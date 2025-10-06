© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-06-2025

Ideastream Public Media
Published October 6, 2025 at 5:51 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Schumann, Robert          Noveletten, Op. 21          Vladimir Ashkenazy, p               London  421010-2             Piano Works Vol. 2 Carnaval op. 9 - Humoreske op. 20 - Noveletten op. 21             5:44 
12:05:44a            Bridge, Frank     Three Noveletten             Shanghai String Quartet Delos    DE-3223      RAVEL, M.: String Quartet in F Major / BRIDGE, F.: String Quartet, "Bologna" / Novelletten (Shanghai Quartet)   12:25 
12:18:09a            Barber, Samuel Essay No. 3, Op. 47        Detroit Sym Orch/Neeme Järvi               Chandos              CHAN-9053        Ives: Symphony No. 1 & Barber: Three Essays for Orchestra           12:05 
12:32:04a            Bruch, Max         Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26  Cho-Liang Lin, v; Chicago Sym/Leonard Slatkin     CBS       MK-42315           Violin Concerto No. 1/ Scottish Fantasy 23:25 
12:55:29a            Brahms, Johannes          Liebeslieder Waltzes Op. 52        Bonney, von Otter, Streit, Bär; Helmut Deutsch, Bengt Forsberg, p    EMI/Ang              CDC5-55430-2  N/A               1:25 
01:00:00a            Couperin, François          Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 24e ordre               Carole Cerasi, hc             Metronome         METCD-1100 (10)           Couperin: Complete Works for Harpsichord   5:43 
01:05:43a            Couperin, François          Les Nations        Florilegium         Channel Classics               CCS SA 33213  Couperin: Les Nations, Rebel: Les Caractères de la Danse - Florilegium         8:44 
01:14:27a            Granados, Enrique          Serenata             Ruth Waterman, Joel Pitchon, v's; Douglas Riva, p Centaur CRC-2043           The Unknown Granados: Azulejos; Romanza; Serenata Para Do Violines Y Piano; En La Aldea;              6:13 
01:22:21a            Schumann, Robert          Symphony No. 4 in d minor, Op. 120        Deutsche Radio Philharmonie/Stanislaw Skrowaczewski     Oehms Classics              OC-707 Robert Schumann * Symphonies 1 & 4   33:13:00 
01:55:34a            Schumann, Clara             Three Romances, Op. 21             Jean-Pierre Armengaud, p    Grand Piano       GP-930 Clara Schumann: Piano Works, Vol 1      1:25 
02:00:00a            Puccini, Giacomo             La Bohème         Jonas Kaufmann, t; Prague Phil/Marco Armiliato        London  B0013059-02 (2)              Divos & Divas    5:08 
02:05:08a            Boccherini, Luigi              Symphony in B-Flat, Op 35/6 (G 514)               Cantilena/Adrian Shepherd          MHS      11066-K (2)        Boccherini: Seven Symphonies       17:09 
02:22:17a            Sweelinck, Jan Pieterszoon         Fantazia              Daniele Boccaccio, o               Brilliant 95643 (6)            Sweelinck: Complete Keyboard Works    1:44 
02:24:01a            Smit, Leo             Clarinet, Viola and Piano Trio (1928)        Eleonore Pameijer, f; Edith van Moergastel, vi; Erika Waardenburg, h              NM Classics      93003 (4)            N/A               12:41 
02:36:42a            Beethoven, Ludwig van  Piano Trio #9 in G, Op 121a, "Kakadu"    Joseph Kalichstein, p; Jaimé Laredo, v; Sharon Robinson, vc       MCA Classics   MCAD-25193               Beethoven: Archduke Trio            18:31 
02:55:13a            Reichardt, Louise             Song, "Unruhiger Schlaf"              Yoshie Tanaka, ms; Yasuko Mitsui, p               MHS      512350  Lieder By Women Composers From The Classical Period To Modern Times Vol. 1: From Maria Walpugis to Clara Schumann              1:16 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Villa-Lobos, Heitor           Bachianas Brasileiras No. 5         Branford Marsalis, sx; English Chamber Orch/Andrew Litton               CBS       M-42122              Romances For Saxophone         5:30 
03:05:30a            Clarke, Herbert  Valse brillante (Sounds from the Hudson)              Wynton Marsalis, cornet; Eastman Wind Ensemble/Donald Hunsberger    CBS       MK-42137               Carnaval             8:07 
03:13:37a            Khachaturian, Aram        Waltz for Wind Band       Armenian Phil Members/Loris Tjeknavorian       ASV       CDDCA-964       Khachaturian: Piano Conceorto and Dance Suite       1:44 
