WCLV Program Guide 09-27-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Gipps, Ruth Oboe Sonata No. 2, Op. 66 Juliana Koch, ob; Michael McHale, p Chandos CHAN-20290 Piper of Dreams 5:28

0:05:28 Mozart, Wolfgang Amadeus Oboe Quartet in F, K. 370 Ray Still, ob; Itzhak Perlman, v; Pinchas Zukerman, vi; Lynn Harrell, vc EMI ZDMD7-64617-2 (4) n/a 15:39

0:22:34 Honegger, Arthur Napoléon film music Czech Radio Sym Orch, Bratislava/ Adriano Marco Polo 8.223134 HONEGGER : Film Music 20:49

0:43:23 Vierne, Louis Marche triomphale pour le centenaire de Napoléon, Op 46 Pierre Cochereau, o; Ensemble/Armand Birbaum Philips 442473-2 (2) n/a 11:38

0:55:01 Charpentier, Marc-Antoine Te Deum Delmotte, tr; Cochereau, o Philips 442473-2 (2) n/a 1:50:00

1:00:00 Dupont, Gabriel Deux airs de ballet Bo Ties, p MSR Classics MS-1699 Gabriel Dupont 4:53

1:04:53 Adam, Adolphe-Charles Giselle Vienna Phil/Herbert von Karajan London 4757507 Adam * Giselle * Wiener Philharmoniker * Karajan 4:17

1:34:43 Bartók, Béla Two Romanian Dances, Op 8a Jenö Jandó, p Naxos 8.555329 Bartok Piano Music, Vol 3 8:24

1:43:07 Enescu, George Romanian Rhapsody No. 1 in A, Op. 11, No.1 Empire Brass Telarc CD-80438 Empire Brass: Greatest Hits 11:09

1:54:16 Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Piers Lane, p Hyperion CDA-67057/8 (2) n/a 1:36

2:00:00 Huss Romance Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000097 American Virtuosa: Tribute to Maud Powell 5:19

2:05:19 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 1 in B-flat, K. 207 Rachel Barton Pine, v; Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner Avie AV-2317 (2) Mozart: Complete Violin Concertos, Sinfonia Concertante 20:34:00

2:25:53 Rebikov, Vladimir Trois morceaux, Op 7 Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR 90000 139 Violin Lullabies 1:44

2:27:37 Schumann, Clara Piano Trio in g minor, Op. 17 Volta Piano Trio Con Brio CBR-21833 Volta Piano Trio 3:27

2:55:04 Schumann, Robert Five Poems of Queen Mary Stuart, Op. 135 Juliane Banse, s; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33103 The Songs of Robert Schumann, Volume 3 1:40

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Rota, Nino La Strada Granada Orch/Josep Pons Harmonia Mundi HMC-901864 Nino Rota: La Strada 5:44

3:05:44 Wolf-Ferrari, Ermanno Serenade for Strings in E-Flat I Virtuosi Italiani Arcadia ARC-2002-2 I Virtuosi Italiani 23:58

3:29:42 Rota, Nino Two Waltzes on the Name of Bach Danielle Laval, p Naive V-1003 (2) Nino Rota 3:35

3:33:17 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Heidrun Holtmann, p Musicaphon M-56922 (4) Well-Tempered Clavier 1:34

3:34:51 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No. 3 in D, BWV 1068 Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 4 Music of the Baroque 19:46

3:54:37 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Heidrun Holtmann, p Musicaphon M-56922 (4) Well-Tempered Clavier 1:38

4:00:00 Chopin, Frédéric Waltzes, Op.34 Ivan Moravec, p MMG MCD-10016 Ivan Moravec Plays Chopin 5:14

4:05:14 Chopin, Frédéric Scherzo no.2 in b-flat minor, Op.31 Ivan Moravec, p Philips 456910-2 (2) Great Pianists of the 20th Century: Ivan Moravec 10:07:00

4:16:42 Dohnányi, Ernst von Violin Concerto #1 in d, Op 27 Vilmos Szabadi, v; Budapest Sym Orch/Tamás Vásáry Hungaroton HCD-31759 n/a 14:03

4:54:45 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 56 Ivan Moravec, p Dorian DOR-90005 Dorian Sampler, Vol. 5 1:51

5:00:00 Loomis, Harvey Worthington Lyrics of the Red Man Dario Muller, p Marco Polo 8.223715 The American Indianists 2:57

