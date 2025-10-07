WCLV Program Guide 10-07-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Gould, Morton Latin-American Symphonette Orch/Morton Gould RCA 61505-2 Copland, Gould - Composers Conduct 5:35

12:05:35a Schulhoff, Erwin Three Tangos Amsterdam Ebony Band/Werner Herbers Channel Classics CCS-6994 Ensemble Works Vol.1 7:06

12:12:41a Piazzolla, Astor Adios Nonino Luis Bacalov, p; Santa Cecilia Orch/Myung-Whun Chung DG 463471-2 Misa Tango 8:03

12:22:12a Lalo, Édouard Symphonie espagnole in d, Op 21 Anne Sophie Mutter, v; French National Orch/Seiji Ozawa EMI CDC7-47318-2 Lalo: Symphonie Espagnole / Sarasate: Zigeunerwiesen 32:45:00

12:54:57a Falla, Manuel de Siete canciones populares españolas Sharon Isbin, g; Isabel Leonard, ms Bridge 9491 Alma Española 1:38

01:00:00a Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 Munich Bach Orchestra/Karl Richter Decca 4812819 N/A 5:43

01:05:43a Bach, Johann Sebastian Clavier Toccata No. 5 in e, BWV 914 Glenn Gould, p CBS M2K-42269 (2) Bach: Toccatas BWV 910-916 8:35

01:14:18a Chaminade, Cecile Toccata, Op 39 Eric Parkin, p Chandos CHAN-8888 Chaminade: Piano Works 3:39

01:19:29a Copland, Aaron Appalachian Spring San Francisco Sym/Michael Tilson Thomas RCA 63511-2 Copland The Populist 35:51:00

01:55:20a Wolf, Hugo Song, "Frühlingsgrüsse" Benjamin Hulett, t; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06019E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 6 1:35

02:00:00a Bellini, Vincenzo Norma Joshua Bell, v; St Martin's Academy/Michael Stern Sony SK-87894 Romance of the Violin 4:57

02:04:57a Parish-Alvars, Elias Introduction and Variations after Bellini's "Norma" Isabelle Moretti, h Naive V-5186 Cantare: La Voix de la Harpe * Isabelle Moretti * Felicity Lott 11:12

02:16:09a Vaughan Williams, Ralph Five Variants of "Dives and Lazarus" (1939) London Phil/Bryden Thomson Chandos CHAN-8502 Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody 13:27

02:29:36a Tallis, Thomas O ye Tender Babes Lawrence Cummings, virginal Signum SGCD-042 Tallis: Complete Works 1:32

02:31:08a Reinecke, Carl Trio for Oboe, Horn, and Piano, Op 188 Stephen Taylor, ob; David Jolley, fh; Sarah Rothenberg, p Arabesque Z-6641 German Romantic Works for Horn 23:24

02:54:32a Reinecke, Carl Die wilde Schwäne, Op. 164 Schwanen- Ensemble/Peter Kreutz CPO 777940-2 Die wilde Schwäne 1:50

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00:00a Giménez, Gerónimo La Boda de Luis Alonso Sinfonía por el Perú Youth Orch/Guillermo García Calvo Florez Records JDF-801 Flórez: Zarzuela 5:38

03:05:38a Ravel, Maurice Rapsodie espagnole Louis Lortie, Hélène Mercier, p Chandos CHAN-8905 Ravel - Piano Music for Four Hands 14:40

03:20:18a Lecuona, Ernesto Suite Española Gabriela Montero, p EMI/Ang 18201-2 Solatino 1:41

03:21:59a Dvorák, Antonín String Quartet No. 1 in A, Op. 2 Panocha String Quartet Supraphon SU-3815-2 (8) Dvorak: String Quartets Complete 33:31:00

03:55:30a Rameau, Jean-Philippe Nouvelles suite de pièces de clavecin (1728) Pieter-Jan Belder, hc Brilliant 93903 (3) Rameau: Complete Harpsichord Works 1:39

04:00:00a Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Heidrun Holtmann, p Musicaphon M-56922 (4) Well-Tempered Clavier 5:22

