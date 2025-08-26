WCLV Program Guide 08-26-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in C, K. 373 Mozart Anniversary Orch/James Ehnes, v Radio Canada Int'l SMCD-5238-2 (2) Ehnes * Mozart * Violinkonzerte 1-5 5:53

0:06:00 Saint-Georges, Chevalier De String Quartet No. 6 in B-Flat, "Concertante" Arabella String Quartet Naxos 8.57436 Chevalier De Saint-Georges 9:50

0:17:00 Blockx, Jan Flemish Dances "(Vlaamse Dansen)" (1884) Belgian Radio/TV Phil/Alexander Rahbari Marco Polo 8.223418 Flemish Romantic Music 13:20

0:31:00 Greef, Arthur de Piano Concerto #2 in b-flat André De Groote, p; Moscow Sym/Frédéric Devreese Marco Polo 8.22381 De Greef Piano Concertos 24:51:00

0:55:00 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 12e ordre in E/e Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 1:42

1:00:00 Glinka, Mikhail Russlan and Ludmila St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin RCA 68511-2 Encore! 5:16

1:05:00 Anderson, Leroy Plink, Plank, Plunk St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin RCA 68048-2 Leroy Anderson Favorites * Saint Louis Symphony Orchestra * Leonard Slatkin 2:37

1:08:00 Suppé, Franz von Poet and Peasant Hollywood Bowl Sym Orch/Felix Slatkin Seraphim 69039-2 Overture 7:20

1:15:00 Ravel, Maurice Introduction and Allegro Ann Mason Stockton, h; Hollywood String Quartet Testament SBT-1053 Ravel · Debussy · Turina · Villa-Lobos · Creston 10:47

1:27:00 Price, Florence Piano Sonata in e (1932) Maria Thompson Corley, p Albany TROY-857 Soulscapes 27:10:00

1:55:00 Grieg, Edvard Peer Gynt, Op. 23 Empire Brass Telarc CD-80220 Class Brass 1:42

2:00:00 Donizetti, Gaetano Flute and Harp Sonata in g Jean-Pierre Rampal, f; Marielle Nordmann, h Sony SK-44552 Music For Flute & Harp 5:34

2:06:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Flute Quartet No. 4 in A, K. 298 Susan Milan, f; Chilingirian String Quartet Chandos CHAN-8872 Mozart: Quartets for Flue, Violin and Cello 11:17

2:17:00 Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Nachtmusique/Eric Hoeprich Glossa GCD-920601 Eine Abendserenade 1:25

2:18:00 Halffter, Ernesto Sinfonietta (1924) Gran Canaria Phil/Adrian Leaper ASV CDDCA-1078 The 6 Concertos For Flute & Strings Op.6 36:48:00

2:55:00 Mouret, Jean Joseph Rondeau Rolf Smedvig, tr; Michael Murray, o Telarc CD-80341 Ceremonial Music For Trumpet And Symphonic Organ 1:45

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Chopin, Frédéric Waltzes, Op.34 Stephen Hough, p Hyperion CDA-67686 Stephen Hough in Recital 5:41

3:06:00 Chopin, Frédéric Piano Trio in g, Op. 8 Daniel Hope, v; Camille Thomas, vc; Julien Brocal, p DG 4858451 The Chopin Project: Trilogy 29:49:00

3:36:00 Chopin, Frédéric Waltzes, Op. 64 Artur Rubinstein, p RCA RCD1-5492 The Chopin Collection: The Waltzes 1:48

3:37:00 Ivanovici, Iosif Waltzes, "Donauwellen (Danube Waves" or "Anniversary Waltz)" Slovak Radio Sym/Jerome Cohen Marco Polo 8.223801 Les Succes De La Danse 8:33

3:46:00 Strauss II, Johann Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314 Vienna Phil/Carlos Kleiber CBS M2K-45564 (2) 1989 New Year's Concert 9:45

3:56:00 Scriabin, Alexander Etudes, Op 65 Sviatoslav Richter, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:31

4:00:00 Waldteufel, Emile España Waltz, Op 263 Slovak Phil/Kurt Redel Pierre Verany PV-787101 Le Bal de Paris 5:27

