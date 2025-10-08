WCLV Program Guide 10-08-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Jadin, Hyacinthe Overture in F Wallace Collection/John Wallace MHS 515473-F Berlioz 'Grande symphonie funèbre et triomphale' 5:49
12:05:49a Jadin, Hyacinthe Piano Sonata in c, Op 5/3 Nicholas Fuller, forte-p Palatine PL9-0505 (3) Sonates Pour Pianoforte 18:31
12:24:20a Beethoven, Ludwig van Romance No. 2 in F, Op. 50 Philippe Quint, v; Orquesta Sinfonica de Mineria/Carlos Miguel Prieto Avanti 10362 N/A 8:27
12:34:17a Walton, William Henry V Suite (1944) City of Prague Phil/Paul Bateman Silva SILKD-6024 (2) N/A 21:13
12:55:30a Dowland, John Galliard Paul O'Dette, l Harmonia Mundi HMU-907160 Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1 1:41
01:00:00a Márquez, Arturo Conga del Fuego Simon Bolivar Youth Orch/Gustavo Dudamel DG B0013458-02 Gustavo Dudamel: Discoveries 4:55
01:04:55a Gould, Morton Latin-American Symphonette Hollywood Bowl Sym Orch/Felix Slatkin EMI/Ang CDM7-63738-2 N/A 20:57
01:25:52a Ponce, Manuel Mazurka #23 in a Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 3:27
01:31:02a Haydn, Franz Joseph Symphony No. 91 in E-Flat Orpheus Chamber Orch DG 437783-2 Symphonies No. 60 "Il Distratto" • No. 91 23:41
01:54:43a Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "O'er the hills and far away", H XXXIa:149 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:37
02:00:00a Graun, Carl Heinrich Cleopatre e Cesare Concerto Köln/René Jacobs Harmonia Mundi HMC-901561.63 (3) N/A 5:50
02:05:50a Graun, Johann Gottlieb Two-Violin and Two-Horn Concerto in G Soloists, Virtuosi Saxoniae/Ludwig Güttler Berlin Classics 0090562-BC Baroque Violin Concertos - VIVALDI, A. / GRAUN, J.G. / PISENDEL, J.G. / TELEMANN, G.P. 17:02
02:22:52a Bach, Johann Sebastian Cantata No. 164, "Ihr, die ihr euch von Christo nennet" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:34
02:24:26a Price, Florence String Quartet in a Ragazze Quartet Channel Classics CCS-45724 But Not My Soul: Price, Dvořák & Giddens 31:13:00
02:55:39a Price, Florence Preludes (1926-52) Josh Tatsuo Cullen, p Blue Griffin BGR-615 Scenes in Tin Can Alley 1:40
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Mozart, Wolfgang Amadeus Il Sogno di Scipione, K. 126 Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz Astrée E-8813 (2) Mozart: Il 'sogno di Scipione' 5:21
03:05:21a Bach, Johann Christian La Clemenza di Scipione Hanover Band/Anthony Halstead CPO 999488-2 Bach: Opera Overtures, Vol. 2 4:11
03:09:32a Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Ton Koopman, hc Capriccio 10210 N/A 1:52
03:11:24a Strauss, Richard Ein Heldenleben, Op. 40 Chicago Sym/Fritz Reiner RCA RCD1-5408 Strauss: Ein Heldenleben, Don Juan 43:28:00
03:54:52a Strauss, Richard Five Songs, Op. 32 Lucian Krasznec, t; Nina Schumann, p Two Pianists TP-1039312 (9) Strauss: Complete Songs 1:30
04:00:00a Prokofiev, Serge Romeo and Juliet, Op. 64 Royal Opera House Orch/Mark Ermler Conifer 55014-2 Ballet Highlights: Swan Lake - The Nutcracker - The Sleeping Beauty 5:44
04:05:44a Gounod, Charles Roméo et Juliette Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI/Ang CDM5-66427-2 N/A 12:54
04:20:23a Stravinsky, Igor Petrouchka Gina Bachauer, p Mercury 434359-2 Ravel, Debussy, Stravinsky 15:30
04:35:53a Sainton, Philip The Dream of the Marionette (1929) Philharmonia Orch/Matthias Bamert Chandos CHAN-9539 Hadley & Sainton: Choral and Orchestral Works Vol. 2 18:27
04:54:20a Rohde Die Marionetten Lars Roos, p Philips 420817-2 21 Piano Miniatures- The Magic of the Piano 1:18
05:00:00a Haydn, Franz Joseph Il mondo della luna Thomas Quasthoff, b-br; Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz DG 4777469 Quasthoff * Haydn: Italian Arias 5:12
05:05:12a Haydn, Franz Joseph Baryton Trio No. 57 in A John Hsu, baryton; David Miller, vi; Loretta O'Sullivan, vc Dorian DOR-90233 HAYDN, J.: Baryton Trios - Nos. 50, 52, 57, 59, 67, 107 8:38
05:13:50a Poulenc, Francis Trio for Oboe, Bassoon and Piano (1926) Melos Ensemble EMI/Ang CDFB5-72646-2 (2) Icon: Melos Ensemble 11:54
05:26:54a Paganini, Nicolo Balletto campestre (Variazioni su un tema comico) Salvatore Accardo, v; Chamber Orch of Europe/Franco Tamponi Angel DS-38128 Accardo Plays Paganini Volume 2 27:01:00
05:53:55a Mozart, Wolfgang Amadeus Bastien und Bastienne, K. 50 Bryn Terfel, br; Scottish Chamber Orch, Charles Mackerras, carillon DG B0007194-02 Bryn Terfel * Tutto Mozart
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)
John Field: Nocturne No. 10 in E 'Nocturne pastorale' (1832)
Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 (1895)
Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch No. 2 (1992)
Carl Nielsen: Helios Overture (1903)
Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)
Sir Malcolm Arnold: Overseas March (1960)
Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)
Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' (1868)
Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)
Léo Delibes: Coppélia: Galop final (1870)
William Boyce: Jig from Symphony No. 7 (1760)
Georg Philipp Telemann: Concerto for Trumpet & 2 Oboes (1740)
Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 2 (1786)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)
Maurice Ravel: Minuet (1904)
Heinrich Schütz: Psalm 100 'Jauchzet dem Herren' (1619)
Fela Sowande: Nostalgia from 'African Suite' (1955)
Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Policeman's Song (1879)
Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto (1804)
Paul Desmond: Take Five (1959)
Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)
Marvin Hamlisch: A Chorus Line: Overture (1975)
Fritz Kreisler: Liebesleid (1910)
Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod (1859)
Aaron Copland: Three Latin-American Sketches (1971)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige (1910)
Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite (1898)
Charles Tomlinson Griffes: Clouds (1916)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 (1777)
Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet 'Trout' (1819)
Johannes Brahms: Serenade No. 2 in A (1859)
Silvestre Revueltas: Sensemayá (1938)
Carlos Chávez: El Trópico (1927)
José Pablo Moncayo: Huapango (1941)
Stephan Koncz: Dances from Transylvania (2014)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)
Igor Stravinsky: King of the Stars (1912)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 (1828)
Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)
Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)
Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' (1896)
Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor (1768)
Ivor Gurney: When Smoke Stood up from Ludlow (1923)
Ivor Gurney: The Lent Lily (1923)
Enrique Granados: Torrijos: Suite (1894)
Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)
Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga: Aria (1893)
Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g (1831)
Domenico Scarlatti: Sonata in d (1750)
Maurice Jarre: Ryan's Daughter: Suite (1970)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Luigi Cherubini: Eliza: Overture (1794)
Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante (1834)
Alfredo Catalani: La Wally: Ebben? Ne andrò lontana (1891)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)
Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie (1891)
Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in G (1727)
Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa (1960)
Aram Khachaturian: Finale from Violin Concerto (1940)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)
Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio & Fugue in c (1788)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Hershy Kay: Cakewalk: Three Dances (1951)
Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829)
Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in f (1842)
Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Carl Nielsen: Helios Overture (1903)
Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)
20:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)
Ignace Jan Paderewski: Romanze from Piano Concerto (1889)
Gregorian Chant: Felix namque (1300)
Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)
Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 (1740)
Jean Sibelius: Andante festivo (1924)
Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Méditation (1878)
George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)
Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 3 'A Day in May' (1961)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
William Grant Still: Symphony No. 3 'The Sunday Symphony' (1958)
Florence Price: Mississippi River Suite (1934)
Dolores White: Toccata (2011)
23:00 QUIET HOUR
Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)
Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)
Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)
Miguel Llobet: Catalan Folksongs
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland (1884)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)
Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)
Traditional: Blow the Wind Southerly
Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child'