04:05:22a Bach, Johann Sebastian Solo Violin Sonata No. 1 in g minor, BWV 1001 Johnny Gandelsman, v In a Circle Records ICR-010 (2) BACH, J.S.: Sonatas and Partitas 14:26

04:21:25a Sibelius, Jean The Oceanides, Op. 73 Scottish National Orch/Sir Alexander Gibson Chandos CHAN-8395/6 (2) Sibelius: Complete Tone Poems 10:40

04:32:05a Karlowicz, Mieczyslaw Symphonic Poem, "Stanislaw and Anna Oswiecimowie" BBC Phil/Yan Pascal Tortelier Chandos CHAN-9986 Karlowicz 22:18

04:54:23a Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 68 Russell Sherman, p Avie AV-2262 (2) Chopin: Mazurkas Nos. 1-51 1:37

05:00:00a Nielsen, Carl Cupid and the Poet incidental music, Op 54 Odense Sym Orch/Eduard Serov Kontrapunkt 32178 Nielsen: Symphony No 2, Overture, Etc 4:55

05:04:55a Suppé, Franz von Poet and Peasant Tokyo Metropolitan Sym Orch/Ken-Ichiro Kobayashi Denon 38C37-7012 Romantic Overtures 9:58

05:14:53a Saint-Saens, Camille La Muse et le Poète, Op. 132 Renaud Capuçon, v; Gautier Capuçon, vc; Radio France Phil Orch/Lionel Bringuier Erato 934134-2 Saint-Saëns: Violin Concerto No 3; La Muse et le poète; Cello Concerto No 1 16:36

05:32:58a Boccherini, Luigi String Sextet in f, Op 23/4, G 457 Europa Galante Virgin Classics 12149-2 Boccherini: Trio * Quartet * Quintet * Sextet for Strings 21:02

05:54:00a Giordano, Umberto Fedora Vittorio Grigolo, t; Teatro Regio di Parma Orch/Giorgio Morandi Sony 91134-2 Vittorio Grigolo: Arrivederci 1:49

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Leroy Anderson: Clarinet Candy (1962)

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)

Josef Myslivecek: Overture No. 2 in A (1768)

Daniel Auber: La muette de Portici: Overture (1828)

Roger Quilter: Three English Dances (1910)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop (1866)

Gabriel Fauré: Scherzo from Piano Quartet No. 1 (1879)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets (1725)

Artie Shaw: Clarinet Concerto (1940)

Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765)

Jean Sibelius: Humoresque No. 2 (1917)

Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e (1892)

David Ludwig: Seasons Lost: Spring (2012)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

Johannes Brahms: Nachtigall (1885)

Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 1 in d (1895)

Karl Jenkins: The Armed Man Mass: Benedictus (2000)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

John Williams: The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale (2015)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 (1802)

Antonín Dvorák: Legend No. 7 (1881)

Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Jigg (1691)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

William Billings: Independence (1778)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Arnold Schoenberg: Cello Concerto after Monn (1932)

Jacob Gade: Jealousy (1925)

Sir William Herschel: Oboe Concerto in E-Flat (1770)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite (1907)

Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)

Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 3 in c (1929)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'

Anonymous: Spiritual 'Give Me Jesus'

William Schuman: New England Triptych (1957)

Fernando Sor: Variations on 'La Folia' (1810)

Fritz Kreisler: Variations on a Theme of Corelli (1910)

Dave Brubeck: Regret (1999)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

John Barry: Cry the Beloved Country: Theme (1995)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Liszt: Three Concert Etudes: Un sospiro (1849)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Florence Price: Oh My Darling, Clementine from Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto (1903)

Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' (1727)

Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations for Oboe & Orchestra (1824)

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo (1899)

George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy (1935)

Traditional: Shenandoah

Paul Hindemith: Concert of Angels from 'Mathis der Maler' (1934)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944)

Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature (1627)

Hans Gál: Finale from Piano Concerto (1948)

Charles-Marie Widor: Toccata from Organ Symphony No. 5 (1880)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Jean Sibelius: Symphony No. 4 in a (1911)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

Enrique Granados: Valses poéticos (1887)

23:00 QUIET HOUR

Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)

Zhou Long: Green (2021)

Traditional: Scarborough Fair

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Nana (1914)

Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 (1763)

Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965)