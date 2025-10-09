WCLV Program Guide 10-09-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Bland, Ed A Higher Level: (2001) Judith Olson, p Cambria CD-1256 Urban Counterpoint 5:50

12:05:50a Gershwin, George Variations on "I Got Rhythm" Michael Boriskin, p; Eos Orch/Jonathan Sheffer Conifer 51342-2 Gershwin: Complete Works for Piano and Orchestra 8:58

12:14:48a Wild, Earl Improvisation on Gershwin's "Someone to Watch Over Me" Xiayin Wang, p Chandos CHAN-10626 The Piano Music of Earl Wild 12:31

12:28:44a Haydn, Franz Joseph Cello Concerto No. 2 in D, H VIIb:2 (Op. 101) Wendy Warner, vc; Camerata Chicago/Drostan Hall Cedille CDR-90000142 Haydn & Myslivecek Cello Concertos 2:39

12:55:23a Popper, David Etudes, Op 73 Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:25

01:00:00a Fauré, Gabriel Requiem, Op 48 Cambridge Singers, London Sinfonia/John Rutter Collegium COLCD-109 Requiem (1893 Version) And Other Sacred Music 5:17

01:05:17a Fauré, Gabriel Dolly Suite, Op. 56 Seattle Sym/Ludovic Morlot Seattle Symphony Media SSM-1004 Faure - Orchestral Works 16:18

01:23:21a Bacewicz, Grazyna Witraz (Stained-Glass Window) Johan Dalene, v; Christian Ihle Hadland, p BIS BIS-2730 Stained Glass 3:51

01:27:12a Respighi, Ottorino Vetrate di Chiesa (Church Windows) Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos Telarc CD-80356 Respighi: Church Windows, Brazilian Impressions, Roman Festivals 27:47:00

01:54:59a Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p Hyperion CDA-67161/2 (2) Responsories and Antiphons 1:49

02:00:00a Beach, Amy (Mrs HHA) Romance, Op 23 Maria Ioudenitch, v; Kenny Broberg, p Warner 5.0542E+12 Amy (Mrs HHA) Beach 5:41

02:05:41a Beach, Amy (Mrs HHA) Piano Trio in a, Op 150 Romantic Chamber Group of London BIS CD-1245 Chanson D'amour 14:00

02:19:41a Beach, Amy (Mrs HHA) Songs, Op. 75 Lake Effect Clarinet Quartet Lake Effect Clarinet Quartet N/A Cooler By the Lake 1:28

02:21:09a Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 Stewart Goodyear, p; Czech National Sym/Heiko Mathias Förster Steinway & Sons 30047 Rachmaninov: Piano Concertos 34:10:00

02:55:19a Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Stewart Goodyear, p Sono Luminus DSL-92220 For Glenn Gould 1:49

03:00:00a Popper, David Tarantella Janos Starker, vc; Shigeo Neriki, p Delos DE-3065 POPPER, D.: Cello Music (Romantic Cello Favorites) (Starker) 4:59

03:04:59a Dohnányi, Ernst von Konzertstück in D, Op 12 (1903-04) Janos Starker, vc; Philharmonia Orch/Walter Süsskind EMI/Ang CDC5-68485-2 (6) Les introuvables de Janos Starker 22:22

03:27:21a Lecuona, Ernesto Al Fin Te Vi Anna Najoom, cl; Michael Salter, bcl 3Sixteen N/A Havana Blue 1:43

03:29:04a Mozart, Wolfgang Amadeus Clarinet Trio in E-Flat, K. 498, "Kegelstatt" Martin Fröst, cl; Antoine Tamestit, vi; Leif Ove Andsnes, p BIS 1893 Mozart 18:41

03:47:45a Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito, K. 621 Marilyn Horne, ms; Royal Opera House Orch/Henry Lewis London OS-25910 Presenting Marilyn Horne In Operatic Arias ‎ 6:58

03:54:43a Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito, K. 621 RIAS Chamber Cho; Chamber Orch of Europe/Yannick Nézet-Séguin DG 4835210 (2) La clemenza di Tito 1:42

04:00:00a Saint-Saens, Camille Romance, Op. 37 Olivier Charlier, v; Jean Hubeau, p Musifrance 45017-2 Saint-Saëns 5:22

