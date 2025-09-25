© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-25-2025

Published September 25, 2025 at 10:52 AM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Liszt, Franz         Liebestraum No. 1 in A-flat           Philadelphia Orch/Eugene Ormandy               CBS       MLK-39450         Liszt's Greatest Hits        5:22 
0:05:22 Liszt, Franz         Réminiscences des Huguenots (Meyerbeer), 2nd version               Leslie Howard, p              Hyperion             CDA-67406/7 (2)             Liszt: Complete Music For Solo Piano Vol. 54       23:56 
0:30:56 Raff, Joachim    Benedetto Marcello         SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern, Grzegorz Nowak              Sterling CD-O1123 (2)    Benedetto Marcello         7:35 
0:38:31 Marcello, Benedetto        Oboe Concerto in C        Guy Touvron, tr; I Solisti Veneti/Claudio Scimone RCA      61815-2               Carnival In Venice           11:15 
0:49:46 Raff, Joachim    Benedetto Marcello         SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern, Grzegorz Nowak              Sterling CD-O1123 (2)    Benedetto Marcello         3:53 
0:53:39 Raff, Joachim    Sanges-Frühling, Op. 98               Thomas Oliemans, br; Jan Schultsz, p             Divox    CDX-2080607-6 (2)         Sanges-Frühling              1:34 
1:00:00 Viardot-Garcia, Pauline  Six Morceaux     Karin Hendel, v; Ewa Warykiewicz, p       Zuk Records              324        Andree, Viardot, Boulanger, Et Al.            2:18 
1:02:18 Viardot-Garcia, Pauline  Six Morceaux     Karin Hendel, v; Ewa Warykiewicz, p       Zuk Records              324        Andree, Viardot, Boulanger, Et Al.            3:19 
1:05:37 Viardot-Garcia, Pauline  Violin Sonata      Anna Agaña, v; Frank Braley, p  Palazzetto Bru Zane             BZ-2006 (8)        Compositrices   11:47:00 
1:19:09 Korngold, Erich Wolfgang            Symphonic Serenade in B-Flat for strings, Op. 39               Berlin German Sym Orch/John Mauceri  London  444170-2             Between Two Worlds  12:09 
1:55:18 Anonymous 17th century, English             Gray's Inn           Broadside Band/Jeremy Barlow  Harmonia Mundi               HMA-1901039    Popular Tunes In 17th Century England               1:40 
2:00:00 Paisible, James Mr Paisible's Airs in the Comedy The Humours of Sir John Falstaff               London Oboe Band/Paul Goodwin            Harmonia Mundi               HMU-907181               Playhouse Aires: 18th Century English Theatre Music      5:37:00 
2:05:37 Nicolai, Otto       The Merry Wives of Windsor       Tokyo Metropolitan Sym Orch/Ken-Ichiro Kobayashi              Denon   38C37-7012        Romantic Overtures        8:19 
2:13:56 Foerster, Josef Bohuslav              From Shakespeare Suite, Op 76 Prague Sym Orch/Smetacek Campion              RRCD-1319        From Shakespear- Foerster         2:50 
2:40:46 Wolf, Hugo         Song, Lied des transferierten Zettel          Daniel Norman, t; Sholto Kynoch, p            Stone Records  5.06E+12            Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 5               0:53 
2:41:39 Guerra-Peixe, César       Violin Concertino              Abner Landim, v; Goiás Phil Orch/Neil Thomson         Naxos   8.573924             Brasil em Concierto         12:54 
2:54:33 Boismortier, Joseph Bodin de      Gavotte Mindy Rosenfeld, f; Ronn McFarlane, l               Sono Luminus   DSL-92169         n/a         1:51 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Coleridge-Taylor, Samuel             Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59       David Shaffer-Gottschalk, p      Albany  TROY-930/31 (2)             24 Negro Melodies          5:53 
3:05:53 Rameau, Jean-Philippe  Les Indes Galantes         Pierre Hamon, f; Le Concert des Nations/Jordi Savall        Alia Vox               AVSA-9877         Corelli * Telemann * Rameau * Le Concerto Spirituel au Temps de Louis XV              9:59 
3:15:52 Marais, Marin     Sonate à la Marésienne Boston Museum Trio      Centaur CRC-2129               Marais: La Gamme, Etc 11:56:00 
3:27:48 Couperin, François          Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 15e ordre in a/A               Carole Cerasi, hc             Metronome         METCD-1100 (10)           Couperin: Complete Works for Harpsichord   1:30 
3:29:18 Coleridge-Taylor, Samuel             Nonet in f, Op. 2               Barret; Burke; Beck; Burns; Fadial; Orenstein; Rawls; Whitehouse     Centaur CRC-2691           Coleridge-Taylor Chamber Music    2:00 
3:55:18 Chopin, Frédéric              Mazurkas, Op. 30            Vassily Primakov, p         LP Classics               1021      Chopin: 21 Mazurkas      1:36 
4:00:00 Copland, Aaron Appalachian Spring         Marcelo Bratke, Marcela Roggeri, p's               Etcetera              KTC-1223           The Open Prairie - Music for Two Pianos               5:29 
4:05:29 Fine, Irving         Serious Song (1955)       Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz               Nonesuch           79002-2               American Music for Strings          8:50:00 
4:15:52 Beethoven, Ludwig van  Septet in E-flat, Op. 20   Vienna Chamber Ensemble               Denon   CO-75373           n/a         15:40 
4:55:32 Copland, Aaron Old American Songs Set 2           Utah Sym Orch/Michael Tilson Thomas               CBS       MK-42140           Old American Songs (Complete) / Canticle Of Freedom; Four Motets    1:44 
