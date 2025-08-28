WCLV Program Guide 08-29-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Schumann, Clara Three Romances, Op. 22 Joseph Silverstein, v, Veronica Jochum, p
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 93 in D London Phil/Eugen Jochum
Gipps, Ruth Trio, Op. 10 Juliana Koch, ob; Julian Bliss, cl; Michael McHale, p
Haydn, Franz Joseph London Trio No. 2 in G, H IV:2 Laurel Zucker, f; Renée Siebert, f; Samuel Magill, vc
Frost, Victor American Suite Laurel Zucker, f; Marc Shapiro, p
Rossini, Gioachino The Siege of Corinth Monte Carlo Opera Orch/Antonio de Almeida
Respighi, Ottorino La boutique fantasque Boston Pops Orch/Arthur Fiedler
Joplin, Scott The Entertainer Boston Pops Orch/Arthur Fiedler
Ravel, Maurice Le tombeau de Couperin Lyon Opéra Orch/Kent Nagano
Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 10e ordre in D/d Carole Cerasi, hc
Dvorák, Antonín Song, "Goin' Home" Alisa Weilerstein, vc; Czech Phil Orch/Jiri Belohlávek
Beethoven, Ludwig van Cello Sonata #3 in A, Op 69 Lynn Harrell, vc; Vladimir Ashkenazy, p
Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet
Various The Yellow River Concerto Lang Lang, p; China Phil/Long Yu
Bonis, Mel Miocheries, Op. 126 Lang Lang, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito, K. 621 Della Jones, s; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Mozart, Wolfgang Amadeus La Clemenza di Tito, K. 621 Prague Chamber Orch
Bach, Johann Christian La Clemenza di Scipione Hanover Band/Anthony Halstead
Bach, Johann Sebastian Chorale, "Komm, heiliger Geist, Herre Gott," BWV 226 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt
Dukas, Paul Symphony in C French National Orch/Leonard Slatkin
Dieupart, Charles Clavier Suite No. 3 in g Joseph Payne, hc
Debussy, Claude L'Isle joyeuse Simon Trpceski, p
Debussy, Claude Prélude à l'après-midi d'un faune Michel Débost, f; Orch de Paris/Jean-Pierre Jacquillat
Ravel, Maurice Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé Dawn Upshaw, s; Chamber Group
Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 1 in E-Flat, K. 16 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Prokofiev, Serge Symphony No. 1 in D, Op. 25, "Classical" Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado
Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in d, K. 15u Lera Auerbach, p
Barrios Mazurka Apasionata John Williams, g
Gottschalk, Louis Moreau Mazurka Alan Marks, p
Glazunov, Alexander Mazurka-Obéreque Itzhak Perlman, v; Abbey Road Ensemble/Lawrence Foster
Fauré, Gabriel Mazurka in B-Flat, Op 32 Kathryn Stott, p
Geminiani, Francesco Concerto grosso in B-Flat, Op 3/5 Montreal Baroque Orch/Joël Thiffault
Villa-Lobos, Heitor Concerto Grosso for Wind Quartet and Wind Orchestra M Stolper, f; R Morgan, ob; J DeRoche, cl; L Kirk, bn; DePaul U Wind Ens
Villa-Lobos, Heitor A prole do bebé, Set 1 (1918) Marc-André Hamelin, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Cantate Domino (1995)
Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture (1872)
Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)
Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' (1907)
Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in c (1917)
Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)
Frank W. Meacham: The American Patrol (1891)
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Invocation (1852)
Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D (1713)
Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Boatman's Dance (1950)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 3 (1830)
Clara Schumann: Romance in B-Flat (1855)
Hans Gál: Buffoneria from Symphony No. 4 (1974)
John Williams: Attack of the Clones: Across the Stars (2002)
Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet (1903)
Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743)
Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude (1720)
Luigi Boccherini: Finale from String Quartet in C (1761)
Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F (1716)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)
Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 1 'Terezinha de Jesús' (1926)
Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)
Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)
Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)
Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)
Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 1 in e (1837)
Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)
Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)
Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' (1844)
Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise (1869)
Mikhail Glinka: Nocturne 'La Separation' (1839)
Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano (1889)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Joseph Bodin de Boismortier: Ballet de Village No. 2 (1734)
Anton Rubinstein: Piano Concerto No. 4 in d (1864)
Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)
Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)
Maurice Jarre: A Passage to India: Suite (1984)
Thomas Tallis: Te lucis ante terminum (I) (1575)
Ernesto Lecuona: Vals romantico (1951)
Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba (1943)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Igor Stravinsky: The Firebird: Infernal Dance (1910)
Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 (1891)
Miklós Rózsa: Spellbound: Dream Sequence & Mountain Lodge (1945)
Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E (1773)
Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 (1902)
Carlo Gesualdo: Illumina faciem tuam (1600)
Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)
'PDQ Bach': Six Contrary Dances S 39
Josef Strauss: Waltz 'Siskins' (1861)
Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)
George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 in B-Flat (1733)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)
Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Quartet No. 1 (1785)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Frederick Delius: In a Summer Garden (1908)
Léo Delibes: Sylvia: Suite (1876)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
23:00 QUIET HOUR
Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)
Gabriel Fauré: Ballade in F-Sharp (1879)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)
Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto (1910)
Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)
Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)
Henry Cowell: Hymn for String Orchestra (1946)
Francisco Tárrega: La´grima (1881)
Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)