WCLV Program Guide 09-01-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
McLeod, Jenny Tone Clock Piece XVI Diedre Irons, p Rattle
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 101 in D, Clock Philharmonia Orch/Leonard Slatkin
McLeod, Jenny Tone Clock Piece XX Michael Houstoun, p Rattle
Martinu, Bohuslav Cello Sonata #3 Paul Watkins, vc; Huw Watkins, p
Des Prez, Josquin Song, Vous l'arez s'il vous plaist King's Singers
Parker, Horatio Scherzo Gowanus Arts Ensemble/Reuben Blundell
Price, Florence Piano Concerto (1934) Michelle Cann, p; New York Youth Sym/Michael Repper
Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 6 in e, BWV 830 Vladimir Ashkenazy, p
Milhaud, Darius Saudades do Brasil, Op. 67 Windscape Wind Quintet
Bernstein, Leonard Candide Natalie Dessay, s; London Phil/Sir Andrew Davis
Bernstein, Leonard Candide New York Phil/Leonard Bernstein
Bernstein, Leonard Prelude for Brass Benny Goodman, cl; Jazz Combo/Leonard Bernstein
Still, William Grant Poem for Orchestra Fort Smith Sym/John Jeter
Beethoven, Ludwig van Symphony No. 4 in B-Flat, Op. 60 Chamber Orch of Europe/Yannick Nézet-Séguin
Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Simone Dinnerstein, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Merula, Tarquinio Canzon, La Lusignuola Amsterdam Loeki Stardust Quartet
Lilburn, Douglas Four Canzonas Gunter Herbig, g
Barber, Samuel Canzonetta (1981) Julia Girdwood, ob; Scottish Chamber Orch/José Serebrier
Gabrieli, Giovanni Canzon per sonare #28 Canadian Brass
Berlioz, Hector Les Troyens Baltimore Sym Orch/David Zinman
Ravel, Maurice Daphnis et Chloé Cincinnati Sym Orch/Paavo Järvi
Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, Halloween, H XXXIa:63 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio
Bazzini, Antonio La Ronde des lutins, Op 25 Vadim Repin, v; Alexander Markovich, p
Schumann, Robert Ghost Variations (Variations on An Original Theme) Igor Levit, p
Shostakovich, Dmitri King Lear (Incidental Music, 1940), Op. 58a Boston Sym Orch/Andris Nelsons
Arensky, Anton Piano Trio #1 in d, Op 32 Nash Ensemble
Biber, Heinrich von Sonata No. 7 a 5 in C, for 2 trumpets and strings New London Consort
Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 22 in B-Flat, K. 589 Leipzig String Quartet
Coles, Cecil Scherzo in a BBC Scottish Sym Orch/Martyn Brabbins
Holst, Gustav Scherzo (1933-4) Munich Sym Orch/Douglas Bostock
Bax, Arnold Symphonic Scherzo (1913-17, rev 1933) Royal Phil/Vernon Handley
Byrd, William Miserere a 4 Fretwork
06:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, conductor; Lang Lang, piano (recorded 10/8/2024)
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2
Charlotte Sohy: Romance sans paroles from 4 Pièces romantiques Op 30/4 (encore)
Alberto Ginastera: Estancia (complete ballet)
John Philip Sousa: Liberty Bell March (encore)
Gustav Mahler: Part 1 from Symphony No. 5--Czech Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor (recorded 12/4/2024)
Johannes Brahms: Ballades Op 10--Igor Levit, piano (recorded 1/12/2025)
08:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – Berlin Philharmonic, Kirill Petrenko, conductor (recorded 11/18/2024)
Anton Bruckner Symphony No. 5
Leonard Bernstein: Clarinet Sonata--Anthony McGill, clarinet; Emanuel Ax, piano (recorded 2/2/2025)
Alfredo Catalani: Contemplazione--Vienna Philharmonic, Riccardo Muti, conductor (recorded 3/25/2025)
William Walton: Symphony No. 1 (excerpt)--London Symphony Orchestra, Antonio Pappano, conductor (recorded 3/6/2025)
10:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – Royal Concertgebouw Orchestra, Klaus Mäkelä, conductor; Lisa Batiashvili, violin (recorded 11/22/2024)
Ellen Reid: Body Cosmic (US Premiere, co-commissioned by Carnegie Hall)
Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2
Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2
12:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – The Cleveland Orchestra, Franz Welser Most, conductor (recorded 3/19/2025)
Igor Stravinsky: Pétrouchka (1947 version)
Peter Tchaikovsky: Symphony No 5
William L. Dawson: Negro Folk Symphony--Gateways Festival Orchestra, Anthony Parnther, conductor (recorded 4/27/2025)
14:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – Czech Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor; Gil Shaham, violin (recorded 12/04/2024)
Antonin Dvorak: Violin Concerto
Gustav Mahler: Symphony No. 5
16:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – Vienna Philharmonic, Riccardo Muti, conductor (recorded 3/1/2025)
Alfredo Catalani: Contemplazione
Igor Stravinsky: Divertimento from Le baiser de la fée
Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture—Teddy Abrams, conductor (recorded 8/1/2024)
Franz Schubert Symphony No. 9 ‘Great C Major’
18:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – London Symphony Orchestra; Sir Antonio Pappano, Chief Conductor; Yunchan Lim, piano (recorded 3/06/2025)
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No.2
Franz Liszt: Annees de pelerinage II, S.161: No.5 Sonetto 104 del Petrarca (encore)
Richard Strauss: An Alpine Symphony Op 64 (excerpt)—NYOUSA; Sir Antonio Pappano, conductor
William Walton: Symphony No.1
Jean Sibelius: Valse triste Op 44/1
20:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – Philadelphia Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Music & Artistic Director (recorded 4/15/2025)
Gustav Mahler: Symphony No. 6
Antonin Dvorak Symphony No. 8 (excerpt)--Gateways Festival Orchestra, Anthony Parnther, conductor (recorded 4/27/2025)
22:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – Gateways Festival Orchestra, Anthony Parnther, conductor; J’Nai Bridges, mezzo-soprano (recorded 4/27/2025)
Antonín Dvořák: Symphony No. 8
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a
Damien Sneed: Reflections of Resilience: Five Spirituals
William L. Dawson: Negro Folk Symphony
J. R. Johnson: "Lift Every Voice and Sing"