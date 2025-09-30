WCLV Program Guide 10-01-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Kats-Chernin, Elena Fast Blue Village 2 (2007) Del Sol String Quartet
Beethoven, Ludwig van Coriolan Overture, Op.62 Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis
Kats-Chernin, Elena Russian Rag Sydney Alpha Ensemble/David Stanhope
Miaskovsky, Nikolai Symphony #11 in b-flat, Op. 34 State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov
Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p
Taneyev, Sergei Opera, "Oresteia" Helsinki Phil/Vladimir Ashkenazy
Rachmaninoff, Sergei Variations on a theme by Corelli, Op. 42 Vladimir Ashkenazy, p
Corelli, Arcangelo Trio Sonata in d, Op 4/8 Purcell Quartet
Weber, Carl Maria von Symphony #1 in C London Classical Players/Roger Norrington
Loewe, Carl Song, "Das wandelnde Glocke," Op. 20/3 Kurt Moll, b; Cord Garben, p
Beethoven, Ludwig van Six Ländler, WoO 15 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky
Schubert, Franz Twelve "Ländler," D 790 Stephen Kovacevich, p
Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Pittsburgh Sym Orch/André Previn
Gipps, Ruth Symphony No. 5, Op. 64 BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba
O'Carolan, Turlough Maurice O'Connor Patrick Ball, h
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Shaw, Caroline Limestone & Felt Mariana Doughty, vi; Anastasia Kobekina, vc
Telemann, Georg Philipp Viola Concerto in G Collegium Musicum 90/Simon Standage, vi
Bruch, Max Romanze (Romance), Op. 85 Gérard Caussé, vi; Lyon Opera Orch/Kent Nagano
Wolf, Hugo Italienisches Liederbuch Mark Stone, br; Sholto Kynoch, p
Glazunov, Alexander String Quartet #5 in d, Op 70 St Petersburg String Quartet
Shostakovich, Dmitri Dances of the Dolls Vladimir Ashkenazy, p
Sullivan, Arthur The Tempest Incidental Music BBC Phil/Richard Hickox
Linley, Thomas Ode on the Witches and Fairies of Shakespeare Musicians of the Globe
Purcell, Henry The Gordian Knot Untied Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Schubert, Franz Piano Sonata in c, D 958 András Schiff, p Adam, Adolphe La jolie fille de Gand Queensland Sym/Andrew Mogrelia
Foote, Arthur Nocturne and Scherzo (1918) Eugenia Zukerman, f; Shanghai String Quartet
Castelnuovo-Tedesco, Mario Scherzino (1935) Simca Heled, vc; Jonathan Zak, p
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 43 in E-Flat, "Mercury" English Concert/Trevor Pinnock
Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Garrick Ohlsson, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615)
Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz (1944)
Thomas Crequillon: Andreas Christi famulus (1546)
Peter Tchaikovsky: The Voyevode (1891)
Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)
Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)
E. E. Bagley: National Emblem March (1906)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Elijah from Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)
Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Glory' (1717)
Peter Heidrich: Happy Birthday Polka-Valse (1994)
George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)
Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture (1948)
Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Aragonaise (1875)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Habanera (1875)
George Harrison: Something (1969)
Anton n Dvor k: Scherzo from Serenade for Strings (1875)
Georges Delerue: Contempt: Camille (1963)
Anton n Dvor k: Slavonic Dance No. 5 (1878)
Alec Templeton: Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 (1949)
Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985)
Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)
Percy Grainger: Train Music (1901)
Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)
L o Delibes: Copp lia: Swanilda's Waltz (1870)
Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' (1943)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Emmanuel Chabrier: L' toile: Overture (1877)
Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)
Paul Dukas: La P ri (1912)
Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale (1947)
Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elves' Hill' (1828)
Isaac Albeniz: Iberia Suite (1908)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)
Leopold Mozart: Symphony in D (1761)
Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)
Sir William Walton: Symphony No. 2 (1960)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations (2024)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 (1835)
Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)
Augusta Holm s: Irlande (1882)
Georg Philipp Telemann: Two Pieces from 'Heroic Music' (1740)
Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)
Franz Liszt: Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Walking on the Waves' (1863)
Sir Edward Elgar: Falstaff (1913)
Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)
Erich Wolfgang Korngold: The Sea Wolf: Suite (1941)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Emmanuel Chabrier: Dix pi ces pittoresques: Menuet pompeux (1881)
Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)
Richard Wagner: Die Walk re: Magic Fire Music (1856)
Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)
Amy Beach: Scherzo from Piano Concerto (1899)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1776)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5 (1945)
Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)
Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Howard Blake: Flute Concerto (1996)
Reinhold Gli re: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 'Ilya Muromets' (1911)
Reinhold Gli re: The Red Poppy: Heroic Coolie Dance (1927)
AndrGr try: Z mire et Azor: Ballet Suite (1771)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra (1893)
Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in f (1830)
20:00 OVATIONS: TBA
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 (1908)
Ernest Bloch: Abodah (1929)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)
Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924)
Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)
Anonymous: Ballad 'Johnny Faa'
Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)
Robert Schumann: Abendlied (1852)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' (1930)
Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C (1777)
Adolphus Hailstork: Piano Sonata No. 1 (1980)
Tom Turpin: The Harlem Rag (1892)
23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 (1785)
Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)
Fr d ric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)
Gabriel Faur : Cantique de Jean Racine (1865)
Gustav Holst: The Planets: Neptune (1917)
Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)
Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)
Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles (1907)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)
Lili Boulanger: Nocturne (1911)