Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-09-2025

Ideastream Public Media
Published October 9, 2025 at 6:18 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a         Bland, Ed          A Higher Level: (2001)   Judith Olson, p  Cambria           CD-1256     Urban Counterpoint       5:50
12:05:50a         Gershwin, George         Variations on "I Got Rhythm"     Michael Boriskin, p; Eos Orch/Jonathan Sheffer        Conifer 51342-2            Gershwin: Complete Works for Piano and Orchestra     8:58
12:14:48a         Wild, Earl          Improvisation on Gershwin's "Someone to Watch Over Me"            Xiayin Wang, p  Chandos           CHAN-10626    The Piano Music of Earl Wild            12:31
12:28:44a         Haydn, Franz Joseph    Cello Concerto No. 2 in D, H VIIb:2 (Op. 101)            Wendy Warner, vc; Camerata Chicago/Drostan Hall        Cedille  CDR-90000142            Haydn & Myslivecek Cello Concertos     2:39
12:55:23a         Popper, David   Etudes, Op 73   Janos Starker, vc          Parnassus            PACD-97-008   The Road To Cello Playing        1:25
01:00:00a         Fauré, Gabriel   Requiem, Op 48            Cambridge Singers, London Sinfonia/John Rutter      Collegium         COLCD-109      Requiem (1893 Version) And Other Sacred Music    5:17
01:05:17a         Fauré, Gabriel   Dolly Suite, Op. 56        Seattle Sym/Ludovic Morlot            Seattle Symphony Media           SSM-1004        Faure - Orchestral Works            16:18
01:23:21a         Bacewicz, Grazyna       Witraz (Stained-Glass Window)  Johan Dalene, v; Christian Ihle Hadland, p            BIS       BIS-2730          Stained Glass   3:51
01:27:12a         Respighi, Ottorino         Vetrate di Chiesa (Church Windows)      Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos           Telarc   CD-80356         Respighi: Church Windows, Brazilian Impressions, Roman Festivals   27:47:00
01:54:59a         Liszt, Franz       Responsories and Antiphons     Leslie Howard, p            Hyperion           CDA-67161/2 (2)           Responsories and Antiphons     1:49
02:00:00a         Beach, Amy (Mrs HHA) Romance, Op 23           Maria Ioudenitch, v; Kenny Broberg, p        Warner 5.0542E+12      Amy (Mrs HHA) Beach  5:41
02:05:41a         Beach, Amy (Mrs HHA) Piano Trio in a, Op 150  Romantic Chamber Group of London         BIS       CD-1245           Chanson D'amour         14:00
02:19:41a         Beach, Amy (Mrs HHA) Songs, Op. 75   Lake Effect Clarinet Quartet            Lake Effect Clarinet Quartet       N/A      Cooler By the Lake        1:28
02:21:09a         Rachmaninoff, Sergei    Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 Stewart Goodyear, p; Czech National Sym/Heiko Mathias Förster Steinway & Sons           30047            Rachmaninov: Piano Concertos 34:10:00
02:55:19a         Bach, Johann Sebastian            Three-Part Sinfonias, BWV 787-801            Stewart Goodyear, p     Sono Luminus   DSL-92220       For Glenn Gould           1:49
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a         Popper, David   Tarantella         Janos Starker, vc; Shigeo Neriki, p            Delos   DE-3065           POPPER, D.: Cello Music (Romantic Cello Favorites) (Starker)           4:59
03:04:59a         Dohnányi, Ernst von      Konzertstück in D, Op 12 (1903-04)        Janos Starker, vc; Philharmonia Orch/Walter Süsskind EMI/Ang           CDC5-68485-2 (6)        Les introuvables de Janos Starker    22:22
03:27:21a         Lecuona, Ernesto          Al Fin Te Vi       Anna Najoom, cl; Michael Salter, bcl            3Sixteen           N/A      Havana Blue     1:43
03:29:04a         Mozart, Wolfgang Amadeus       Clarinet Trio in E-Flat, K. 498, "Kegelstatt"            Martin Fröst, cl; Antoine Tamestit, vi; Leif Ove Andsnes, p           BIS       1893            Mozart  18:41
03:47:45a         Mozart, Wolfgang Amadeus       La clemenza di Tito, K. 621        Marilyn Horne, ms; Royal Opera House Orch/Henry Lewis          London OS-25910         Presenting Marilyn Horne In Operatic Arias ‎ 6:58
03:54:43a         Mozart, Wolfgang Amadeus       La clemenza di Tito, K. 621        RIAS Chamber Cho; Chamber Orch of Europe/Yannick Nézet-Séguin  DG       4835210 (2)      La clemenza di Tito            1:42
04:00:00a         Saint-Saens, Camille     Romance, Op. 37          Olivier Charlier, v; Jean Hubeau, p         Musifrance       45017-2            Saint-Saëns      5:22
04:05:22a         Saint-Saens, Camille     Oboe Sonata, Op. 166   Alex Klein, ob; Phillip Bush, p          Cedille  CDR-90000186 20th Century Oboe Sonatas       10:39
04:16:01a         Saint-Saens, Camille     Caprice sur des airs danois et russes, Op. 79     Wm Bennett, f; James Campbell, cl; Nicholas Daniel, ob; Julius Drake, p        Cala     CACD-1017 (2)        French Chamber Music for Woodwinds, Volume One: Debussy and Saint-Saëns            11:37
04:29:22a         Tchaikovsky, Peter        Piano Sonata No. 2 in c-sharp   N/A      Decca            4834417 (10)    Tchaikovsky: Complete Works for Solo Piano     25:21:00
04:54:43a         Tchaikovsky, Peter        Swan Lake, Op. 20        Bavarian Radio Sym Orch/Hans Vonk            Capriccio          10168   N/A      1:30
05:00:00a         Grieg, Edvard   De Bergtekne ("The Mountain Thrall"), Op. 32     Kare Bjorkoy, br; Oslo Phil Cho; London Sym/Per Dreier         Unicorn-Kanchana        UKCD-2019            Sigurd Jorsalfar 5:41
05:05:41a         Bach, Johann Sebastian            Brandenburg Concerto No. 4 in G, BWV 1049     Music of the Baroque/Thomas Wikman  Mintel Archive   10        Music of the Baroque            15:38
05:21:19a         Svendsen, Johan          Sigurd Slembe, Op 8     Latvian National Sym/Terje Mikkelsen         CPO     777372-2 (3)     Svendsen Symphonic Works     11:37
05:34:02a         Grieg, Edvard   Sigurd Jorsalfar (Three Orchestral Pieces),Op. 56            English Chamber Orch/Raymond Leppard          Philips  432277-2          Grieg            20:26
05:54:28a         Grieg, Edvard   25 Norwegian Folksongs and Dances,Op. 17    Michala Petri, r; English Chamber Orch Ensemble/Gordon Langford         RCA     61881-2            Grieg: Holberg Suite, Melodies and Dances        1:37

