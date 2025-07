WCLV Program Guide 07-17-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Yoko, Yukihiro Variations on "Sakura" John Williams, g

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 88 in G Tafelmusik/Bruno Weil

Beach, Amy Eskimos (Four Characteristic Pieces), Op 64 Joanne Polk, p

Rautavaara, Einojuhani Cantus Arcticus, Op 61 Helsinki Phil/Leif Segerstam

Schumann, Robert Lieder und Gesänge, Op. 27 Juliane Banse, s; Graham Johnson, p

Thompson, Randall The Peaceable Kingdom Roberts Wesleyan College Chorale/Robert Shewan

Dvorák, Antonín String Quartet No. 12 in F, Op. 96, "American" Guarneri Quartet

Price, Florence Violin Concerto No. 1 in D Er-Gene Kahng, violin; Janacek Philharmonic/Ryan Cockerham

Price, Florence Village Scenes (1942) Josh Tatsuo Cullen, p

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in B, Kk 261 (L 148) Scott Ross, hc

Avison, Charles String Concerto #6 in D Café Zimmermann

Scarlatti, Alessandro A. String Sonata #22 in A Musica Pacifica

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in D, Kk 287 (L 9) Scott Ross, hc

Grainger, Percy Youthful Suite (1899) BBC Phil/Richard Hickox

Zaimont, Judith Lang In My Lunchbox Elizabeth Moak, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Cervo, Dimitri Concerto, The Brazilian Four Seasons" Fábio Brum, tr; Seville Royal Sym Orch/Noam Zur

Alfvén, Hugo Swedish Rhapsody #1, Op 19, "Midsommarvaka" Royal Stockholm Phil/Neeme Järvi

Abels, Michael Delights and Dances for string quartet and string orchestra Harlem Quartet; Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen

Kraus, Josef Martin Soliman II Tord Wallström, br; Swedish Royal Opera Orch/Philip Brunelle

Alfvén, Hugo Swedish Rhapsody #3, Op 47, "Dalecarlian" Royal Stockholm Phil/Neeme Järvi

Montgeroult, Hélène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Les petits riens, K. 299b Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Mozart, Wolfgang Amadeus Les petits riens, K. 299b Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 31 in D, K. 297, "Paris" Prague Chamber Orch/Sir Charles Mackerras

Svendsen, Johan Carnival in Paris, Op 9 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen

Zelenka, Jan Dismas Trio Sonata #2 in g Paul Dombrecht, ob; Ensemble Accent

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Vladimir Ashkenazy, p

Meyerbeer, Giacomo Dinorah Ruth Ann Swenson, s; London Phil/Nicola Rescigno

Meyerbeer, Giacomo L'Étoile du Nord New Zealand Sym Orch/Darrell Ang

Sainte-Colombe Suite in g Jordi Savall, viga

Vaughan Williams, Ralph Suite for Viola and Orchestra (1934) Frederick Riddle, vi; Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar

Sullivan, Arthur Savoy Dances Pro Arte Orch/Stanford Robinson

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

'PDQ Bach': Long Live the King

Harald Genzmer: Variations on an Old Folk Song (1959)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A (1773)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858)

Lou Harrison: Gigue & Musette (1941)

Luigi Cherubini: Sonata No. 2 for Horn & Strings (1804)

Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Joseph Haydn: Fantasia in C (1789)

Karl King: March 'Tiger Triumph' (1952)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet (1819)

Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)

Antonín Dvorák: Cypress No. 2 (1887)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)

George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)

Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture (1793)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

George Gershwin: Porgy and Bess: Oh, I Can't Sit Down (1935)

Howard Shore: The Fellowship of the Ring: Themes (2001)

'PDQ Bach': Schleptet in E-Flat

Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910)

Jean-Philippe Rameau: Musette en rondeau (1724)

Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement I (2002)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 (1805)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

George Gershwin: Medley from 'Porgy and Bess' (1935)

Leroy Anderson: Serenata (1947)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 'Spring Song' (1844)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

Gabriel Pierné: Divertissements on a Pastoral Theme (1931)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Maria Schneider: Carlos Drummond de Andrade Stories: Quadrille (2008)

Richard Rodgers: I Didn't Know What Time It Was (1939)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 in D (1917)

Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture (1938)

Jan Antonín Kozeluch: Rondo from Oboe Concerto (1780)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 in F (1826)

Peter Schickele: Eine kleine Nichtmusik (1977)

Robert Schumann: Toccata in C (1830)

Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture (1849)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Peter Schickele: Last Tango in Bayreuth (1973)

Peter Schickele: Variations on a Theme by PDQ Bach from Serenade for Three (1993)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in d (1837)

Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December (1841)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'My Heart is Inditing' (1727)

Antonín Dvorák: Piano Trio No. 4 in e 'Dumky' (1891)

August Soederman: Swedish Festival Music (1858)

Wilhelm Stenhammar: Andante from Piano Concerto No. 1 (1894)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

John Field: Nocturne No. 17 in C (1836)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1839)

César Cui: Suite Miniature (1882)

Jan Dismas Zelenka: Canarie from Capriccio No. 2 (1718)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Michael Giacchino: Spider-Man Homecoming: Suite (2017)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Rondo for Piano 4 hands (1818)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

Dario Marianelli: Pride and Prejudice: Mrs. Darcy (2005)

Eric Whitacre: Water Night (1995)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)

Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)

Peter Schickele: Unbegun Symphony (1966)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev (1874)

George Walker: Lyric for Strings (1946)

Florence Price: Swing Low, Sweet Chariot from Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Amy Beach: Finale from Piano Concerto (1899)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D 'Morning' (1761)

Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

Aaron Copland: Billy the Kid: Celebration (1938)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)

Vasily Kalinnikov: Symphony No. 1 in g (1895)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Edvard Grieg: Old Norwegian Romance with Variations (1891)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 1 (1908)

Ernest Chausson: Poème (1896)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in A (1739)

Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' (1917)

Eduard Tubin: Festive Prelude (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

Felix Draeseke: Symphony No. 1 in G (1872)

Franz Schreker: Chamber Symphony (1917)

Sir Edward Elgar: Sospiri (1914)

23:00 QUIET HOUR

Alec Wilder: Air for Oboe (1945)

Dmitri Shostakovich: Nocturne from Violin Concerto No. 1 (1955)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Ola Gjeilo: The Spheres (2008)

Florence Price: Adoration (1951)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'O Mensch, bewein dein' Sünde gross' (1717)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)