WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-30-2025

Published September 30, 2025 at 2:39 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Hummel, Johann Nepomuk          Mathilde von Guise         Gailete, s; Thébault, ms; Do, t; Solamente Naturali/Talpain      Brilliant Classics              94043 (2)            Hummel: Mathilde von Guise           5:39 
0:05:39 Hummel, Johann Nepomuk          Mathilde von Guise         Solamente Naturali/Talpain               Brilliant Classics              94043 (2)            Hummel: Mathilde von Guise       6:15 
0:11:54 Mozart, Wolfgang Amadeus         La Finta Semplice, K. 51               Prague Chamber Orch      Transart              TR-144 Mozart: Operas Ouvertures         6:00:00 
0:19:46 Arensky, Anton  Symphony #1 in b, Op 4 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov               Mobile Fidelity   MFCD-878          Arensky: Symphonies No. 1 & No. 2         11:33 
0:55:19 Montgeroult, Hélène de  Cours complet pour l’enseignement du forte-piano               Claire Hammond, p         BIS        2603      Helene de Mongeroult    1:42 
1:00:00 Morricone           Cinema Paradiso (music from the film)    Richard Stoltzman, cl; Mika Stoltzman, marimba        Denon   COCQ-85583     Richard Stoltzman: Dreams         5:03 
1:05:03 Farrenc, Louise Clarinet Trio in E-Flat, Op. 44      Linos Ensemble CPO      777256               Farrenc: Piano Trios and Sextet 22:55 
1:29:34 Hindemith, Paul Kammermusik #6, Op 46/1           Norbert Blume, viola d'amore; Amsterdam Concertgebouw Orch/Riccardo Chai London  433816-2 (2)      Kammermusik 1-7               16:04 
1:45:38 Vivaldi, Antonio  Viola d'amore Concerto in D, R 392          Rachel Barton Pine, vida; Ars Antigua        Cedille  CDR-90000159  Vivaldi: The Complete Viola d’Amore Concertos               9:08 
1:54:46 Vivaldi, Antonio  The Four Seasons, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, “Winter”, II. Largo             Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman  Sony      SK-90916    Vivaldi's Cello    1:45 
2:00:00 Rossini, Gioachino          La cambiale di matrimonio           Prague Sinfonia Orch/Christian Benda     Naxos   8.570935             ROSSINI, G.: Overtures (Complete), Vol. 3 (Prague Sinfonia, Benda)              5:27 
2:05:27 Herz, Henri         Variations on Non piu mesta fr Rossini's Cenerentola        Earl Wild, p               Vanguard            OVC-4033           Earl Wild: The Virtuoso Piano      10:20:00 
2:15:47 Benda, Georg    Romeo und Julia              La Stagione/Michael Schneider  CPO               999496-2 (2)      Benda: Romeo und Julie              1:41 
2:17:28 Brahms, Johannes          Piano Quintet in f, Op 34               Benda Musicians               Price-less           D-19076              n/a         13:50 
2:55:18 Brahms, Johannes          Neue Liebeslieder Waltzes, Op 65            Bonney, s; von Otter, ms; Deutsch, p; Forsberg EMI/Ang              CDC5-55430-2  n/a         1:52 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Piazzolla, Astor Three Tango Sensations              Fareed Haque, guitar; KAIA String Quartet WFMT Recording            n/a         n/a         5:32 
3:05:32 Dussek, Franz Xaver      Sinfonia in A       Helsinki Baroque Orch/Aapo Häkkinen               Naxos   8.572683             DUSSEK: Sinfonias, Altner G4, A3, Bb2, Bb3       11:16 
3:16:48 Myslivecek, Josef            Sinfonia in F       Concerto Cologne            Archive 4776418               Il Divino Boemo * Josef Myslivecek * Symphonies              9:53:00 
3:26:41 Myslivecek, Josef            Abramo de Isacco           Sinfonietta Praha/Ivan Parik               Supraphon          SU-3209-2 (2)    Abramo de Isacco           1:48 
3:28:29 Strauss, Richard              Violin Sonata in Eb, Op. 18          Frank Almond, v; William Wolfram, p          Avie       AV-2113              Respighi * Janacek * Strauss * Frank Almond & William Wolfram               2:39 
3:55:08 Strauss, Richard              Six Songs, Op. 67            Martin Mitterutzner, br; Malcolm Martineau, p       Two Pianists      TP-1039312 (9) Strauss: Complete Songs             1:31 
4:00:00 Paganini, Nicolo               24 Caprices for Solo Violin, Op 1               Ofra Harnoy, vc               MMG     MMG-1137         Cello Encores    5:20 
4:05:20 Liszt, Franz         Six Grand Etudes after Paganini (1838)  Barbara Nissman, p               Newport Classic              NPD-85538         Liszt: Sonata in B Minor, Rhapsodie Espagnole, Grandes Etudes de Paganini               2:58 
4:08:18 Paganini, Nicolo               24 Caprices for Solo Violin, Op 1               Eliot Fisk, g               Musicmasters    67092-2               24 Caprices        3:25 
4:11:43 Paganini, Nicolo               24 Caprices for Solo Violin, Op 1               Philippe Quint, v; Dmitriy Cogan, p              Naxos   8.570703             PAGANINI, N.: La Campanella / Le streghe / Variations (arr. F. Kreisler) (Quint, Cogan)             3:58 
4:15:41 Paganini, Nicolo               24 Caprices for Solo Violin, Op 1               Tossy Spivakovsky, v; Lester Taylor, p            Omega OCD-1035          n/a         3:11:00 
4:20:42 Fasch, Johann Friedrich Suite in D            Virtuosi Saxoniae/Ludwig Güttler               Capriccio            10218/9 (2)         n/a         9:37 