4:05:00 Albéniz, Isaac Piano Sonata #3 Albert Guinovart, p Harmonia Mundi HMI-987007 Albéniz 16:18

4:22:00 Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Pro Arte Guitar Trio ASV CDWHL-2061 Three Guitars 3:56

4:27:00 Délibes, Léo Coppélia Minnesota Orch/Antal Dorati Mercury 434313-2 (3) Sylvia / Coppélia 27:17:00

4:55:00 Gounod, Charles Six Preludes and Fugues Roberto Prosseda, p London 4816956 Gounod Piano Works 1:31

5:00:00 Britten, Benjamin Six Duets (1961) Sarah Walker, s; Richard Jackson, br; Graham Johnson, p Hyperion CDA-67061/2 (2) Britten: Purcell Realizations 5:35

5:06:00 Britten, Benjamin Peter Grimes: Four Sea Interludes, Op. 33a Boston Sym Orch/Leonard Bernstein DG 431768-2 Bernstein: The Final Concert 18:10

5:25:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai Piano and Wind Quintet in B-Flat (1876) Nash Ensemble CRD 3409 Arensky & Rimsky-Kokrsakov 29:56:00

5:55:00 Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Piers Lane, p Hyperion CDA-67057/8 (2) n/a 1:35

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Richard Rodgers: Blue Moon (1934)

Charles Ives: A Concord Symphony: The Alcotts (1947/1994)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 (1786)

Arturo Márquez: Conga del Fuego (2006)

Heitor Villa-Lobos: Ondulando (1914)

Germaine Tailleferre: Scherzo from Piano Trio (1917)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' (1973)

John Philip Sousa: March 'The Belle of Chicago' (1892)

Xaver Scharwenka: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1876)

Michael Torke: Bliss (2013)

Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance 'The Hero Coburg's Victory' (1789)

Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale (1947)

John Williams: War Horse: The Homecoming (2011)

Florence Price: Go Down, Moses from Negro Folksongs in Counterpoint (1947)

Francis Poulenc: L'embarquement pour Cythère (1951)

Peter Boyer: Celebration Overture (1997)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Antonio Vivaldi: Fugue from Concerto for 2 Violins (1711)

Don Ray: Homestead Dances: Quilters' Dance (1989)

Alberto Ginastera: Ollantay (1949)

Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Charlie Chaplin: Modern Times: Smile (1936)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Stephen Foster: Hard Times Come Again No More (1854)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Fritz Kreisler: Gypsy Caprice (1927)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Felix Mendelssohn: Psalm 100 'Jauchzet dem Herrn' (1844)

Johann Christian Bach: Piano Concerto in E-Flat (1770)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-Flat (1834)

Ruth Gipps: Symphony No. 4 (1972)

Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto (1954)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture (1874)

Augusta Holmès: La Nuit et l'Amour from 'Ludus pro Patria' (1888)

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 3 (1869)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 19 in F (1784)

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

Quincy Porter: Speed Etude (1948)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Florence Price: Symphony No. 1 in e (1932)

Adolphus Hailstork: Piano Concerto No. 1 (1992)

Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao (2008)

Clarice Assad: Bluezilian (2005)

Rebecca Clarke: Piano Trio (1921)

Frank Bridge: Norse Legend (1938)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

Jennifer Higdon: blue cathedral (2000)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture (1936)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra (1902)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Anonymous: Greensleeves to a Ground (1600)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1795)

Margaret Bonds: Troubled Water (1967)

Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)

Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)

Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave (1150)

Hildegard von Bingen: Alma Redemptoris Mater (1150)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra (1927)

George Gershwin: Funny Face: Overture (1927)

Oscar Levant: Caprice for Orchestra (1940)

Florence Price: Swing Low, Sweet Chariot from Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Augusta Holmès: Pologne (1883)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Bohuslav Martinu: The Frescoes of Piero della Francesca (1956)

Louise Farrenc: Symphony No. 2 in D (1846)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

TBA

23:00 QUIET HOUR

Charles-Valentin Alkan: Prelude No. 13 'Cantique des cantiques' (1847)

Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 2 (1887)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)

Leopold Godowsky: Alt Wien (1919)

Andrea Luchesi: Andante from Sonata in C [No. 1] (1780)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)

Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)