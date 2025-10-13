© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-13-2025

Ideastream Public Media
Published October 13, 2025 at 5:55 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Saint-Saens, Camille      Romance, Op. 37             Jeffrey Khaner, f; Hugh Sung, p Avie       AV-2131              The Romantic Flute * Jeffrey Khaner        5:22 
12:05:22a            Saint-Saens, Camille      Violin Sonata No. 1 in d, Op. 75  Gil Shaham, v; Gerhard Oppitz, p            DG         G2-29729            Franck * Saint-Saens * Ravel * Gil Shaham/Gerhard Oppitz               22:28 
12:29:12a            Shostakovich, Dmitri       Ballet Suite No. 1 (1949)               Royal Scottish National Orch/Neeme Järvi          Chandos              CHAN-7000/1 (2)             Shostakovich * Five Ballet Suites * Royal Scottish National Orchestra * Neeme Järvi   13:34 
12:42:46a            Ginastera, Alberto           Estancía (Ballet Suite, 1943)       London Sym Orch/Eugene Goossens Price-Less          D-24924              N/A        11:50 
12:54:36a            Tchaikovsky, Peter          The Nutcracker, Op. 71  Canadian Brass Philips               426835-2             The Christmas Album     1:41 
01:00:00a            Tchaikovsky, Peter          Eugene Onegin, Op. 24 Leslie Howard, p               Hyperion             CDA-66371/2 (2)             N/A        5:37 
01:05:37a            Chabrier, Emmanuel       Le roi malgré lui (1887)  Detroit Sym Orch/Neeme Järvi      Chandos              CHAN-9227        Favourite Encores!          6:53 
01:14:22a            Smyth, Ethel      String Quartet in e           Archaeus Quartet            Lorelt               LNT-114              Ethel Smyth       41:03:00 
01:55:25a            Purcell, Henry    Dioclesian           Le Concert des Nations/Jordi Savall               Fontalis ES-8583              The Fairy Queen & The Prophetess - Orchestral Suites ‎               1:50 
02:00:00a            Purcell, Henry    The Fairy Queen              Tafelmusik/Jeanne Lamon               Sony      SK-66169            Purcell: Ayres For The Theatre (Dioclesian / King Arthur / The Fairy Queen / The Indian Queen)      5:20 
02:05:20a            Cimarosa, Domenico      La baronessa Stramba   Esterhazy Orch/Alessandro Amoretti              Naxos   8.570508             CIMAROSA, D.: Overtures, Vol. 1 (Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Amoretti)      6:16 
02:11:36a            Borodin, Alexander          Prince Igor          Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim          DG         419407-2             Prince Igor: Polovtsian Dances   11:01 
02:22:37a            Still, William Grant           Suite, "Prince and the Mermaid" (1965)   Oregon String Quartet    Koch      3-7546-2              N/A        7:29 
02:30:06a            Clarke, Jeremiah              Prince of Denmark's march (Trumpet Voluntary)               English Chamber Orch Brass/Donald Fraser        RCA      61541-2               Baroque Brass    1:50 
02:31:56a            Prokofiev, Sergei             Violin Concerto No. 1 in D, Op. 19            Lisa Batiashvili, v; Chamber Orchestra of Europe/Yannick Nézet-Séguin           DG         4798529               Visions of Prokofiev        22:48 
02:54:44a            Prokofiev, Serge              Ten Pieces from "Romeo and Juliet," Op. 75               Nikolai Demidenko, p      Hyperion             CDA-67018         Mussorgsky: Pictures at an Exhibition/ Prokofiev: Romeo and Juliet  1:27 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Fibich, Zdeněk   Poème, after "A Summer Evening," Op 41/4         Prague Sym Orch/Václav Smetácek  Supraphon          101429-2             Salvne Ceske Malickosti               4:45 
03:04:45a            Fibich, Zdeněk   A Night at Karlstejn Castle           Czech National Sym Orch/Marek Stilec            Naxos   8.57331               FIBICH, Z.: Orchestral Works, Vol. 4 - Overtures / Hedy: Ballet Music (Czech National Symphony, Štilec)             10:10 
03:14:55a            Reznicek, Emil Von         Donna Diana      Cincinnati Pops/Erich Kunzel               Telarc   CD-80116           William Tell And Other Favorite Overtures             6:01 
03:20:56a            Scriabin, Alexander         Three Pieces, Op 52       Konstantin Lifschitz, p               Denon   CO-18026           Constantin Lifschitz Plays Scriabin and Rachmaninov               1:37 
03:22:33a            Britten, Benjamin             Piano Concerto in D, Op. 13        Steven Osborne, p; BBC Scottish Sym/Ilan Volkov    Hyperion             CDA-67625         Britten: Piano Concerto * Diversions * Young Apollo * Steven Osborne        32:27:00 
03:55:00a            Couperin, Louis Suite in C            Blandine Verlet, hc          Astrée   E-8819 (5)               Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:43 
