© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-16-2025

Ideastream Public Media
Published October 16, 2025 at 6:15 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Walton, William Portsmouth Point Overture (1925)             London Sym Orch/André Previn           EMI/Ang              CDC7-47624-2  Walton: Belshazzar's Feast, Portsmouth Point Overture, Scapino, Improvisations On An Impromptu Of Benjamin Britten               5:28 
12:05:28a            Walton, William Scapino Overture (1940)               London Phil/Bryden Thomson             Chandos              CHAN-8968        Walton: Orchestral Works            8:42 
12:14:10a            Beach, Amy       Les Rêves de Colombine (Suite Française), Op 65               Virginia Eskin, p Northeastern      NR-223-CD        Amy Beach, Arthur Foote: Music For Piano     15:45 
12:31:33a            Boismortier, Joseph Boudin de    Fragments melodiques   Le Concert Spirituel/Hervé Niquet    Naxos   8.554456             BOISMORTIER: Serenades Francaises / Fragments Melodiques   23:27 
12:55:00a            Couperin, Louis Suite in a minor Blandine Verlet, hc          Astrée   E-8819 (5)               Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:39 
01:00:00a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Mitridate, rè di Ponto, K. 87          La Scala Philharmonic/Riccardo Chailly    Decca   4852944              Ouvertures         5:48 
01:05:48a            Stravinsky, Igor Wind Octet (1923)           London Sinfonietta/Riccardo Chailly               London  417114-2             Stravinsky: Divertimento, Fanfare for a New Theatre, Three Pieces for Clarinet Solo, Suites Nos. 1 and 2        14:48 
01:22:11a            Spohr, Ludwig (Louis)    Symphony #5 in c, Op 102           Swiss Italian Orch/Howard Shelley      Hyperion             CDA-67622         Spohr Symphonies          33:23:00 
01:55:34a            Mendelssohn, Fanny       Song, Verlust     Wolfang F Holzmair, br, Rosario Marciano, p        MHS      512350  Lieder By Women Composers From The Classical Period To Modern Times Vol. 1: From Maria Walpugis to Clara Schumann   1:25 
02:00:00a            Berlioz, Hector   The Damnation of Faust, Op. 24 Baltimore Sym/David Zinman Telarc   CD-80164           Berlioz: La Marseillase, Love Scene from Romeo and Juliet, Three Excerpts from the Damnation of Faust        5:44 
02:05:44a            Gounod, Charles             Faust     Royal Opera House Orch/Sir Georg Solti               London  421396-2             N/A        15:59 
02:21:43a            Berlioz, Hector   The Damnation of Faust, Op. 24 Bryn Terfel, br; Philharmonia Cho and Orch/Myung-Whun Chung          DG         453500-2 (2)      La Damnation De Faust               1:23 
02:23:06a            Brouwer, Leo      Triptico (1958)   Brasil Guitar Duo              Naxos   8.573336               BROUWER: Music for 2 Guitars 13:47 
02:36:53a            Respighi, Ottorino            Trittico botticelliano         Philharmonia/Geoffrey Simon   Cala       CACD-1007        Respighi              18:15 
02:55:08a            Estévez, Antonio              17 Piezas Infantiles         Gabriela Montero, p        EMI               18201-2               Solatino               1:30 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Flecha, Mateo    La Guerra           Piffaro (Renaissance Band)         DG Archiv               453441-2             Los Ministriles: Spanish Renaissance Wind Music             5:51 
03:05:51a            Beethoven, Ludwig van  Wellington's Victory, Op 91          Cincinnati Sym Orch/Erich Kunzel            Telarc   CD-80079           Beethoven: Wellington's Victory 15:20 
03:21:11a            Jadin, Hyacinthe              Piano Sonata in A, Op 6/2            Nicholas Fuller, forte-p   Palatine               PL9-0505 (3)      Sonates Pour Pianoforte               11:56 
03:33:07a            Beethoven, Ludwig van  12 German Dances, WoO 8         Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi      Naxos   8.550433             BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi)               1:22 
03:34:29a            Schumann, Clara             Piano Concerto in a minor, Op. 7              Tasmanian Symphony Orchestra/Howard Shelley, p Hyperion             CDA-68240         Romantic Piano Concerto, Volume 78      20:41 
03:55:10a            Schumann, Robert          Album für die Jugend, Op. 68      Luba Edlina, p               Chandos              CHAN-9731        Schumann: Album for the Young               1:34 
04:00:00a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Masonic Funeral Music, K. 477   Le Concert d'Astrée/Louis Langrée  Virgin Classics  359309-2             Mozart: Mass in C Minor K 427               4:59 
04:04:59a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Piano Quartet No. 1 in g, K. 478 Domus               Virgin    91485-2               N/A        28:47:00 
04:35:17a            Glazunov, Alexander      The Seasons, Op 67       Philharmonia Orch/Yevgeny Svetlanov            EMI/Ang              CDC7-47847-2  N/A        7:52 
04:43:09a            Glazunov, Alexander      Spring, Op 34     Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn    Records Int'l       7001-2  N/A        10:45 
04:53:54a            Medtner, Nikolai               Song, "Spring Calm", Op 28/5     Ludmilla Andrew, s; Geoffrey Tozer, p             Chandos              CHAN-9327        Medtner: Songs 1:40 
05:00:00a            Dowland, John   Pavan a 4           Boston Camerata/Joel Cohen      Erato               12704-2               Dowland: Farewell Unkind            5:44 
05:05:44a            Brahms, Johannes          Two Rhapsodies, Op 79 Pascal Rogé, p  London               433849-2             Brahms: Handel Variations, Ballades Op. 10, Rhapsodies Op. 79               15:35 
05:22:41a            Gershwin, George           An American in Paris      Seattle Sym/Gerard Schwarz              Delos    DE-3078              Bernstein: Arias and Barcarolles/ Barber: School For Scandal Overture/ Gershwin: American In Paris  21:44 
05:44:25a            Rosenberg, Hilding         Voyage to America          Stockholm Phil/Antal Dorati               Vic         VICS-1319          N/A        10:09 
05:54:34a            Peter, Johann Friedrich JF           Der Herr ist mein Heil     Boston Baroque Cho and Orch/Martin Pearlman, forte-p   Telarc   CD-80482 (2)     Lost Early Music Of Early America               1:28 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata (1700)
