WCLV Program Guide 07-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Humperdinck, Engelbert Hänsel und Gretel Royal Phil/Rudolf Kempe EMI/Ang CDZB5-68736-2 (2) N/A 5:40

0:05:40 Korngold, Erich Wolfgang Märchenbilder (Fairytale Pictures), Op. 3 Ilona Prunyi, p Marco Polo 8.223384 KORNGOLD: Piano Works 21:00

0:28:24 Lebrun, Ludwig August Oboe Concerto #1 in d Heinz Holliger, ob; Camerata Bern/Thomas Füri DG Archiv 471724-2 (2) Oboe Concertos 19:32

0:47:56 Stamitz, Johann Wenzel Sinfonia in G Janacek Chamber Orch/Zdenek Dejmek Panton 811201-2 N/A 7:18

0:55:14 Martinu, Bohuslav Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p Unicorn-Kanchana DKPCD-9140 Anthology of Czech Piano Works, Vol. 3: Bohuslav Martinu 1:37

1:00:00 Lecuona, Ernesto Andalucía, Suite Espagnole Gabriela Montero, p EMI 41144-2 SoLatino * Gabriela Montero 3:26

1:03:26 Lecuona, Ernesto El tanguito de Mamá (A la Antigua) Gabriela Montero, p EMI 41144-2 SoLatino * Gabriela Montero 2:10

1:05:36 ROLDAN, Amadeo La rebambaramba: Suite New World Sym/Michael Tilson Thomas Argo 436737-2 Tangazo (Music Of Latin America) 8:56

1:14:32 Brouwer, Leo Dos aires populares cubanos Pepe Romero, g Philips 432102-2 La Paloma: Spanish And Latin American Favourites 3:30

1:19:23 Chausson, Ernest Symphony in B-Flat, Op 20 Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet London 433715-2 Symphonie en si bémol / Pelléas et Mélisande ; Pénélope - Prélude ; Masques et bergamasques 35:29:00

1:54:52 Dieupart, Charles Clavier Suite No. 5 in F Joseph Payne, hc Centaur CRC-2617 Dieupart: Harpsichord Suites 1:45

2:00:00 Dvorák, Antonín Czech Suite, Op 39 Milwaukee Sym Orch/Zdenek Macal Koss Classics KC-1002 Symphony No. 8 / Czech Suite 5:16

2:05:16 Weinberger, Jaromir Schwanda the Bagpiper Chicago Gargoyle Brass & Organ Ensemble MSR Classics MS-1598 FLOURISHES, TALES AND SYMPHONIES 7:42

2:12:58 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 2, BWV 870/91 Léon Berben, hc Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:46

2:14:44 Dvorák, Antonín Cello Concerto in b minor, Op. 104 Yo-Yo Ma, vc; New York Phil/Kurt Masur Sony SK-67173 Concertos From The New World 40:28:00

2:55:12 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 75, "Die elenden sollen essen (The wretched shall eat)" Yo-Yo Ma, Baroque-vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Sony SK-60681 Simply Baroque II 1:30

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Prokofiev, Serge War and Peace Philharmonia Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-9096 Prokofiev: War & Peace Suite 5:39

3:05:39 Peck, R Peace Overture London Sym Orch/Paul Polivnick Albany TROY-040 Peck: Orchestral Works 11:04

3:16:43 Still, William Grant Festive Overture Royal Phil/Arthur Bennett Lipkin Cambria CD-1060 Still: Symphony No. 3, Festive Overture 7:52

3:24:35 Still, William Grant American Suite (1918) Royal Scottish National Orch/Avlana Eisenberg Naxos 8.559867 William Grant Still 1:40

3:26:15 Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 16 in E-Flat, K. 428 Guarneri Quartet Philips 426392-2 String Quartets = Streichquartette KV 428 & KV 458 «Jagd-Quartett» 28:58:00

3:55:13 Mozart, Wolfgang Amadeus German Dances, K. 536 Tafelmusik/Bruno Weil Sony SK-46696 Mozart: Deutsche Tänze 1:33

4:00:00 Rachmaninoff, Sergei Three Nocturnes (1887-8) Idil Biret, p Naxos 8.553004 Rachmaninoff 5:17

