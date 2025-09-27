WCLV Program Guide 09-27-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Gipps, Ruth Oboe Sonata No. 2, Op. 66 Juliana Koch, ob; Michael McHale, p Chandos CHAN-20290 Piper of Dreams 5:28
0:05:28 Mozart, Wolfgang Amadeus Oboe Quartet in F, K. 370 Ray Still, ob; Itzhak Perlman, v; Pinchas Zukerman, vi; Lynn Harrell, vc EMI ZDMD7-64617-2 (4) n/a 15:39
0:22:34 Honegger, Arthur Napoléon film music Czech Radio Sym Orch, Bratislava/ Adriano Marco Polo 8.223134 HONEGGER : Film Music 20:49
0:43:23 Vierne, Louis Marche triomphale pour le centenaire de Napoléon, Op 46 Pierre Cochereau, o; Ensemble/Armand Birbaum Philips 442473-2 (2) n/a 11:38
0:55:01 Charpentier, Marc-Antoine Te Deum Delmotte, tr; Cochereau, o Philips 442473-2 (2) n/a 1:50:00
1:00:00 Dupont, Gabriel Deux airs de ballet Bo Ties, p MSR Classics MS-1699 Gabriel Dupont 4:53
1:04:53 Adam, Adolphe-Charles Giselle Vienna Phil/Herbert von Karajan London 4757507 Adam * Giselle * Wiener Philharmoniker * Karajan 4:17
1:34:43 Bartók, Béla Two Romanian Dances, Op 8a Jenö Jandó, p Naxos 8.555329 Bartok Piano Music, Vol 3 8:24
1:43:07 Enescu, George Romanian Rhapsody No. 1 in A, Op. 11, No.1 Empire Brass Telarc CD-80438 Empire Brass: Greatest Hits 11:09
1:54:16 Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Piers Lane, p Hyperion CDA-67057/8 (2) n/a 1:36
2:00:00 Huss Romance Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000097 American Virtuosa: Tribute to Maud Powell 5:19
2:05:19 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 1 in B-flat, K. 207 Rachel Barton Pine, v; Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner Avie AV-2317 (2) Mozart: Complete Violin Concertos, Sinfonia Concertante 20:34:00
2:25:53 Rebikov, Vladimir Trois morceaux, Op 7 Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR 90000 139 Violin Lullabies 1:44
2:27:37 Schumann, Clara Piano Trio in g minor, Op. 17 Volta Piano Trio Con Brio CBR-21833 Volta Piano Trio 3:27
2:55:04 Schumann, Robert Five Poems of Queen Mary Stuart, Op. 135 Juliane Banse, s; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33103 The Songs of Robert Schumann, Volume 3 1:40
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Rota, Nino La Strada Granada Orch/Josep Pons Harmonia Mundi HMC-901864 Nino Rota: La Strada 5:44
3:05:44 Wolf-Ferrari, Ermanno Serenade for Strings in E-Flat I Virtuosi Italiani Arcadia ARC-2002-2 I Virtuosi Italiani 23:58
3:29:42 Rota, Nino Two Waltzes on the Name of Bach Danielle Laval, p Naive V-1003 (2) Nino Rota 3:35
3:33:17 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Heidrun Holtmann, p Musicaphon M-56922 (4) Well-Tempered Clavier 1:34
3:34:51 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No. 3 in D, BWV 1068 Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 4 Music of the Baroque 19:46
3:54:37 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Heidrun Holtmann, p Musicaphon M-56922 (4) Well-Tempered Clavier 1:38
4:00:00 Chopin, Frédéric Waltzes, Op.34 Ivan Moravec, p MMG MCD-10016 Ivan Moravec Plays Chopin 5:14
4:05:14 Chopin, Frédéric Scherzo no.2 in b-flat minor, Op.31 Ivan Moravec, p Philips 456910-2 (2) Great Pianists of the 20th Century: Ivan Moravec 10:07:00
4:16:42 Dohnányi, Ernst von Violin Concerto #1 in d, Op 27 Vilmos Szabadi, v; Budapest Sym Orch/Tamás Vásáry Hungaroton HCD-31759 n/a 14:03
4:54:45 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 56 Ivan Moravec, p Dorian DOR-90005 Dorian Sampler, Vol. 5 1:51
5:00:00 Loomis, Harvey Worthington Lyrics of the Red Man Dario Muller, p Marco Polo 8.223715 The American Indianists 2:57
5:02:57 Loomis, Harvey Worthington Lyrics of the Red Man Dario Müller, p Marco Polo 8.223715 The American Indianists 2:15
5:05:12 Griffes, Charles Tomlinson Two Sketches (based on Indian Themes) Cypress String Quartet Cypress 73662 The American Album 10:01
5:15:13 Griffes, Charles Tomlinson Four Roman Sketches, Op 7 Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz Delos DE-3099 The Musical Fantasies Of Charles Griffes And Deems Taylor 6:06:00
5:22:25 Rimsky-Korsakov, Nicolai Symphony No. 2, Op. 9, Antar Philharmonia Orch/Yondani Butt ASV CDDCA-1024 Rimsky Korsakov: Symphonies Nos. 1 & 2 7:20
5:53:45 Balakirev, Mily Song, My Restless Heart Olga Borodina, ms; Larissa Gergieva, p Philips 442780-2 Olga Borodina- Songs of Desire 1:01
06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.
