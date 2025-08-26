WCLV Program Guide 08-27-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Liszt, Franz Six Grand Etudes after Paganini (1838) Daniil Trifonov, p
Paganini, Nicolo Violin Concerto #2 in b, Op 7, "La Campanella" Ilya Kaler, v; Polish National Radio Sym Orch/Stephen Gunzenhauser
Pierné, Gabriel Ramuntcho (1907) Lorraine Phil/Jacques Houtmann
Massenet, Jules Phèdre Overture (1873) Opéra-Comique Orch/Albert Wolff
Farrenc, Louise Vingt Études de Moyenne Difficulté, Op. 42 Maria Stratigou, p
Rodgers, Richard Carousel Stephen Hough, p
Mendelssohn, Felix Serenade and "Allegro giocoso" in b, Op 43 Stephen Hough, p; City of Birmingham Sym Orch/Lawrence Foster
Smyth, Ethel Serenade in D BBC Phil/Odaline de la Martinez
Moeran, Ernest John Serenade in G (1947-8) Ulster Orch/Vernon Handley
Casella, Alfredo Foxtrot (1920) Mary Ann Lenti, p; Tony Lenti, p
Casella, Alfredo Paganiniana, Op 65 La Scala Phil/Riccardo Muti
Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 John Williams, g
Chaminade, Cecile Pièces romantiques, Op 55 Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p
Lalo, Édouard Cello Concerto in d Janos Starker, vc; London Sym/Stanislaw Skrowaczewski
Lalo, Édouard Song, "Dieu qui sourit et qui donne" Tassis Christoyannis, br; Jeff Cohen, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Godard, Benjamin Jocelyn Eroica Trio
Ravel, Maurice Piano Trio in a Eroica Trio
Montgeroult, Hélène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p
Albinoni, Tomaso Three-Oboe Concerto in C Bert Lucarelli, Joe Robinson, Alex Klein, ob's; New BrandenburgCollegium
Telemann, Georg Philipp Three-Trumpet Concerto in B-Flat Wynton Marsalis, tr's; English Chamber Orch/Raymond Leppard
Böhm, Georg Clavier Suite in C Rinaldo Alessandrini, hc
Puccini, Giacomo Manon Lescaut (1893) Lyon Opéra Orch/Kent Nagano
Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #23 in f, Op 57, "Appassionata" Rudolf Buchbinder, p
Barber, Samuel Horizon (1945) San Diego Chamber Orch/Donald Barra
Arensky, Anton Egyptian Nights, Op 50a USSR Radio Sym Orch/Boris Demchenko
Arensky, Anton Twelve Etudes, Op 74 Richard Alston, p
Délibes, Léo Coppélia St Martin's Academy/Neville Marriner
Nonó, José Symphony in F Concerto Köln
Poulenc, Francis Two-Piano Concerto in d (1932) Grace, Rybak, p; Colorado College Summer Music Festival Orch/Yoo
Bach, Johann Sebastian Lute Suite in g, BWV 995 Paul Galbraith, 8-string g
Byrd, William Sermone blando Frideswide Consort/Andrew Carwood
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Eugène Bozza: Scherzo for Winds (1944)
Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)
Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' (1967)
Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 (1782)
Claude Champagne: Danse villageoise (1929)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)
Josquin des Prez: Ave Maria (1500)
Eric Coates: March 'Calling All Workers' (1940)
Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)
Joseph Lanner: Waltz 'Evening Stars' (1840)
Sir Charles Hubert H. Parry: Scherzo from Symphony No. 3 'English' (1889)
Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar No. 2 (1600)
Mikis Theodorakis: Ode to Zeus from 'Canto Olympico' (1992)
Alberto Nepomuceno: Suite Antiga (1893)
Santiago de Murcia: Jotta (1700)
Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme (1954)
Gaetano Donizetti: The Daughter of the Regiment: Overture (1840)
Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)
William Byrd: Lullaby 'My Sweet Little Baby' (1588)
Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)
Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 97 (1792)
Robert Russell Bennett: Overture 'Gershwin in Hollywood' (1953)
Francesco Geminiani: Concerto Grosso in c (1732)
Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)
Sergei Taneyev: Scherzo from Piano Quintet (1911)
Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)
Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)
Carl Stamitz: Rondo from Flute Concerto (1770)
Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Eric Coates: March 'Calling All Workers' (1940)
Eric Coates: By the Sleepy Lagoon (1930)
Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in d (1837)
Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)
George Frideric Handel: Dixit Dominus (1707)
Roger Dickerson: Sonatina (1956)
David Amram: American Dance Suite: Cajun (1986)
Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Meredith Willson: Symphony No. 2 in e 'Missions of California' (1940)
Virgil Thomson: The River: Suite (1957)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847)
Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath (1883)
Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A (1774)
Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia (1885)
Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)
Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 123 (1849)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Édouard Lalo: Allegro from Symphonie espagnole (1874)
Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)
Trevor Rabin: Armageddon: Main title (1998)
Robert Schumann: Novelette No. 1 (1838)
Eric Coates: London Suite (1933)
Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G (1714)
Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D (1764)
W. Paris Chambers: March 'Chicago Tribune' (1892)
Florence Price: Child Asleep (1932)
Paul Bowles: Heavenly Grass (1946)
Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 in A-Flat (1817)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Ralph Vaughan Williams: Three Portraits from 'The England of Elizabeth' (1959)
Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 (1809)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Christmas Eve: Polonaise (1895)
Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary (1959)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Eric Coates: The Three Elizabeths Suite (1944)
Sir Hamilton Harty: An Irish Symphony (1904)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Paul Bowles: Four Preludes for Piano (1945)
Margaret Bonds: The Ballad of the Brown King (1960)
Quincy Porter: Duo for Viola & Harpsichord (1957)
Pierre Boulez: Sonatine for Flute & Piano (1946)
23:00 QUIET HOUR
Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)
Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987)
Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)
George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)
Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook (1927)
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)
John Williams: Schindler's List: Remembrances (1993)
Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532)
William Grant Still: Song for the Lonely (1953)