04:05:22a Saint-Saens, Camille Oboe Sonata, Op. 166 Alex Klein, ob; Phillip Bush, p Cedille CDR-90000186 20th Century Oboe Sonatas 10:39

04:16:01a Saint-Saens, Camille Caprice sur des airs danois et russes, Op. 79 Wm Bennett, f; James Campbell, cl; Nicholas Daniel, ob; Julius Drake, p Cala CACD-1017 (2) French Chamber Music for Woodwinds, Volume One: Debussy and Saint-Saëns 11:37

04:29:22a Tchaikovsky, Peter Piano Sonata No. 2 in c-sharp N/A Decca 4834417 (10) Tchaikovsky: Complete Works for Solo Piano 25:21:00

04:54:43a Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Bavarian Radio Sym Orch/Hans Vonk Capriccio 10168 N/A 1:30

05:00:00a Grieg, Edvard De Bergtekne ("The Mountain Thrall"), Op. 32 Kare Bjorkoy, br; Oslo Phil Cho; London Sym/Per Dreier Unicorn-Kanchana UKCD-2019 Sigurd Jorsalfar 5:41

05:05:41a Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 4 in G, BWV 1049 Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 10 Music of the Baroque 15:38

05:21:19a Svendsen, Johan Sigurd Slembe, Op 8 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen CPO 777372-2 (3) Svendsen Symphonic Works 11:37

05:34:02a Grieg, Edvard Sigurd Jorsalfar (Three Orchestral Pieces),Op. 56 English Chamber Orch/Raymond Leppard Philips 432277-2 Grieg 20:26

05:54:28a Grieg, Edvard 25 Norwegian Folksongs and Dances,Op. 17 Michala Petri, r; English Chamber Orch Ensemble/Gordon Langford RCA 61881-2 Grieg: Holberg Suite, Melodies and Dances 1:37

Louis Moreau Gottschalk: The Banjo (1855)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

John Lennon/Paul McCartney: Yesterday (1965)

Florence Price: Finale from String Quartet No. 2 (1935)

Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' (1844)

Franz Schubert: Sanctus from Mass No. 6 (1828)

Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds (1941)

Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' (1850)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 (1773)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 in g (1903)

Hans Steinmetz: A Faun's Love-Call (1950)

Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' (1853)

Irving Fine: Blue Towers (1959)

Fritz Kreisler: Miniature Viennese March (1919)

Anonymous: Spiritual 'Swing Low, Sweet Chariot'

Peter Schickele: New Horizons in Music Appreciation: Beethoven's Fifth Symphony (1967)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte (1720)

Hugo Kauder: Scherzo from Symphony No. 1 (1921)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

Louiguy: La vie en rose (1946)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Josef Suk: Finale from Serenade for Strings (1892)

John Cacavas: Star Spangled Spectacular: Songs of George M. Cohan (1985)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 5 in B-Flat (1831)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Camille Saint-Saëns: Marche militaire française (1880)

Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)

Enrique Granados: El pelele (1911)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726)

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 in E-Flat (1853)

Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Morton Gould: American Salute (1942)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat 'Spring' (1841)

Antonín Dvorák: String Quartet No. 13 in G (1895)

Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)

Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or (1907)

Erik Satie: Poudre d'or (1901)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886)

Juan de Lienas: Credidi propter quod (1630)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)

Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue (1936)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Piano Trio in d (1850)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace (1901)

Adalbert Gyrowetz: Symphony in F (1790)

Ignaz Moscheles: Recollections of Ireland (1826)

Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse (1881)

Franz Danzi: Wind Quintet in g (1821)

Leighton Lucas: Stage Fright: Rhapsody (1950)

Johann Sebastian Bach: Duet No. 2 (1739)

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 86 (1786)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G (1773)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 'Carnival at Pest' (1848)

Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'Home, Sweet Home' (1862)

Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen (1850)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante (1778)

Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)

Johann Strauss Jr: Quadrille on Themes from 'The Gypsy Baron' (1886)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Joseph Hellmesberger Jr: Polka 'Between the Two of Us' (1900)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c 'Organ' (1886)

Luigi Boccherini: Symphony No. 3 in D (1771)

Camille Saint-Saëns: Piano Quartet in B-Flat (1875)

Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz (1967)

Joseph Canteloube: La delaïssádo from 'Songs of the Auvergne' (1930)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Noël (1904)

Robert Schumann: Fantasy Piece (1849)

César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village (1894)

Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' (1904)

Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'