WCLV Program Guide 10-05-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Sweelinck, Jan Pieterszoon Motet, "Tanto tempore vobiscum" Netherlands Chamber Choir/Paul van Nevel
Röntgen, Julius Serenade in E Brandenburg State Orch/David Porcelijn
Maier, Amanda Violin Sonata in b Paula Gudmundson, f; Tracy Lipke-Perry, p
Barber, Samuel The School for Scandal Overture, Op. 5 Baltimore Sym/David Zinman
Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Ton Koopman, hc
Geminiani, Francesco Concerto grosso #5 in a, after Corelli Montreal Baroque Orch/Joël Thiffault
Geminiani, Francesco Concerto grosso in e, Op 3/3 Capella Istropolitana/Jaroslav Krecek
Bartók, Béla Concerto for Orchestra London Phil/Leon Botstein
Ravel, Maurice Pavane pour une infante défunte Johnson, cl; Back, p
Ravel, Maurice Le tombeau de Couperin London Sym Orch/Claudio Abbado
Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 13e ordre in b Mitzi Meyerson, hc
Rameau, Jean-Philippe Les fetes de l'Hymen et de lAmour" (1747) Patricia Petibon, s; Les Folies Francoises/Patrick Cohen-Akenine
Rosetti, Francesco Horn Concerto in E Barry Tuckwell, fh; English Chamber Orch/Barry Tuckwell
Milano, Francesco Fantasia No. 28 David Tanenbaum, g
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
WEAIT, Christopher Suite of Early American Tunes (1965) New York Bassoon Quartet
Boismortier, Joseph Boudin de Bassoon Concerto in D, Op 26/6 Laurent Le Chenadec, bn; Le Concert Spirituel/Hervé Niquet
Françaix, Jean Divertissement for Bassoon and Strings (1968) Gaudier Ensemble
Ibert, Jacques Divertissement (1930) City of Birmingham Sym Orch/Louis Frémaux
Saint-Saens, Camille Symphony No. 3 in c minor, Op. 78, "Organ" Daniel Chorzempa, o; Berlin Phil/Zubin Mehta
Bonnet, Pierre Madrigal, "Francion vint l'autre jour" Deller Consort
Bach, Carl Philipp Emanuel Six Marches, Wq 185 Musica Viva Ensemble/James Bolle
Frederick the Great Flute Concerto #3 in C Patrick Gallois, f; CPE Bach Chamber Orch/Peter Schreier
Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 Boston Sym Orch/Seiji Ozawa
Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #23 in f, Op 57, "Appassionata" Mia Chung, p
Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Russian National Orch/Mikhail Pletnev
Arensky, Anton Two-Piano Suite #1 in F, Op 15 Brenda Lucas, John Ogdon, p's
Rimsky-Korsakov, Nicolai Pan Voyevoda (1903) Slovak Phil/Bystrik Rezucha
Emmanuel, Maurice Symphony #1 in A, Op 18 Rhenish Phil/James Lockhart
Alkan, Charles-Valentin 25 Preludes, Op 31 Olli Mustonen, p
06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)
Joseph Haydn: Mass No. 7 'Little Organ Mass' (1778)
Domenico Cimarosa: Concerto in G for 2 Flutes (1792)
Josef Myslivecek: Grave from Cello Concerto (1770)
07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:
TBA
08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois:
Music that reflects on the sacrament of Holy Communion, and on Christian unity around the world, even as we mark the Feast of St. Francis.
