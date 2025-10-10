WCLV Program Guide 10-12-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mailman, Martin Autumn Landscape Eastman Rochester Orch/Howard Hanson

Hanson, Howard Symphony #4, Op 34, "Requiem" Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Heinichen, Johann David Dresden Concerto in G, S 213 Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel

Telemann, Georg Philipp Flute Quartet in B-Flat, TWV 43:B2 Musica Antiqua Cologne

Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in C, "Hamburger Ebb' und Flut (Wassermusik)"

Padbrué, Cornelis Synphonia Marijke Miessen, r; Bob van Asperen, hc; Wouter Möller, vc Radio Nederland

Riehman, Jacob Sonata No. 2 in d 't Uitnement Kabinet

Wassenaer, Unico Wilhelm van Concerto Armonico #5 in f Amsterdam Combattimento Consort/Ed Spanjaard

Chopin, Frédéric Piano Sonata no.3 in b minor, Op.58 Maurizio Pollini, p

Monteverdi, Claudio Madrigals, Bk 1 (1587) Delitiae Musicae/Marco Longhini

Mendelssohn, Felix String Quartet, Op 81 (Andante, Scherzo, Capriccio & Fugue) Melos String Quartet

Czerny, Carl Andante e Polacca Hermann Baumann, fh; Leonard Hokanson, p

Svendsen, Johan Andante funèbre Latvian National Sym/Terje Mikkelsen

Roman, Johann Helmich Andante Göran Söllscher, g

Ravel, Maurice Ma mère l'Oye (Mother Goose) Lyon National Orch/Leonard Slatkin

Lully, Jean-Baptiste Le Bourgeois Gentilhomme Aradia Baroque Ensemble/Kevin Mallon

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 32 Yuja Wang, p

Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 32 Dmitry Paperno, p

Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 32 Ian Hobson, p

Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 32 Lilya Zilberstein, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 41 in c, K. 551, "Jupiter" Music of the Baroque/Thomas Wikman

Anonymous 17th century, English Drewries accordes Jakob Lindberg, Paul O'Dette, l's

Schmidt, Franz Notre Dame Dresden Staatskapelle/Silvio Varviso

Puccini, Giacomo Manon Lescaut (1893) Berlin Phil/Herbert von Karajan

Mascagni, Pietro L'Amico Fritz Monte Carlo Phil/Lawrence Foster

Wolf-Ferrari, Ermanno The Jewels of the Madonna Berlin Phil/Herbert von Karajan

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 London Sym Orch/André Previn

Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p Marco Polo

Fesch, Willem de Joseph Roberta Alexander, s; Musica Ad Rhenum/Jed Wentz

Fesch, Willem de Recorder Sonata Op 8/3 Trio de l'Oustal

Fesch, Willem de Joseph Musica Ad Rhenum, Jed Wentz, ob

Strauss, Richard Josephs-Legende Buffalo Phil/JoAnn Falletta

Handel, George Frideric Trio Sonata in B-Flat, Op. 5, No. 7 St Martin's Academy Chamber Ensemble

Handel, George Frideric Joseph and His Brethren St Luke's Chamber Ensemble

06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr

Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country (1904)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Ralph Vaughan Williams: Benedicite (1930)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:

AGO San Francisco 2024 (III) – The Competitive Spirit Persists . . . featuring winners of the AGO’s National Young Artist Competition in Organ Performance (NYACOP).

KHRISTOPHOR KUSHNARYOV: Passacaglia (1924). JEAN GUILLOU: Toccata, Op. 9 (1963) –Victoria Shorokhova (2nd Prize)

LIBBY LARSEN: Sonata in One Movement on Kalenda Maya. CONNOR CHEE: Hózhó. MAURICE DURUFLÉ: Toccata, fr Suite, Op. 5 –Ryan Chan (1st Prize and Audience Prize)

All performers played the 2003 Robert Pearson organ (Op. 1) at Lakeside Presbyterian Church, San Francisco, CA (r. 6/30/24)

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois:

Sacred choral and organ music for reflection, with music both old and new.

