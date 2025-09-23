WCLV Program Guide 09-24-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gounod, Charles St Cecilia Mass Sumi Jo, s; Cologne Phil Cho, Cologne Gurzenich Orch/James Conlon

Saint-Saens, Camille Le Déluge, Op. 45 Württemberg Phil/Ola Rudner

Massenet, Jules La vierge English Chamber Orch/Paul Tortelier, vc

Khachaturian, Aram Violin Concerto in d (1940) Julia Fischer, v; Russian National Orch/Yakov Kreizberg

Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 András Schiff, p

Vivaldi, Antonio Violin & Echo Violin Concerto in A, R 552 Elliot Golub, v; Music of the Baroque Orch/Thomas Wikman

Plaza Fuga romántica venezolana (1950) Simon Bolivar Sym Orch/Maximiano Valdes

Ponce, Manuel Sonata Romántica Hermann Hudde, g

Chaminade, Cecile Pièces romantiques, Op 55 EStrella Piano Duo Sheridan Music Studio n/a

Bach, Johann Sebastian Prelude and Fugue in E-Flat, BWV 552, St Anne Philharmonia Orch/Robert Craft

Fasch, Johann Friedrich Concerto in G Tempesta di Mare Chandos

Bach, Johann Sebastian Cantata #56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Franck, César Violin Sonata in A Shauna Rolston, vc; Menahem Pressler, p

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 129, Gelobet sei der Herr, mein Gott (Praised be the Lord) E Power Biggs, o; Orch/Zoltan Rozsnyai CBS

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Offenbach, Jacques The Tales of Hoffmann Detroit Sym Orch/Paul Paray

Offenbach, Jacques Deux âmes au ciel, Op. 25 Werner Thomas, vc; Munich Chamber Orch/Hans Stadlmair

Offenbach, Jacques La belle Hélène St Martin's Academy/Neville Marriner

Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Pittsburgh Sym Orch/André Previn

Brahms, Johannes String Quartet #1 in c, Op 51/1 Chiara String Quartet

Brahms, Johannes Neue Liebeslieder Waltzes, Op 65 Bonney, von Otter, Streit, Bär; Helmut Deutsch, Bengt Forsberg, p

Schmelzer, Johann Heinrich Balletto di spiritelli New London Consort

Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Christophe Rousset, hc

Wesley, Samuel Symphony #2 in D London Mozart Players/Matthias Bamert

Britten, Benjamin Simple Symphony, Op. 4 Purcell, Henry Orpheus Britannicus Ian Bostridge, t; Graham Johnson, p

Alkan, Charles-Valentin Twelve Etudes, Op 35 Bernard Ringeissen, p

Saint-Saens, Camille Violin Sonata No. 1 in d, Op. 75 Olivier Charlier, v; Jean Hubeau, p

Weber, Carl Maria von Oberon London Classical Players/Roger Norrington

Wagner, Richard Tristan und Isolde Berlin Phil/Claudio Abbado

Farnaby, Giles Tell me, Daphne Edward Parmentier, hc Wildboar

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star' (1961)

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

John Rutter: Suite for Strings (1971)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 (1794)

Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March (1911)

Francisco Braga: Madrigal-Pavana (1901)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie (1738)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' (1896)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop (1938)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Jean Sibelius: Cortège (1905)

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D (1716)

Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain (1915)

Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' (1840)

Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)

Ola Gjeilo: Ave Generosa (2017)

Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 (1812)

Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782)

Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879)

John Rutter: Psalm 23 'The Lord is my Shepherd' (1978)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture (1802)

Robert Schumann: Finale from Piano Quintet (1842)

Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 (1949)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

César Franck: Finale from Symphony in d (1888)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite (1911)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Violin Sonata No. 5 'Spring' (1801)

Vernon Duke: Autumn in New York (1934)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 (1815)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Edvard Grieg: Piano Concerto in a (1868)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite (1932)

20:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Choir, Gregory Ristow, Artistic Director & conductor; Instrumental Ensemble led by Assistant Conductor Anna O’Connell; HaZamir Cleveland. Cantor David Malecki, conductor

Synagogue and Salon: The Hebrew Psalms and Madrigals of Salamone Rossi

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto (1753)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Joaquín Rodrigo: Plegaria de la Infanta de Castilla (1938)

Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 (1926)

Ole Bull: Solitude on the Mountain (1850)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

George Gershwin: Medley from 'Porgy and Bess' (1944)

George Gershwin: Blue Monday: Has Anyone Seen Joe? (1922)

Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' (1942)

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo (1742)

Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)

Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)