WCLV Program Guide 10-13-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Saint-Saens, Camille Romance, Op. 37 Jeffrey Khaner, f; Hugh Sung, p Avie AV-2131 The Romantic Flute * Jeffrey Khaner 5:22

12:05:22a Saint-Saens, Camille Violin Sonata No. 1 in d, Op. 75 Gil Shaham, v; Gerhard Oppitz, p DG G2-29729 Franck * Saint-Saens * Ravel * Gil Shaham/Gerhard Oppitz 22:28

12:29:12a Shostakovich, Dmitri Ballet Suite No. 1 (1949) Royal Scottish National Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-7000/1 (2) Shostakovich * Five Ballet Suites * Royal Scottish National Orchestra * Neeme Järvi 13:34

12:42:46a Ginastera, Alberto Estancía (Ballet Suite, 1943) London Sym Orch/Eugene Goossens Price-Less D-24924 N/A 11:50

12:54:36a Tchaikovsky, Peter The Nutcracker, Op. 71 Canadian Brass Philips 426835-2 The Christmas Album 1:41

01:00:00a Tchaikovsky, Peter Eugene Onegin, Op. 24 Leslie Howard, p Hyperion CDA-66371/2 (2) N/A 5:37

01:05:37a Chabrier, Emmanuel Le roi malgré lui (1887) Detroit Sym Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-9227 Favourite Encores! 6:53

01:14:22a Smyth, Ethel String Quartet in e Archaeus Quartet Lorelt LNT-114 Ethel Smyth 41:03:00

01:55:25a Purcell, Henry Dioclesian Le Concert des Nations/Jordi Savall Fontalis ES-8583 The Fairy Queen & The Prophetess - Orchestral Suites ‎ 1:50

02:00:00a Purcell, Henry The Fairy Queen Tafelmusik/Jeanne Lamon Sony SK-66169 Purcell: Ayres For The Theatre (Dioclesian / King Arthur / The Fairy Queen / The Indian Queen) 5:20

02:05:20a Cimarosa, Domenico La baronessa Stramba Esterhazy Orch/Alessandro Amoretti Naxos 8.570508 CIMAROSA, D.: Overtures, Vol. 1 (Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Amoretti) 6:16

02:11:36a Borodin, Alexander Prince Igor Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim DG 419407-2 Prince Igor: Polovtsian Dances 11:01

02:22:37a Still, William Grant Suite, "Prince and the Mermaid" (1965) Oregon String Quartet Koch 3-7546-2 N/A 7:29

02:30:06a Clarke, Jeremiah Prince of Denmark's march (Trumpet Voluntary) English Chamber Orch Brass/Donald Fraser RCA 61541-2 Baroque Brass 1:50

02:31:56a Prokofiev, Sergei Violin Concerto No. 1 in D, Op. 19 Lisa Batiashvili, v; Chamber Orchestra of Europe/Yannick Nézet-Séguin DG 4798529 Visions of Prokofiev 22:48

02:54:44a Prokofiev, Serge Ten Pieces from "Romeo and Juliet," Op. 75 Nikolai Demidenko, p Hyperion CDA-67018 Mussorgsky: Pictures at an Exhibition/ Prokofiev: Romeo and Juliet 1:27

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00:00a Fibich, Zdeněk Poème, after "A Summer Evening," Op 41/4 Prague Sym Orch/Václav Smetácek Supraphon 101429-2 Salvne Ceske Malickosti 4:45

03:04:45a Fibich, Zdeněk A Night at Karlstejn Castle Czech National Sym Orch/Marek Stilec Naxos 8.57331 FIBICH, Z.: Orchestral Works, Vol. 4 - Overtures / Hedy: Ballet Music (Czech National Symphony, Štilec) 10:10

03:14:55a Reznicek, Emil Von Donna Diana Cincinnati Pops/Erich Kunzel Telarc CD-80116 William Tell And Other Favorite Overtures 6:01

03:20:56a Scriabin, Alexander Three Pieces, Op 52 Konstantin Lifschitz, p Denon CO-18026 Constantin Lifschitz Plays Scriabin and Rachmaninov 1:37

03:22:33a Britten, Benjamin Piano Concerto in D, Op. 13 Steven Osborne, p; BBC Scottish Sym/Ilan Volkov Hyperion CDA-67625 Britten: Piano Concerto * Diversions * Young Apollo * Steven Osborne 32:27:00