4:54:19 Mendelssohn, Felix         Sechs Sprüche (Six Liturgical Texts), Op 79         Oregon Symphony Horns             Centaur CRC-2344           Mendelssohn, Bach         1:24 
5:00:00 Brahms, Johannes          Three Intermezzi, Op 117             Lars Vogt, p        EMI/Ang               CDC5-57543-2  n/a         5:21 
5:05:21 Brahms, Johannes          Scherzo in e-flat, Op 4    Wilhelm Kempff, p           DG               437374-2 (2)      n/a         8:52 
5:14:13 Dvorák, Antonín Scherzo capriccioso, Op. 66        Bournemouth Sym Orch/José Serebrier             Warner Classics              66656-2               Dvorak * Symphony No 9 New World * Czech Suite * Bournemouth Symphony Orchestra             15:34 
5:31:17 Haydn, Franz Joseph     Symphony No. 80 in d    Orpheus Chamber Orch DG               427337-2             Symphonies No. 22 (Philosopher) • No. 63 (La Roxelane) • No. 80               23:03 
5:54:20 Wolf, Hugo         Italienisches Liederbuch Olaf Bär, br; Helmut Deutsch, p  EMI/Ang               CDC5-55618-2  n/a         1:42 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Frédéric Chopin: Impromptu No. 2 in F-Sharp (1839)
Gerald Finzi: Nocturne 'New Year Music' (1926)
Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Kayama (1994)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)
Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)
Paul Anka: The Longest Day: March (1962)
Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' (1690)
Robert Schumann: First movement from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)
Roberto Piana: Improvisation on 'La fiera di Mast'Andrea' (2017)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)
Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern (1936)
Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)
Coldplay: Viva la Vida (2008)
Emmerich Kálmán: Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' (1924)
Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz (1967)
Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)
John Williams: Sound the Bells! (1993)
Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Serenade (1801)
Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)
Richard Rodgers: Oklahoma: Main Title (1955)
Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)
Johann Sebastian Bach: Largo from Violin Concerto in f (1740)
Jimmy van Heusen: Here's That Rainy Day (1953)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 (1772)
Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)
Josef Strauss: Waltz 'Heroic Poem' (1860)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache (1791)
Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto (1944)
Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon (1935)
Antonio Vivaldi: Concerto for the Orchestra in Dresden (1720)
Alexander Glazunov: Ballet Scenes (1895)
Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)
George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879)
Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 (1902)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792)
Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)
Wolfgang Amadeus Mozart: Gigue (1789)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Johan Svendsen: Octet for Strings (1866)
Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)
Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint (1863)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Sull'aria ... che soave zeffiretto (1786)
Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 (1908)
Sir Charles Villiers Stanford: Three Latin Motets (1905)
Antonín Dvorák: Legend No. 8 (1881)
John Dowland: Fine knacks for ladies (1600)
Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)
Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)
Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)
Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite (1953)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Robert Schumann: Arabeske in C (1839)
Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)
George Gershwin: Love is Here to Stay (1937)
Gerda Blok-Wilson: O Little Rose, O Dark Rose (2020)
Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)
Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' (1895)
Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 (1867)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)
Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)
Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Sebastian Bach: Partita No. 4 in D (1729)
Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)
Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena
Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Sir Charles Villiers Stanford: Piano Concerto No. 2 in c (1911)
Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 2 'Resurrection' (1894)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR
Franz Schubert: Andante from Piano Sonata No. 21 (1828)
Florence Price: Andante from Violin Concerto No. 1 (1939)
Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)
Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)
Robert Moran: Notturno in Weiss (2006)
César Franck: Psyché et Eros (1888)
Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)
Dominick Argento: Valse triste (1996)
Jules Massenet: Elégie (1869)
Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915)
