WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-02-2025

Published October 2, 2025 at 6:47 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Field, John          Divertissement #1 in E for Piano and Strings        Míceál O'Rourke, p; London Mozart Players/Matthias Bamert      Chandos              CHAN-9534               Field: Piano Concertos   5:47 
12:05:47a            Tomasi, Henri    String Trio "en forme de divertissement" (1938)   Black Oak Ensemble            Cedille  CDR-90000212 (2)          Avant l'orage      18:02 
12:23:49a            Caplet, Andre     Divertissement à la française (1924)        Maria Graf, h               Philips   432103-2             Maria Graf: Recital          4:11 
12:29:50a            Schubert, Franz Symphony No. 3 in D, D. 200      Berlin Phil/Daniel Barenboim               CBS       MK-39671           Schubert: Symphonies Nos. 3 & 5             25:50:00 
12:55:40a            Hailstork, Adolphus         Bassoon Set       Lecolion Washington, bn               Albany  TROY-1038        Karen Walwyn: Dark Fires, Vol. 2              1:43 
01:00:00a            Joplin, Scott       Gladiolus Rag    Philip Jones Brass Ensemble      DG               B0002916-02      Rags & Ragtime               2:46 
01:02:46a            Niebergall, Julia Lee        Hoosier Rag       Virginia Eskin, p Northeastern      NR-9003-CD              Pickles And Peppers And Other Rags By Women              2:39 
01:05:25a            Suk, Josef          String Serenade in E-Flat, Op 6  Virtuosi di Praga/Oldrich Vlcek     Discover Int'l      DICD-920234     N/A        26:37:00 
01:33:39a            Weiss, Sylvius Leopold  Concerto a Cinque in C  Tempesta di Mare/Richard Stone, l Chandos              CHAN-0707        Weiss: Lute Concerti      9:46 
01:43:25a            Bach, Johann Sebastian               Four-Clavier Concerto in a, BWV 1065               Frantz, Oppitz, Schmidt, p's; Hamburg Sym Orch/Christoph Eschenbach, p            DG               415655-2             J.S. Bach · Klavierkonzerte - Piano Concertos BWV 1060 - 1061 - 1063 - 1065        11:24 
01:54:49a            Bach, Johann Sebastian               Chorale, "O Mensch, bewein' dein Sünde gross," BWV 402              Chamber Cho of Europe/Nicol Matt          Brilliant Classics               93102 (155)        Bach Edition: Complete Works   1:48 
02:00:00a            Walton, William Portsmouth Point Overture (1925)             London Sym Orch/André Previn           EMI/Ang              CDC7-47624-2  Walton: Belshazzar's Feast, Portsmouth Point Overture, Scapino, Improvisations On An Impromptu Of Benjamin Britten               5:28 
02:05:28a            Walton, William Façade Suites 1 & 2        St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff               Teldec  90852-2               N/A        22:00 
02:27:28a            Clarke, Rebecca              Song, "Infant Joy"            Susanne Mentzer, ms; Craig Rutenberg, p      Koch      3-7506-2              Eternal Feminine              1:20 
02:28:48a            Reinecke, Carl   King Manfred, Op 93       Rhenish Phil/Alfred Walter               Naxos   8.555397             Reinecke             26:05:00 
02:54:53a            Heller, Stephen  20 Preludes, Op 150       Jean Martin, p    Marco Polo               8.223434             HELLER : Preludes Opp. 81 and 150       1:33 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Saint-Saens, Camille      Berceuse in B-Flat, Op. 38           Cecilia Zilliacus, v; Stephen Fitzpatrick, h     BIS        BIS-2489             Saint-Saëns       5:00 
03:05:00a            Saint-Saens, Camille      Morceau de concert in G, Op. 154            Isabelle Moretti, h; Southwest German Radio Sym Orch/Klaus Arp              Koch      3-1142-2               French Harp Concertos  12:02 
03:17:02a            Schumann, Robert          Introduction and Allegro Appassionato (Konzertstück), Op. 92    Murray Perahia, p; Berlin Phil/Claudio Abbado      Sony      SK-64577               Schumann: Complete Works For Piano & Orchestra         14:10 
03:31:12a            Schumann, Robert          Song-cycle, "Dichterliebe (A Poet's Love)," Op. 48               Matthias Goerne, br; Vladimir Ashkenazy, p          London  458265-2             N/A               1:34 
03:32:46a            Villa-Lobos, Heitor           String Quartet No. 2 (1915)          Cuarteto Latinoamericano              Dorian   DSL-90904 (6)   VILLA-LOBOS, H.: String Quartets               21:20 
03:54:06a            Nazareth, Ernesto           Brejeiro (Tango Brasileiro)           Gabriela Montero, p               EMI/Ang              18201-2               Solatino               1:45 
04:00:00a            Bassano, Giovanni          Vestiva i colli      Kithara  Chandos              CHAN-0562               Kithara - Music From The Italian & Spanish Renaissance - Musica Mediterranea               5:47 
04:05:47a            Rota, Nino          Piano Concerto "(Concerto Soirée)"         Danielle Laval, p; Ferrara City Orch/Giuseppe Grazioli         Naive    V-1003 (2)          Nino Rota            19:14 
04:25:01a            Britten, Benjamin             Soirées musicales, Op. 9              London Phil/Sir Adrian Boult       EMI        CDM7-63777-2  Sir Adrian Boult- Elgar: The Complete EMI Recordings         9:59 
04:35:00a            Liszt, Franz         Soirées musicales (after Rossini)              Vincenzo Balzani, p               Peters Int'l          PLE-022              Soirees Musicales           4:13 
04:41:00a            Rossini, Gioachino          String Sonata No. 2 in A Leningrad Chamber Orch/Eduard Serov         Melodiya             MCD-246            N/A        13:45 