5:02:57 Loomis, Harvey Worthington Lyrics of the Red Man Dario Müller, p Marco Polo 8.223715 The American Indianists 2:15

5:05:12 Griffes, Charles Tomlinson Two Sketches (based on Indian Themes) Cypress String Quartet Cypress 73662 The American Album 10:01

5:15:13 Griffes, Charles Tomlinson Four Roman Sketches, Op 7 Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz Delos DE-3099 The Musical Fantasies Of Charles Griffes And Deems Taylor 6:06:00

5:22:25 Rimsky-Korsakov, Nicolai Symphony No. 2, Op. 9, Antar Philharmonia Orch/Yondani Butt ASV CDDCA-1024 Rimsky Korsakov: Symphonies Nos. 1 & 2 7:20

5:53:45 Balakirev, Mily Song, My Restless Heart Olga Borodina, ms; Larissa Gergieva, p Philips 442780-2 Olga Borodina- Songs of Desire 1:01

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

06:00:45 Pablo Casals Sardana Sheku Kanneh-Mason, cello The City of Birmingham Symphony Orchestra Cellos Mirgo Grazinyte-Tyla Decca 002792002 "Sheku Kanneh-Mason - Inspiration"

06:07:56 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in Eb Arturo Sandoval, trumpet London Symphony Orchestra Luis Haza RCA Victor Red Seal 62661 "Arturo Sandoval - The Classical Album"

06:29:27 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 (i. Prelude) Pablo Casals, cello (1733 Matteo Gofriller) EMI Classics 62617 "The Legendary Casals"

06:31:53 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3 in C, BWV 1009 (v. Bourree I & II) Pablo Casals, cello (1733 Matteo Gofriller) Pearl 0045 "Pablo Casals Plays Bach - The Electrical Recordings"

06:36:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D, BWV 1068 Marlboro Festival Orchestra (recorded Marlboro, VT, 1966) Pablo Casals Sony Classical 45892 "Bach: Orchestral Suites Nos. 2 & 3; Fourteen Canons"

07:01:00 Fernando Obradors "Canciones clasicas espanolas" Ailyn Perez, soprano; Iain Burnside, piano Opus Arte 9013 "Poeme d'un jour"

07:15:28 Pablo Ziegler Suite Canyengue Susan Palma-Nidel, flute Borromeo String Quartet Flutewine 6168920449 "Elegante - New Flute Music from South America"

07:33:55 Enrique Granados Torrijos (Incidental Music) (texts by Fernando Periquet) (1894) Barcelona Symphony Orchestra; Cor Madrigal Pablo Gonzalez Naxos 8573263 "Granados: Orchestral Works, vol. 1"

07:52:05 Adolfo Mejia Manopili Teresita Gomez, piano Universidad de Antioquia n/a "Teresita Gomez"

07:56:55 Ignacio Cervantes Los Tres Golpes Elena Casanova, piano MSR 1136 "Recordando - Elena Casanova"

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Steven Banks: Come As You Are: Mvt 3 Steven Banks, saxophone; Lara Downes, piano Album: Settle: Migration Music Part 3 Rising Sun 015 Music: 4:33

Arnold Schoenberg: Theme and Variations, Op. 43b Berlin Radio Symphony Orchestra; Vladimir Jurowski, conductor EBU, Philharmonie, Berlin, Germany Music: 12:19

Piano Puzzler Contestant: Jonathan Jager from Los Angeles, CA Melody: 7:48

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 In C Minor, Op. 66: Mvt. 4 Beaux Arts Trio Album: Mendelssohn & Smetana: Piano Trios Philips 432125 Music: 7:14

David Maslanka: Recitation Book Kenari Saxophone Quartet; Steven Banks, conductor Beaches Fine Arts Series, Palms By the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 22:37

Franz Liszt: Waldesrauschen (Forest Murmurs) William Wolfram, piano Album: Liszt Piano Music, 20

Naxos 557014 Music: 4:25

Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D Major, Hob. I:101, "The Clock" Verbier Festival Chamber Orchestra; Gabor Takacs-Nagy, conductor EBU, Verbier Festival, Combins Hall, Verbier, Switzerland Music: 22:49

Nico Muhly: Oculi Omnium 1 & 2 Michael Roth, violin; Arturo Delmoni, violin; Will Hakim, viola; Erica Gailing, viola; Peter Sanders, cello; Robert Burkhart, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 3:34

