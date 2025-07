WCLV Program Guide 07-23-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Joplin, Scott The Strenuous Life (1902) Alexander Peskanov, p

Joplin, Scott Weeping Willow William Albright, p

Brahms, Johannes Symphony no.1 in c minor, Op.68 Orch/Bruno Walter

Loewe, Carl Song, "Die schlanke Wasserlilie" Edith Mathis, s; Cord Garben, p

Kraus, Josef Martin Soliman II Swedish Royal Opera Orch/Philip Brunelle

Chopin, Frédéric Piano Concerto no.2 in f minor, Op.21 Edward Auer, p; Shanghai Quartet; Peter Lloyd, db

Larsson, Lars-Erik Pastoral Helsingborg Sym Orch/Andrew Manze

Larsson, Lars-Erik Little Serenade for Strings, Op 12 Stockholm Sinfonietta/Esa-Pekka Salonen

Bach, Wilhelm Friedemann Klavierbüchlein für WF Bach Joseph Payne, o

Trad, Russian Russian Easter Liturgy St Petersburg Chamber Cho/Nikolai Korniev

Mendelssohn, Fanny Piano Sonata in A, "Easter" Isata Kanneh-Mason

Mozart, Wolfgang Amadeus German Dances, K. 536 Tafelmusik/Bruno Weil

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 10 in G, K. 74 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Miaskovsky, Nikolai Symphony #10, Op 30 State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Prokofiev, Serge Symphony No. 1 in D, Op. 25, "Classical" Brodsky String Quartet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chopin, Frédéric Fantaisie-Impromptu in c-sharp minor, Op.66 Anatol Ugorski, p

Chopin, Frédéric Scherzo no.4 in E, Op.54 Benjamin Grosvenor, p

Chopin, Frédéric Ballade No. 3 in A-Flat, Op. 47 Seong-Jin Cho, p

Chopin, Frédéric Polonaise in f-sharp, Op. 44 Maurizio Pollini, p

Chopin, Frédéric ɐtudes, Op. 10 Evelyn Glennie, per; National Phil/Barry Wordsworth

Chopin, Frédéric Nocturnes, Op. 37 Maria Tipo, p

Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 33 Russell Sherman, p

Chopin, Frédéric Preludes, Op. 28 Thibaut Garcia, g

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in C, Kk 513 (L 3) David Schrader, forte-p

Soler, Antonio Harpsichord Quintet #5 in D David Schrader, hc; Chicago Baroque Ensemble Members

Sullivan, Arthur The Mikado Pro Arte Orch/Stanford Robinson

Parry, Hubert Overture to an Unwritten Tragedy English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Sullivan, Gilbert & HMS Pinafore John Reed, br; D'Oyly Carte Opera Company/Isadore Godfrey

Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210 Ann Monoyios, s; Berliner Barock-Compagney

Handel, George Frideric Keyboard Suite No. 8 in f Philip Edward Fisher, p

D'Indy, Vincent Suite dans le style ancien, Op 24 Iceland Sym Orch/Rumon Gamba

5:37:12 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 Ensemble Sonnerie/Monica Huggett

5:54:32 Schwarz-Schilling, Reinhard Der wandernde Musikant Dietrich Fischer-Dieskau, br, Aribert Reimann, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop (1944)

Gustav Holst: Two Songs without Words (1906)

Johann Strauss Jr: Polka 'Tik-Tak' (1874)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in F (1713)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Leroy Anderson: Ticonderoga March (1939)

Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

Jean-Philippe Rameau: Naïs: Rigaudons (1748)

George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743)

André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin (1773)

Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture (1803)

Paul Desmond: Take Five (1959)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 (1772)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 (1882)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

Peter Tchaikovsky: Gigue from Suite No. 4 'Mozartiana' (1887)

Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo (1940)

Marshall Griffith: Mozart Opera Medley (2022)

Georg Philipp Telemann: Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins, Strings & continuo (1733)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 28 (1765)

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 in A (1798)

Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 12th tone (1597)

Igor Stravinsky: Valse (1915)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Reinhard Keiser: The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia (1726)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song (1875)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Scherzo (1909)

Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings (1902)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 14 (1784)

Franz Schreker: Ein Tanzspiel (1908)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 in E-Flat (1853)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F (1804)

Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767)

Joseph Eybler: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1789)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793)

Robert Schumann: Cello Concerto in a (1860)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941)

Antonín Dvorák: A Hero's Song (1897)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Villagers (1866)

Jean-Féry Rebel: Ulysses: Suite (1703)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

Claude Debussy: Symphony in b (1880)

Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

Lou Harrison: Three Waltzes (1940)

Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas (1902)

Morton Gould: Spirituals for Strings: All God's Children Got Wings (1959)

Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Suite (1959)

Bronislaw Kaper: Auntie Mame: Drifting (1958)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

Peter Heidrich: Happy Birthday Variations (1994)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Reinhold Glière: Scherzo from Symphony No. 2 (1908)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 23 'Appassionata' (1805)

Florence Price: Scherzo from Symphony No. 4 (1945)

Robert Schumann: Allegro brillante from Piano Quintet (1842)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 (1873)

Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' (1988)

Franz Schubert: Minuet from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Berwald: Grand Septet in B-Flat (1818)

Vangelis: 1492: Conquest of Paradise: Theme (1992)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

Alberto Nepomuceno: O Garatuja: Prelude (1904)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Franz Berwald: Symphony No. 2 in D 'Capricieuse' (1843)

Carlos Surinach: Piano Concerto (1973)

20:00 OVATIONS: Les Delices: The Mermaid

Elena Mullins Bailey, soprano; Seán Dagher, shantyman & Irish bouzouki; Debra Nagy, oboe & recorder; Allison Monroe, violin; Rebecca Landell, cello; Anthony Taddeo, percussion

To you who live at home at ease

The Boatman

Randy dandy oh

Henry Purcell: Lilliburlero

Haul on the bowline

John, come kiss me now

The Mermaid (country dance tune)

At setting day, and rising morn

If love’s a sweet passion

Stormalong

Captain Ward and the Rainbow

Tide’s come in, Babby’s Fancy

The Mermaid

Franz Joseph Haydn, arr. Nagy: The Mermaid's Song

Goodbye, fare-ye-well

Fisher’s Rant, Of She Goyes

Leave her Johnny, leave her

Maurice Green: Fair Sally

Good Night and Joy be wi’ ye a’

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Alexander Scriabin: Prelude in B (1896)

Martin Mailman: Autumn Landscape (1954)

Traditional: Blow the Wind Southerly

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Arvo Pärt: Christmas Lullaby (2002)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Hugo Peretti, Luigi Creatore & George David Weiss: Can't Help Falling in Love (1961)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' (1864)

William Grant Still: Suite 'From the Black Belt' (1926)

Florence Price: Piano Sonata in e (1932)

Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' (1944)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Richard Strauss: Wiegenlied (1899)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)