03:55:00a Couperin, Louis Suite in C Blandine Verlet, hc Astrée E-8819 (5) Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:43

04:00:00a Giménez, Gerónimo La Tempranica Victoria de los Angeles, s, Spanish National Orch/Rafael Frühbeck de Burgos EMI/Ang CDM7-69078-2 The Very Best of Victoria de los Angeles 5:08

04:05:08a Liszt, Franz Rhapsodie espagnole Stephen Hough, p Virgin Classics 90700-2 Liszt: Mephisto Waltz No. 1, Rhapsodie Espagnole 13:11

04:19:50a Holzbauer, Ignaz Sinfonia Concertante in A Camerata Bern/Thomas Füri DG Archiv 2723068 (3) N/A 15:16

04:35:06a Stamitz, Carl Cello Concerto in G Claude Starck, vc; Southwest German Chamber Orch/Paul Angerer Claves CD-50-8105 Stamitz 19:29

04:54:35a Dufaut Lute Suite in g Hopkinson Smith Astrée E-7735 François Dufaut 1:32

05:00:00a Clarke, Herbert The Bride of the Waves (Polka brillante) Richard Frazier, tuba; Dallas wind Sym/Howard Dunn Crystal CD-431 The Brass And The Band 5:31

05:05:31a Wilder, Alec Wind Quintet #3 New York Woodwind Quintet Boston Skyline BSD-141 N/A 12:19

05:19:34a Bartók, Béla Suite No. 1, Op 3 Budapest Sym Orch/Miklos Erdelyi Hungaroton HCD-31045 Bela Bartok 35:45:00

05:55:19a Gastoldi, Giovanni Il ballerino New York Early Music Ensemble/Frederik Renz Ex Cathedra 3 Music of Renaissance Love 1:32

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' (1916)

Gustav Holst: Brook Green Suite (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira (1930)

Lowell Liebermann: Frankenstein: Waltz (2016)

Johann Sebastian Bach: Finale from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Richard Wagner: Christopher Columbus: Overture (1835)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914)

Carl Maria von Weber: Jubilation Overture (1818)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Cello (1720)

Hans Christian Lumbye: Galop 'Salute to August Bournonville' (1869)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Leo Arnaud: La Chasse from 'Bugler's Dream' (1958)

Luigi Boccherini: Symphony No. 1 in D (1775)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 35 in A-Flat (1783)

Miklós Rózsa: The Jungle Book: Song of the Jungle (1942)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet (1796)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite (1895)

Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata (1957)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

Georges Auric: Trio for Oboe, Clarinet & Bassoon (1936)

Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 in D (1723)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 11 in B (1951)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

Charles L. Johnson: Dill Pickles Rag (1906)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Peter Heidrich: Happy Birthday Variations (1994)

George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952)

Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927)

Manuel de Falla: Fantasía bética (1919)

Joaquín Rodrigo: Adagietto from Concierto en modo galante (1949)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Franz Schubert: Symphony No. 1 in D (1813)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Summer (1965)

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)

Johann Sebastian Bach: Fugue in C (1723)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 in B (1854)

Percy Grainger: Suite 'In a Nutshell' (1916)

Max von Schillings: Dance of the Flowers (1930)

Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' (1877)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

William Marshall Hutchinson: Dream Faces (1884)

Justin Holland: Sweet Memories of Thee (1871)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770)

Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost Suite (1946)

Hugo Alfvén: Festival Overture (1944)

Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme (1968)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Thomas Arne: Rule Britannia! (1740)

Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo (1904)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)

Benjamin Godard: Suite of Three Pieces (1890)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Anonymous: Spiritual 'Were You There?'

Anonymous: Spiritual 'This Little Light of Mine'

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 30 (1774)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 (1874)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 (1894)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Antonín Dvorák: Legend No. 1 (1881)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Peggy Stuart Coolidge: Spirituals in Sunshine and Shadow (1969)

Alexander Glazunov: Symphony No. 2 in f-Sharp (1886)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936)

Carl Nielsen: Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

23:00 QUIET HOUR

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

César Franck: Psyché et Eros (1888)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

George Frideric Handel: Messiah: He shall feed His flock (1741)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 (1965)

