WCLV Program Guide 08-25-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 62 Alice Sara Ott, p DG 479 4631 Wonderland 5:19

0:05:00 Larsson, Lars-Erik Lyric Fantasy, Op 58 Stockholm Phil/Ulf Björlin EMI/Ang CDC5-56151-2 n/a 10:07

0:15:00 Andrée, Elfrida Flute Sonata in B-Flat Paula Gudmundson, f; Tracy Lipke-Perry, p MSR Classics MS-1722 Breaking Waves 15:07

0:32:00 Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 1 in d minor, BWV 1052 Andreas Staier, hc; Freiburg Baroque Orch Harmonia Mundi HMC-902181.82 (2) Bach: Harpsichord Concertos 22:55

0:55:00 Bach, Johann Sebastian Schübler Chorale, "Kommst du nun, Jesu, vom Himmel," BWV 650 Lionel Rogg, o (Silbermann instrument, Arlesheim, Switzerland) Harmonia Mundi HMX-295771 Bach: Toccata Et Fugue, Chorals Schübler 1:35

1:00:00 Poulenc, Francis Napoli Suite Antonio Pompa-Baldi, p Harmonia Mundi HMU-907292 Silver Medalist: 11th Van Cliburn International Piano Competition 5:03

1:05:00 Tchaikovsky, Peter Capriccio italien, Op. 45 Pittsburgh Sym Orch/William Steinberg EMI/Ang CDM5-67249-2 William Steinberg: The Complete EMI Recordings 17:34

1:24:00 Délibes, Léo Coppélia National Phil/Richard Bonynge London 414502-2 (2) Delibes: The 3 Ballets 10:35

1:35:00 Poulenc, Francis Les biches (1924) Radio Luxembourg Orch/Louis de Froment Vox ACD-8157 Music In Paris In The 1920s 19:58

1:55:00 Tailleferre, Germaine Minuet in B-Flat Quynh Nguyen, p Music & Arts MA-1306 Tailleferre 1:26

2:00:00 Ravel, Maurice Gaspard de la nuit Martha Argerich, p EMI/Ang CDC5-57101-2 n/a 5:16

2:05:00 Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.5 in F, Op.24, "Spring" Gidon Kremer, v; Martha Argerich, p DG 419787-2 Piano Sonatas 23:36

2:29:00 Piazzolla, Astor Tango Ballet Gidon Kremer, v; Kremerata Baltica Teldec 22661-2 Tango Ballet 1:37

2:30:00 Harrison, Lou Pipa Concerto Wu Man, pipa; Chicago Sym/Miguel Harth-Bedoya CSO Resound CSOR-901801 Traditions and Transformations: Sounds of Silk Road Chicago 24:17:00

2:55:00 Harrison, Lou Seven Pastorales (1952) Brooklyn Phil/Dennis Russell Davies Musicmasters 67089-2 Glanville-Hicks, Lou Harrison, Riley: Works for Piano & Orchestra 1:46

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Strauss II, Johann Soirée de Vienne Jean-Yves Thibaudet, p London B0008431-02 Jean-Yves Thibaudet * Aria--Opera Without Words 5:40

3:06:00 Strauss, Josef Waltzes, "Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust," Op 263 Chicago Sym Orch/Fritz Reiner RCA RCD1-5405 Strauss Waltzes 6:38

3:12:00 Strauss II, Johann Waltzes, "Liebeslieder," Op. 114 Vienna Biedermeier Ensemble Denon CO-78823 n/a 8:41

3:21:00 Brahms, Johannes Liebeslieder Waltzes Op. 52 Bonney, von Otter, Streit, Bär; Helmut Deutsch, Bengt Forsberg,p EMI/Ang CDC5-55430-2 Liebeslieder Waltzes 1:21

3:22:00 Brahms, Johannes Symphony no. 3 in F, Op. 90 Berlin Phil/Herbert von Karajan DG 4777159 Karajan Master Recordings Vol 4 * Brahms: Symphonies Nos 2 & 3 32:18:00

3:55:00 Hailstork, Adolphus Five Friends Rochelle Sennet, p Albany TROY-1965-68 (3) Bach to Black: Suites for Piano, Vol. 3 1:52

4:00:00 Dukas, Paul Prélude Elégiaque on the name Haydn Margaret Fingerhut, p Chandos CHAN-8578 Hommages 5:05

