© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-07-2025

Ideastream Public Media
Published October 7, 2025 at 2:57 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a            Gould, Morton    Latin-American Symphonette      Orch/Morton Gould               RCA      61505-2               Copland, Gould - Composers Conduct     5:35 
12:05:35a            Schulhoff, Erwin               Three Tangos    Amsterdam Ebony Band/Werner Herbers Channel Classics            CCS-6994           Ensemble Works Vol.1   7:06 
12:12:41a            Piazzolla, Astor Adios Nonino      Luis Bacalov, p; Santa Cecilia Orch/Myung-Whun Chung      DG         463471-2             Misa Tango        8:03 
12:22:12a            Lalo, Édouard    Symphonie espagnole in d, Op 21             Anne Sophie Mutter, v; French National Orch/Seiji Ozawa        EMI        CDC7-47318-2  Lalo: Symphonie Espagnole / Sarasate: Zigeunerwiesen         32:45:00 
12:54:57a            Falla, Manuel de              Siete canciones populares españolas      Sharon Isbin, g; Isabel Leonard, ms         Bridge   9491      Alma Española  1:38 
01:00:00a            Bach, Johann Sebastian               Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068               Munich Bach Orchestra/Karl Richter        Decca   4812819              N/A        5:43 
01:05:43a            Bach, Johann Sebastian               Clavier Toccata No. 5 in e, BWV 914               Glenn Gould, p  CBS       M2K-42269 (2)  Bach: Toccatas BWV 910-916     8:35 
01:14:18a            Chaminade, Cecile          Toccata, Op 39  Eric Parkin, p     Chandos               CHAN-8888        Chaminade: Piano Works            3:39 
01:19:29a            Copland, Aaron Appalachian Spring         San Francisco Sym/Michael Tilson Thomas               RCA      63511-2               Copland The Populist     35:51:00 
01:55:20a            Wolf, Hugo         Song, "Frühlingsgrüsse" Benjamin Hulett, t; Sholto Kynoch, p               Stone Records  5.06019E+12      Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 6               1:35 
02:00:00a            Bellini, Vincenzo               Norma   Joshua Bell, v; St Martin's Academy/Michael Stern     Sony      SK-87894            Romance of the Violin    4:57 
02:04:57a            Parish-Alvars, Elias        Introduction and Variations after Bellini's "Norma"               Isabelle Moretti, h            Naive    V-5186  Cantare: La Voix de la Harpe * Isabelle Moretti * Felicity Lott       11:12 
02:16:09a            Vaughan Williams, Ralph              Five Variants of "Dives and Lazarus" (1939)               London Phil/Bryden Thomson     Chandos              CHAN-8502        Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody            13:27 
02:29:36a            Tallis, Thomas   O ye Tender Babes         Lawrence Cummings, virginal               Signum SGCD-042          Tallis: Complete Works  1:32 
02:31:08a            Reinecke, Carl   Trio for Oboe, Horn, and Piano, Op 188  Stephen Taylor, ob; David Jolley, fh; Sarah Rothenberg, p      Arabesque          Z-6641  German Romantic Works for Horn      23:24 
02:54:32a            Reinecke, Carl   Die wilde Schwäne, Op. 164        Schwanen- Ensemble/Peter Kreutz   CPO      777940-2             Die wilde Schwäne          1:50 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Giménez, Gerónimo        La Boda de Luis Alonso Sinfonía por el Perú Youth Orch/Guillermo García Calvo      Florez Records  JDF-801              Flórez: Zarzuela               5:38 
03:05:38a            Ravel, Maurice  Rapsodie espagnole       Louis Lortie, Hélène Mercier, p               Chandos              CHAN-8905        Ravel - Piano Music for Four Hands         14:40 
03:20:18a            Lecuona, Ernesto            Suite Española  Gabriela Montero, p        EMI/Ang               18201-2               Solatino               1:41 
03:21:59a            Dvorák, Antonín String Quartet No. 1 in A, Op. 2  Panocha String Quartet               Supraphon          SU-3815-2 (8)    Dvorak: String Quartets Complete             33:31:00 
03:55:30a            Rameau, Jean-Philippe  Nouvelles suite de pièces de clavecin (1728)               Pieter-Jan Belder, hc      Brilliant 93903 (3)            Rameau: Complete Harpsichord Works   1:39 
04:00:00a            Bach, Johann Sebastian               Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69   Heidrun Holtmann, p       Musicaphon        M-56922 (4)       Well-Tempered Clavier               5:22 
04:05:22a            Bach, Johann Sebastian               Solo Violin Sonata No. 1 in g minor, BWV 1001      Johnny Gandelsman, v  In a Circle Records         ICR-010 (2)        BACH, J.S.: Sonatas and Partitas      14:26 
04:21:25a            Sibelius, Jean    The Oceanides, Op. 73  Scottish National Orch/Sir Alexander Gibson  Chandos              CHAN-8395/6 (2)             Sibelius: Complete Tone Poems 10:40 
04:32:05a            Karlowicz, Mieczyslaw   Symphonic Poem, "Stanislaw and Anna Oswiecimowie"  BBC Phil/Yan Pascal Tortelier    Chandos              CHAN-9986        Karlowicz               22:18 
04:54:23a            Chopin, Frédéric              Mazurkas, Op. 68            Russell Sherman, p         Avie               AV-2262 (2)        Chopin: Mazurkas Nos. 1-51       1:37 
05:00:00a            Nielsen, Carl      Cupid and the Poet incidental music, Op 54          Odense Sym Orch/Eduard Serov               Kontrapunkt        32178    Nielsen: Symphony No 2, Overture, Etc         4:55 
05:04:55a            Suppé, Franz von            Poet and Peasant            Tokyo Metropolitan Sym Orch/Ken-Ichiro Kobayashi          Denon   38C37-7012        Romantic Overtures        9:58 
05:14:53a            Saint-Saens, Camille      La Muse et le Poète, Op. 132      Renaud Capuçon, v; Gautier Capuçon, vc; Radio France Phil Orch/Lionel Bringuier      Erato     934134-2               Saint-Saëns: Violin Concerto No 3; La Muse et le poète; Cello Concerto No 1               16:36 
05:32:58a            Boccherini, Luigi              String Sextet in f, Op 23/4, G 457              Europa Galante Virgin Classics  12149-2               Boccherini: Trio * Quartet * Quintet * Sextet for Strings  21:02 
05:54:00a            Giordano, Umberto          Fedora  Vittorio Grigolo, t; Teatro Regio di Parma Orch/Giorgio Morandi     Sony      91134-2               Vittorio Grigolo: Arrivederci          1:49 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Leroy Anderson: Clarinet Candy (1962)
Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)
Josef Myslivecek: Overture No. 2 in A (1768)
Daniel Auber: La muette de Portici: Overture (1828)
Roger Quilter: Three English Dances (1910)
George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)
Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop (1866)
Gabriel Fauré: Scherzo from Piano Quartet No. 1 (1879)
Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)
Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets (1725)
Artie Shaw: Clarinet Concerto (1940)
Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765)
Jean Sibelius: Humoresque No. 2 (1917)
Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958)
Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e (1892)
David Ludwig: Seasons Lost: Spring (2012)
Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)
Johannes Brahms: Nachtigall (1885)
Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 1 in d (1895)
Karl Jenkins: The Armed Man Mass: Benedictus (2000)
Ottorino Respighi: The Birds (1927)
Percy Grainger: Country Gardens (1919)
John Williams: The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale (2015)
Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)
Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 (1802)
Antonín Dvorák: Legend No. 7 (1881)
Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Jigg (1691)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
William Billings: Independence (1778)
William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)
Arnold Schoenberg: Cello Concerto after Monn (1932)
Jacob Gade: Jealousy (1925)
Sir William Herschel: Oboe Concerto in E-Flat (1770)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite (1907)
Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)
Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)
Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
Sergei Prokofiev: Symphony No. 3 in c (1929)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)
Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)
Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'
Anonymous: Spiritual 'Give Me Jesus'
William Schuman: New England Triptych (1957)
Fernando Sor: Variations on 'La Folia' (1810)
Fritz Kreisler: Variations on a Theme of Corelli (1910)
Dave Brubeck: Regret (1999)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)
Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937)
Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)
John Barry: Cry the Beloved Country: Theme (1995)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz Liszt: Three Concert Etudes: Un sospiro (1849)
Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)
Florence Price: Oh My Darling, Clementine from Five Folksongs in Counterpoint (1951)
Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto (1903)
Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' (1727)
Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations for Oboe & Orchestra (1824)
Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo (1899)
George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy (1935)
Traditional: Shenandoah
Paul Hindemith: Concert of Angels from 'Mathis der Maler' (1934)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944)
Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature (1627)
Hans Gál: Finale from Piano Concerto (1948)
Charles-Marie Widor: Toccata from Organ Symphony No. 5 (1880)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)
Jean Sibelius: Symphony No. 4 in a (1911)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
20:00:00a            Bach, Johann Sebastian               Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068               Munich Bach Orchestra/Karl Richter        Decca   4812819              N/A        5:43 
20:05:43a            Bach, Johann Sebastian               Clavier Toccata No. 5 in e, BWV 914               Glenn Gould, p  CBS       M2K-42269 (2)  Bach: Toccatas BWV 910-916     8:35 
20:14:18a            Chaminade, Cecile          Toccata, Op 39  Eric Parkin, p     Chandos               CHAN-8888        Chaminade: Piano Works            3:39 
20:19:29a            Copland, Aaron Appalachian Spring         San Francisco Sym/Michael Tilson Thomas               RCA      63511-2               Copland The Populist     35:51:00 
20:55:20a            Wolf, Hugo         Song, "Frühlingsgrüsse" Benjamin Hulett, t; Sholto Kynoch, p               Stone Records  5.06019E+12      Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 6               1:35 
21:00:00a            Bellini, Vincenzo               Norma   Joshua Bell, v; St Martin's Academy/Michael Stern     Sony      SK-87894            Romance of the Violin    4:57 
21:04:57a            Parish-Alvars, Elias        Introduction and Variations after Bellini's "Norma"               Isabelle Moretti, h            Naive    V-5186  Cantare: La Voix de la Harpe * Isabelle Moretti * Felicity Lott       11:12 
21:16:09a            Vaughan Williams, Ralph              Five Variants of "Dives and Lazarus" (1939)               London Phil/Bryden Thomson     Chandos              CHAN-8502        Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody            13:27 
21:29:36a            Tallis, Thomas   O ye Tender Babes         Lawrence Cummings, virginal               Signum SGCD-042          Tallis: Complete Works  1:32 
21:31:08a            Reinecke, Carl   Trio for Oboe, Horn, and Piano, Op 188  Stephen Taylor, ob; David Jolley, fh; Sarah Rothenberg, p      Arabesque          Z-6641  German Romantic Works for Horn      23:24 
21:54:32a            Reinecke, Carl   Die wilde Schwäne, Op. 164        Schwanen- Ensemble/Peter Kreutz   CPO      777940-2             Die wilde Schwäne          1:50 

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)
Enrique Granados: Valses poéticos (1887)

23:00 QUIET HOUR
Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)
Zhou Long: Green (2021)
Traditional: Scarborough Fair
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)
Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)
Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)
Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Nana (1914)
Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 (1763)
Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965)
Arts & Culture