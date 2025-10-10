© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-10-2025

Ideastream Public Media
Published October 10, 2025 at 6:02 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a         Debussy, Claude           Images, Set 1   Ivan Moravec, p MMG    MCD-10003            Ivan Moravec Plays Debussy     5:10
12:05:10a         Debussy, Claude           Images, Set 3, for Orchestra      City of Birmingham Sym Orch/Simon Rattle EMI/Ang           CDR5-72095-2  N/A      8:20
12:13:30a         Tailleferre, Germaine     Images for Chamber Ensemble  Porter String Quartet with assisting artists/Nicole Paiement     Helicon Classics           HE-1008           N/A            6:02
12:20:59a         Mozart, Wolfgang Amadeus       String Quintet No. 2 in C, K. 515 Alban Berg String Quartet; Markus Wolf, vi  EMI/Ang           CDC7-49085-2  N/A      34:01:00
12:55:00a         Wolf, Hugo        Song, "Wo ich bin, mich rings umdunkelt"           William Dazeley, br; Sholto Kynoch, p    Stone Records  5.06019E+12    Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 5            1:40
01:00:00a         Coleridge-Taylor, Samuel          Four African Dances, Op. 58      Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p      BCM+D Records           N/A      Music by Composers of African Descent 5:21
01:05:21a         Saint-Saens, Camille     Africa, Op. 89    Stephen Hough, p; City of Birmingham Sym/Sakari Oramo Hyperion           CDA-67331/2 (2)           Saint-Saens * The Complete Piano Concertos        9:42
01:15:03a         Saint-Saens, Camille     Suite algérienne, Op. 60 Antony Gray, p  Divine Art            DDA-21235 (2) Saint-Saens Piano Music, Vol 1 4:41
01:21:12a         Respighi, Ottorino         Concerto gregoriano      José Miguel Cueto, v; St Petersburg Sym/Vladimir Lande Marquis 14072-2            J M Cueto, Violin / St Petersburg Symphony Orchestra    33:37:00
01:54:49a         Liszt, Franz       Responsories and Antiphons     Leslie Howard, p            Hyperion           CDA-67161/2 (2)           Responsories and Antiphons     1:44
02:00:00a         Mana-Zucca     Southland Zephyrs, Op. 72, No. 1          Nanette Kaplan Solomon, p       Albany  TROY-1580      Badinage: The Piano Music of Mana-Zucca        5:16
02:05:16a         Burleigh, Henry Thacker Four Southland Sketches          Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p         BCM+D Records           N/A      Music by Composers of African Descent            12:06
02:17:22a         Burleigh, Henry Thacker I Don't Feel No-Ways Tired        Alchemy Viols/Philip Spray   Navona Records           NV-6650           Deep River: Spirituals' Cross-Currents   1:50
02:19:12a         Tchaikovsky, Peter        Violin Concerto in D, Op. 35       Hilary Hahn, v; Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko      DG       B0014698-02    Higdon & Tchaikovsky Violin Concertos         36:17:00
02:55:29a         Scriabin, Alexander       Twelve Etudes, Op 8     Vladimir Sofronitski, p            Profil    PH-22006 (12)  Scriabin Piano Works    1:28
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a         Sibelius, Jean   Valse triste, Op. 44, No. 1          San Francisco Sym/Michael Tilson Thomas  SFS Media        SFS-0060         N/A      5:29
03:05:29a         Britten, Benjamin           Simple Symphony, Op. 4           English Chamber Orch/G Levine  Arabesque        Z-6603  Les Illuminations ~ Bridge Variations ~ Simple Symphony        18:32
03:24:01a         Dowland, John  Mr Knights Galliard        Paul O'Dette, l   Harmonia Mundi            HMU-907160    Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1   1:38
03:25:39a         Locke, Matthew Music for "The Tempest"           Folger Consort  Bard            BDCD-2000      The Tempest    4:22
03:30:01a         Sibelius, Jean   The Tempest, Op. 109   Danish National Radio Sym Orch/Leif Segerstam     Chandos           CHAN-8943      Sibelius: Symphony No. 4            24:54:00
03:54:55a         Primosch, James          The Tempest    Folger Consort  Bard     BDCD-2000            The Tempest    1:40
04:00:00a         Schumann, Robert        Noveletten, Op. 21        Sviatoslav Richter, p            Mel/BMG          29464-2            Sviatoslav Richter Edition, Vol. 4            5:44
04:05:44a         Schumann, Robert        Manfred, Op. 115          Vienna Phil/Giuseppe Sinopoli DG       410863-2          Schumann: Symphonie No. 2; Manfred-Ouvertüre            12:10
04:19:24a         Ullmann, Viktor Piano Sonata #5, Op 45 (1943)  Jeanne Golan, p            Steinway & Sons           30014 (2)          Ullmann: Complete Piano Sonatas            18:13
04:37:37a         Ullmann, Viktor Symphony #1, "Von meiner Jugend" (1943)        Cologne Gurzenich Orch/James Conlon  Capriccio          67017   Ullman: Symphony No. 2 in D; 6 Lieder Op. 17; Symphony No. 1 "Von meiner Jugend"     17:07
04:54:44a         Schulhoff, Erwin            Divertissement Westwood Wind Quintet Crystal S-101       N/A      1:28
05:00:00a         Salzedo, Carlos Jeux d'eau, Op 29         Lavinia Meijer, h            Channel Classics           CCSSA-28908  Lavinia Meijer plays Salzedo, Caplet & Ibert       5:05
05:05:05a         Ravel, Maurice  Jeux d'eau        Sviatoslav Richter, p      RCA     63844-2 (2)            Richter Rediscovered - Carnegie Hall December 26, 1960           4:11
05:09:16a         Ravel, Maurice  Shéhérazade, ouverture de féerie          Minnesota Orch/Eiji Oue      Reference Recordings   RR-79-CD        Pictures at an Exhibition: Mussorgsky, Schumann, Chabrier, Debussy, Ravel    12:16
05:23:18a         Wilms, Johann Wilhelm Symphony #6 in d, Op 58          Concerto Koln/Werner Ehrhardt    DG Archiv        B0002998-02    Wilms: Symphonies 6 and 7            31:02:00
05:54:20a         Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens, Op. 113    St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin    RCA     7716-2-RC        Classic Marches           1:35