George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign forever (1739)
Oskar Nedbal: The Winegrower's Bride: Overture (1916)
Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 10 (1723)
Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953)
Clive Richardson: Beachcomber (1949)
Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)
Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)
Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)
Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)
Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)
Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889)
Franz Doppler: Duettino Americain (1860)
Antonín Dvorák: Adagio from Cello Concerto (1895)
Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Cubana (1909)
Leo Arnaud: Olympiad (1979)
Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)
Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 (1891)
Frederic Hand: For Julian (2007)
Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' (1822)
Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804)
George Frideric Handel: Trio Sonata in G (1739)
Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874)
Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)
Alex North: Cleopatra: Antony and Cleopatra (1963)
Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin (1893)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)
Leroy Anderson: The Typewriter (1950)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)
Zoltán Kodály: Háry János: The Flute-playing Hussar (1927)
Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)
Igor Stravinsky: Fireworks (1908)
José de Nebra: Five Seguidillas & Canción (1750)
Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)
Joaquín Rodrigo: Concierto pastoral (1978)
Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)
William Grant Still: Miniatures (1948)
Ludwig van Beethoven: Andante favori (1803)
Julius Fucik: Danube Legends Waltz (1908)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in a (1825)
Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D (1877)
Joaquín Rodrigo: Four Pieces (1938)
Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est (1619)
Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)
Leos Janácek: The Cunning Little Vixen: Suite (1924)
Amy Beach: Mazurka (1898)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 8 (1831)
Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)
John Field: Nocturne No. 17 in C (1836)
Johannes Brahms: String Quartet No. 2 in a (1873)
Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)
Gerald Finzi: Introit (1936)
Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme (1988)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)
Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)
Bart Howard: Fly Me to the Moon (1954)
Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 'American' (1893)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)
Richard Strauss: Rondo from Horn Concerto No. 2 (1942)
Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 (1700)
Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement (1868)
Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' (1890)
John Field: Nocturne No. 13 in C 'Rêverie-Nocturne' (1821)
Anderson & Roe: Papageno! (2010)
Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo (1909)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Lord Berners: Luna Park (1930)
Dani Howard: Argentum (2017)
Peter Boyer: Silver Fanfare (2004)
Isaac Albéniz: Rapsodia española (1887)
Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: The Mestizo Waltz (2004)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Igor Stravinsky: The Firebird (1910)
Arvo Pärt: Fratres for Strings & Percussion (1992)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
20:00:00a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Mitridate, rè di Ponto, K. 87          La Scala Philharmonic/Riccardo Chailly    Decca   4852944              Ouvertures         5:48 
20:05:48a            Stravinsky, Igor Wind Octet (1923)           London Sinfonietta/Riccardo Chailly               London  417114-2             Stravinsky: Divertimento, Fanfare for a New Theatre, Three Pieces for Clarinet Solo, Suites Nos. 1 and 2        14:48 
20:22:11a            Spohr, Ludwig (Louis)    Symphony #5 in c, Op 102           Swiss Italian Orch/Howard Shelley      Hyperion             CDA-67622         Spohr Symphonies          33:23:00 
20:55:34a            Mendelssohn, Fanny       Song, Verlust     Wolfang F Holzmair, br, Rosario Marciano, p        MHS      512350  Lieder By Women Composers From The Classical Period To Modern Times Vol. 1: From Maria Walpugis to Clara Schumann   1:25 
21:00:00a            Berlioz, Hector   The Damnation of Faust, Op. 24 Baltimore Sym/David Zinman Telarc   CD-80164           Berlioz: La Marseillase, Love Scene from Romeo and Juliet, Three Excerpts from the Damnation of Faust        5:44 
21:05:44a            Gounod, Charles             Faust     Royal Opera House Orch/Sir Georg Solti               London  421396-2             N/A        15:59 
21:21:43a            Berlioz, Hector   The Damnation of Faust, Op. 24 Bryn Terfel, br; Philharmonia Cho and Orch/Myung-Whun Chung          DG         453500-2 (2)      La Damnation De Faust               1:23 
21:23:06a            Brouwer, Leo      Triptico (1958)   Brasil Guitar Duo              Naxos   8.573336               BROUWER: Music for 2 Guitars 13:47 
21:36:53a            Respighi, Ottorino            Trittico botticelliano         Philharmonia/Geoffrey Simon   Cala       CACD-1007        Respighi              18:15 
21:55:08a            Estévez, Antonio              17 Piezas Infantiles         Gabriela Montero, p        EMI               18201-2               Solatino               1:30 

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)
Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

23:00 QUIET HOUR
Claude Debussy: Rêverie (1890)
Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 (1765)
Samuel Barber: Agnus Dei (1967)
Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 (1821)
Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)
Johann Sebastian Bach: O Sacred Head from 'St Matthew Passion' (1727)
Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920)
Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)
Arts & Culture