09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills
Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)
Gustav Mahler: Bach Suite for Organ, Harpsichord & Orchestra (1909)
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)
Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)
10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey
Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 'Jota' (1900)
Gaspar Sanz: Canarios (1680)
Frédéric Chopin: Les Sylphides (1907)
Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in g (1717)
Franz Schubert: Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
Emmanuel Chabrier: España (1883)
Traditional: Polska from 'Dorotea'
Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 in B-Flat (1903)
12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child
Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 17 in C Major, K. 336
Markus Schirmer, piano; A Far Cry
Album: Mozart: Piano Concertos Nos. 12 and 13 Church Sonata No. 17
Paladino Music
Music: 4:17
Frederic Chopin: Ballade No. 1 in G minor, Op. 23
Juho Pohjonen, piano
The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St Paul, MN
Music: 9:10
Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano & Winds, K. 452
Nicolas Stovall, oboe; Jason Shafer, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Kate Caliendo, french horn; Viktor Valkov, piano
Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX
Music: 22:39
Zhou Long: Song of the Ch'in
Cassatt String Quartet
Seal Bay Festival, Woodfords Congregational Church, Portland, ME
Music: 10:30
Baldassare Galuppi: Concerto in F Major: Mvt 1
Arianna Radaelli, harpsichord; La Filarete
Album: Wonder in Venice. Galuppi: Sonatas and Concertos for Harpsichord
Arcana 589
Music: 4:34
Baldassare Galuppi: Sinfonia to Judith
Tempesta di Mare
Philadelphia Episcopal Cathedral, Center City Philadelphia, PA
Music: 5:58
Igor Roma: Strausseinander, arrangement of melodies from the operetta "Die Fledermaus" by Johann Strauss, for two pianos
Lucas Jussen, piano; Arthur Jussen, piano; Prague Radio Symphony Orchestra
EBU, Dvorak Hall, Rudolfinum, Prague, Czech Republic
Music: 3:30
Gabriela Ortiz: Altar de Cuerda
Susie Park, violin; Paolo Bortolameolli, conductor; Minnesota Orchestra
Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN
Music: 33:03
14:00 PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham – Manfred Honeck, conductor; Randall
Goosby, violin
Gloria Isabel Ramos Triano: "Joy;"
Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D Major
Coleridge-Taylor Perkinson: "Louisiana Blues Strut: A Cakewalk" for Solo Violin
Franz von Suppe: Overture to Light Cavalry
Josef Strauss:"Frauenherz (A Women's Heart) Polka," Op.166
Josef Strauss: "Vorwarts! (Forward!) Polka," Op. 127
Josef Strauss:"Sport Polka," Op. 170
Josef Strauss: "Ohne Sorgen (Without a Care) Polka," Op. 271
Josef Strauss: "Feuerfest Polka"; Johann Strauss Sr.'s "Radetzky March;"
Johann Strauss Jr.'s Overture to "Die Fledermaus;" Lorin Maazel, conductor
Johann Strauss Jr.'s "On the Beautiful Blue Danube," Mariss Jansons, conductor
Johann Strauss Jr.'s "Perpetual Motion" Polka and "Tritsch-Tratsch Polka," William Steinberg, conductor
Johann Strauss Jr.'s "Auf der Jagd" Polka; Mariss Jansons, conductor
16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance
FWM/Josefowicz
Wagner/Berg/Mozart
18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
TBA
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Carl Maria von Weber: Symphony No. 1 in C (1807)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 7 in D (1773)
20:00 CLASSICAL MUSIC
Peter Tchaikovsky: Manfred Symphony (1885)
Peter Tchaikovsky: Theme & Variations from Suite No. 4 'Mozartiana' (1887)
21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild
Margaret Brouwer: SIZZLE (2000) — Royal Liverpool Philharmonic/Gerard Schwarz, cond. (Naxos 559 250) 4:58
Jeffrey Mumford: undiluted days — Gramercy Trio (CCG 04-11-07) 11:21
Karen Griebling: El Bailador Zozobroso (1997) Arkansas Symphony Orchestra/David Itkin, cond. (VVM 2052) 10:01
Dolores White: Toccata for piano (2003) — Karen Walwyn, piano (private CD) 5:31
Thomas Janson: The Harlequin (1981) — Jamison Cooper, violin; Kartmann Ensemble/Frank Wiley, cond. (Centaur 3310) 18:04
22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,
Embracing Abundance and the Future of Greater Cleveland with Baiju Shah
23:00 QUIET HOUR
Sir Edward Elgar: Romance from Violin Sonata (1918)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 (1784)
Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)
Claude Debussy: La plus que lente (1910)
Frédéric Chopin: Largo from Cello Sonata (1846)
Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)
Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory (1946)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)
Leo Brouwer: Canción de cuna (1978)