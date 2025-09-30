WCLV Program Guide 09-30-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Hummel, Johann Nepomuk Mathilde von Guise Gailete, s; Thébault, ms; Do, t; Solamente Naturali/Talpain Brilliant Classics 94043 (2) Hummel: Mathilde von Guise 5:39

0:05:39 Hummel, Johann Nepomuk Mathilde von Guise Solamente Naturali/Talpain Brilliant Classics 94043 (2) Hummel: Mathilde von Guise 6:15

0:11:54 Mozart, Wolfgang Amadeus La Finta Semplice, K. 51 Prague Chamber Orch Transart TR-144 Mozart: Operas Ouvertures 6:00:00

0:19:46 Arensky, Anton Symphony #1 in b, Op 4 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Mobile Fidelity MFCD-878 Arensky: Symphonies No. 1 & No. 2 11:33

0:55:19 Montgeroult, Hélène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p BIS 2603 Helene de Mongeroult 1:42

1:00:00 Morricone Cinema Paradiso (music from the film) Richard Stoltzman, cl; Mika Stoltzman, marimba Denon COCQ-85583 Richard Stoltzman: Dreams 5:03

1:05:03 Farrenc, Louise Clarinet Trio in E-Flat, Op. 44 Linos Ensemble CPO 777256 Farrenc: Piano Trios and Sextet 22:55

1:29:34 Hindemith, Paul Kammermusik #6, Op 46/1 Norbert Blume, viola d'amore; Amsterdam Concertgebouw Orch/Riccardo Chai London 433816-2 (2) Kammermusik 1-7 16:04

1:45:38 Vivaldi, Antonio Viola d'amore Concerto in D, R 392 Rachel Barton Pine, vida; Ars Antigua Cedille CDR-90000159 Vivaldi: The Complete Viola d’Amore Concertos 9:08

1:54:46 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, “Winter”, II. Largo Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Sony SK-90916 Vivaldi's Cello 1:45

2:00:00 Rossini, Gioachino La cambiale di matrimonio Prague Sinfonia Orch/Christian Benda Naxos 8.570935 ROSSINI, G.: Overtures (Complete), Vol. 3 (Prague Sinfonia, Benda) 5:27

2:05:27 Herz, Henri Variations on Non piu mesta fr Rossini's Cenerentola Earl Wild, p Vanguard OVC-4033 Earl Wild: The Virtuoso Piano 10:20:00

2:15:47 Benda, Georg Romeo und Julia La Stagione/Michael Schneider CPO 999496-2 (2) Benda: Romeo und Julie 1:41

2:17:28 Brahms, Johannes Piano Quintet in f, Op 34 Benda Musicians Price-less D-19076 n/a 13:50

2:55:18 Brahms, Johannes Neue Liebeslieder Waltzes, Op 65 Bonney, s; von Otter, ms; Deutsch, p; Forsberg EMI/Ang CDC5-55430-2 n/a 1:52

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Piazzolla, Astor Three Tango Sensations Fareed Haque, guitar; KAIA String Quartet WFMT Recording n/a n/a 5:32

3:05:32 Dussek, Franz Xaver Sinfonia in A Helsinki Baroque Orch/Aapo Häkkinen Naxos 8.572683 DUSSEK: Sinfonias, Altner G4, A3, Bb2, Bb3 11:16

3:16:48 Myslivecek, Josef Sinfonia in F Concerto Cologne Archive 4776418 Il Divino Boemo * Josef Myslivecek * Symphonies 9:53:00

3:26:41 Myslivecek, Josef Abramo de Isacco Sinfonietta Praha/Ivan Parik Supraphon SU-3209-2 (2) Abramo de Isacco 1:48

3:28:29 Strauss, Richard Violin Sonata in Eb, Op. 18 Frank Almond, v; William Wolfram, p Avie AV-2113 Respighi * Janacek * Strauss * Frank Almond & William Wolfram 2:39

3:55:08 Strauss, Richard Six Songs, Op. 67 Martin Mitterutzner, br; Malcolm Martineau, p Two Pianists TP-1039312 (9) Strauss: Complete Songs 1:31

4:00:00 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Ofra Harnoy, vc MMG MMG-1137 Cello Encores 5:20

