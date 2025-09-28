© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-29-2025

Published September 28, 2025 at 3:03 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Paganini, Nicolo               24 Caprices for Solo Violin, Op 1               Yo-Yo Ma, vc               CBS       MK-37280           Yo-Yo Ma Plays Paganini, Kreisler, Dvorak           5:04 
0:05:04 Paganini, Nicolo               Guitar Quartet #2 in C    Paganini Quartet              Dynamic               CDS-80 n/a         18:55 
0:25:21 Saint-Saens, Camille      Le timbre d'argent            Les Siècles, Accentus/François-Xavier Roth        Palazzetto Bru Zane        BZ-1041 (2)        Le timbre d'argent            12:16 
0:37:37 Saint-Saens, Camille      Le timbre d'argent            Jodie Devos, s; Les Siècles, Accentus/François-Xavier Roth  Palazzetto Bru Zane        BZ-1041 (2)        Le timbre d'argent               3:15 
0:40:52 Saint-Saens, Camille      Violin Concerto No. 1 in A, Op. 20             Andrew Wan, v; Montreal Sym Orch/Kent Nagano              Analekta              AN2-8770            Saint-Saens: Complete Violin Concertos           13:08 
0:54:00 Farrenc, Louise Etudes, Op. 26  Maria Stratigou, p            Grand Piano       GP-912-13 (2)          Louise Farrenc - Complete Piano Works, Vol 1    1:33 
1:00:00 Tallis, Thomas   Lesson: Two Partes in One          Lawrence Cummings, o Signum               SGCD-042          Tallis: Complete Works  5:24 
1:05:24 Arnold, Malcolm English Dances, Op 27   Philharmonia/Bryden Thomson   Chandos               CHAN-8867        Arnold: Dances  8:40 
1:14:04 Arnold, Malcolm Four Scottish Dances, Op 59       Queensland Sym/Andrew Penny               Naxos   8.553526             ARNOLD, M.: Dances    8:31:00 
1:24:07 Haydn, Michael String Quintet in B-Flat   Salzburg Haydn Quintet Brilliant Classics               95885 (28)          Michael Haydn Collection             6:51 
1:54:58 Wolf, Hugo         Song, Der Schwalben heimkehr Mary Bevan, s; Sholto Kynoch, p               Stone Records  5.06E+12            Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 4               1:47 
2:00:00 Mussorgsky, Modest      Khovanshchina  Leningrad Phil/Yevgeny Mravinsky               Erato     45757-2               Tchaikovsky: Francesca da Rimini/ Mussorgsky: Dawn on the Moscow River            5:22 
2:05:22 Shankar, Ravi    Enchanted Dawn              Barbara Mahler, f; Delaine Fedson, h               Peridot  PP-7922              n/a         12:56 
2:18:18 Webber, William Lloyd    Aurora   City of London Sinfonia/Richard Hickox  Chandos               CHAN-9595        Webber: Invocation         9:27:00 
2:27:45 Jezek, Jaroslav Dawn     Lara Downes, p Pentatone           5187018              Slavic Roots               1:29 
2:29:14 Schumann, Robert          Cello Concerto in a minor, Op. 129           Mstislav Rostropovich, vc; Leningrad Phil/Gennady Rozhdestvensky          DG         471620-2 (2)               Rostropovich - Mastercellist - Legendary Recordings 1956-78       1:38 
2:54:52 Popper, David    Etudes, Op 73    Janos Starker, vc             Parnassus          PACD-97-008        The Road To Cello Playing          1:43 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Tabakova, Dobrinka        Simple Prayer for Complex Times            Lara Downes, p               Pentatone           5187018              Slavic Roots       5:27 
3:05:27 Turina, Joaquin La Oración del Torero, Op 34      Brodsky Quartet               Chandos               CHAN-10761      In the South        8:39:00 
3:14:06 Schumann, Robert          Five Poems of Queen Mary Stuart, Op. 135          Juliane Banse, s; Graham Johnson, p     Hyperion             CDJ-33103         The Songs of Robert Schumann, Volume 3     1:40 
3:15:46 Beethoven, Ludwig van  Piano Concerto No.6 in D, Op. 61a           Tapiola Sinfonietta/Olli Mustonen, p         Ondine  ODE-1123-5       Beethoven: Piano Cto No 3 * Violin Cto (Piano Version)         15:26 
3:55:12 Beethoven, Ludwig van  Six Ecossaisen, WoO 83              Olli Mustonen, p               London  452206-2             Beethoven: Variations, Dances and Bagatelles    1:40 
4:00:00 Rameau, Jean-Philippe  Castor et Pollux Jeffrey LaDeur, p             MSR Classics   MS-1654      n/a         5:25 
4:05:25 Leclair, Jean-Marie          Two-Violin Sonata in e, Op 3/5    Greg Ewer & Adam LaMotte, v's       Sono Luminus   DSL-92176 (2)   Leclair: Complete Two-Violin Sonatas               7:33 
4:12:58 Rebel, Jean-Féry             Sonata in d         Music of the Baroque/Thomas Wikman               Mintel Archive    2             Music of the Baroque      7:31:00 
