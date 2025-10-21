WCLV Program Guide 10-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00a Grieg, Edvard Norwegian Dances, Op. 35 Gothenburg Sym/Neeme Järvi DG 419431-2 Symphonic Dances, Norwegian Dances, Lyric Suite 5:15

12:05:15a Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 65 Leif Ove Andsnes, p EMI/Ang CDC5-57296-2 N/A 6:25

12:13:27a Miaskovsky, Nikolai Symphony #1 in e, Op. 3 State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Alto ALC-3141 Miaskovsky Symphonies 41:47:00

12:55:14a Scriabin, Alexander Mazurkas, Op 25 Samuel Feinberg, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:52

01:00:00a Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 John Gibbons, forte-p Centaur CRC-2295 J. S. Bach: A Musical Offering, Etc. 5:10

01:05:10a Frederick the Great Flute Sonata #111 in D Michala Petri, r; George Malcolm, hc Philips 416369-2 Recorder Sonatas 6:53

01:12:03a Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in F, Wq 183/3 CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen Capriccio 10175 N/A 9:05

01:22:41a Coleridge-Taylor, Samuel Violin Concerto in g minor, Op. 80 Tasmin Little, v; BBC Phil/Sir Andrew Davis Chandos CHAN-10879 British Violin Concertos 31:52:00

01:54:33a Perkinson, Coleridge-Taylor Blue/s Forms for Solo Violin (1972) Sanford Allen, v Cedille CDR-90000087 Coleridge-Taylor Perkinson: A Celebration 1:46

02:00:00a Wagner, Richard Tannhäuser Fernando Espi, g Verso VRS-2022 N/A 5:52

02:05:52a Wagner, Richard Tannhäuser Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly London 448155-2 Wagner - Chailly 23:17

02:29:09a Nin-Culmell, Joaquim 3 Tonadas Jordi Masó, p Naxos 8.570457 The Catalan Piano Album 1:30

02:30:39a Montsalvatge, Xavier Poema concertante Rachel Barton Pine, v; North German Radio Phil/Celso Antunes Hänssler Classic CD-98.642 Montsalvatge: Canciones & Concertos 12:30

02:43:09a Britten-Berkeley Mont Juic, Op 9 English Chamber Orch/Steuart Bedford Naxos 8.557198 BRITTEN: Violin Concerto / Canadian Carnival / Mont Juic 12:03

02:55:12a Britten, Benjamin Five "Walztes" (sic!) Stephen Hough, p Virgin 91203-2 N/A 1:39

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00:00a Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "Gil Morris," H XXXIa:196 Lorna Anderson, s; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 5:01

03:05:01a Orr, Buxton Celtic Suite Royal Ballet Sinfonia/John Wilson ASV CDWHL-2123 The Land Of The Mountain And The Flood: Scottish Orchestral Music 10:43

03:15:44a Beach, Amy Scottish Legend, Op 54/1 Joanne Polk, p Arabesque Z-6693 N/A 3:18

03:19:02a Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "Corn riggs", H XXXIa:216 Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:50

03:20:52a Atterberg, Kurt Symphony #8, Op 48 Southwest German Radio Sym/Ari Rasilainen CPO 999641-2 Atterberg 33:47:00

03:54:39a Dumanoir, Guillaume Suite du Ballet de Stockholm Le Concert des Nations/Jordi Savall Fontalis ES-9908 N/A 1:28

04:00:00a Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Heidrun Holtmann, p Musicaphon M-56922 (4) Well-Tempered Clavier 5:16

04:05:16a Bach, Johann Sebastian Three-Violin Concerto in D, BWV 1064 Carlo Chiarappa, v; Accademia Bizantina Denon CO-78970/71 (2) J. S. Bach: Violin Concertos 15:58

04:21:14a Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 4 (1930-36) Royal Phil/Enrique Bátiz EMI/Ang CDS7-47901-8 (3) Villa-Lobos 18:40

04:41:34a Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v Sony 08779-2 Joshua Bell- Bach 2:49

04:44:23a Schumann, Robert Adagio and Allegro, Op. 70 William Purvis, fh; Mihae Lee, p Bridge 9164 Romances 9:09

04:53:32a Korngold A Midsummer Night's Dream (1934) Berlin Deutsches Sym/Gerd Albrecht CPO 999449-2 N/A 1:48

05:00:00a Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114 Blythe Walker, s; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc CD-80221 Classics Of The Silver Screen 5:47

