WCLV Program Guide 09-29-2025

0:00:00 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Yo-Yo Ma, vc CBS MK-37280 Yo-Yo Ma Plays Paganini, Kreisler, Dvorak 5:04

0:05:04 Paganini, Nicolo Guitar Quartet #2 in C Paganini Quartet Dynamic CDS-80 n/a 18:55

0:25:21 Saint-Saens, Camille Le timbre d'argent Les Siècles, Accentus/François-Xavier Roth Palazzetto Bru Zane BZ-1041 (2) Le timbre d'argent 12:16

0:37:37 Saint-Saens, Camille Le timbre d'argent Jodie Devos, s; Les Siècles, Accentus/François-Xavier Roth Palazzetto Bru Zane BZ-1041 (2) Le timbre d'argent 3:15

0:40:52 Saint-Saens, Camille Violin Concerto No. 1 in A, Op. 20 Andrew Wan, v; Montreal Sym Orch/Kent Nagano Analekta AN2-8770 Saint-Saens: Complete Violin Concertos 13:08

0:54:00 Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p Grand Piano GP-912-13 (2) Louise Farrenc - Complete Piano Works, Vol 1 1:33

1:00:00 Tallis, Thomas Lesson: Two Partes in One Lawrence Cummings, o Signum SGCD-042 Tallis: Complete Works 5:24

1:05:24 Arnold, Malcolm English Dances, Op 27 Philharmonia/Bryden Thomson Chandos CHAN-8867 Arnold: Dances 8:40

1:14:04 Arnold, Malcolm Four Scottish Dances, Op 59 Queensland Sym/Andrew Penny Naxos 8.553526 ARNOLD, M.: Dances 8:31:00

1:24:07 Haydn, Michael String Quintet in B-Flat Salzburg Haydn Quintet Brilliant Classics 95885 (28) Michael Haydn Collection 6:51

1:54:58 Wolf, Hugo Song, Der Schwalben heimkehr Mary Bevan, s; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 4 1:47

2:00:00 Mussorgsky, Modest Khovanshchina Leningrad Phil/Yevgeny Mravinsky Erato 45757-2 Tchaikovsky: Francesca da Rimini/ Mussorgsky: Dawn on the Moscow River 5:22

2:05:22 Shankar, Ravi Enchanted Dawn Barbara Mahler, f; Delaine Fedson, h Peridot PP-7922 n/a 12:56

2:18:18 Webber, William Lloyd Aurora City of London Sinfonia/Richard Hickox Chandos CHAN-9595 Webber: Invocation 9:27:00

2:27:45 Jezek, Jaroslav Dawn Lara Downes, p Pentatone 5187018 Slavic Roots 1:29

2:29:14 Schumann, Robert Cello Concerto in a minor, Op. 129 Mstislav Rostropovich, vc; Leningrad Phil/Gennady Rozhdestvensky DG 471620-2 (2) Rostropovich - Mastercellist - Legendary Recordings 1956-78 1:38

2:54:52 Popper, David Etudes, Op 73 Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:43

3:00:00 Tabakova, Dobrinka Simple Prayer for Complex Times Lara Downes, p Pentatone 5187018 Slavic Roots 5:27

3:05:27 Turina, Joaquin La Oración del Torero, Op 34 Brodsky Quartet Chandos CHAN-10761 In the South 8:39:00

3:14:06 Schumann, Robert Five Poems of Queen Mary Stuart, Op. 135 Juliane Banse, s; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33103 The Songs of Robert Schumann, Volume 3 1:40

3:15:46 Beethoven, Ludwig van Piano Concerto No.6 in D, Op. 61a Tapiola Sinfonietta/Olli Mustonen, p Ondine ODE-1123-5 Beethoven: Piano Cto No 3 * Violin Cto (Piano Version) 15:26

3:55:12 Beethoven, Ludwig van Six Ecossaisen, WoO 83 Olli Mustonen, p London 452206-2 Beethoven: Variations, Dances and Bagatelles 1:40

4:00:00 Rameau, Jean-Philippe Castor et Pollux Jeffrey LaDeur, p MSR Classics MS-1654 n/a 5:25

4:05:25 Leclair, Jean-Marie Two-Violin Sonata in e, Op 3/5 Greg Ewer & Adam LaMotte, v's Sono Luminus DSL-92176 (2) Leclair: Complete Two-Violin Sonatas 7:33

4:12:58 Rebel, Jean-Féry Sonata in d Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 2 Music of the Baroque 7:31:00

4:22:06 Gershwin, George Piano Concerto in F William Tritt, p; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc 2CD-80445 (2) Gershwin: The Complete Orchestral Collection 8:37

4:54:43 Gershwin, George Three Preludes (1926) Tzimon Barto, p EMI/Ang CDC7-54900-2 n/a 1:33

5:00:00 Froberger, Johann Jakob Suite XXX in a Andreas Staier, hc Harmonia Mundi HMC-902143 Pour Passer La Melancolie 5:05

5:05:05 Velasquez, Glauco Melancolia Clara Sverner, p Marco Polo 8.223556 VELASQUEZ : Piano Works 4:22

5:09:27 Ivanov-Kramskoi, Alexander Melancholy Waltz David Leisner, g Azica ACD-71268 Favorites * David Leisner, Guitar 3:55:00

5:15:05 Dukas, Paul Symphony in C French National Orch/Leonard Slatkin RCA 68802-2 Dukas: Symphonie En Ut, Etc 14:59

5:54:04 Satie, Erik Harmonies Alan Marks, p London 425208-2 Collected Items From A Silent Dream (A Very Special Encounter With The Piano Music Of Erik Satie) 1:26

Domenico Scarlatti: Sonata in D (1750)

Paul Ben-Haim: Two Landscapes (1939)

Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening (1935)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 (1740)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)

Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto (1940)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)

Sir Edward Elgar: The Queen's Hall (1929)

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)

Eugène Ysaÿe: Obsession from Solo Violin Sonata No. 2 (1924)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F (1787)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Johannes Brahms: Two Waltzes (1869)

Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture (1707)

George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March (1711)

Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)

Charles Gounod: Faust: Final Trio & Chorus (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 'Hunt' (1783)

Peter Tchaikovsky: Concert Fantasy (1884)

Gustav Holst: The Planets: Mars (1917)

Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes (1875)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Stephen Paulus: The Road Home (2001)

William Arms Fischer: Goin' Home (1922)

Claude Debussy: Suite bergamasque (1905)

Antonín Dvorák: Legend No. 4 (1881)

Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture (1780)

Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)

Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)

Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Great' (1723)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Georges Bizet: The Miracle Doctor: Overture (1857)

Louis Théodore Gouvy: Scherzo from Symphony No. 4 (1856)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat (1786)

Greg Anderson: Over the Rainbow (2009)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto (1774)

Brian Dykstra: Lancashire Rag (1995)

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 2 (1880)

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

Domenico Scarlatti: Sonata in E 'Cortège' (1750)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Paul Turok: Variations on an American Song (1964)

Frédéric Chopin: Les Sylphides (1907)

Francis Poulenc: Sinfonietta (1947)

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)

Edvard Grieg: Two Lyric Pieces (1898)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Thomas Ravenscroft: The Three Ravens (1610)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1839)

Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)

Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song (1893)