06:00:45 Pablo Casals Sardana Sheku Kanneh-Mason, cello The City of Birmingham Symphony Orchestra Cellos Mirgo Grazinyte-Tyla Decca 002792002 "Sheku Kanneh-Mason - Inspiration"
06:07:56 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in Eb Arturo Sandoval, trumpet London Symphony Orchestra Luis Haza RCA Victor Red Seal 62661 "Arturo Sandoval - The Classical Album"
06:29:27 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 (i. Prelude) Pablo Casals, cello (1733 Matteo Gofriller) EMI Classics 62617 "The Legendary Casals"
06:31:53 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3 in C, BWV 1009 (v. Bourree I & II) Pablo Casals, cello (1733 Matteo Gofriller) Pearl 0045 "Pablo Casals Plays Bach - The Electrical Recordings"
06:36:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D, BWV 1068 Marlboro Festival Orchestra (recorded Marlboro, VT, 1966) Pablo Casals Sony Classical 45892 "Bach: Orchestral Suites Nos. 2 & 3; Fourteen Canons"
07:01:00 Fernando Obradors "Canciones clasicas espanolas" Ailyn Perez, soprano; Iain Burnside, piano Opus Arte 9013 "Poeme d'un jour"
07:15:28 Pablo Ziegler Suite Canyengue Susan Palma-Nidel, flute Borromeo String Quartet Flutewine 6168920449 "Elegante - New Flute Music from South America"
07:33:55 Enrique Granados Torrijos (Incidental Music) (texts by Fernando Periquet) (1894) Barcelona Symphony Orchestra; Cor Madrigal Pablo Gonzalez Naxos 8573263 "Granados: Orchestral Works, vol. 1"
07:52:05 Adolfo Mejia Manopili Teresita Gomez, piano Universidad de Antioquia n/a "Teresita Gomez"
07:56:55 Ignacio Cervantes Los Tres Golpes Elena Casanova, piano MSR 1136 "Recordando - Elena Casanova"
08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child
Steven Banks: Come As You Are: Mvt 3 Steven Banks, saxophone; Lara Downes, piano Album: Settle: Migration Music Part 3 Rising Sun 015 Music: 4:33
Arnold Schoenberg: Theme and Variations, Op. 43b Berlin Radio Symphony Orchestra; Vladimir Jurowski, conductor EBU, Philharmonie, Berlin, Germany Music: 12:19
Piano Puzzler Contestant: Jonathan Jager from Los Angeles, CA Melody: 7:48
Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 In C Minor, Op. 66: Mvt. 4 Beaux Arts Trio Album: Mendelssohn & Smetana: Piano Trios Philips 432125 Music: 7:14
David Maslanka: Recitation Book Kenari Saxophone Quartet; Steven Banks, conductor Beaches Fine Arts Series, Palms By the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 22:37
Franz Liszt: Waldesrauschen (Forest Murmurs) William Wolfram, piano Album: Liszt Piano Music, 20
Naxos 557014 Music: 4:25
Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D Major, Hob. I:101, "The Clock" Verbier Festival Chamber Orchestra; Gabor Takacs-Nagy, conductor EBU, Verbier Festival, Combins Hall, Verbier, Switzerland Music: 22:49
Nico Muhly: Oculi Omnium 1 & 2 Michael Roth, violin; Arturo Delmoni, violin; Will Hakim, viola; Erica Gailing, viola; Peter Sanders, cello; Robert Burkhart, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 3:34
Nico Muhly: God Will Be Their Light Michael Roth, violin; Arturo Delmoni, violin; Will Hakim, viola; Erica Gailing, viola; Peter Sanders, cello; Robert Burkhart, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 3:30
Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1, S.514 Michelle Cann, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 12:06
10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston
Frédéric Chopin: Etude No. 5 'Black Key' (1832)
Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars (1962)
Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)
Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND
Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)
Florence Price: Finale from Violin Concerto No. 1 (1939)
Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)
Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 in A (1778)