03:15:21a            Lyatoshinsky, Boris         Symphony #3 in b, Op 50 (1951-54)         Leningrad Phil/Evgeny Mravinsky  Russian Disc     RDCD-10902     Mravinsky Live  39:42:00 
03:55:03a            Scriabin, Alexander         Preludes, Op 39               Piers Lane, p      Hyperion               CDA-67057/8 (2)             N/A        1:30 
04:00:00a            Brahms, Johannes          Piano Pieces, Op 119     Lars Vogt, p        EMI/Ang               CDC5-57543-2  N/A        5:21 
04:05:21a            Brahms, Johannes          Symphony no.3 in F, Op.90         Berlin Phil/Eugen Jochum DG         449715-2 (2)      4 Symphonien    34:32:00 
04:41:15a            Bach, Carl Philipp Emanuel          Flute Sonata in E, Wq 84              Christopher Hyde-Smith, f; Jane Dodd, hc      ASV       CDQS-6205        Bach: 5 Flute Sonatas    13:37 
04:54:52a            Bach, Carl Philipp Emanuel          Solfeggietto        Ruth White, electronics               Angel    S-36042               Short Circuits    1:53 
05:00:00a            Granados, Enrique          Danzas españolas, Op 37 (Op 5)              Andrés Segovia, g          MCA Classics   MCAD-42071     The Segovia Collection, Vol. 5: Five Centuries Of The Spanish Guitar               5:06 
05:05:06a            Turina, Joaquin Danzas fantásticas, Op 22           West Australian Sym Orch/Jorge Mester          ABC       438198-2             Danzas Fantasticas        15:50 
05:22:48a            Anderson, Leroy              Clarinet Candy   Orch/Leroy Anderson      MCA Classics              MCAD2-9815 (2)             The Leroy Anderson Collection   2:45 
05:25:33a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Clarinet Concerto in A, K. 622     Robert Marcellus, cl; Cleveland Orch/George Szell           Sony      SBK-62424         Mozart: Flute Concerto in G, K313; Flute Concerto in D, K314; Clarinet Concerto in A, K622       28:57:00 
05:54:30a            Mudarra, Alonso de         Si me llaman a mi            Kithara Trio        Chandos               CHAN-0562        Kithara - Music From The Italian & Spanish Renaissance - Musica Mediterranea      1:51 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
George Frideric Handel: Finale from Concerto Grosso (1734)
Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 47 (1849)
Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 4 (1878)
Paul Mealor: Locus iste (2012)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)
Miklós Rózsa: Ivanhoe: Overture (1952)
Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)
Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)
John N. Klohr: Billboard March (1901)
Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros (1911)
Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)
Claude Debussy: Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent d'Ouest (1910)
Zdenek Fibich: Poème (1893)
Ludwig van Beethoven: Allegretto from String Quartet No. 16 (1826)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)
Thomas Morley: Nolo mortem peccatoris (1590)
Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)
Gabriel Fauré: Pavane (1887)
Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 (1940)
Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Khadra's Dance (1906)
Josef Suk: Finale from Piano Trio (1889)
George R. Poulton: Aura Lee (1861)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011)
Richard Strauss: Don Juan (1888)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 59 'Fire' (1769)
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)
Arcangelo Corelli: Finale from Concerto Grosso (1713)
Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)
Traditional: Shenandoah

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)
Franz Schubert: Marche militaire No. 3 (1822)
Ralph Vaughan Williams: Old King Cole (1923)
Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)
Karol Szymanowski: Symphony No. 4 'Symphonie Concertante' (1932)
Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)
Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)
Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture (1782)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 (1777)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 7 'Sinfonia Antartica' (1952)
Fernando Sor: L'encouragement (1828)
Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut (1907)