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title (1962)
Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music (1886)
Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)
Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' (1860)
Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Piano Sonata No. 3 (1795)
Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)
Traditional: The Lark in the Clear Air
Henry Fillmore: March 'His Honor' (1934)
Andrew Pryce Jackman: Fantasy on Verdi's 'Anvil Chorus' (1987)
Alessandro Marcello: Guitar Concerto (1716)
Scott Joplin: The Easy Winners (1901)
Eugène d'Albert: The Departure: Overture (1898)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)
Astor Piazzolla: Escualo (1990)
Jack Gallagher: Intrada from Sinfonietta for Strings (2007)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865)
Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)
Samuel Barber: Andante from Violin Concerto (1939)
Vincent d'Indy: Istar (1897)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)
Ferruccio Busoni: From the Age of Pigtails (1888)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)
Franz Waxman: A Place in the Sun: Suite (1951)
John Dowland: Time Stands Still (1603)
Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)
William Boyce: Symphony No. 1 in B-Flat (1760)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)
Giuseppe Verdi: Otello: Ave Maria (1886)
Paul Creston: Toccata for Orchestra (1957)
David Diamond: Elegy in Memory of Maurice Ravel (1938)
Leopold Mozart: Symphony in C (1760)
Isaac Albéniz: España: Tango (1890)
Xavier Montsalvatge: Concierto breve (1953)
Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)
Claude Debussy: Violin Sonata in g (1917)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)
Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music (1842)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Frédéric Chopin: Twenty-four Preludes (1839)
Henri Sauguet: La nuit (1930)
John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600)
John Dowland: O sweet woods (1600)
Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)
Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (1800)
Ottorino Respighi: Suite for Strings: Siciliana (1902)
Joseph Joachim: Hamlet Overture (1853)
Johann Sebastian Bach: Magnificat in D (1723)
Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)
Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 in B-Flat (1780)
Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)
Francis Lai: Love Story: Theme (1970)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Flute Concerto No. 2 (1778)
Don Gillis: Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Fun' (1946)
Michael Giacchino: Up: A Married Life (2009)
Carl Maria von Weber: Rondo from Bassoon Concerto (1822)
César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)
Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 8 in D (1768)
Francesco Molino: Rondo from Guitar Concerto (1820)
Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah
Manuel de Zumaya: Celebren, publiquen (1720)
Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 18 in F (1772)
Antonín Dvorák: Legend No. 6 (1881)
George Gershwin: Of Thee I Sing: Overture (1931)
Peter Tchaikovsky: Marche slav (1876)
Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Leos Janácek: Sinfonietta (1926)
Hans Gál: Piano Concerto (1948)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
20:00:00a         Coleridge-Taylor, Samuel          Four African Dances, Op. 58      Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p      BCM+D Records           N/A      Music by Composers of African Descent 5:21
20:05:21a         Saint-Saens, Camille     Africa, Op. 89    Stephen Hough, p; City of Birmingham Sym/Sakari Oramo Hyperion           CDA-67331/2 (2)           Saint-Saens * The Complete Piano Concertos        9:42
20:15:03a         Saint-Saens, Camille     Suite algérienne, Op. 60 Antony Gray, p  Divine Art            DDA-21235 (2) Saint-Saens Piano Music, Vol 1 4:41
20:21:12a         Respighi, Ottorino         Concerto gregoriano      José Miguel Cueto, v; St Petersburg Sym/Vladimir Lande Marquis 14072-2            J M Cueto, Violin / St Petersburg Symphony Orchestra    33:37:00
20:54:49a         Liszt, Franz       Responsories and Antiphons     Leslie Howard, p            Hyperion           CDA-67161/2 (2)           Responsories and Antiphons     1:44
21:00:00a         Mana-Zucca     Southland Zephyrs, Op. 72, No. 1          Nanette Kaplan Solomon, p       Albany  TROY-1580      Badinage: The Piano Music of Mana-Zucca        5:16
21:05:16a         Burleigh, Henry Thacker Four Southland Sketches          Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p         BCM+D Records           N/A      Music by Composers of African Descent            12:06
21:19:12a         Tchaikovsky, Peter        Violin Concerto in D, Op. 35       Hilary Hahn, v; Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko      DG       B0014698-02    Higdon & Tchaikovsky Violin Concertos         36:17:00
22:55:29a         Scriabin, Alexander       Twelve Etudes, Op 8     Vladimir Sofronitski, p            Profil    PH-22006 (12)  Scriabin Piano Works    1:28

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F (1886)
George Enescu: Finale from Symphony No. 2 (1914)
Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' (2008)

23:00 QUIET HOUR
Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)
Alexander Glazunov: Mélodie (1888)
Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)
Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)
Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)
Howard Helvey: O lux beatissima (2004)
Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)
Michel Colombier: Emmanuel (1971)
