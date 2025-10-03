WCLV Program Guide 10-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Amalia, Anna Divertimento Sapphire Woodwind Quintet Sapphire Woodwind Quintet 0 Anna Amalia 5:19

12:05:19a Mozart, Wolfgang Amadeus String Divertimento in D, K. 136 Berlin Phil/Riccardo Muti EMI/Ang CDC7-47465-2 N/A 18:05

12:24:48a Hindemith, Paul The Four Temperaments (1940) Carol Rosenberger, p; Royal Phil/James de Priest Delos D/CD-1006 Hindemith: The 4 Temperaments, Nobilissima Visione Suite 29:42:00

12:54:30a Bennett, Richard Rodney Suite for Skip and Sadie Richard Rodney Bennett, Carol Rosenberger, p Delos DE-6002 BENNETT, R.R.: Suite for Skip and Sadie / Partridge Pie / 7 Days a Week / WALTON, W.: Duets for Children 1:28

01:00:00a Handel, George Frideric Utrecht "Jubilate" Christ Church Cathedral Cho, Academy of Ancient Music/Simon Preston L'Oiseau Lyre 414413-2 Utrecht Te Deum/Jubilate 5:04

01:05:04a Brahms, Johannes Variations & Fugue on a Theme by Handel, Op.24 Van Cliburn, p RCA 60357-2 Brahms: Concerto No. 1/Handel Variations 26:35:00

01:33:16a Devienne, Francois Flute Concerto #3 in G Patrick Gallois, f; Swedish Chamber Orch Naxos 8.57323 DEVIENNE: Flute Concertos, Vol. 1 - Nos. 1-4 15:18

01:48:34a Honegger, Arthur Danse de la chèvre (1919) Eugenia Zukerman, f Delos DE-3184 Flute Recital: Zukerman, Eugenia - DRATTELL, D. / DEBUSSY, C. / HOOVER, K. / LARSEN, L. / ESCHER, R. / BENNETT, R.R. / BOZZA, E. / HONEGGER, A. 3:19

01:51:53a Debussy, Claude Syrinx Joshua Smith, f Telarc CD-80694 Air - Debussy & Takemitsu 2:27

01:54:20a Montgeroult, Hélène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p BIS 2603 Helene de Mongeroult 1:53

02:00:00a Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Bryn Terfel, b-br; Scottish Chamber Orch/Sir Charles Mackerras DG B0007194-02 Bryn Terfel * Tutto Mozart 5:48

02:05:48a Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 La Cetra/Andrea Marcon DG 4779445 Mozart Overtures * La Cetra * Andrea Marcon 6:19

02:12:07a Hummel, Johann Nepomuk Piano Trio in G, Op 35 Daniel Cammarano, v; Luca Margariello, vc; Alessandro Deljavan, p Brilliant Classics 95792 (20) Hummel Edition 14:33

02:26:40a Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in A-Flat, K. 15dd Lera Auerbach, p Lyric Records 103 N/A 1:48

02:28:28a Menotti, Gian-Carlo Violin Concerto (1952) Jennifer Koh, v; Spoleto Festival Orch/Richard Hickox Chandos CHAN-9979 Menotti: Violin Concerto 28:40:00

02:57:08a Salzedo, Carlos Rumba Nancy Lendrim, h; Jody Guinn, h Azica ACD-71226 Short Stories - Music For Harp Duo By Carlos Salzedo 1:40

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00:00a Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)" Christopher Parkening, g; Los Angeles Chamber Orch EMI/Ang CDC7-47195-2 N/A 5:50

03:05:50a Vivaldi, Antonio Mandolin Concerto in C, R 425 Christopher Parkening, g; St Martin's Academy/Iona Brown EMI/Ang CDC5-55052-2 N/A 13:15

03:19:05a Dowland, John Lute Songs, Bk 2 Kathleen Battle, s; Christopher Parkening, g EMI/Ang CDC7-47196-2 N/A 1:34

