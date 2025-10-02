WCLV Program Guide 10-02-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Field, John Divertissement #1 in E for Piano and Strings Míceál O'Rourke, p; London Mozart Players/Matthias Bamert Chandos CHAN-9534 Field: Piano Concertos 5:47
12:05:47a Tomasi, Henri String Trio "en forme de divertissement" (1938) Black Oak Ensemble Cedille CDR-90000212 (2) Avant l'orage 18:02
12:23:49a Caplet, Andre Divertissement à la française (1924) Maria Graf, h Philips 432103-2 Maria Graf: Recital 4:11
12:29:50a Schubert, Franz Symphony No. 3 in D, D. 200 Berlin Phil/Daniel Barenboim CBS MK-39671 Schubert: Symphonies Nos. 3 & 5 25:50:00
12:55:40a Hailstork, Adolphus Bassoon Set Lecolion Washington, bn Albany TROY-1038 Karen Walwyn: Dark Fires, Vol. 2 1:43
01:00:00a Joplin, Scott Gladiolus Rag Philip Jones Brass Ensemble DG B0002916-02 Rags & Ragtime 2:46
01:02:46a Niebergall, Julia Lee Hoosier Rag Virginia Eskin, p Northeastern NR-9003-CD Pickles And Peppers And Other Rags By Women 2:39
01:05:25a Suk, Josef String Serenade in E-Flat, Op 6 Virtuosi di Praga/Oldrich Vlcek Discover Int'l DICD-920234 N/A 26:37:00
01:33:39a Weiss, Sylvius Leopold Concerto a Cinque in C Tempesta di Mare/Richard Stone, l Chandos CHAN-0707 Weiss: Lute Concerti 9:46
01:43:25a Bach, Johann Sebastian Four-Clavier Concerto in a, BWV 1065 Frantz, Oppitz, Schmidt, p's; Hamburg Sym Orch/Christoph Eschenbach, p DG 415655-2 J.S. Bach · Klavierkonzerte - Piano Concertos BWV 1060 - 1061 - 1063 - 1065 11:24
01:54:49a Bach, Johann Sebastian Chorale, "O Mensch, bewein' dein Sünde gross," BWV 402 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:48
02:00:00a Walton, William Portsmouth Point Overture (1925) London Sym Orch/André Previn EMI/Ang CDC7-47624-2 Walton: Belshazzar's Feast, Portsmouth Point Overture, Scapino, Improvisations On An Impromptu Of Benjamin Britten 5:28
02:05:28a Walton, William Façade Suites 1 & 2 St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff Teldec 90852-2 N/A 22:00
02:27:28a Clarke, Rebecca Song, "Infant Joy" Susanne Mentzer, ms; Craig Rutenberg, p Koch 3-7506-2 Eternal Feminine 1:20
02:28:48a Reinecke, Carl King Manfred, Op 93 Rhenish Phil/Alfred Walter Naxos 8.555397 Reinecke 26:05:00
02:54:53a Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p Marco Polo 8.223434 HELLER : Preludes Opp. 81 and 150 1:33
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Saint-Saens, Camille Berceuse in B-Flat, Op. 38 Cecilia Zilliacus, v; Stephen Fitzpatrick, h BIS BIS-2489 Saint-Saëns 5:00
03:05:00a Saint-Saens, Camille Morceau de concert in G, Op. 154 Isabelle Moretti, h; Southwest German Radio Sym Orch/Klaus Arp Koch 3-1142-2 French Harp Concertos 12:02
03:17:02a Schumann, Robert Introduction and Allegro Appassionato (Konzertstück), Op. 92 Murray Perahia, p; Berlin Phil/Claudio Abbado Sony SK-64577 Schumann: Complete Works For Piano & Orchestra 14:10
03:31:12a Schumann, Robert Song-cycle, "Dichterliebe (A Poet's Love)," Op. 48 Matthias Goerne, br; Vladimir Ashkenazy, p London 458265-2 N/A 1:34
03:32:46a Villa-Lobos, Heitor String Quartet No. 2 (1915) Cuarteto Latinoamericano Dorian DSL-90904 (6) VILLA-LOBOS, H.: String Quartets 21:20
03:54:06a Nazareth, Ernesto Brejeiro (Tango Brasileiro) Gabriela Montero, p EMI/Ang 18201-2 Solatino 1:45
04:00:00a Bassano, Giovanni Vestiva i colli Kithara Chandos CHAN-0562 Kithara - Music From The Italian & Spanish Renaissance - Musica Mediterranea 5:47
04:05:47a Rota, Nino Piano Concerto "(Concerto Soirée)" Danielle Laval, p; Ferrara City Orch/Giuseppe Grazioli Naive V-1003 (2) Nino Rota 19:14
04:25:01a Britten, Benjamin Soirées musicales, Op. 9 London Phil/Sir Adrian Boult EMI CDM7-63777-2 Sir Adrian Boult- Elgar: The Complete EMI Recordings 9:59
04:35:00a Liszt, Franz Soirées musicales (after Rossini) Vincenzo Balzani, p Peters Int'l PLE-022 Soirees Musicales 4:13
04:41:00a Rossini, Gioachino String Sonata No. 2 in A Leningrad Chamber Orch/Eduard Serov Melodiya MCD-246 N/A 13:45
04:54:45a Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Kathleen McIntosh, hc Gasparo GSCD-304 Bach: Inventions, Sinfonia, Preludes 1:27
05:00:00a Weigl Die schweizer Familie Dreieck Orch/Uri Rom Guild GMCD-7298/9 (2) Die Schweizer Familie by Joseph Weigl 4:51
05:04:51a Schumann, Robert Piano Quartet in E-Flat, Op. 47 Emanuel Ax, p; Cleveland String Quartet RCA 6498-2-RC Schumann: Piano Quartet Op. 44, Piano Quintet Op. 47 27:07:00
05:33:42a Prokofiev, Serge Three Marches, Op. 69 USSR Defense Ministry Band/Nazarov Angel/ Melodiya SR-40108 Showpieces For Symphonic Band 4:11
