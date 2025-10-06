WCLV Program Guide 10-06-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Schumann, Robert Noveletten, Op. 21 Vladimir Ashkenazy, p London 421010-2 Piano Works Vol. 2 Carnaval op. 9 - Humoreske op. 20 - Noveletten op. 21 5:44
12:05:44a Bridge, Frank Three Noveletten Shanghai String Quartet Delos DE-3223 RAVEL, M.: String Quartet in F Major / BRIDGE, F.: String Quartet, "Bologna" / Novelletten (Shanghai Quartet) 12:25
12:18:09a Barber, Samuel Essay No. 3, Op. 47 Detroit Sym Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-9053 Ives: Symphony No. 1 & Barber: Three Essays for Orchestra 12:05
12:32:04a Bruch, Max Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Cho-Liang Lin, v; Chicago Sym/Leonard Slatkin CBS MK-42315 Violin Concerto No. 1/ Scottish Fantasy 23:25
12:55:29a Brahms, Johannes Liebeslieder Waltzes Op. 52 Bonney, von Otter, Streit, Bär; Helmut Deutsch, Bengt Forsberg, p EMI/Ang CDC5-55430-2 N/A 1:25
01:00:00a Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 24e ordre Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 5:43
01:05:43a Couperin, François Les Nations Florilegium Channel Classics CCS SA 33213 Couperin: Les Nations, Rebel: Les Caractères de la Danse - Florilegium 8:44
01:14:27a Granados, Enrique Serenata Ruth Waterman, Joel Pitchon, v's; Douglas Riva, p Centaur CRC-2043 The Unknown Granados: Azulejos; Romanza; Serenata Para Do Violines Y Piano; En La Aldea; 6:13
01:22:21a Schumann, Robert Symphony No. 4 in d minor, Op. 120 Deutsche Radio Philharmonie/Stanislaw Skrowaczewski Oehms Classics OC-707 Robert Schumann * Symphonies 1 & 4 33:13:00
01:55:34a Schumann, Clara Three Romances, Op. 21 Jean-Pierre Armengaud, p Grand Piano GP-930 Clara Schumann: Piano Works, Vol 1 1:25
02:00:00a Puccini, Giacomo La Bohème Jonas Kaufmann, t; Prague Phil/Marco Armiliato London B0013059-02 (2) Divos & Divas 5:08
02:05:08a Boccherini, Luigi Symphony in B-Flat, Op 35/6 (G 514) Cantilena/Adrian Shepherd MHS 11066-K (2) Boccherini: Seven Symphonies 17:09
02:22:17a Sweelinck, Jan Pieterszoon Fantazia Daniele Boccaccio, o Brilliant 95643 (6) Sweelinck: Complete Keyboard Works 1:44
02:24:01a Smit, Leo Clarinet, Viola and Piano Trio (1928) Eleonore Pameijer, f; Edith van Moergastel, vi; Erika Waardenburg, h NM Classics 93003 (4) N/A 12:41
02:36:42a Beethoven, Ludwig van Piano Trio #9 in G, Op 121a, "Kakadu" Joseph Kalichstein, p; Jaimé Laredo, v; Sharon Robinson, vc MCA Classics MCAD-25193 Beethoven: Archduke Trio 18:31
02:55:13a Reichardt, Louise Song, "Unruhiger Schlaf" Yoshie Tanaka, ms; Yasuko Mitsui, p MHS 512350 Lieder By Women Composers From The Classical Period To Modern Times Vol. 1: From Maria Walpugis to Clara Schumann 1:16
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Branford Marsalis, sx; English Chamber Orch/Andrew Litton CBS M-42122 Romances For Saxophone 5:30
03:05:30a Clarke, Herbert Valse brillante (Sounds from the Hudson) Wynton Marsalis, cornet; Eastman Wind Ensemble/Donald Hunsberger CBS MK-42137 Carnaval 8:07
03:13:37a Khachaturian, Aram Waltz for Wind Band Armenian Phil Members/Loris Tjeknavorian ASV CDDCA-964 Khachaturian: Piano Conceorto and Dance Suite 1:44
03:15:21a Lyatoshinsky, Boris Symphony #3 in b, Op 50 (1951-54) Leningrad Phil/Evgeny Mravinsky Russian Disc RDCD-10902 Mravinsky Live 39:42:00
03:55:03a Scriabin, Alexander Preludes, Op 39 Piers Lane, p Hyperion CDA-67057/8 (2) N/A 1:30
04:00:00a Brahms, Johannes Piano Pieces, Op 119 Lars Vogt, p EMI/Ang CDC5-57543-2 N/A 5:21
04:05:21a Brahms, Johannes Symphony no.3 in F, Op.90 Berlin Phil/Eugen Jochum DG 449715-2 (2) 4 Symphonien 34:32:00
04:41:15a Bach, Carl Philipp Emanuel Flute Sonata in E, Wq 84 Christopher Hyde-Smith, f; Jane Dodd, hc ASV CDQS-6205 Bach: 5 Flute Sonatas 13:37
04:54:52a Bach, Carl Philipp Emanuel Solfeggietto Ruth White, electronics Angel S-36042 Short Circuits 1:53
05:00:00a Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Andrés Segovia, g MCA Classics MCAD-42071 The Segovia Collection, Vol. 5: Five Centuries Of The Spanish Guitar 5:06
05:05:06a Turina, Joaquin Danzas fantásticas, Op 22 West Australian Sym Orch/Jorge Mester ABC 438198-2 Danzas Fantasticas 15:50
05:22:48a Anderson, Leroy Clarinet Candy Orch/Leroy Anderson MCA Classics MCAD2-9815 (2) The Leroy Anderson Collection 2:45