4:22:06 Gershwin, George           Piano Concerto in F        William Tritt, p; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel            Telarc   2CD-80445 (2)  Gershwin: The Complete Orchestral Collection            8:37 
4:54:43 Gershwin, George           Three Preludes (1926)   Tzimon Barto, p EMI/Ang               CDC7-54900-2  n/a         1:33 
5:00:00 Froberger, Johann Jakob             Suite XXX in a   Andreas Staier, hc           Harmonia Mundi    HMC-902143      Pour Passer La Melancolie          5:05 
5:05:05 Velasquez, Glauco          Melancolia          Clara Sverner, p               Marco Polo               8.223556             VELASQUEZ : Piano Works        4:22 
5:09:27 Ivanov-Kramskoi, Alexander        Melancholy Waltz            David Leisner, g               Azica     ACD-71268         Favorites * David Leisner, Guitar               3:55:00 
5:15:05 Dukas, Paul        Symphony in C  French National Orch/Leonard Slatkin     RCA               68802-2               Dukas: Symphonie En Ut, Etc     14:59 
5:54:04 Satie, Erik           Harmonies          Alan Marks, p     London  425208-2             Collected Items From A Silent Dream (A Very Special Encounter With The Piano Music Of Erik Satie)               1:26 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Domenico Scarlatti: Sonata in D (1750)
Paul Ben-Haim: Two Landscapes (1939)
Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening (1935)
Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 (1740)
Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)
Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)
George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)
Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)
Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto (1940)
Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)
Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)
Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)
Sir Edward Elgar: The Queen's Hall (1929)
Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)
Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)
Eugène Ysaÿe: Obsession from Solo Violin Sonata No. 2 (1924)
John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)
Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F (1787)
Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)
Johannes Brahms: Two Waltzes (1869)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture (1707)
George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March (1711)
Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)
Charles Gounod: Faust: Final Trio & Chorus (1859)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 'Hunt' (1783)
Peter Tchaikovsky: Concert Fantasy (1884)
Gustav Holst: The Planets: Mars (1917)
Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes (1875)
Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)
Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)
Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)
Stephen Paulus: The Road Home (2001)
William Arms Fischer: Goin' Home (1922)
Claude Debussy: Suite bergamasque (1905)
Antonín Dvorák: Legend No. 4 (1881)
Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture (1780)
Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)
Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)
Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Great' (1723)
Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)
Georges Bizet: The Miracle Doctor: Overture (1857)
Louis Théodore Gouvy: Scherzo from Symphony No. 4 (1856)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)
Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat (1786)
Greg Anderson: Over the Rainbow (2009)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto (1774)
Brian Dykstra: Lancashire Rag (1995)
Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 2 (1880)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)
Domenico Scarlatti: Sonata in E 'Cortège' (1750)
Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)
Paul Turok: Variations on an American Song (1964)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Frédéric Chopin: Les Sylphides (1907)
Francis Poulenc: Sinfonietta (1947)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)
Edvard Grieg: Two Lyric Pieces (1898)
Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)
Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)
Thomas Ravenscroft: The Three Ravens (1610)
Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)
Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)
Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1839)
Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)
Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song (1893)
