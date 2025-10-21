© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-21-2025

Published October 21, 2025 at 4:30 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Grieg, Edvard    Norwegian Dances,  Op. 35         Gothenburg Sym/Neeme Järvi      DG         419431-2             Symphonic Dances, Norwegian Dances, Lyric Suite               5:15 
12:05:15a            Grieg, Edvard    Lyric Pieces,  Op. 65       Leif Ove Andsnes, p        EMI/Ang               CDC5-57296-2  N/A        6:25 
12:13:27a            Miaskovsky, Nikolai        Symphony #1 in e, Op. 3              State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov              Alto        ALC-3141            Miaskovsky Symphonies               41:47:00 
12:55:14a            Scriabin, Alexander         Mazurkas, Op 25             Samuel Feinberg, p               Profil     PH-22006 (12)   Scriabin Piano Works     1:52 
01:00:00a            Bach, Johann Sebastian               A Musical Offering, BWV 1079    John Gibbons, forte-p Centaur CRC-2295           J. S. Bach: A Musical Offering, Etc.          5:10 
01:05:10a            Frederick the Great         Flute Sonata #111 in D   Michala Petri, r; George Malcolm, hc        Philips   416369-2             Recorder Sonatas            6:53 
01:12:03a            Bach, Carl Philipp Emanuel          Sinfonia in F, Wq 183/3  CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen               Capriccio            10175    N/A        9:05 
01:22:41a            Coleridge-Taylor, Samuel             Violin Concerto in g minor, Op. 80               Tasmin Little, v; BBC Phil/Sir Andrew Davis          Chandos              CHAN-10879               British Violin Concertos  31:52:00 
01:54:33a            Perkinson, Coleridge-Taylor        Blue/s Forms for Solo Violin (1972)               Sanford Allen, v Cedille  CDR-90000087  Coleridge-Taylor Perkinson: A Celebration               1:46 
02:00:00a            Wagner, Richard              Tannhäuser        Fernando Espi, g             Verso               VRS-2022           N/A        5:52 
02:05:52a            Wagner, Richard              Tannhäuser        Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly    London  448155-2             Wagner - Chailly              23:17 
02:29:09a            Nin-Culmell, Joaquim     3 Tonadas          Jordi Masó, p     Naxos   8.570457               The Catalan Piano Album             1:30 
02:30:39a            Montsalvatge, Xavier      Poema concertante         Rachel Barton Pine, v; North German Radio Phil/Celso Antunes            Hänssler Classic              CD-98.642               Montsalvatge: Canciones & Concertos    12:30 
02:43:09a            Britten-Berkeley Mont Juic, Op 9 English Chamber Orch/Steuart Bedford               Naxos   8.557198             BRITTEN: Violin Concerto / Canadian Carnival / Mont Juic               12:03 
02:55:12a            Britten, Benjamin             Five "Walztes" (sic!)       Stephen Hough, p               Virgin    91203-2               N/A        1:39 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Haydn, Franz Joseph     Scottish Folksong, "Gil Morris," H XXXIa:196               Lorna Anderson, s; Eisenstadt Haydn Trio            Brilliant Classics              95594 (160)               Haydn Edition    5:01 
03:05:01a            Orr, Buxton         Celtic Suite         Royal Ballet Sinfonia/John Wilson               ASV       CDWHL-2123    The Land Of The Mountain And The Flood: Scottish Orchestral Music             10:43 
03:15:44a            Beach, Amy       Scottish Legend, Op 54/1             Joanne Polk, p   Arabesque               Z-6693  N/A        3:18 
03:19:02a            Haydn, Franz Joseph     Scottish Folksong, "Corn riggs", H XXXIa:216               Eisenstadt Haydn Trio    Brilliant Classics              95594 (160)        Haydn Edition               1:50 
03:20:52a            Atterberg, Kurt   Symphony #8, Op 48      Southwest German Radio Sym/Ari Rasilainen           CPO      999641-2             Atterberg             33:47:00 
03:54:39a            Dumanoir, Guillaume      Suite du Ballet de Stockholm       Le Concert des Nations/Jordi Savall        Fontalis ES-9908              N/A        1:28 
04:00:00a            Bach, Johann Sebastian               Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69   Heidrun Holtmann, p       Musicaphon        M-56922 (4)       Well-Tempered Clavier               5:16 
04:05:16a            Bach, Johann Sebastian               Three-Violin Concerto in D, BWV 1064               Carlo Chiarappa, v; Accademia Bizantina              Denon   CO-78970/71 (2)              J. S. Bach: Violin Concertos             15:58 
04:21:14a            Villa-Lobos, Heitor           Bachianas Brasileiras No. 4 (1930-36)     Royal Phil/Enrique Bátiz            EMI/Ang              CDS7-47901-8 (3)           Villa-Lobos         18:40 