03:20:39a Zwilich, Ellen Taaffe Commedia dell'Arte Gabriela Díaz, v; Boston Modern Orchestra Project/Gil Rose BMOP Sound 1098 N/A 3:47

03:24:26a Respighi, Ottorino Ballet, "Le astuzie di Colombina (Columbine's Clever Tricks)" Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Adriano Marco Polo 8.223346 RESPIGHI: Ballets 17:54

03:42:20a Respighi, Ottorino Ancient Airs and Dances for the Lute, Set 2 Los Angeles Chamber Orch/Sir Neville Marriner EMI/Ang CDFB5-69358-2 (2) N/A 17:55

03:60:15a Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in b, Kk 27 (L 449) Hédi Salànki, hc Price-Less D-16565 N/A 1:38

04:00:00a Handel, George Frideric Sosarme David Thomas, b; Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan Harmonia Mundi HMU-907016 Arias for Montagnana 5:04

04:05:04a Handel, George Frederic Music for the Royal Fireworks Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 8 Music of the Baroque 22:37

04:29:21a ANON 17th c, Hungarian Everything is Joyful in Spring Ars Renata Vocal Ensemble Harmonia Mundi QUI-903059 17th Century Hungarian Songs 2:12

04:31:33a Goldmark, Karl Overture, "Im Frühling (Springtime)," Op 36 Budapest Phil/Andras Korodi Hungaroton HCD-12552-2 N/A 10:31

04:42:04a Goetz, Hermann Spring Overture, Op 15 Monte Carlo National Opera Orch/Van Remoortel Genesis GCD-105 GOETZ: The Complete Orchestral Works 11:39

04:53:43a Schumann, Robert Song, "Frühlingsgrüsse" Lydia Teuscher, s; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33110 The Songs of Robert Schumann, Volume 10 1:35

05:00:00a Dupont, Gabriel Les heures dolentes Bo Ties, p MSR Classics MS-1699 Gabriel Dupont 5:15

05:05:15a Chaminade, Cecile Piano Trio #1 in g, Op 11 Tzigane Piano Trio ASV 5171031 Chaminade: 2 Piano Trios, Etc 22:35

05:29:22a Seitz, Friedrich Schüler-Konzert #2, Op 13 Itzhak Perlman, v; Juilliard Orch/Lawrence Foster EMI/Ang CDC5-56750-2 N/A 9:22

05:38:44a Schumann, Robert Kinderszenen, Op. 15 Marc Ponthus, p Bridge 9514 Schumann 15:57

05:54:41a Rutter, John Five Childhood Lyrics Cambridge Singers/John Rutter Collegium COLCD-117 Fancies 1:42

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Steve Reich: Duet (1994)

Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement III (2002)

Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2 in A (1886)

Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale (1852)

Joaquín Rodrigo: Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla' (1961)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in d (1785)

Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' (1871)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 (1880)

Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' (1987)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

César Franck: Symphony in d (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Richard Strauss: Aus Italien (1886)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga (1893)

Steve Reich: Nagoya Marimbas (1994)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 (1723)

Peter Boyer: Radiance (2021)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876)

Germaine Tailleferre: Ballade for Piano & Orchestra (1920)

Franz Schubert: Symphony No. 4 in c 'Tragic' (1816)

Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat (1812)

John Williams: Return of the Jedi: Parade of the Ewoks (1983)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 (1785)

Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture (1822)

Duke Ellington: Solitude (1934)

Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture (1837)

Georgs Pelécis: Concertino Bianco (1984)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture (1839)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scherzo-Finale from Sinfonietta (1884)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Johann Pachelbel: Canon & Gigue (1700)

Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto for 2 Horns (1733)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F (1804)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Enrique Granados: Suite on Galician Songs (1899)

Sir William Walton: Viola Concerto (1929)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in A-Flat, K. 15dd Lera Auerbach, p Lyric Records 103 N/A 1:48

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Johann Sebastian Bach: Mass for the Dresden Court (1733)

Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 (1739)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 in G (1802)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Alexander Scriabin: Prelude in B (1896)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Astor Piazzolla: Rio Sena (1955)