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

Silvius Leopold Weiss: Presto (1720)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1 in e (1717)

Jean-Philippe Rameau: Concert No. 6 en sextuor (1768)

Antonio Lotti: Oboe d'amore Concerto in A (1710)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 167: Chorale 'Sei Lob und Preis mit Ehren' (1724)

10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey

Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)

Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits: My Pretty Bess (1935)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 in G 'Gypsy' (1795)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Aristophanic Suite (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in g (1788)

Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' (1838)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Edward Elgar: Cello Concerto in E minor: Mvt 2

Paul Watkins, cello; BBC Symphony Orchestra; Jiri Belohlavek, conductor

Music: 4:28

Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-flat Major, Op. 55: Mvt 1

English Symphony Orchestra; Kenneth Woods, conductor

Elgar Festival, Worcester Cathedral, Worcester UK

Music: 19:45

Piano Puzzler

Contestant: Libby Smith Holmes calling from Saratoga Springs, NY

Music: 15:51

Robert Schumann: Dichterliebe Movement 12 Am leuchtenden Sommermorg

Andreas Schmidt, voice; Rudolf Jansen, piano

Music: 2:43

Lalo Schifrin: Tango a Borges, from Letters from Argentina

VIVA TANGO!

San Antonio Chamber Music Society, Trinity Baptist Church, San Antonio, TX

Music: 7:29

Joseph Haydn: String Quartet, Op. 103 in D minor: Mvt 2

Takacs Quartet

Music: 4:35

Arturo Marquez: Danzon No. 2

RAI National Symphony Orchestra; Ana Maria Patino-Osorio, conductor

EBU, Arturo Toscanini Rai Auditorium, Turin, Italy

Music: 9:25

Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli, Op. 42

Evren Ozel, piano

2025 Van Cliburn International Piano Competition, Van Cliburn Concert Hall at Texas Christian University, Fort Worth, TX

Music: 17:08

Gabriela Montero: Rachtime

Evren Ozel, piano

2025 Van Cliburn International Piano Competition, Van Cliburn Concert Hall at Texas Christian University, Fort Worth, TX

Music: 4:51

Franz Schubert: String Quartet No. 15 in G Major, D. 887 Op. Posth. 161: Mvt 2

Takacs Quartet

Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO

Music: 10:48

14:00 WFMT RADIO NETWORK– Los Angeles Philharmonic

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance

Chan/Bronfman

Rachmaninoff

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

André Peck, 14, Piano, from La Crosse, WI

Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, Op. 39 (1810-1849) (7:15)

Sophia Alexander, 15, Cello, from Minneapolis, MN

Gabriel Fauré: Après un rêve (1845-1924) (2:57)

Christian Garner, 15, Trumpet, from Minnetonka, MN

Kent Kennan: Sonata for Trumpet and Piano, Mvmt 1 (1913-2003) (5:44)

Excerpt from A Child Is Born by Thad Jones performed by Peter Dugan, piano

Lorelei Schoenhard, 14, Violin, from St. Cloud, MN

Johannes Brahms (1833-1897), arr. Joseph Joachim: Hungarian Dance No. 5 (1831-1907) (2:18)

Izaiah Cheeran, 17, Oboe, from Apple Vallen, MN

Reena Esmail Pranayam - I. Dirgh, II. Kapalbhati (b. 1983) 1 (4:26)

MacPhail Guitar Quartet (Soren Snow Winikoff, 15, from Minneapolis, MN; Lukas Murdych, 17, from Wayzata, MN; Arjuna Murugesan, 15, from Saint Louis Park, MN; and August Ho-Chen, 15, from Minneapolis, MN)

Zequinha de Abreu (1880-1935), arr. Luc Levesque: Tico Tico (3:06)

Reprise of Hungarian Dance No. 5 by Johannes Brahms (1833-1897), arr. Joseph Joachim (1831-1907), performed by Lorelei Schoenhard and Peter Dugan

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 1 (1908)

Amy Beach: Piano Concerto in c-Sharp (1899)

20:00 CLASSICAL MUSIC

Ralph Vaughan Williams: A Sea Symphony (1910)

Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' (1599)

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Margaret Brouwer: Symphony No. 1 “Lake Voices” (1997) — ORF Vienna Radio Symphony Orchestra/Marin Alsop, cond. (Naxos 559 933) 17:19

Margaret Brouwer: Rhapsody, Concerto for Orchestra (2009; rev. 2011) — ORF Vienna Radio Symphony Orchestra/Marin Alsop, cond. (Naxos 559 933) 14:14

Margaret Brouwer: Pluto (1997) — ORF Vienna Radio Symphony Orchestra/Marin Alsop, cond. (Naxos 559 933) 12:51

Margaret Brouwer: The Art of Sailing at Dawn (2020) — ORF Vienna Radio Symphony Orchestra/Marin Alsop, cond. (Naxos 559 933) 6:36

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,

Pride, Progress, and Purpose with Phyllis Harris

23:00 QUIET HOUR

Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' (1988)

Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 (1811)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Sir William Walton: Lento from Sonata for Strings (1971)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances (1901)

Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto (1844)

Claude Debussy: Les Angélus (1892)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)