04:00:00a            Giménez, Gerónimo        La Tempranica  Victoria de los Angeles, s, Spanish National Orch/Rafael Frühbeck de Burgos            EMI/Ang              CDM7-69078-2  The Very Best of Victoria de los Angeles   5:08 
04:05:08a            Liszt, Franz         Rhapsodie espagnole     Stephen Hough, p            Virgin Classics              90700-2               Liszt: Mephisto Waltz No. 1, Rhapsodie Espagnole               13:11 
04:19:50a            Holzbauer, Ignaz              Sinfonia Concertante in A             Camerata Bern/Thomas Füri            DG Archiv           2723068 (3)        N/A        15:16 
04:35:06a            Stamitz, Carl      Cello Concerto in G         Claude Starck, vc; Southwest German Chamber Orch/Paul Angerer      Claves  CD-50-8105        Stamitz 19:29 
04:54:35a            Dufaut   Lute Suite in g   Hopkinson Smith              Astrée   E-7735  François Dufaut   1:32 
05:00:00a            Clarke, Herbert  The Bride of the Waves (Polka brillante) Richard Frazier, tuba; Dallas wind Sym/Howard Dunn        Crystal  CD-431 The Brass And The Band               5:31 
05:05:31a            Wilder, Alec        Wind Quintet #3 New York Woodwind Quintet       Boston Skyline BSD-141             N/A        12:19 
05:19:34a            Bartók, Béla       Suite No. 1, Op 3             Budapest Sym Orch/Miklos Erdelyi               Hungaroton        HCD-31045        Bela Bartok        35:45:00 
05:55:19a            Gastoldi, Giovanni           Il ballerino           New York Early Music Ensemble/Frederik Renz               Ex Cathedra       3             Music of Renaissance Love               1:32 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' (1916)
Gustav Holst: Brook Green Suite (1933)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira (1930)
Lowell Liebermann: Frankenstein: Waltz (2016)
Johann Sebastian Bach: Finale from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)
Richard Wagner: Christopher Columbus: Overture (1835)
Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)
Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914)
Carl Maria von Weber: Jubilation Overture (1818)
Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Cello (1720)
Hans Christian Lumbye: Galop 'Salute to August Bournonville' (1869)
George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)
Leo Arnaud: La Chasse from 'Bugler's Dream' (1958)
Luigi Boccherini: Symphony No. 1 in D (1775)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 35 in A-Flat (1783)
Miklós Rózsa: The Jungle Book: Song of the Jungle (1942)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet (1796)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite (1895)
Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata (1957)
Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)
Georges Auric: Trio for Oboe, Clarinet & Bassoon (1936)
Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889)
Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 in D (1723)
Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 11 in B (1951)
Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)
Charles L. Johnson: Dill Pickles Rag (1906)
Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)
Peter Heidrich: Happy Birthday Variations (1994)
George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952)
Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927)
Manuel de Falla: Fantasía bética (1919)
Joaquín Rodrigo: Adagietto from Concierto en modo galante (1949)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794)
Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)
Franz Schubert: Symphony No. 1 in D (1813)
Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)
Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Summer (1965)
Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)
Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)
Johann Sebastian Bach: Fugue in C (1723)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 in B (1854)
Percy Grainger: Suite 'In a Nutshell' (1916)
Max von Schillings: Dance of the Flowers (1930)
Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' (1877)
Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)
William Marshall Hutchinson: Dream Faces (1884)
Justin Holland: Sweet Memories of Thee (1871)
Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770)
Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)
Gerald Finzi: Love's Labour's Lost Suite (1946)
Hugo Alfvén: Festival Overture (1944)
Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme (1968)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)
Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)
Thomas Arne: Rule Britannia! (1740)
Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo (1904)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)
Benjamin Godard: Suite of Three Pieces (1890)
Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)
Anonymous: Spiritual 'Were You There?'