04:41:34a            Bach, Johann Sebastian               Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006               Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v              Sony      08779-2               Joshua Bell- Bach            2:49 
04:44:23a            Schumann, Robert          Adagio and Allegro, Op. 70          William Purvis, fh; Mihae Lee, p      Bridge   9164      Romances          9:09 
04:53:32a            Korngold             A Midsummer Night's Dream (1934)         Berlin Deutsches Sym/Gerd Albrecht          CPO      999449-2             N/A        1:48 
05:00:00a            Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114             Blythe Walker, s; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel            Telarc   CD-80221           Classics Of The Silver Screen     5:47 
05:05:47a            Smetana, Bedrich            The Bartered Bride          Vienna Phil         DG               419768-2 (2)      Má Vlast              19:55 
05:27:03a            Arnold, Malcolm Four Welsh Dances, Op 138        Queensland Sym/Andrew Penny   Naxos   8.553526             ARNOLD, M.: Dances    10:12 
05:37:15a            Mathias, William              Clarinet Concerto, Op 68 (1975) Gervase de Peyer, cl; New Philharmonia Orch/David Atherton            Lyrita     SRCD-325          Mathias Concertos               17:40 
05:54:55a            Vaughan Williams, Ralph              Six Studies in English Folksong (1926)               Jonathan Cohler, cl; Judith Gordon, p      Crystal  CD-733 Moonflowers, Baby!               1:32 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (1580)
Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Suite (1942)
Peter Schickele: Last Tango in Bayreuth (1973)
Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)
Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 3 (1940)
Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)
Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)
Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)
John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 7 'Noon' (1761)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)
Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa (1855)
Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in d (1822)
Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 2 n g-Sharp 'Sonata-Fantaisie' (1897)
Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Waltz (1953)
James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)
Erich Wolfgang Korngold: Straussiana (1953)
Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)
Giovanni Gabrieli: Plaudite, psallite, jubilate Deo (1600)
Johannes Brahms: Allegro from Clarinet Trio (1891)
François Couperin: Sonata No. 3 in g 'L'Astrée' (1690)
Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)
Raymond Scott: The Toy Trumpet (1937)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)
Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title (1964)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: February (1876)
Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)
Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 2 Prelude (1893)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Sir Malcolm Arnold: Overseas March (1960)
Sir Malcolm Arnold: The Padstow Lifeboat (1967)
Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)
Ludwig van Beethoven: Nine Variations on Paisiello's 'Quant'è più bello' (1795)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes (1866)
Ralph Vaughan Williams: Piano Concerto in C (1931)
Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)
Thomas Arne: Alfred: Overture (1740)
James Hook: Piano Concerto in D (1771)
David Diamond: Finale from Symphony No. 2 (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)
Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Johannes Brahms: String Sextet No. 2 in G (1865)
Sir Arnold Bax: Northern Ballad No. 2 (1934)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)
Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' (1886)
Tan Dun: Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes (2000)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 (1812)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G (1811)
Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)
Alfred Schnittke: (K)ein Sommernachtstraum (1985)
Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)
Traditional: The Water is Wide
Traditional: Unst Boat Song
Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto (1959)
Joachim Raff: Symphony No. 4 in g (1871)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Frédéric Chopin: Cello Sonata in g (1846)
Randall Thompson: Symphony No. 3 in a (1949)

23:00 QUIET HOUR
Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)
Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)
John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983)
Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B (1846)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791)
Jorge Cardoso: Milonga (1993)
Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)
Florence Price: Adoration (1951)
Arts & Culture