WCLV Program Guide 10-01-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kats-Chernin, Elena Fast Blue Village 2 (2007) Del Sol String Quartet

Beethoven, Ludwig van Coriolan Overture, Op.62 Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis

Kats-Chernin, Elena Russian Rag Sydney Alpha Ensemble/David Stanhope

Miaskovsky, Nikolai Symphony #11 in b-flat, Op. 34 State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p

Taneyev, Sergei Opera, "Oresteia" Helsinki Phil/Vladimir Ashkenazy

Rachmaninoff, Sergei Variations on a theme by Corelli, Op. 42 Vladimir Ashkenazy, p

Corelli, Arcangelo Trio Sonata in d, Op 4/8 Purcell Quartet

Weber, Carl Maria von Symphony #1 in C London Classical Players/Roger Norrington

Loewe, Carl Song, "Das wandelnde Glocke," Op. 20/3 Kurt Moll, b; Cord Garben, p

Beethoven, Ludwig van Six Ländler, WoO 15 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky

Schubert, Franz Twelve "Ländler," D 790 Stephen Kovacevich, p

Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Pittsburgh Sym Orch/André Previn

Gipps, Ruth Symphony No. 5, Op. 64 BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba

O'Carolan, Turlough Maurice O'Connor Patrick Ball, h

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Shaw, Caroline Limestone & Felt Mariana Doughty, vi; Anastasia Kobekina, vc

Telemann, Georg Philipp Viola Concerto in G Collegium Musicum 90/Simon Standage, vi

Bruch, Max Romanze (Romance), Op. 85 Gérard Caussé, vi; Lyon Opera Orch/Kent Nagano

Wolf, Hugo Italienisches Liederbuch Mark Stone, br; Sholto Kynoch, p

Glazunov, Alexander String Quartet #5 in d, Op 70 St Petersburg String Quartet

Shostakovich, Dmitri Dances of the Dolls Vladimir Ashkenazy, p

Sullivan, Arthur The Tempest Incidental Music BBC Phil/Richard Hickox

Linley, Thomas Ode on the Witches and Fairies of Shakespeare Musicians of the Globe

Purcell, Henry The Gordian Knot Untied Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Schubert, Franz Piano Sonata in c, D 958 András Schiff, p Adam, Adolphe La jolie fille de Gand Queensland Sym/Andrew Mogrelia

Foote, Arthur Nocturne and Scherzo (1918) Eugenia Zukerman, f; Shanghai String Quartet

Castelnuovo-Tedesco, Mario Scherzino (1935) Simca Heled, vc; Jonathan Zak, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 43 in E-Flat, "Mercury" English Concert/Trevor Pinnock

Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Garrick Ohlsson, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615)

Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz (1944)

Thomas Crequillon: Andreas Christi famulus (1546)

Peter Tchaikovsky: The Voyevode (1891)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Elijah from Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Glory' (1717)

Peter Heidrich: Happy Birthday Polka-Valse (1994)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)

Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture (1948)

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Aragonaise (1875)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Habanera (1875)

George Harrison: Something (1969)

Anton n Dvor k: Scherzo from Serenade for Strings (1875)

Georges Delerue: Contempt: Camille (1963)

Anton n Dvor k: Slavonic Dance No. 5 (1878)

Alec Templeton: Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 (1949)

Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985)

Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)

Percy Grainger: Train Music (1901)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

L o Delibes: Copp lia: Swanilda's Waltz (1870)

Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' (1943)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Emmanuel Chabrier: L' toile: Overture (1877)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Paul Dukas: La P ri (1912)

Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale (1947)

Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elves' Hill' (1828)

Isaac Albeniz: Iberia Suite (1908)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Leopold Mozart: Symphony in D (1761)

Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)

Sir William Walton: Symphony No. 2 (1960)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations (2024)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 (1835)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)

Augusta Holm s: Irlande (1882)

Georg Philipp Telemann: Two Pieces from 'Heroic Music' (1740)

Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)

Franz Liszt: Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Walking on the Waves' (1863)

Sir Edward Elgar: Falstaff (1913)

Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Wolf: Suite (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: Dix pi ces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)

Richard Wagner: Die Walk re: Magic Fire Music (1856)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)

Amy Beach: Scherzo from Piano Concerto (1899)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1776)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5 (1945)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Howard Blake: Flute Concerto (1996)

Reinhold Gli re: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 'Ilya Muromets' (1911)

Reinhold Gli re: The Red Poppy: Heroic Coolie Dance (1927)

AndrGr try: Z mire et Azor: Ballet Suite (1771)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra (1893)

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in f (1830)

20:00 OVATIONS: TBA

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 (1908)

Ernest Bloch: Abodah (1929)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)

Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)

Anonymous: Ballad 'Johnny Faa'

Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)

Robert Schumann: Abendlied (1852)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C (1777)

Adolphus Hailstork: Piano Sonata No. 1 (1980)

Tom Turpin: The Harlem Rag (1892)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 (1785)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)

Fr d ric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)

Gabriel Faur : Cantique de Jean Racine (1865)

Gustav Holst: The Planets: Neptune (1917)

Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)

Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)

Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles (1907)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Lili Boulanger: Nocturne (1911)