Giacomo Puccini: Turandot: Hymn to the Moon (1924)
Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)
Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' (1846)
Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)
Leopold Kozeluch: Wind Symphony in D (1800)
Bohuslav Martinu: Symphony No. 6 'Fantaisies symphoniques' (1953)
Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)
Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins (1720)
Franz Waxman: Rebecca: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C (1899)
Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 'Spring' (1841)
Traditional: Dark Eyes
Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 3 (1775)
Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance (1890)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings (1772)
Ruth Gipps: Scherzo from Symphony No. 4 (1972)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille (1942)
Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 (1801)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Carl Maria von Weber: Bassoon Concerto in F (1822)
Johann Sebastian Bach: Finale from Sonata No. 3 for Solo Violin (1720)
Johann Sebastian Bach: Fugue from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G (1776)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Claude Debussy: La boîte à joujoux (1913)
Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
20:00:00a            Couperin, François          Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 24e ordre               Carole Cerasi, hc             Metronome         METCD-1100 (10)           Couperin: Complete Works for Harpsichord   5:43 
20:05:43a            Couperin, François          Les Nations        Florilegium         Channel Classics               CCS SA 33213  Couperin: Les Nations, Rebel: Les Caractères de la Danse - Florilegium         8:44 
2014:27a             Granados, Enrique          Serenata             Ruth Waterman, Joel Pitchon, v's; Douglas Riva, p Centaur CRC-2043           The Unknown Granados: Azulejos; Romanza; Serenata Para Do Violines Y Piano; En La Aldea;              6:13 
20:22:21a            Schumann, Robert          Symphony No. 4 in d minor, Op. 120        Deutsche Radio Philharmonie/Stanislaw Skrowaczewski     Oehms Classics              OC-707 Robert Schumann * Symphonies 1 & 4   33:13:00 
20:55:34a            Schumann, Clara             Three Romances, Op. 21             Jean-Pierre Armengaud, p    Grand Piano       GP-930 Clara Schumann: Piano Works, Vol 1      1:25 
21:00:00a            Puccini, Giacomo             La Bohème         Jonas Kaufmann, t; Prague Phil/Marco Armiliato        London  B0013059-02 (2)              Divos & Divas    5:08 
21:05:08a            Boccherini, Luigi              Symphony in B-Flat, Op 35/6 (G 514)               Cantilena/Adrian Shepherd          MHS      11066-K (2)        Boccherini: Seven Symphonies       17:09 
21:22:17a            Sweelinck, Jan Pieterszoon         Fantazia              Daniele Boccaccio, o               Brilliant 95643 (6)            Sweelinck: Complete Keyboard Works    1:44 
21:24:01a            Smit, Leo             Clarinet, Viola and Piano Trio (1928)        Eleonore Pameijer, f; Edith van Moergastel, vi; Erika Waardenburg, h              NM Classics      93003 (4)            N/A               12:41 
02:36:42a            Beethoven, Ludwig van  Piano Trio #9 in G, Op 121a, "Kakadu"    Joseph Kalichstein, p; Jaimé Laredo, v; Sharon Robinson, vc       MCA Classics   MCAD-25193               Beethoven: Archduke Trio            18:31 
21:55:13a            Reichardt, Louise             Song, "Unruhiger Schlaf"              Yoshie Tanaka, ms; Yasuko Mitsui, p               MHS      512350  Lieder By Women Composers From The Classical Period To Modern Times Vol. 1: From Maria Walpugis to Clara Schumann              1:16 

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonin Dvorak: Cello Concerto in b
Candelario Huizar: Imagenes

23:00 QUIET HOUR
Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)
Claude Debussy: Andantino from String Quartet (1893)
Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 (1859)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)
Franz Schubert: Wiegenlied (1816)
Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite (2000)
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
Anton Bruckner: Motet 'Locus iste' (1869)
Arts & Culture