05:25:33a Mozart, Wolfgang Amadeus Clarinet Concerto in A, K. 622 Robert Marcellus, cl; Cleveland Orch/George Szell Sony SBK-62424 Mozart: Flute Concerto in G, K313; Flute Concerto in D, K314; Clarinet Concerto in A, K622 28:57:00
05:54:30a Mudarra, Alonso de Si me llaman a mi Kithara Trio Chandos CHAN-0562 Kithara - Music From The Italian & Spanish Renaissance - Musica Mediterranea 1:51
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
George Frideric Handel: Finale from Concerto Grosso (1734)
Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 47 (1849)
Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 4 (1878)
Paul Mealor: Locus iste (2012)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)
Miklós Rózsa: Ivanhoe: Overture (1952)
Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)
Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)
John N. Klohr: Billboard March (1901)
Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros (1911)
Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)
Claude Debussy: Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent d'Ouest (1910)
Zdenek Fibich: Poème (1893)
Ludwig van Beethoven: Allegretto from String Quartet No. 16 (1826)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)
Thomas Morley: Nolo mortem peccatoris (1590)
Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)
Gabriel Fauré: Pavane (1887)
Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 (1940)
Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Khadra's Dance (1906)
Josef Suk: Finale from Piano Trio (1889)
George R. Poulton: Aura Lee (1861)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011)
Richard Strauss: Don Juan (1888)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 59 'Fire' (1769)
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)
Arcangelo Corelli: Finale from Concerto Grosso (1713)
Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)
Traditional: Shenandoah
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)
Franz Schubert: Marche militaire No. 3 (1822)
Ralph Vaughan Williams: Old King Cole (1923)
Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)
Karol Szymanowski: Symphony No. 4 'Symphonie Concertante' (1932)
Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)
Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)
Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture (1782)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 (1777)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 7 'Sinfonia Antartica' (1952)
Fernando Sor: L'encouragement (1828)
Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut (1907)
Giacomo Puccini: Turandot: Hymn to the Moon (1924)
Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)
Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' (1846)
Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)
Leopold Kozeluch: Wind Symphony in D (1800)
Bohuslav Martinu: Symphony No. 6 'Fantaisies symphoniques' (1953)
Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)
Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins (1720)
Franz Waxman: Rebecca: Suite (1940)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C (1899)
Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 'Spring' (1841)
Traditional: Dark Eyes
Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 3 (1775)
Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance (1890)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings (1772)
Ruth Gipps: Scherzo from Symphony No. 4 (1972)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille (1942)
Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 (1801)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Carl Maria von Weber: Bassoon Concerto in F (1822)
Johann Sebastian Bach: Finale from Sonata No. 3 for Solo Violin (1720)
Johann Sebastian Bach: Fugue from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G (1776)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Claude Debussy: La boîte à joujoux (1913)
Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)
20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonin Dvorak: Cello Concerto in b
Candelario Huizar: Imagenes
23:00 QUIET HOUR
Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)
Claude Debussy: Andantino from String Quartet (1893)
Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 (1859)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)
Franz Schubert: Wiegenlied (1816)
Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite (2000)
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
Anton Bruckner: Motet 'Locus iste' (1869)