05:05:47a Smetana, Bedrich The Bartered Bride Vienna Phil DG 419768-2 (2) Má Vlast 19:55

05:27:03a Arnold, Malcolm Four Welsh Dances, Op 138 Queensland Sym/Andrew Penny Naxos 8.553526 ARNOLD, M.: Dances 10:12

05:37:15a Mathias, William Clarinet Concerto, Op 68 (1975) Gervase de Peyer, cl; New Philharmonia Orch/David Atherton Lyrita SRCD-325 Mathias Concertos 17:40

05:54:55a Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926) Jonathan Cohler, cl; Judith Gordon, p Crystal CD-733 Moonflowers, Baby! 1:32

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (1580)

Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Suite (1942)

Peter Schickele: Last Tango in Bayreuth (1973)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 3 (1940)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)

John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 7 'Noon' (1761)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa (1855)

Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in d (1822)

Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 2 n g-Sharp 'Sonata-Fantaisie' (1897)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Waltz (1953)

James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)

Erich Wolfgang Korngold: Straussiana (1953)

Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)

Giovanni Gabrieli: Plaudite, psallite, jubilate Deo (1600)

Johannes Brahms: Allegro from Clarinet Trio (1891)

François Couperin: Sonata No. 3 in g 'L'Astrée' (1690)

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)

Raymond Scott: The Toy Trumpet (1937)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title (1964)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: February (1876)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 2 Prelude (1893)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir Malcolm Arnold: Overseas March (1960)

Sir Malcolm Arnold: The Padstow Lifeboat (1967)

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)

Ludwig van Beethoven: Nine Variations on Paisiello's 'Quant'è più bello' (1795)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes (1866)

Ralph Vaughan Williams: Piano Concerto in C (1931)

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

Thomas Arne: Alfred: Overture (1740)

James Hook: Piano Concerto in D (1771)

David Diamond: Finale from Symphony No. 2 (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johannes Brahms: String Sextet No. 2 in G (1865)

Sir Arnold Bax: Northern Ballad No. 2 (1934)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' (1886)

Tan Dun: Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes (2000)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 (1812)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G (1811)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Alfred Schnittke: (K)ein Sommernachtstraum (1985)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

Traditional: The Water is Wide

Traditional: Unst Boat Song

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto (1959)

Joachim Raff: Symphony No. 4 in g (1871)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

20:00:00a Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 John Gibbons, forte-p Centaur CRC-2295 J. S. Bach: A Musical Offering, Etc. 5:10

20:05:10a Frederick the Great Flute Sonata #111 in D Michala Petri, r; George Malcolm, hc Philips 416369-2 Recorder Sonatas 6:53

20:12:03a Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in F, Wq 183/3 CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen Capriccio 10175 N/A 9:05

20:22:41a Coleridge-Taylor, Samuel Violin Concerto in g minor, Op. 80 Tasmin Little, v; BBC Phil/Sir Andrew Davis Chandos CHAN-10879 British Violin Concertos 31:52:00

20:54:33a Perkinson, Coleridge-Taylor Blue/s Forms for Solo Violin (1972) Sanford Allen, v Cedille CDR-90000087 Coleridge-Taylor Perkinson: A Celebration 1:46

21:00:00a Wagner, Richard Tannhäuser Fernando Espi, g Verso VRS-2022 N/A 5:52

21:05:52a Wagner, Richard Tannhäuser Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly London 448155-2 Wagner - Chailly 23:17

21:29:09a Nin-Culmell, Joaquim 3 Tonadas Jordi Masó, p Naxos 8.570457 The Catalan Piano Album 1:30

21:30:39a Montsalvatge, Xavier Poema concertante Rachel Barton Pine, v; North German Radio Phil/Celso Antunes Hänssler Classic CD-98.642 Montsalvatge: Canciones & Concertos 12:30

21:43:09a Britten-Berkeley Mont Juic, Op 9 English Chamber Orch/Steuart Bedford Naxos 8.557198 BRITTEN: Violin Concerto / Canadian Carnival / Mont Juic 12:03

21:55:12a Britten, Benjamin Five "Walztes" (sic!) Stephen Hough, p Virgin 91203-2 N/A 1:39

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Frédéric Chopin: Cello Sonata in g (1846)

Randall Thompson: Symphony No. 3 in a (1949)

23:00 QUIET HOUR

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)

John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983)

Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B (1846)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791)

Jorge Cardoso: Milonga (1993)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)

Florence Price: Adoration (1951)