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Louis Moreau Gottschalk: The Banjo (1855)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)
Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)
John Lennon/Paul McCartney: Yesterday (1965)
Florence Price: Finale from String Quartet No. 2 (1935)
Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' (1844)
Franz Schubert: Sanctus from Mass No. 6 (1828)
Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds (1941)
Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' (1850)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 (1773)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 in g (1903)
Hans Steinmetz: A Faun's Love-Call (1950)
Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' (1853)
Irving Fine: Blue Towers (1959)
Fritz Kreisler: Miniature Viennese March (1919)
Anonymous: Spiritual 'Swing Low, Sweet Chariot'
Peter Schickele: New Horizons in Music Appreciation: Beethoven's Fifth Symphony (1967)
Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte (1720)
Hugo Kauder: Scherzo from Symphony No. 1 (1921)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)
Louiguy: La vie en rose (1946)
Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)
Josef Suk: Finale from Serenade for Strings (1892)
John Cacavas: Star Spangled Spectacular: Songs of George M. Cohan (1985)
Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 5 in B-Flat (1831)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)
Camille Saint-Saëns: Marche militaire française (1880)
Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)
Enrique Granados: El pelele (1911)
Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726)
Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916)
Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 in E-Flat (1853)
Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)
Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)
Morton Gould: American Salute (1942)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)
Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat 'Spring' (1841)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Antonín Dvorák: String Quartet No. 13 in G (1895)
Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)
Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or (1907)
Erik Satie: Poudre d'or (1901)
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886)
Juan de Lienas: Credidi propter quod (1630)
Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)
Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue (1936)
Fanny Mendelssohn-Hensel: Piano Trio in d (1850)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace (1901)
Adalbert Gyrowetz: Symphony in F (1790)
Ignaz Moscheles: Recollections of Ireland (1826)
Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse (1881)
Franz Danzi: Wind Quintet in g (1821)
Leighton Lucas: Stage Fright: Rhapsody (1950)
Johann Sebastian Bach: Duet No. 2 (1739)
Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)
Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 86 (1786)
Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G (1773)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 'Carnival at Pest' (1848)
Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'Home, Sweet Home' (1862)
Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen (1850)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante (1778)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)
Johann Strauss Jr: Quadrille on Themes from 'The Gypsy Baron' (1886)
Johann Strauss: Radetzky March (1848)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)
Joseph Hellmesberger Jr: Polka 'Between the Two of Us' (1900)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c 'Organ' (1886)
Luigi Boccherini: Symphony No. 3 in D (1771)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Camille Saint-Saëns: Piano Quartet in B-Flat (1875)
Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz (1967)

23:00 QUIET HOUR
Joseph Canteloube: La delaïssádo from 'Songs of the Auvergne' (1930)
Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)
George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Noël (1904)
Robert Schumann: Fantasy Piece (1849)
César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)
Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village (1894)
Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' (1904)
Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'
