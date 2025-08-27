© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-28-2025

Ideastream Public Media
Published August 27, 2025 at 4:58 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Korngold, Erich Wolfgang Die tote Stadt, Op. 12 Nicola Benedetti, v; Bournemouth Sym Orch/Kirill Karabits

Korngold, Erich Wolfgang The Sea hawk film music London Sym/André Previn

Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance Scottish Chamber Orch/Alexander Faris

Haydn, Franz Joseph String Quartet in C, Op. 9, No. 1 London Haydn Quartet

Böhm, Georg Clavier Suite in E-Flat Rinaldo Alessandrini, hc

Coleman, Valerie Portraits of Langston (2007) Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Michael McHale, p

Brahms, Johannes Clarinet Quintet in b minor, Op.115 Anthony McGill, cl; Pacifica Quartet

Nielsen, Carl Rhapsodic Overture, "An Imaginary Journey to the Faeroe Islands" Danish National Sym/Thomas Dausgaard

Dalberg, Nancy Song, "Joy" Lars Thodberg Bertelsen, br; Frode Stengaard, p

Sierra, Roberto Two Pieces for Orchestra Royal Liverpool Phil Orch/Domingo Hindoyan

Effinger, Cecil Little Symphony No. 1 Orch/Zoltan Rozsnyai

Boyce, William Symphony #7 in B-Flat English String Orch/William Boughton

Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 85 in B-Flat, "La reine" Age of Enlightenment Orch/Sigiswald Kuijken

Böhm, Georg Clavier Suite in E-Flat Rinaldo Alessandrini, hc

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata #201, "Geschwinde, ihr wirbelnden Winde" Bach-Collegium Stuttgart; Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart/Helmuth Rilling

Telemann, Georg Philipp Don Quichotte Berlin Akademie für Alte Musik

Cervantes, Ignacio Danzas cubanas Jorge Luis Prats, p

Debussy, Claude Page d'album Paul Galbraith, 8-string g

Debussy, Claude Fantaisie for piano and orchestra Jean-Yves Thibaudet, p; Lyon National Orch/Jun Märkl

Dieupart, Charles Clavier Suite No. 4 in e Joseph Payne, hc

Grieg, Edvard Peer Gynt, Op. 23 Vessa Hanssen, ms; London Sym Orch/Per Dreier

Svendsen, Johan Zorahayda, Op 11 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen

Stenhammar, Wilhelm Two Sentimental Romances, Op 28 Henning Kraggerud, v; Dalasinfoniettan/Bjarte Engeset

Schubert, Franz Piano Sonata in E-Flat, D 568 András Schiff, p

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski

Mussorgsky, Modest Boris Godunov Sofia National Opera Cho; Paris Concerts Orch/André Cluytens

Mussorgsky, Modest Night on Bald Mountain Los Angeles Phil/André Previn

Rimsky-Korsakov, Nicolai Mlada Czecho-Slovak Radio Sym/Donald Johanos

Tchaikovsky, Peter The Months (The Seasons), Op. 37 Moscow Chamber Orch/Constantine Orbelian

MacDowell, Edward Fireside Tales, Op 61 Calico Winds

Bernstein, Leonard Music for the Dance Michele Tozzetti, p

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands in D (1797)

Peter Heidrich: Happy Birthday Tango (1994)

Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 12 (1823)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos (1720)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz (1885)

Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture (1940)

Bohuslav Martinu: March & Finale from Symphony No. 2 (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)

Giovanni Palestrina: Angelus Domini descendit (1593)

Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme (2009)

Henry Fillmore: March 'His Excellency' (1909)

Richard Rodgers: South Pacific: Overture (1949)

George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' (1916)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Maurice Ravel: Valse noble et sentimentale No. 7 (1911)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Frédéric Chopin: Prelude No. 20 (1839)

Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)

José White Lafitte: Violin Concerto in f-Sharp (1864)

Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 (1945)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Horns, 2 Oboes & Bassoon (1720)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Giovanni Battista Pergolesi: Siciliano from Violin Concerto (1735)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' (1859)

Arrigo Boito: Mefistofele: Dai campi, dai prati (1867)

Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794)

Hans Gál: Serenade for Strings (1937)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

Camille Saint-Saëns: Marche-Scherzo from Symphony No. 1 (1853)

John Ireland: Epic March (1942)

Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' (1810)

Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche (1885)

Robert Schumann: Romance in A (1849)

Clara Schumann: Romance in A-Flat (1839)

Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 (1908)

John Williams: The Terminal: Viktor's Tale (2004)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)

Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns (1937)

Howard Shore: The Two Towers: Suite (2002)

Ludwig van Beethoven: Fantasy in G (1809)

Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 in E (1710)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)

Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells (1913)

Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723)

John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' (1924)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Francis Poulenc: Piano Concerto (1949)

Anatoly Liadov: Baba-Yaga (1905)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Joaquín Rodrigo: Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla' (1961)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Erik Satie: Parade (1917)

Antonín Dvorák: Piano Concerto in g (1876)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

TBA

 

23:00 QUIET HOUR

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Carl Orff: Carmina burana: In trutina (1936)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 (1739)