04:54:45a            Bach, Johann Sebastian               Two-Part Inventions, BWV 772/786               Kathleen McIntosh, hc    Gasparo              GSCD-304          Bach: Inventions, Sinfonia, Preludes              1:27 
05:00:00a            Weigl    Die schweizer Familie     Dreieck Orch/Uri Rom    Guild     GMCD-7298/9 (2)           Die Schweizer Familie by Joseph Weigl  4:51 
05:04:51a            Schumann, Robert          Piano Quartet in E-Flat, Op. 47   Emanuel Ax, p; Cleveland String Quartet              RCA      6498-2-RC          Schumann: Piano Quartet Op. 44, Piano Quintet Op. 47      27:07:00 
05:33:42a            Prokofiev, Serge              Three Marches, Op. 69  USSR Defense Ministry Band/Nazarov    Angel/ Melodiya SR-40108            Showpieces For Symphonic Band               4:11 
05:37:53a            Martinu, Bohuslav            Halftime               Brno State Phil/Petr Vronsky               Supraphon          SU-30582011     Martinu: Works Inspired By Jazz And Sport               8:59 
05:46:52a            Honegger, Arthur             Mouvement Symphonique #2, "Rugby"   New York Phil/Leonard Bernstein   Sony      SMK-60695        Bernstein Century: French Masterpieces               7:23 
05:54:15a            Paine, John Knowles      Fuga Giocosa, Op 41/3  Malcolm Frager, p               New World          80206-2               Edward MacDowell and Company            1:30 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Kitty Waltz (1897)
Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 1 (1858)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp (1915)
Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata (1901)
François Couperin: Suite No. 26: Gavotte (1728)
Richard Rodgers: Carousel: Choruses (1945)
Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)
Jerry Goldsmith: The Generals' March (1980)
Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)
Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)
Jean-Marie Leclair: Tambourin (1730)
Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' (1925)
George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)
Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in G (1731)
Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1734)
Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)
Léo Delibes: Coppélia: Czárdás (1870)
Hoagy Carmichael: Stardust (1927)
Michael Daugherty: Mount Rushmore: Theodore Roosevelt (2010)
Frederick Loewe: Camelot: Suite (1960)
Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 53 'Lark' (1790)
Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)
Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings (1825)
Luther Henderson: Tuba Tiger Rag (1990)
Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)
Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in d (1722)
Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)
William Bolcom: Fields of Flowers (1977)
Franz Liszt: Venezia e Napoli (1859)
Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)
Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)
George Gershwin: Short Story (1925)
Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F 'Egyptian' (1899)
Richard Strauss: Serenade for 13 Winds (1882)
Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings (1870)
Samuel Barber: Serenade for Strings (1929)
George Gershwin: That Certain Feeling (1925)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)
Richard Strauss: Macbeth (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 29 in B-Flat 'Hammerklavier' (1818)
Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes (1933)
Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)
Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 2 (1991)
Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)
Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)
Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite (1691)
Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)
Darius Milhaud: Symphonie No. 2 (1944)
Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938)
Jan Václav Vorísek: Introduction & Rondo Brilliant (1823)
Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose (1794)
Max Steiner: Johnny Belinda: Suite (1948)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 in B-Flat (1765)
Carl Nielsen: Andante malincolico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)
Paul Hindemith: Ragtime (1921)
Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Gigue (1720)
Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 in D-Flat (1912)
Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture (1811)
Zdenek Fibich: The Tempest (1880)
Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 (1889)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Josef Suk: Andante from Serenade for Strings (1892)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 in C (1773)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780)
Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 2 (1845)
John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)
Thomas Tallis: Tunes for Archbishop Parker's Psalter (1567)
Quincy Jones: The Color Purple: Theme (1985)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)
François Joseph Gossec: Symphony in E-Flat (1762)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Darius Milhaud: Symphonie No. 1 (1939)
Maurice Duruflé: Mass 'Cum Jubilo' (1966)
Arthur Honegger: Rugby (1928)

23:00 QUIET HOUR
Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)
George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)
Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 (1949)
Rupert Ignaz Mayr: Passacaglia-Grave (1700)
Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)
Jules Massenet: Don Quichotte: Act 5 Entr'acte (1910)