4:05:20 Liszt, Franz Six Grand Etudes after Paganini (1838) Barbara Nissman, p Newport Classic NPD-85538 Liszt: Sonata in B Minor, Rhapsodie Espagnole, Grandes Etudes de Paganini 2:58

4:08:18 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Eliot Fisk, g Musicmasters 67092-2 24 Caprices 3:25

4:11:43 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Philippe Quint, v; Dmitriy Cogan, p Naxos 8.570703 PAGANINI, N.: La Campanella / Le streghe / Variations (arr. F. Kreisler) (Quint, Cogan) 3:58

4:15:41 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Tossy Spivakovsky, v; Lester Taylor, p Omega OCD-1035 n/a 3:11:00

4:20:42 Fasch, Johann Friedrich Suite in D Virtuosi Saxoniae/Ludwig Güttler Capriccio 10218/9 (2) n/a 9:37

4:54:19 Mendelssohn, Felix Sechs Sprüche (Six Liturgical Texts), Op 79 Oregon Symphony Horns Centaur CRC-2344 Mendelssohn, Bach 1:24

5:00:00 Brahms, Johannes Three Intermezzi, Op 117 Lars Vogt, p EMI/Ang CDC5-57543-2 n/a 5:21

5:05:21 Brahms, Johannes Scherzo in e-flat, Op 4 Wilhelm Kempff, p DG 437374-2 (2) n/a 8:52

5:14:13 Dvorák, Antonín Scherzo capriccioso, Op. 66 Bournemouth Sym Orch/José Serebrier Warner Classics 66656-2 Dvorak * Symphony No 9 New World * Czech Suite * Bournemouth Symphony Orchestra 15:34

5:31:17 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 80 in d Orpheus Chamber Orch DG 427337-2 Symphonies No. 22 (Philosopher) • No. 63 (La Roxelane) • No. 80 23:03

5:54:20 Wolf, Hugo Italienisches Liederbuch Olaf Bär, br; Helmut Deutsch, p EMI/Ang CDC5-55618-2 n/a 1:42

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Frédéric Chopin: Impromptu No. 2 in F-Sharp (1839)

Gerald Finzi: Nocturne 'New Year Music' (1926)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Kayama (1994)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Paul Anka: The Longest Day: March (1962)

Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' (1690)

Robert Schumann: First movement from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

Roberto Piana: Improvisation on 'La fiera di Mast'Andrea' (2017)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern (1936)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Coldplay: Viva la Vida (2008)

Emmerich Kálmán: Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' (1924)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz (1967)

Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)

John Williams: Sound the Bells! (1993)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Serenade (1801)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Richard Rodgers: Oklahoma: Main Title (1955)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Johann Sebastian Bach: Largo from Violin Concerto in f (1740)

Jimmy van Heusen: Here's That Rainy Day (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Josef Strauss: Waltz 'Heroic Poem' (1860)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache (1791)

Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto (1944)

Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon (1935)

Antonio Vivaldi: Concerto for the Orchestra in Dresden (1720)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes (1895)

Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)

George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 (1902)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792)

Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)

Wolfgang Amadeus Mozart: Gigue (1789)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johan Svendsen: Octet for Strings (1866)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint (1863)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Sull'aria ... che soave zeffiretto (1786)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 (1908)

Sir Charles Villiers Stanford: Three Latin Motets (1905)

Antonín Dvorák: Legend No. 8 (1881)

John Dowland: Fine knacks for ladies (1600)

Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)

Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)

Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)

Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite (1953)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

George Gershwin: Love is Here to Stay (1937)

Gerda Blok-Wilson: O Little Rose, O Dark Rose (2020)

Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)

Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' (1895)

Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 (1867)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)

Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Partita No. 4 in D (1729)

Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)

Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena

Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Charles Villiers Stanford: Piano Concerto No. 2 in c (1911)

Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 2 'Resurrection' (1894)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR

Franz Schubert: Andante from Piano Sonata No. 21 (1828)

Florence Price: Andante from Violin Concerto No. 1 (1939)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Robert Moran: Notturno in Weiss (2006)

César Franck: Psyché et Eros (1888)

Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)

Dominick Argento: Valse triste (1996)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915)