Anonymous: Spiritual 'This Little Light of Mine'
Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 30 (1774)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)
Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 (1874)
Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 (1894)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)
Antonín Dvorák: Legend No. 1 (1881)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Peggy Stuart Coolidge: Spirituals in Sunshine and Shadow (1969)
Alexander Glazunov: Symphony No. 2 in f-Sharp (1886)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
20:00:00a            Tchaikovsky, Peter          Eugene Onegin, Op. 24 Leslie Howard, p               Hyperion             CDA-66371/2 (2)             N/A        5:37 
20:05:37a            Chabrier, Emmanuel       Le roi malgré lui (1887)  Detroit Sym Orch/Neeme Järvi      Chandos              CHAN-9227        Favourite Encores!          6:53 
20:14:22a            Smyth, Ethel      String Quartet in e           Archaeus Quartet            Lorelt               LNT-114              Ethel Smyth       41:03:00 
20:55:25a            Purcell, Henry    Dioclesian           Le Concert des Nations/Jordi Savall               Fontalis ES-8583              The Fairy Queen & The Prophetess - Orchestral Suites ‎               1:50 
21:00:00a            Purcell, Henry    The Fairy Queen              Tafelmusik/Jeanne Lamon               Sony      SK-66169            Purcell: Ayres For The Theatre (Dioclesian / King Arthur / The Fairy Queen / The Indian Queen)      5:20 
21:05:20a            Cimarosa, Domenico      La baronessa Stramba   Esterhazy Orch/Alessandro Amoretti              Naxos   8.570508             CIMAROSA, D.: Overtures, Vol. 1 (Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Amoretti)      6:16 
21:11:36a            Borodin, Alexander          Prince Igor          Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim          DG         419407-2             Prince Igor: Polovtsian Dances   11:01 
21:22:37a            Still, William Grant           Suite, "Prince and the Mermaid" (1965)   Oregon String Quartet    Koch      3-7546-2              N/A        7:29 
21:30:06a            Clarke, Jeremiah              Prince of Denmark's march (Trumpet Voluntary)               English Chamber Orch Brass/Donald Fraser        RCA      61541-2               Baroque Brass    1:50 
21:31:56a            Prokofiev, Sergei             Violin Concerto No. 1 in D, Op. 19            Lisa Batiashvili, v; Chamber Orchestra of Europe/Yannick Nézet-Séguin           DG         4798529               Visions of Prokofiev        22:48 
21:54:44a            Prokofiev, Serge              Ten Pieces from "Romeo and Juliet," Op. 75               Nikolai Demidenko, p      Hyperion             CDA-67018         Mussorgsky: Pictures at an Exhibition/ Prokofiev: Romeo and Juliet  1:27 

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936)
Carl Nielsen: Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)
Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

23:00 QUIET HOUR
Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)
Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)
Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
César Franck: Psyché et Eros (1888)
Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)
George Frideric Handel: Messiah: He shall feed His flock (1741)
Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)
Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 (1965)
