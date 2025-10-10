WCLV Program Guide 10-10-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Debussy, Claude Images, Set 1 Ivan Moravec, p MMG MCD-10003 Ivan Moravec Plays Debussy 5:10
12:05:10a Debussy, Claude Images, Set 3, for Orchestra City of Birmingham Sym Orch/Simon Rattle EMI/Ang CDR5-72095-2 N/A 8:20
12:13:30a Tailleferre, Germaine Images for Chamber Ensemble Porter String Quartet with assisting artists/Nicole Paiement Helicon Classics HE-1008 N/A 6:02
12:20:59a Mozart, Wolfgang Amadeus String Quintet No. 2 in C, K. 515 Alban Berg String Quartet; Markus Wolf, vi EMI/Ang CDC7-49085-2 N/A 34:01:00
12:55:00a Wolf, Hugo Song, "Wo ich bin, mich rings umdunkelt" William Dazeley, br; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06019E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 5 1:40
01:00:00a Coleridge-Taylor, Samuel Four African Dances, Op. 58 Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p BCM+D Records N/A Music by Composers of African Descent 5:21
01:05:21a Saint-Saens, Camille Africa, Op. 89 Stephen Hough, p; City of Birmingham Sym/Sakari Oramo Hyperion CDA-67331/2 (2) Saint-Saens * The Complete Piano Concertos 9:42
01:15:03a Saint-Saens, Camille Suite algérienne, Op. 60 Antony Gray, p Divine Art DDA-21235 (2) Saint-Saens Piano Music, Vol 1 4:41
01:21:12a Respighi, Ottorino Concerto gregoriano José Miguel Cueto, v; St Petersburg Sym/Vladimir Lande Marquis 14072-2 J M Cueto, Violin / St Petersburg Symphony Orchestra 33:37:00
01:54:49a Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p Hyperion CDA-67161/2 (2) Responsories and Antiphons 1:44
02:00:00a Mana-Zucca Southland Zephyrs, Op. 72, No. 1 Nanette Kaplan Solomon, p Albany TROY-1580 Badinage: The Piano Music of Mana-Zucca 5:16
02:05:16a Burleigh, Henry Thacker Four Southland Sketches Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p BCM+D Records N/A Music by Composers of African Descent 12:06
02:17:22a Burleigh, Henry Thacker I Don't Feel No-Ways Tired Alchemy Viols/Philip Spray Navona Records NV-6650 Deep River: Spirituals' Cross-Currents 1:50
02:19:12a Tchaikovsky, Peter Violin Concerto in D, Op. 35 Hilary Hahn, v; Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko DG B0014698-02 Higdon & Tchaikovsky Violin Concertos 36:17:00
02:55:29a Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:28
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Sibelius, Jean Valse triste, Op. 44, No. 1 San Francisco Sym/Michael Tilson Thomas SFS Media SFS-0060 N/A 5:29
03:05:29a Britten, Benjamin Simple Symphony, Op. 4 English Chamber Orch/G Levine Arabesque Z-6603 Les Illuminations ~ Bridge Variations ~ Simple Symphony 18:32
03:24:01a Dowland, John Mr Knights Galliard Paul O'Dette, l Harmonia Mundi HMU-907160 Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1 1:38
03:25:39a Locke, Matthew Music for "The Tempest" Folger Consort Bard BDCD-2000 The Tempest 4:22
03:30:01a Sibelius, Jean The Tempest, Op. 109 Danish National Radio Sym Orch/Leif Segerstam Chandos CHAN-8943 Sibelius: Symphony No. 4 24:54:00
03:54:55a Primosch, James The Tempest Folger Consort Bard BDCD-2000 The Tempest 1:40
04:00:00a Schumann, Robert Noveletten, Op. 21 Sviatoslav Richter, p Mel/BMG 29464-2 Sviatoslav Richter Edition, Vol. 4 5:44
04:05:44a Schumann, Robert Manfred, Op. 115 Vienna Phil/Giuseppe Sinopoli DG 410863-2 Schumann: Symphonie No. 2; Manfred-Ouvertüre 12:10
04:19:24a Ullmann, Viktor Piano Sonata #5, Op 45 (1943) Jeanne Golan, p Steinway & Sons 30014 (2) Ullmann: Complete Piano Sonatas 18:13
04:37:37a Ullmann, Viktor Symphony #1, "Von meiner Jugend" (1943) Cologne Gurzenich Orch/James Conlon Capriccio 67017 Ullman: Symphony No. 2 in D; 6 Lieder Op. 17; Symphony No. 1 "Von meiner Jugend" 17:07
04:54:44a Schulhoff, Erwin Divertissement Westwood Wind Quintet Crystal S-101 N/A 1:28
05:00:00a Salzedo, Carlos Jeux d'eau, Op 29 Lavinia Meijer, h Channel Classics CCSSA-28908 Lavinia Meijer plays Salzedo, Caplet & Ibert 5:05
05:05:05a Ravel, Maurice Jeux d'eau Sviatoslav Richter, p RCA 63844-2 (2) Richter Rediscovered - Carnegie Hall December 26, 1960 4:11
05:09:16a Ravel, Maurice Shéhérazade, ouverture de féerie Minnesota Orch/Eiji Oue Reference Recordings RR-79-CD Pictures at an Exhibition: Mussorgsky, Schumann, Chabrier, Debussy, Ravel 12:16
