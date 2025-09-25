WCLV Program Guide 09-26-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Glinka, Mikhail Russlan and Ludmila Black Dyke Mills Band/Peter Parkes

Glinka, Mikhail Kamarinskaya Detroit Sym Orch/Neeme Järvi

Liadov, Anatol Variations on a Theme by Glinka, Op 35 Stephen Coombs, p

Krauze, Zygmunt Music Box Waltz Robert Moran, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano and Wind Quintet in E-flat, K. 452 Alfons Kontarsky, p; Berlin Phil Winds

Mozart, Wolfgang Amadeus The Abduction from the Seraglio, K. 384 Netherlands Wind Ensemble

Prokofiev, Serge Romeo and Juliet, Op. 64 Royal Opera House Orch/Mark Ermler

Gipps, Ruth Knight in Armour, Op. 8 BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba

Wagner, Richard Symphony in C Tokyo Metropolitan Sym Orch/Hiroshi Wakasugi

Wagner, Richard Lohengrin Richard Giangiulio, tr; Paul Riedo, o

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy

Glazunov, Alexander The Seasons Royal Phil/Vladimir Ashkenazy

Gliere, Reinhold The Red Poppy Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy

Price, Florence Piano Quintet in a Catalyst Quartet, Michelle Cann, p

Price, Florence Negro Folksongs in Counterpoint Catalyst Quartet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 29, Wir danken dir, Gott Pierre Cochereau, o; Wind Ensemble

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 92 in G, Oxford Vienna Phil/Leonard Bernstein

Dukas, Paul La Péri Cincinnati Sym/Jesus López-Cobos

Dukas, Paul La Fête des myrtes Flemish Radio Cho; Brussels Phil/Hervé Niquet

Charpentier, Gustave Le fête des myrtes Flemish Radio Cho; Brussels Phil/Hervé Niquet

Boulanger, Lili Theme and Variations Emile Naoumoff, p

Boulanger, Lili Clairières dans le ciel Nicholas Phan, t; Myra Huang, p

Joan Benson, clavichord Tombeau fait à Paris, sur la mort de M Blancrocher

Purcell, Henry Ode on the Birthday of Queen Mary (1694), Come ye sons of art Soloists, English Concert & Cho/Trevor Pinnock

Anon 16th c, English Alman Edward Parmentier, hc

Mozart, Wolfgang Amadeus The Marriage of Figaro, K. 492 Michael Newman; Laura Oltman, g's

Mozart, Wolfgang Amadeus The Marriage of Figaro, K. 492 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Grofé, Ferde Grand Canyon Suite Bournemouth Sym Orch/William T Stromberg

Burleigh Four Concert Pieces (1920) Zina Schiff, v; Mary Barranger, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Traditional: Appalachian Barn Dance

Jacques Offenbach: Master Péronilla: Overture (1878)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Danny Elfman: Spider-Man: Theme (2002)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

William Grant Still: Can’t You Line ’Em (1940)

Rudolph Ganz: St. Louis Symphony March (1925)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F 'Storm at Sea' (1728)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Gershwin: Tip-Toes: Overture (1925)

George Gershwin: Tip-Toes: When Do We Dance? (1925)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 (1795)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations (1944)

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 1 in C (1810)

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet (1835)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music (1874)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Oboe Concerto (1777)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole (1879)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Florence Price: Piano Quintet in a (1935)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Marguerite Monnot: Hymne à l'amour (1949)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780)

Sir Charles Villiers Stanford: Beati quorum via integra (1905)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Antonio Vivaldi: Trio Sonata in d 'Variations on 'La Folia' (1705)

Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part (1944)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet (1819)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 1 (1911)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944)

George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Boris Lyatoshinksy: Finale from Symphony No. 3 (1951)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Richard Strauss: Schlagobers: Suite (1922)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)

Antonín Dvorák: Dumka from Piano Quintet No. 2 (1887)

Sergei Rachmaninoff: Melodie (1902)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago (1950)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)

Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)