4:05:17 Rachmaninoff, Sergei Fourteen Songs, Op. 34 Northwestern University Cello Ensemble/Hans Jorgen Jensen Sono Luminus SLE-70004 Shadow, Echo, Memory 7:26

4:14:22 Rachmaninoff, Sergei Symphony No. 3 in a, Op. 44 Baltimore Sym Orch/David Zinman Telarc CD-80331 Rachmaninoff: Symphony No. 3, Symphonic Dances 40:38:00

4:55:00 Schein, Johann Hermann Banchetto musicale (1617) Collegium Terpsichore/Fritz Neumeyer Boston Skyline BSD-118 Dance Music Of the High Renaissance 1:31

5:00:00 Chopin, Frédéric Mazurka in c, Op. 56, No. 3 Vassily Primakov, p Bridge 9289 Chopin: 21 Mazurkas 5:26

5:05:26 Chopin, Frédéric Barcarolle in F-Sharp, Op. 60 Benno Moiseiwitsch, p Philips 456907-2 (2) Great Pianists Of The 20th Century - Benno Moiseiwitsch 8:03

5:13:29 Saint-Saens, Camille Barcarolle, Op. 108 Cristina Ortiz, p; Fine Arts Quartet Naxos 8.572904 SAINT-SAENS, C.: Piano Quartet / Piano Quintet / Barcarolle (Fine Arts Quartet, Ortiz) 9:09

5:24:12 Borodin, Alexander Petite Suite Russian State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov RCA 62505-2 Symphony No 2, Petite Suite 30:27:00

5:51:39 Borodin, Alexander The False Note Paata Burchuladze, b; Ludmilla Ivanova, p London 421417-2 Russian Songs- Tchaikovsky, Borodin, Glinka 1:02

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Luca Moscardi: Siciliana from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Felice Anerio: Christus factus est (1600)

Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' (1902)

Georg Muffat: Florilegium Primum: Suite No.7 'Constancy' (1695)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)

Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Dances (1750)

Ignaz Moscheles: Fugue from Les Contrastes 'Grand Duo' (1846)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Dmitri Shostakovich: Moderato from Symphony No. 4 (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen (1791)

Arvo Pärt: Agnus Dei from 'Berlin Mass' (1990)

Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Johanna (1979)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Keith Jarrett: Dance from Violin Sonata (1984)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz (1885)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in A (1753)

Antonio Salieri: Falstaff: Overture (1799)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Gabriel Fauré: Piano Quartet No. 1 in c (1879)

Giuseppe Verdi: Andantino from String Quartet (1873)

George Frideric Handel: Messiah: The trumpet shall sound (1741)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Alec Wilder: Air for Flute (1945)

Antonín Dvorák: Rusalka Fantasy (1900)

Leos Janácek: Jealousy (1903)

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 (1877)

Ernö Dohnányi: Sextet in C (1935)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 (1802)

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Romance (1901)

Camille Saint-Saëns: Romance (1885)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G (1786)

Andrea Luchesi: Rondo in C (1780)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Octet for Winds (1793)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest (1947)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)

Jerry Bock: Fiddler on the Roof: Suite (1971)

Peter Boyer: Elegy (2021)

Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 (1862)

John Philip Sousa: La Reine de la Mer (1896)

Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' (1987)

Robert Schumann: Blumenstück (1839)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Amy Beach: Scottish Legend (1903)

Joseph Joachim: Finale from Violin Concerto No. 2 'Hungarian' (1861)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 (1858)

Traditional: The Cause of All My Sorrow, The Butterfly & Barney Brallaghan

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Augusta Holmès: Andromède (1883)

Roy Harris: Symphony No. 4 'Folk Song' (1939)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat (1735)

Dmitri Klebanov: Piano Trio No. 2 (1958)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1860)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-Flat (1794)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose

Carl Friedrich Abel: Symphony in F (1767)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in a (1825)

Sir Arnold Bax: Tintagel (1919)

Franz Liszt: Berceuse (1854)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)

Sir John Tavener: Song for Athene (1994)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Frank Bridge: Sally in our Alley (1916)

Zhou Long: Green (2021)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

Don Gillis: Prayer and Hymn for a Solemn Occasion (1951)

Claude Debussy: Syrinx (1912)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)