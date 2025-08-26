© 2025 Ideastream Public Media

WCLV Program Guide 08-27-2025

Published August 26, 2025 at 3:21 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Liszt, Franz Six Grand Etudes after Paganini (1838) Daniil Trifonov, p

Paganini, Nicolo Violin Concerto #2 in b, Op 7, "La Campanella" Ilya Kaler, v; Polish National Radio Sym Orch/Stephen Gunzenhauser

Pierné, Gabriel Ramuntcho (1907) Lorraine Phil/Jacques Houtmann

Massenet, Jules Phèdre Overture (1873) Opéra-Comique Orch/Albert Wolff

Farrenc, Louise Vingt Études de Moyenne Difficulté, Op. 42 Maria Stratigou, p

Rodgers, Richard Carousel Stephen Hough, p

Mendelssohn, Felix Serenade and "Allegro giocoso" in b, Op 43 Stephen Hough, p; City of Birmingham Sym Orch/Lawrence Foster

Smyth, Ethel Serenade in D BBC Phil/Odaline de la Martinez

Moeran, Ernest John Serenade in G (1947-8) Ulster Orch/Vernon Handley

Casella, Alfredo Foxtrot (1920) Mary Ann Lenti, p; Tony Lenti, p

Casella, Alfredo Paganiniana, Op 65 La Scala Phil/Riccardo Muti

Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 John Williams, g

Chaminade, Cecile Pièces romantiques, Op 55 Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

Lalo, Édouard Cello Concerto in d Janos Starker, vc; London Sym/Stanislaw Skrowaczewski

Lalo, Édouard Song, "Dieu qui sourit et qui donne" Tassis Christoyannis, br; Jeff Cohen, p

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Godard, Benjamin Jocelyn Eroica Trio

Ravel, Maurice Piano Trio in a Eroica Trio

Montgeroult, Hélène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p

Albinoni, Tomaso Three-Oboe Concerto in C Bert Lucarelli, Joe Robinson, Alex Klein, ob's; New BrandenburgCollegium

Telemann, Georg Philipp Three-Trumpet Concerto in B-Flat Wynton Marsalis, tr's; English Chamber Orch/Raymond Leppard

Böhm, Georg Clavier Suite in C Rinaldo Alessandrini, hc

Puccini, Giacomo Manon Lescaut (1893) Lyon Opéra Orch/Kent Nagano

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #23 in f, Op 57, "Appassionata" Rudolf Buchbinder, p

Barber, Samuel Horizon (1945) San Diego Chamber Orch/Donald Barra

Arensky, Anton Egyptian Nights, Op 50a USSR Radio Sym Orch/Boris Demchenko

Arensky, Anton Twelve Etudes, Op 74 Richard Alston, p

Délibes, Léo Coppélia St Martin's Academy/Neville Marriner

Nonó, José Symphony in F Concerto Köln

Poulenc, Francis Two-Piano Concerto in d (1932) Grace, Rybak, p; Colorado College Summer Music Festival Orch/Yoo

Bach, Johann Sebastian Lute Suite in g, BWV 995 Paul Galbraith, 8-string g

Byrd, William Sermone blando Frideswide Consort/Andrew Carwood

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Eugène Bozza: Scherzo for Winds (1944)

Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)

Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' (1967)

Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 (1782)

Claude Champagne: Danse villageoise (1929)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Josquin des Prez: Ave Maria (1500)

Eric Coates: March 'Calling All Workers' (1940)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Joseph Lanner: Waltz 'Evening Stars' (1840)

Sir Charles Hubert H. Parry: Scherzo from Symphony No. 3 'English' (1889)

Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar No. 2 (1600)

Mikis Theodorakis: Ode to Zeus from 'Canto Olympico' (1992)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga (1893)

Santiago de Murcia: Jotta (1700)

Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme (1954)

Gaetano Donizetti: The Daughter of the Regiment: Overture (1840)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)

William Byrd: Lullaby 'My Sweet Little Baby' (1588)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 97 (1792)

Robert Russell Bennett: Overture 'Gershwin in Hollywood' (1953)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso in c (1732)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)

Sergei Taneyev: Scherzo from Piano Quintet (1911)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Carl Stamitz: Rondo from Flute Concerto (1770)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Eric Coates: March 'Calling All Workers' (1940)

Eric Coates: By the Sleepy Lagoon (1930)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in d (1837)

Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)

George Frideric Handel: Dixit Dominus (1707)

Roger Dickerson: Sonatina (1956)

David Amram: American Dance Suite: Cajun (1986)

Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Meredith Willson: Symphony No. 2 in e 'Missions of California' (1940)

Virgil Thomson: The River: Suite (1957)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847)

Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath (1883)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A (1774)

Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia (1885)

Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 123 (1849)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Édouard Lalo: Allegro from Symphonie espagnole (1874)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Trevor Rabin: Armageddon: Main title (1998)

Robert Schumann: Novelette No. 1 (1838)

Eric Coates: London Suite (1933)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G (1714)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D (1764)

W. Paris Chambers: March 'Chicago Tribune' (1892)

Florence Price: Child Asleep (1932)

Paul Bowles: Heavenly Grass (1946)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 in A-Flat (1817)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ralph Vaughan Williams: Three Portraits from 'The England of Elizabeth' (1959)

Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 (1809)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Christmas Eve: Polonaise (1895)

Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary (1959)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite (1944)

Sir Hamilton Harty: An Irish Symphony (1904)

 

20:00 OVATIONS:

TBA

 

21:00 OVATIONS POSTLUDE

TBA

 

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Paul Bowles: Four Preludes for Piano (1945)

Margaret Bonds: The Ballad of the Brown King (1960)

Quincy Porter: Duo for Viola & Harpsichord (1957)

Pierre Boulez: Sonatine for Flute & Piano (1946)

 

23:00 QUIET HOUR

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)

Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook (1927)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)

John Williams: Schindler's List: Remembrances (1993)

Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532)

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)
Arts & Culture