05:23:18a Wilms, Johann Wilhelm Symphony #6 in d, Op 58 Concerto Koln/Werner Ehrhardt DG Archiv B0002998-02 Wilms: Symphonies 6 and 7 31:02:00
05:54:20a Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens, Op. 113 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin RCA 7716-2-RC Classic Marches 1:35
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title (1962)
Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music (1886)
Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)
Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' (1860)
Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Piano Sonata No. 3 (1795)
Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)
Traditional: The Lark in the Clear Air
Henry Fillmore: March 'His Honor' (1934)
Andrew Pryce Jackman: Fantasy on Verdi's 'Anvil Chorus' (1987)
Alessandro Marcello: Guitar Concerto (1716)
Scott Joplin: The Easy Winners (1901)
Eugène d'Albert: The Departure: Overture (1898)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)
Astor Piazzolla: Escualo (1990)
Jack Gallagher: Intrada from Sinfonietta for Strings (2007)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865)
Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)
Samuel Barber: Andante from Violin Concerto (1939)
Vincent d'Indy: Istar (1897)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)
Ferruccio Busoni: From the Age of Pigtails (1888)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)
Franz Waxman: A Place in the Sun: Suite (1951)
John Dowland: Time Stands Still (1603)
Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)
William Boyce: Symphony No. 1 in B-Flat (1760)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)
Giuseppe Verdi: Otello: Ave Maria (1886)
Paul Creston: Toccata for Orchestra (1957)
David Diamond: Elegy in Memory of Maurice Ravel (1938)
Leopold Mozart: Symphony in C (1760)
Isaac Albéniz: España: Tango (1890)
Xavier Montsalvatge: Concierto breve (1953)
Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)
Claude Debussy: Violin Sonata in g (1917)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)
Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music (1842)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Frédéric Chopin: Twenty-four Preludes (1839)
Henri Sauguet: La nuit (1930)
John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600)
John Dowland: O sweet woods (1600)
Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)
Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (1800)
Ottorino Respighi: Suite for Strings: Siciliana (1902)
Joseph Joachim: Hamlet Overture (1853)
Johann Sebastian Bach: Magnificat in D (1723)
Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)
Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 in B-Flat (1780)
Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)
Francis Lai: Love Story: Theme (1970)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Flute Concerto No. 2 (1778)
Don Gillis: Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Fun' (1946)
Michael Giacchino: Up: A Married Life (2009)
Carl Maria von Weber: Rondo from Bassoon Concerto (1822)
César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)
Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 8 in D (1768)
Francesco Molino: Rondo from Guitar Concerto (1820)
Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah
Manuel de Zumaya: Celebren, publiquen (1720)
Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 18 in F (1772)
Antonín Dvorák: Legend No. 6 (1881)
George Gershwin: Of Thee I Sing: Overture (1931)
Peter Tchaikovsky: Marche slav (1876)
Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Leos Janácek: Sinfonietta (1926)
Hans Gál: Piano Concerto (1948)
20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F (1886)
George Enescu: Finale from Symphony No. 2 (1914)
Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' (2008)
23:00 QUIET HOUR
Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)
Alexander Glazunov: Mélodie (1888)
Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)
Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)
Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)
Howard Helvey: O lux beatissima (2004)
Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)
Michel Colombier: Emmanuel (1971)