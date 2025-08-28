© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-29-2025

Published August 28, 2025 at 4:15 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Schumann, Clara Three Romances, Op. 22 Joseph Silverstein, v, Veronica Jochum, p

Schumann, Clara Three Romances, Op. 22 Joseph Silverstein, v, Veronica Jochum, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 93 in D London Phil/Eugen Jochum

Gipps, Ruth Trio, Op. 10 Juliana Koch, ob; Julian Bliss, cl; Michael McHale, p

Haydn, Franz Joseph London Trio No. 2 in G, H IV:2 Laurel Zucker, f; Renée Siebert, f; Samuel Magill, vc

Frost, Victor American Suite Laurel Zucker, f; Marc Shapiro, p

Rossini, Gioachino The Siege of Corinth Monte Carlo Opera Orch/Antonio de Almeida

Respighi, Ottorino La boutique fantasque Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Joplin, Scott The Entertainer Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Ravel, Maurice Le tombeau de Couperin Lyon Opéra Orch/Kent Nagano

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 10e ordre in D/d Carole Cerasi, hc

Dvorák, Antonín Song, "Goin' Home" Alisa Weilerstein, vc; Czech Phil Orch/Jiri Belohlávek

Beethoven, Ludwig van Cello Sonata #3 in A, Op 69 Lynn Harrell, vc; Vladimir Ashkenazy, p

Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet

Various The Yellow River Concerto Lang Lang, p; China Phil/Long Yu

Bonis, Mel Miocheries, Op. 126 Lang Lang, p

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito, K. 621 Della Jones, s; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Mozart, Wolfgang Amadeus La Clemenza di Tito, K. 621 Prague Chamber Orch

Bach, Johann Christian La Clemenza di Scipione Hanover Band/Anthony Halstead

Bach, Johann Sebastian Chorale, "Komm, heiliger Geist, Herre Gott," BWV 226 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Dukas, Paul Symphony in C French National Orch/Leonard Slatkin

Dieupart, Charles Clavier Suite No. 3 in g Joseph Payne, hc

Debussy, Claude L'Isle joyeuse Simon Trpceski, p

Debussy, Claude Prélude à l'après-midi d'un faune Michel Débost, f; Orch de Paris/Jean-Pierre Jacquillat

Ravel, Maurice Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé Dawn Upshaw, s; Chamber Group

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 1 in E-Flat, K. 16 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Prokofiev, Serge Symphony No. 1 in D, Op. 25, "Classical" Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in d, K. 15u Lera Auerbach, p

Barrios Mazurka Apasionata John Williams, g

Gottschalk, Louis Moreau Mazurka Alan Marks, p

Glazunov, Alexander Mazurka-Obéreque Itzhak Perlman, v; Abbey Road Ensemble/Lawrence Foster

Fauré, Gabriel Mazurka in B-Flat, Op 32 Kathryn Stott, p

Geminiani, Francesco Concerto grosso in B-Flat, Op 3/5 Montreal Baroque Orch/Joël Thiffault

Villa-Lobos, Heitor Concerto Grosso for Wind Quartet and Wind Orchestra M Stolper, f; R Morgan, ob; J DeRoche, cl; L Kirk, bn; DePaul U Wind Ens

Villa-Lobos, Heitor A prole do bebé, Set 1 (1918) Marc-André Hamelin, p

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Cantate Domino (1995)

Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture (1872)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' (1907)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in c (1917)

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Frank W. Meacham: The American Patrol (1891)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Invocation (1852)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D (1713)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Boatman's Dance (1950)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 3 (1830)

Clara Schumann: Romance in B-Flat (1855)

Hans Gál: Buffoneria from Symphony No. 4 (1974)

John Williams: Attack of the Clones: Across the Stars (2002)

Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet (1903)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude (1720)

Luigi Boccherini: Finale from String Quartet in C (1761)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F (1716)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 1 'Terezinha de Jesús' (1926)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 1 in e (1837)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)

Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' (1844)

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise (1869)

Mikhail Glinka: Nocturne 'La Separation' (1839)

Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano (1889)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Joseph Bodin de Boismortier: Ballet de Village No. 2 (1734)

Anton Rubinstein: Piano Concerto No. 4 in d (1864)

Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)

Maurice Jarre: A Passage to India: Suite (1984)

Thomas Tallis: Te lucis ante terminum (I) (1575)

Ernesto Lecuona: Vals romantico (1951)

Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba (1943)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Igor Stravinsky: The Firebird: Infernal Dance (1910)

Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 (1891)

Miklós Rózsa: Spellbound: Dream Sequence & Mountain Lodge (1945)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E (1773)

Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 (1902)

Carlo Gesualdo: Illumina faciem tuam (1600)

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

'PDQ Bach': Six Contrary Dances S 39

Josef Strauss: Waltz 'Siskins' (1861)

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)

George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 in B-Flat (1733)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Quartet No. 1 (1785)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Frederick Delius: In a Summer Garden (1908)

Léo Delibes: Sylvia: Suite (1876)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Gabriel Fauré: Ballade in F-Sharp (1879)

Johann Pachelbel: Canon in D (1700)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto (1910)

Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)

Henry Cowell: Hymn for String Orchestra (1946)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)