4:05:00 Haydn, Franz Joseph String Quartet in D, Op. 76, No. 5 Lindsay String Quartet ASV CDDCA-1077 Haydn: String Quartets Op. 76, Nos. 4 - 6 20:17

4:27:00 Rodrigo, Joaquín Sonada de Adiós (Hommage à Paul Dukas) (1953) Gregory Allen, p Bridge BCD-9027-A/B (2) Joaquin Rodrigo: The Complete Music for Piano 3:57

4:31:00 Dukas, Paul La Péri Orch de Bordeaux Aquitaine/Roberto Benzi Forlane UCD-16545 Paul Dukas: La Peri/ L'apprenti sorcier/ Polyeucte 23:23

4:54:00 Mompou, Federico Charmes (1920-21) Pierre Huybregts, p Centaur CRC-2055 Mompou: Piano Works 1:39

5:00:00 Beethoven, Ludwig van Romanza cantabile Felicja Blumental, p; Prague Chamber Orch/Alberto Zedda Orion ORS-7016 Concerto In E Flat (1784) / Tempo Di Concerto In D / Romanza Cantabile / Rondo In B Flat 5:14

5:05:00 Coleridge-Taylor, Samuel Romance for Violin Op. 39 Rachel Barton Pine, v; Encore Chamber Orch/Daniel Hege Cedille CDR-90000035 Violin Concertos by Black Composers of the 18th and 19th Centuries 12:33

5:19:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.1 in C, Op.138 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi Telarc CD-80358 Beethoven: Overtures 8:24

5:28:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.2 in C, Op.72a NBC Sym Orch/Arturo Toscanini RCA 60267-2 Symphony No. 6 'Pastoral', Creatures of Prometheus: Overture 13:07

5:41:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.3 in C, Op.72b National Phil/Leopold Stokowski EMI/Ang CDM7-64140-2 n/a 13:22

5:54:00 Beethoven, Ludwig van Fidelio, Op 72 Arnold Schoenberg Cho, Chamber Orchestra Of Europe/Nickolaus Harnoncourt Teldec 41374-2 n/a 1:54

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Ship in the Night (1935)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Scherzo (1879)

Jerome Moross: Theme & Variations from Symphony No. 1 (1942)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G (1720)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 1 in A-Flat (1837)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Robert Browne Hall: March 'Gardes du Corps' (1896)

Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 (1842)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in C (1716)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 12 in C (1910)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Franz Danzi: Finale from Concertino for Clarinet & Bassoon (1818)

George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)

Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale (1852)

Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Keyboard Concerto (1772)

Johann Strauss Jr: Nightingale Polka (1859)

Nicolò Paganini: Caprice No. 13 (1820)

Virgil Thomson: Autumn Concertina (1964)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Victor Young: The Uninvited: Stella by Starlight (1944)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 2 (1783)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance in B-Flat (1770)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Antonín Dvorák: Silent Woods (1891)

Edward MacDowell: Suite No. 1: Forest Spirits (1893)

Leonard Bernstein: Chichester Psalms (1965)

Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 (1881)

Carl Nielsen: Symphony No. 5 (1922)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Karol Szymanowski: Concert Overture (1905)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 in E-Flat (1788)

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)

Sir Arnold Bax: Symphony No. 4 (1930)

Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David (1835)

Volkmar Andreae: Little Suite: Shrove Tuesday Carnival (1917)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

Felix Mendelssohn: Finale from Octet for Strings (1825)

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's 'Symposium' (1954)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

Franz Schubert: Twelve Waltzes (1820)

Zdenek Fibich: Scherzo from Symphony No. 2 (1893)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Antonín Dvorák: Othello Overture (1892)

Danny Elfman: Batman: Theme (1989)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Symphony No. 1 (1895)

Franz von Suppé: The Beautiful Galatea: Overture (1865)

Michel Legrand: Summer of '42: The Summer Knows (1971)

Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C (1725)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C (1773)

Leonard Bernstein: Candide: Glitter and be gay (1956)

Leonard Bernstein: Peter Pan: Dream with Me (1950)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F (1957)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)

Georg Philipp Telemann: Water Music: Bourrée (1723)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet (1944)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 in F (1826)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

TBA

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Flute Concerto No. 1 (1778)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

William Byrd: Ave verum corpus (1605)

Nicolò Paganini: Cantabile (1823)

Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon (1917)

Alexander Scriabin: Canon (1883)