05:37:53a Martinu, Bohuslav Halftime Brno State Phil/Petr Vronsky Supraphon SU-30582011 Martinu: Works Inspired By Jazz And Sport 8:59
05:46:52a Honegger, Arthur Mouvement Symphonique #2, "Rugby" New York Phil/Leonard Bernstein Sony SMK-60695 Bernstein Century: French Masterpieces 7:23
05:54:15a Paine, John Knowles Fuga Giocosa, Op 41/3 Malcolm Frager, p New World 80206-2 Edward MacDowell and Company 1:30
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Kitty Waltz (1897)
Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 1 (1858)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp (1915)
Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata (1901)
François Couperin: Suite No. 26: Gavotte (1728)
Richard Rodgers: Carousel: Choruses (1945)
Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)
Jerry Goldsmith: The Generals' March (1980)
Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)
Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)
Jean-Marie Leclair: Tambourin (1730)
Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' (1925)
George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)
Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in G (1731)
Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1734)
Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)
Léo Delibes: Coppélia: Czárdás (1870)
Hoagy Carmichael: Stardust (1927)
Michael Daugherty: Mount Rushmore: Theodore Roosevelt (2010)
Frederick Loewe: Camelot: Suite (1960)
Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 53 'Lark' (1790)
Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)
Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings (1825)
Luther Henderson: Tuba Tiger Rag (1990)
Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)
Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in d (1722)
Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)
William Bolcom: Fields of Flowers (1977)
Franz Liszt: Venezia e Napoli (1859)
Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)
Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)
George Gershwin: Short Story (1925)
Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F 'Egyptian' (1899)
Richard Strauss: Serenade for 13 Winds (1882)
Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings (1870)
Samuel Barber: Serenade for Strings (1929)
George Gershwin: That Certain Feeling (1925)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)
Richard Strauss: Macbeth (1888)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 29 in B-Flat 'Hammerklavier' (1818)
Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes (1933)
Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)
Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 2 (1991)
Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)
Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)
Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite (1691)
Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)
Darius Milhaud: Symphonie No. 2 (1944)
Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938)
Jan Václav Vorísek: Introduction & Rondo Brilliant (1823)
Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose (1794)
Max Steiner: Johnny Belinda: Suite (1948)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 in B-Flat (1765)
Carl Nielsen: Andante malincolico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)
Paul Hindemith: Ragtime (1921)
Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Gigue (1720)
Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 in D-Flat (1912)
Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture (1811)
Zdenek Fibich: The Tempest (1880)
Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 (1889)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Josef Suk: Andante from Serenade for Strings (1892)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 in C (1773)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780)
Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 2 (1845)
John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)
Thomas Tallis: Tunes for Archbishop Parker's Psalter (1567)
Quincy Jones: The Color Purple: Theme (1985)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)
François Joseph Gossec: Symphony in E-Flat (1762)
20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Darius Milhaud: Symphonie No. 1 (1939)
Maurice Duruflé: Mass 'Cum Jubilo' (1966)
Arthur Honegger: Rugby (1928)
23:00 QUIET HOUR
Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)
George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)
Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 (1949)
Rupert Ignaz Mayr: Passacaglia-Grave (1700)
Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)
Jules Massenet: Don Quichotte: Act 5 Entr'acte (1910)