5:00:00 Verdi, Giuseppe Alzira     La Scala Phil/Riccardo Muti         Sony      SK-62373               Verdi: Overtures and Preludes, Volume II              5:41 
5:05:41 Saint-Saens, Camille      Suite for Cello and Orchestra, Op. 16       Johannes Moser, vc; Stuttgart Radio Sym Orch/Fabrice Bollon        Hänssler Classic              CD-93.222               Saint-Saens: Complete Works for Cello & Orchestra         19:34 
5:26:59 Creston, Paul     Out of Cradle     Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz           Delos    DE-3114      Creston: Orchestral Works Vol 1 10:35 
5:37:34 Dello Joio, Norman          Suite for the Young         Debra Torok, p  Albany  TROY-468               Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies  9:01 
5:46:35 Persichetti, Vincent         The Hollow Men (Trumpet & Strings, 1944)           Chris Gecker, tr; Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark          Koch      3-7346-2              n/a               8:04 
5:54:39 Gade, Niels        Scherzino            Elisabeth Westenholz, p Kontrapunkt        32097               Gade: Piano Works Vol. 1            1:52:00 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Lou Harrison: Western Dance (1947)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: Here's a how-de-do (1885)
Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)
Peter Warlock: Capriol Suite (1926)
Samuel Barber: Canzone (1962)
Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord d'une source (1854)
Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Introduction (1955)
Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 (1772)
Calvin Custer: Themes from 007 (1989)
Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet (1905)
Paul Halley: Appalachian Morning (1990)
Vince Guaraldi: Christmas Time is Here (1965)
Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 'Waltz' (1940)
Mick Jagger/Keith Richards: Paint It Black / Sympathy for the Devil (1966/1968)
Rune Tonsgaard Sorensen: Shine You No More (2016)
Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)
Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)
Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio (1782)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Gavotte (1723)
Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)
Billy May: Green Hornet: Theme (1966)
Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)
Maurice Ravel: Menuet antique (1895)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)
Alfred Newman: Street Scene (1931)
Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)
Aaron Copland: Quiet City (1940)
Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880)
Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast (1955)
Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)
Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique (1884)
Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F (1957)
Aaron Copland: Allegro from Symphony No. 3 (1946)
Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards (1740)
Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 (1846)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)
Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)
Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)
Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)
Ottorino Respighi: Poema autunnale (1926)
Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat (1828)
Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Danse des Sauvages (1735)
Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)
Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)
Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto (1804)
Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy'
John Field: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1799)
Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)
Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 (1908)
Anatoly Liadov: Kikimora (1910)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 52 in G (1780)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Cossack Dance (1885)
George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)
John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)
Johannes Brahms: Finale from Piano Concerto No. 2 (1881)
Carl Maria von Weber: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 (1807)
Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)
George Frideric Handel: Samson: Let the Bright Seraphim (1743)
Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)
Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance (1893)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D (1775)
Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)
Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)
Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 29 'Hammerklavier' (1818)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 in E-Flat (1945)
Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e (1919)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
23:00 QUIET HOUR
Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)
Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)
Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)
Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)
Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)
Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)
Gregorian Chant: O gloriosa domina (1300)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos (1776)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)