12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Sylvan Quartet (violinist Jinan Laurentia Woo, 16, from Englewood Cliffs, NJ; violinist Nicholas Yoo, 17, from Ramsey, NJ; violist Jisang Kymm, 17, from Englewood Cliffs, NJ; and cellist Noah Chung-Igleman, 16, from New York, NY) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Eine kleine Nachtmusik, K.525 - II. Romanze (5:49)
Sooah Jeon, 15, Flute, from Cresskill, NJ - Philippe Gaubert (1879-1941): Nocturne et Allegro Scherzando (5:54)
Kento Hong, 17, Violin, from Scarsdale, NY - Antonín Dvořák (1841-1904) , arr. Fritz Kreisler (1875-1962): Slavonic Fantasie in B minor (5:02) - Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 12, K.334 – II. Adagio performed by Peter Dugan, piano
Daniel Perez Ponce, 17, Marimba, from Brooklyn, NY (Recipient of Jack Kent Cooke Young Artist Award)
Gordon Stout: Two Mexican Dances – II. Allegra (2:53)
Aurelia Faidley-Solars, 13, Cello, from New York, NY - Marlos Nobre: Poema III, Op. 94 (3:43)
Jesse Hubbs, 16, Piano, from New York, NY - Franz Schubert: Impromptu Op. 90, No. 3 in Gb Major (6:35)
Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik, K.525 - II. Romanze performed by the Sylvan Quartet
13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer - Czech Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor; Gil Shaham, violin
Antonin Dvorak: Violin Concerto
Gustav Mahler: Symphony No. 5
15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey
George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)
Ivor Gurney: Far in a Western Brookland (1923)
Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 1 in c (1795)
Claude Debussy: Jeux (1913)
Sir Edward Elgar: Piano Quintet (1919)
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)
Sir William Walton: Henry V: Suite (1944)
17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Classical Music in the Movies, Pt. 1
Sergei Rachmaninoff: Adagio from Piano Concerto No. 2 ([rom Brief Encounter 1945)]—Sviatoslav Richter; Warsaw Philharmonic/ Stanislaw Wislocki (DeutGram 4795448) 11:51
Eric Satie: Gnossienne No. 1 [from Chocolat (2000)]—Jean-Yves Thibaudet, piano (Decca 470290) 4:33
Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel [from Heaven (2002)]—Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano (Koch 7762) 6:55
Richard Wagner: Die Walküre: Ride of Valkyries [from Apocalypse Now (1979)]—Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst (DeutGram 4778773) 4:44
Samuel Barber: Adagio for Strings [from Platoon (1986)]—Atlanta Symphony/Robert Spano (Telarc 80673) 8:49
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 [[rom Elvira Madigan (1967)]—Géza Anda, piano; Camerata Salzburg (DeutGram 4793449) 7:11
Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana: Intermezzo [from Raging Bull (1980)]—Oslo Philharmonic/Mariss Jansons (EMI 56576) 3:21
Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Rhapsody on a Theme by Paganini (from The Story of Three Loves (1953)]—Daniil Trifonov, piano; Philadelphia Orchestra/Yannick Nézet-Séguin (DeutGram 4794970) 2:46
18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: TBA
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)
20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Chineke! Orchestra, Jonathon Heyward, conductor
COLERIDGE-TAYLOR: The Bamboula
COLEMAN: Fanfare for Uncommon Times
LEE III: Visions of Cahokia
SHOSTAKOVICH: Symphony No. 10 in E minor
COLERIDGE-TAYLOR: Nonet (Chineke! Orchestra – Chineke! Records 4853322)
22:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Choir, Gregory Ristow, Artistic Director & conductor; Instrumental Ensemble led by Assistant Conductor Anna O’Connell; HaZamir Cleveland. Cantor David Malecki, conductor
Synagogue and Salon: The Hebrew Psalms and Madrigals of Salamone Rossi
23:20 QUIET HOUR
Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)
Jean Sibelius: Romance in C (1903)
Paul Ben-Haim: Canzonetta (1939)
Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)
Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)
Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene (1996)
Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" (1985)