WCLV Program Guide 08-28-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Korngold, Erich Wolfgang Die tote Stadt, Op. 12 Nicola Benedetti, v; Bournemouth Sym Orch/Kirill Karabits
Korngold, Erich Wolfgang The Sea hawk film music London Sym/André Previn
Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance Scottish Chamber Orch/Alexander Faris
Haydn, Franz Joseph String Quartet in C, Op. 9, No. 1 London Haydn Quartet
Böhm, Georg Clavier Suite in E-Flat Rinaldo Alessandrini, hc
Coleman, Valerie Portraits of Langston (2007) Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Michael McHale, p
Brahms, Johannes Clarinet Quintet in b minor, Op.115 Anthony McGill, cl; Pacifica Quartet
Nielsen, Carl Rhapsodic Overture, "An Imaginary Journey to the Faeroe Islands" Danish National Sym/Thomas Dausgaard
Dalberg, Nancy Song, "Joy" Lars Thodberg Bertelsen, br; Frode Stengaard, p
Sierra, Roberto Two Pieces for Orchestra Royal Liverpool Phil Orch/Domingo Hindoyan
Effinger, Cecil Little Symphony No. 1 Orch/Zoltan Rozsnyai
Boyce, William Symphony #7 in B-Flat English String Orch/William Boughton
Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 85 in B-Flat, "La reine" Age of Enlightenment Orch/Sigiswald Kuijken
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Bach, Johann Sebastian Cantata #201, "Geschwinde, ihr wirbelnden Winde" Bach-Collegium Stuttgart; Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart/Helmuth Rilling
Telemann, Georg Philipp Don Quichotte Berlin Akademie für Alte Musik
Cervantes, Ignacio Danzas cubanas Jorge Luis Prats, p
Debussy, Claude Page d'album Paul Galbraith, 8-string g
Debussy, Claude Fantaisie for piano and orchestra Jean-Yves Thibaudet, p; Lyon National Orch/Jun Märkl
Dieupart, Charles Clavier Suite No. 4 in e Joseph Payne, hc
Grieg, Edvard Peer Gynt, Op. 23 Vessa Hanssen, ms; London Sym Orch/Per Dreier
Svendsen, Johan Zorahayda, Op 11 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen
Stenhammar, Wilhelm Two Sentimental Romances, Op 28 Henning Kraggerud, v; Dalasinfoniettan/Bjarte Engeset
Schubert, Franz Piano Sonata in E-Flat, D 568 András Schiff, p
Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski
Mussorgsky, Modest Boris Godunov Sofia National Opera Cho; Paris Concerts Orch/André Cluytens
Mussorgsky, Modest Night on Bald Mountain Los Angeles Phil/André Previn
Rimsky-Korsakov, Nicolai Mlada Czecho-Slovak Radio Sym/Donald Johanos
Tchaikovsky, Peter The Months (The Seasons), Op. 37 Moscow Chamber Orch/Constantine Orbelian
MacDowell, Edward Fireside Tales, Op 61 Calico Winds
Bernstein, Leonard Music for the Dance Michele Tozzetti, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands in D (1797)
Peter Heidrich: Happy Birthday Tango (1994)
Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 12 (1823)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos (1720)
Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)
Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)
Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923)
Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz (1885)
Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture (1940)
Bohuslav Martinu: March & Finale from Symphony No. 2 (1943)
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)
Giovanni Palestrina: Angelus Domini descendit (1593)
Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme (2009)
Henry Fillmore: March 'His Excellency' (1909)
Richard Rodgers: South Pacific: Overture (1949)
George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' (1916)
Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)
Maurice Ravel: Valse noble et sentimentale No. 7 (1911)
Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)
Frédéric Chopin: Prelude No. 20 (1839)
Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)
Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)
José White Lafitte: Violin Concerto in f-Sharp (1864)
Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 (1945)
Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)
Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Horns, 2 Oboes & Bassoon (1720)
Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)
Giovanni Battista Pergolesi: Siciliano from Violin Concerto (1735)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' (1859)
Arrigo Boito: Mefistofele: Dai campi, dai prati (1867)
Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794)
Hans Gál: Serenade for Strings (1937)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)
Camille Saint-Saëns: Marche-Scherzo from Symphony No. 1 (1853)
John Ireland: Epic March (1942)
Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' (1810)
Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche (1885)
Robert Schumann: Romance in A (1849)
Clara Schumann: Romance in A-Flat (1839)
Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)
Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)
Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 (1908)
John Williams: The Terminal: Viktor's Tale (2004)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)
Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)
Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns (1937)
Howard Shore: The Two Towers: Suite (2002)
Ludwig van Beethoven: Fantasy in G (1809)
Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 in E (1710)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)
Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)
Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)
Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells (1913)
Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723)
John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' (1924)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Francis Poulenc: Piano Concerto (1949)
Anatoly Liadov: Baba-Yaga (1905)
Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)
Joaquín Rodrigo: Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla' (1961)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Erik Satie: Parade (1917)
Antonín Dvorák: Piano Concerto in g (1876)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA
23:00 QUIET HOUR
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)
Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)
Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)
Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)
Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)
Carl Orff: Carmina burana: In trutina (1936)
Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)
Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 (1739)