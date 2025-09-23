© 2025 Ideastream Public Media

WCLV Program Guide 09-24-2025

Published September 23, 2025 at 3:47 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Gounod, Charles             St Cecilia Mass Sumi Jo, s; Cologne Phil Cho, Cologne Gurzenich Orch/James Conlon  
Saint-Saens, Camille      Le Déluge, Op. 45           Württemberg Phil/Ola Rudner     
Massenet, Jules               La vierge             English Chamber Orch/Paul Tortelier, vc              
Khachaturian, Aram        Violin Concerto in d (1940)           Julia Fischer, v; Russian National Orch/Yakov Kreizberg  
Scriabin, Alexander         Twelve Etudes, Op 8       Vladimir Sofronitski, p    
Bach, Johann Sebastian               Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69               András Schiff, p
Vivaldi, Antonio  Violin & Echo Violin Concerto in A, R 552              Elliot Golub, v; Music of the Baroque Orch/Thomas Wikman       
Plaza     Fuga romántica venezolana (1950)           Simon Bolivar Sym Orch/Maximiano Valdes 
Ponce, Manuel  Sonata Romántica           Hermann Hudde, g         
Chaminade, Cecile          Pièces romantiques, Op 55          EStrella Piano Duo               Sheridan Music Studio    n/a       
Bach, Johann Sebastian               Prelude and Fugue in E-Flat, BWV 552, St Anne               Philharmonia Orch/Robert Craft 
Fasch, Johann Friedrich Concerto in G    Tempesta di Mare            Chandos              
Bach, Johann Sebastian               Cantata #56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen               Chamber Cho of Europe/Nicol Matt      
Franck, César    Violin Sonata in A            Shauna Rolston, vc; Menahem Pressler, p              
Bach, Johann Sebastian               Cantata No. 129, Gelobet sei der Herr, mein Gott (Praised be the Lord)      E Power Biggs, o; Orch/Zoltan Rozsnyai CBS    

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Offenbach, Jacques        The Tales of Hoffmann   Detroit Sym Orch/Paul Paray                    
Offenbach, Jacques        Deux âmes au ciel, Op. 25           Werner Thomas, vc; Munich Chamber Orch/Hans Stadlmair  
Offenbach, Jacques        La belle Hélène St Martin's Academy/Neville Marriner            
Offenbach, Jacques        Gaîté Parisienne              Pittsburgh Sym Orch/André Previn             
Brahms, Johannes          String Quartet #1 in c, Op 51/1    Chiara String Quartet              
Brahms, Johannes          Neue Liebeslieder Waltzes, Op 65            Bonney, von Otter, Streit, Bär; Helmut Deutsch, Bengt Forsberg, p   
Schmelzer, Johann Heinrich        Balletto di spiritelli           New London Consort          
Bach, Johann Sebastian               Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Christophe Rousset, hc      
Wesley, Samuel               Symphony #2 in D           London Mozart Players/Matthias Bamert 
Britten, Benjamin             Simple Symphony, Op. 4              Purcell, Henry    Orpheus Britannicus       Ian Bostridge, t; Graham Johnson, p           
Alkan, Charles-Valentin Twelve Etudes, Op 35    Bernard Ringeissen, p   
Saint-Saens, Camille      Violin Sonata No. 1 in d, Op. 75  Olivier Charlier, v; Jean Hubeau, p          
Weber, Carl Maria von   Oberon London Classical Players/Roger Norrington     
Wagner, Richard              Tristan und Isolde            Berlin Phil/Claudio Abbado     
Farnaby, Giles   Tell me, Daphne               Edward Parmentier, hc   Wildboar           

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star' (1961)
Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)
John Rutter: Suite for Strings (1971)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 (1794)
Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March (1911)
Francisco Braga: Madrigal-Pavana (1901)
Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie (1738)
John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)
Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' (1896)
Traditional: The Girl I Left Behind Me
Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)
Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)
Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859)
Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop (1938)
John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)
Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)
Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)
Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)
Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)
Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)
Jean Sibelius: Cortège (1905)
Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)
Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D (1716)
Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)
Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)
Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)
Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)
Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain (1915)
Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' (1840)
Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)
Ola Gjeilo: Ave Generosa (2017)
Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 (1812)
Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782)
Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)
Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879)
John Rutter: Psalm 23 'The Lord is my Shepherd' (1978)
Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture (1802)
Robert Schumann: Finale from Piano Quintet (1842)
Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)
Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 (1949)
Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)
Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)
George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)
John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)
César Franck: Finale from Symphony in d (1888)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite (1911)
Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Violin Sonata No. 5 'Spring' (1801)
Vernon Duke: Autumn in New York (1934)
Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 (1815)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Edvard Grieg: Piano Concerto in a (1868)
Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite (1932)

20:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Choir, Gregory Ristow, Artistic Director & conductor; Instrumental Ensemble led by Assistant Conductor Anna O’Connell; HaZamir Cleveland. Cantor David Malecki, conductor

Synagogue and Salon: The Hebrew Psalms and Madrigals of Salamone Rossi

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto (1753)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)
Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)
George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)
Jean Sibelius: Andante festivo (1924)
Joaquín Rodrigo: Plegaria de la Infanta de Castilla (1938)
Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 (1926)
Ole Bull: Solitude on the Mountain (1850)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
George Gershwin: Medley from 'Porgy and Bess' (1944)
George Gershwin: Blue Monday: Has Anyone Seen Joe? (1922)
Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' (1942)

23:00 QUIET HOUR
Claude Debussy: La plus que lente (1910)
Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)
Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)
Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo (1742)
Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)
Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)
Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
