WCLV Program Guide 09-25-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Liszt, Franz Liebestraum No. 1 in A-flat Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MLK-39450 Liszt's Greatest Hits 5:22

0:05:22 Liszt, Franz Réminiscences des Huguenots (Meyerbeer), 2nd version Leslie Howard, p Hyperion CDA-67406/7 (2) Liszt: Complete Music For Solo Piano Vol. 54 23:56

0:30:56 Raff, Joachim Benedetto Marcello SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern, Grzegorz Nowak Sterling CD-O1123 (2) Benedetto Marcello 7:35

0:38:31 Marcello, Benedetto Oboe Concerto in C Guy Touvron, tr; I Solisti Veneti/Claudio Scimone RCA 61815-2 Carnival In Venice 11:15

0:49:46 Raff, Joachim Benedetto Marcello SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern, Grzegorz Nowak Sterling CD-O1123 (2) Benedetto Marcello 3:53

0:53:39 Raff, Joachim Sanges-Frühling, Op. 98 Thomas Oliemans, br; Jan Schultsz, p Divox CDX-2080607-6 (2) Sanges-Frühling 1:34

1:00:00 Viardot-Garcia, Pauline Six Morceaux Karin Hendel, v; Ewa Warykiewicz, p Zuk Records 324 Andree, Viardot, Boulanger, Et Al. 2:18

1:02:18 Viardot-Garcia, Pauline Six Morceaux Karin Hendel, v; Ewa Warykiewicz, p Zuk Records 324 Andree, Viardot, Boulanger, Et Al. 3:19

1:05:37 Viardot-Garcia, Pauline Violin Sonata Anna Agaña, v; Frank Braley, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 11:47:00

1:19:09 Korngold, Erich Wolfgang Symphonic Serenade in B-Flat for strings, Op. 39 Berlin German Sym Orch/John Mauceri London 444170-2 Between Two Worlds 12:09

1:55:18 Anonymous 17th century, English Gray's Inn Broadside Band/Jeremy Barlow Harmonia Mundi HMA-1901039 Popular Tunes In 17th Century England 1:40

2:00:00 Paisible, James Mr Paisible's Airs in the Comedy The Humours of Sir John Falstaff London Oboe Band/Paul Goodwin Harmonia Mundi HMU-907181 Playhouse Aires: 18th Century English Theatre Music 5:37:00

2:05:37 Nicolai, Otto The Merry Wives of Windsor Tokyo Metropolitan Sym Orch/Ken-Ichiro Kobayashi Denon 38C37-7012 Romantic Overtures 8:19

2:13:56 Foerster, Josef Bohuslav From Shakespeare Suite, Op 76 Prague Sym Orch/Smetacek Campion RRCD-1319 From Shakespear- Foerster 2:50

2:40:46 Wolf, Hugo Song, Lied des transferierten Zettel Daniel Norman, t; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 5 0:53

2:41:39 Guerra-Peixe, César Violin Concertino Abner Landim, v; Goiás Phil Orch/Neil Thomson Naxos 8.573924 Brasil em Concierto 12:54

2:54:33 Boismortier, Joseph Bodin de Gavotte Mindy Rosenfeld, f; Ronn McFarlane, l Sono Luminus DSL-92169 n/a 1:51

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p Albany TROY-930/31 (2) 24 Negro Melodies 5:53

3:05:53 Rameau, Jean-Philippe Les Indes Galantes Pierre Hamon, f; Le Concert des Nations/Jordi Savall Alia Vox AVSA-9877 Corelli * Telemann * Rameau * Le Concerto Spirituel au Temps de Louis XV 9:59

3:15:52 Marais, Marin Sonate à la Marésienne Boston Museum Trio Centaur CRC-2129 Marais: La Gamme, Etc 11:56:00

3:27:48 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 15e ordre in a/A Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 1:30

3:29:18 Coleridge-Taylor, Samuel Nonet in f, Op. 2 Barret; Burke; Beck; Burns; Fadial; Orenstein; Rawls; Whitehouse Centaur CRC-2691 Coleridge-Taylor Chamber Music 2:00

3:55:18 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 30 Vassily Primakov, p LP Classics 1021 Chopin: 21 Mazurkas 1:36

4:00:00 Copland, Aaron Appalachian Spring Marcelo Bratke, Marcela Roggeri, p's Etcetera KTC-1223 The Open Prairie - Music for Two Pianos 5:29

4:05:29 Fine, Irving Serious Song (1955) Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz Nonesuch 79002-2 American Music for Strings 8:50:00

4:15:52 Beethoven, Ludwig van Septet in E-flat, Op. 20 Vienna Chamber Ensemble Denon CO-75373 n/a 15:40

4:55:32 Copland, Aaron Old American Songs Set 2 Utah Sym Orch/Michael Tilson Thomas CBS MK-42140 Old American Songs (Complete) / Canticle Of Freedom; Four Motets 1:44

5:00:00 Verdi, Giuseppe Alzira La Scala Phil/Riccardo Muti Sony SK-62373 Verdi: Overtures and Preludes, Volume II 5:41

5:05:41 Saint-Saens, Camille Suite for Cello and Orchestra, Op. 16 Johannes Moser, vc; Stuttgart Radio Sym Orch/Fabrice Bollon Hänssler Classic CD-93.222 Saint-Saens: Complete Works for Cello & Orchestra 19:34

5:26:59 Creston, Paul Out of Cradle Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz Delos DE-3114 Creston: Orchestral Works Vol 1 10:35

5:37:34 Dello Joio, Norman Suite for the Young Debra Torok, p Albany TROY-468 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 9:01

5:46:35 Persichetti, Vincent The Hollow Men (Trumpet & Strings, 1944) Chris Gecker, tr; Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark Koch 3-7346-2 n/a 8:04

5:54:39 Gade, Niels Scherzino Elisabeth Westenholz, p Kontrapunkt 32097 Gade: Piano Works Vol. 1 1:52:00

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Lou Harrison: Western Dance (1947)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: Here's a how-de-do (1885)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Samuel Barber: Canzone (1962)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord d'une source (1854)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Introduction (1955)

Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Calvin Custer: Themes from 007 (1989)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet (1905)

Paul Halley: Appalachian Morning (1990)

Vince Guaraldi: Christmas Time is Here (1965)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 'Waltz' (1940)

Mick Jagger/Keith Richards: Paint It Black / Sympathy for the Devil (1966/1968)

Rune Tonsgaard Sorensen: Shine You No More (2016)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio (1782)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Gavotte (1723)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Billy May: Green Hornet: Theme (1966)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Alfred Newman: Street Scene (1931)

Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880)

Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast (1955)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique (1884)

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F (1957)

Aaron Copland: Allegro from Symphony No. 3 (1946)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards (1740)

Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 (1846)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)

Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)

Ottorino Respighi: Poema autunnale (1926)

Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat (1828)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Danse des Sauvages (1735)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto (1804)

Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy'

John Field: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1799)

Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 (1908)

Anatoly Liadov: Kikimora (1910)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 52 in G (1780)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Cossack Dance (1885)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

Johannes Brahms: Finale from Piano Concerto No. 2 (1881)

Carl Maria von Weber: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 (1807)

Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)

George Frideric Handel: Samson: Let the Bright Seraphim (1743)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance (1893)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D (1775)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 29 'Hammerklavier' (1818)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 in E-Flat (1945)

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e (1919)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)

Gregorian Chant: O gloriosa domina (1300)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos (1776)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)