sonata in G (1739)

Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874)

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Alex North: Cleopatra: Antony and Cleopatra (1963)

Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin (1893)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)

Leroy Anderson: The Typewriter (1950)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Zoltán Kodály: Háry János: The Flute-playing Hussar (1927)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Igor Stravinsky: Fireworks (1908)

José de Nebra: Five Seguidillas & Canción (1750)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Joaquín Rodrigo: Concierto pastoral (1978)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

William Grant Still: Miniatures (1948)

Ludwig van Beethoven: Andante favori (1803)

Julius Fucik: Danube Legends Waltz (1908)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in a (1825)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D (1877)

Joaquín Rodrigo: Four Pieces (1938)

Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est (1619)

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

Leos Janácek: The Cunning Little Vixen: Suite (1924)

Amy Beach: Mazurka (1898)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 8 (1831)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)

John Field: Nocturne No. 17 in C (1836)

Johannes Brahms: String Quartet No. 2 in a (1873)

Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)

Gerald Finzi: Introit (1936)

Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme (1988)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

Bart Howard: Fly Me to the Moon (1954)

Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)

Richard Strauss: Rondo from Horn Concerto No. 2 (1942)

Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 (1700)

Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement (1868)

Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' (1890)

John Field: Nocturne No. 13 in C 'Rêverie-Nocturne' (1821)

Anderson & Roe: Papageno! (2010)

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo (1909)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Lord Berners: Luna Park (1930)

Dani Howard: Argentum (2017)

Peter Boyer: Silver Fanfare (2004)

Isaac Albéniz: Rapsodia española (1887)

Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: The Mestizo Waltz (2004)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Igor Stravinsky: The Firebird (1910)

Arvo Pärt: Fratres for Strings & Percussion (1992)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 (1765)

Samuel Barber: Agnus Dei (1967)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 (1821)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Johann Sebastian Bach: O Sacred Head from 'St Matthew Passion' (1727)

Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)