Nico Muhly: God Will Be Their Light Michael Roth, violin; Arturo Delmoni, violin; Will Hakim, viola; Erica Gailing, viola; Peter Sanders, cello; Robert Burkhart, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 3:30

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1, S.514 Michelle Cann, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 12:06

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston

Frédéric Chopin: Etude No. 5 'Black Key' (1832)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars (1962)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)

Florence Price: Finale from Violin Concerto No. 1 (1939)

Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 in A (1778)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Sylvan Quartet (violinist Jinan Laurentia Woo, 16, from Englewood Cliffs, NJ; violinist Nicholas Yoo, 17, from Ramsey, NJ; violist Jisang Kymm, 17, from Englewood Cliffs, NJ; and cellist Noah Chung-Igleman, 16, from New York, NY) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Eine kleine Nachtmusik, K.525 - II. Romanze (5:49)

Sooah Jeon, 15, Flute, from Cresskill, NJ - Philippe Gaubert (1879-1941): Nocturne et Allegro Scherzando (5:54)

Kento Hong, 17, Violin, from Scarsdale, NY - Antonín Dvořák (1841-1904) , arr. Fritz Kreisler (1875-1962): Slavonic Fantasie in B minor (5:02) - Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 12, K.334 – II. Adagio performed by Peter Dugan, piano

Daniel Perez Ponce, 17, Marimba, from Brooklyn, NY (Recipient of Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Gordon Stout: Two Mexican Dances – II. Allegra (2:53)

Aurelia Faidley-Solars, 13, Cello, from New York, NY - Marlos Nobre: Poema III, Op. 94 (3:43)

Jesse Hubbs, 16, Piano, from New York, NY - Franz Schubert: Impromptu Op. 90, No. 3 in Gb Major (6:35)

Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik, K.525 - II. Romanze performed by the Sylvan Quartet

13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer - Czech Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor; Gil Shaham, violin

Antonin Dvorak: Violin Concerto

Gustav Mahler: Symphony No. 5

15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)

Ivor Gurney: Far in a Western Brookland (1923)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 1 in c (1795)

Claude Debussy: Jeux (1913)

Sir Edward Elgar: Piano Quintet (1919)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Sir William Walton: Henry V: Suite (1944)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Classical Music in the Movies, Pt. 1

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Piano Concerto No. 2 ([rom Brief Encounter 1945)]—Sviatoslav Richter; Warsaw Philharmonic/ Stanislaw Wislocki (DeutGram 4795448) 11:51

Eric Satie: Gnossienne No. 1 [from Chocolat (2000)]—Jean-Yves Thibaudet, piano (Decca 470290) 4:33

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel [from Heaven (2002)]—Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano (Koch 7762) 6:55

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of Valkyries [from Apocalypse Now (1979)]—Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst (DeutGram 4778773) 4:44

Samuel Barber: Adagio for Strings [from Platoon (1986)]—Atlanta Symphony/Robert Spano (Telarc 80673) 8:49

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 [[rom Elvira Madigan (1967)]—Géza Anda, piano; Camerata Salzburg (DeutGram 4793449) 7:11

Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana: Intermezzo [from Raging Bull (1980)]—Oslo Philharmonic/Mariss Jansons (EMI 56576) 3:21

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Rhapsody on a Theme by Paganini (from The Story of Three Loves (1953)]—Daniil Trifonov, piano; Philadelphia Orchestra/Yannick Nézet-Séguin (DeutGram 4794970) 2:46

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Chineke! Orchestra, Jonathon Heyward, conductor

COLERIDGE-TAYLOR: The Bamboula

COLEMAN: Fanfare for Uncommon Times

LEE III: Visions of Cahokia

SHOSTAKOVICH: Symphony No. 10 in E minor

COLERIDGE-TAYLOR: Nonet (Chineke! Orchestra – Chineke! Records 4853322)

22:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Choir, Gregory Ristow, Artistic Director & conductor; Instrumental Ensemble led by Assistant Conductor Anna O’Connell; HaZamir Cleveland. Cantor David Malecki, conductor

Synagogue and Salon: The Hebrew Psalms and Madrigals of Salamone Rossi

23:20 QUIET HOUR

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Jean Sibelius: Romance in C (1903)

Paul Ben-Haim: Canzonetta (1939)

Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene (1996)

Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" (1985)