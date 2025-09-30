© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-01-2025

Ideastream Public Media
Published September 30, 2025 at 4:38 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Kats-Chernin, Elena        Fast Blue Village 2 (2007)            Del Sol String Quartet   
Beethoven, Ludwig van  Coriolan Overture, Op.62              Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis           
Kats-Chernin, Elena        Russian Rag      Sydney Alpha Ensemble/David Stanhope        
Miaskovsky, Nikolai        Symphony #11 in b-flat, Op. 34   State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov         
Scriabin, Alexander         Twelve Etudes, Op 8       Vladimir Sofronitski, p             
Taneyev, Sergei               Opera, "Oresteia"            Helsinki Phil/Vladimir Ashkenazy        
Rachmaninoff, Sergei     Variations on a theme by Corelli, Op. 42 Vladimir Ashkenazy, p    
Corelli, Arcangelo            Trio Sonata in d, Op 4/8 Purcell Quartet     
Weber, Carl Maria von   Symphony #1 in C           London Classical Players/Roger Norrington            
Loewe, Carl        Song, "Das wandelnde Glocke," Op. 20/3              Kurt Moll, b; Cord Garben, p
Beethoven, Ludwig van  Six Ländler, WoO 15       Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky    
Schubert, Franz Twelve "Ländler," D 790 Stephen Kovacevich, p 
Offenbach, Jacques        Gaîté Parisienne              Pittsburgh Sym Orch/André Previn  
Gipps, Ruth        Symphony No. 5, Op. 64               BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba     
O'Carolan, Turlough       Maurice O'Connor            Patrick Ball, h    

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Shaw, Caroline  Limestone & Felt              Mariana Doughty, vi; Anastasia Kobekina, vc 
Telemann, Georg Philipp              Viola Concerto in G         Collegium Musicum 90/Simon Standage, vi   
Bruch, Max         Romanze (Romance), Op. 85      Gérard Caussé, vi; Lyon Opera Orch/Kent Nagano       
Wolf, Hugo         Italienisches Liederbuch Mark Stone, br; Sholto Kynoch, p   
Glazunov, Alexander      String Quartet #5 in d, Op 70       St Petersburg String Quartet
Shostakovich, Dmitri       Dances of the Dolls         Vladimir Ashkenazy, p           
Sullivan, Arthur  The Tempest Incidental Music    BBC Phil/Richard Hickox          
Linley, Thomas  Ode on the Witches and Fairies of Shakespeare Musicians of the Globe          
Purcell, Henry    The Gordian Knot Untied              Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood   
Schubert, Franz Piano Sonata in c, D 958              András Schiff, p Adam, Adolphe  La jolie fille de Gand        Queensland Sym/Andrew Mogrelia        
Foote, Arthur      Nocturne and Scherzo (1918)      Eugenia Zukerman, f; Shanghai String Quartet
Castelnuovo-Tedesco, Mario       Scherzino (1935)             Simca Heled, vc; Jonathan Zak, p
Haydn, Franz Joseph     Symphony No. 43 in E-Flat, "Mercury"               English Concert/Trevor Pinnock
Scriabin, Alexander         Twelve Etudes, Op 8       Garrick Ohlsson, p          

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615)
Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz (1944)
Thomas Crequillon: Andreas Christi famulus (1546)
Peter Tchaikovsky: The Voyevode (1891)
Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)
Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)
E. E. Bagley: National Emblem March (1906)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Elijah from Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)
Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Glory' (1717)
Peter Heidrich: Happy Birthday Polka-Valse (1994)
George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)
Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture (1948)
Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Aragonaise (1875)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Habanera (1875)
George Harrison: Something (1969)
Anton n Dvor k: Scherzo from Serenade for Strings (1875)
Georges Delerue: Contempt: Camille (1963)
Anton n Dvor k: Slavonic Dance No. 5 (1878)
Alec Templeton: Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 (1949)
Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985)
Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)
Percy Grainger: Train Music (1901)
Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)
L o Delibes: Copp lia: Swanilda's Waltz (1870)
Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' (1943)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Emmanuel Chabrier: L' toile: Overture (1877)
Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)
Paul Dukas: La P ri (1912)
Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale (1947)
Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elves' Hill' (1828)
Isaac Albeniz: Iberia Suite (1908)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)
Leopold Mozart: Symphony in D (1761)
Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)
Sir William Walton: Symphony No. 2 (1960)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations (2024)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 (1835)
Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)
Augusta Holm s: Irlande (1882)
Georg Philipp Telemann: Two Pieces from 'Heroic Music' (1740)
Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)
Franz Liszt: Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Walking on the Waves' (1863)
Sir Edward Elgar: Falstaff (1913)
Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)
Erich Wolfgang Korngold: The Sea Wolf: Suite (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Emmanuel Chabrier: Dix pi ces pittoresques: Menuet pompeux (1881)
Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)
Richard Wagner: Die Walk re: Magic Fire Music (1856)
Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)
Amy Beach: Scherzo from Piano Concerto (1899)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1776)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5 (1945)
Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)
Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Howard Blake: Flute Concerto (1996)
Reinhold Gli re: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 'Ilya Muromets' (1911)
Reinhold Gli re: The Red Poppy: Heroic Coolie Dance (1927)
AndrGr try: Z mire et Azor: Ballet Suite (1771)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra (1893)
Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in f (1830)

20:00 OVATIONS: TBA

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 (1908)
Ernest Bloch: Abodah (1929)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)
Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924)
Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)
Anonymous: Ballad 'Johnny Faa'
Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)
Robert Schumann: Abendlied (1852)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' (1930)
Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C (1777)
Adolphus Hailstork: Piano Sonata No. 1 (1980)
Tom Turpin: The Harlem Rag (1892)

23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 (1785)
Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)
Fr d ric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)
Gabriel Faur : Cantique de Jean Racine (1865)
Gustav Holst: The Planets: Neptune (1917)
Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)
Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)
Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles (1907)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)
Lili Boulanger: Nocturne (1911)
