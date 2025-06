WCLV Program Guide 06-18-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Williamson, Malcolm Our Man in Havana Iceland Sym/Rumon Gamba

Carwithen, Doreen Suffolk Suite London Sym Orch/Richard Hickox

Alwyn, William Suite of Scottish Dances Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 40 in g minor, K. 550 Salzburg Mozarteum Orch/Ivor Bolton

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in C, K. 15b Lera Auerbach, p

Ponce, Manuel Por ti mi corazón Jorge Federico Osorio, p

Ponce, Manuel Mazurka #11 in a Jorge Federico Osorio, p

Márquez, Arturo Danzón #2 Simon Bolivar Youth Orch/Gustavo Dudamel

Joplin, Scott Solace (A Mexican Serenade) William Albright, p

Brahms, Johannes Serenade no.2 in A, Op.16 Dresden Phil/Heinz Bongartz

Theodorakis, Mikis Three Epitafios John Williams, g

Bizet, Georges The Pearl Fishers John Aler, t; Gino Quilico, br; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Bizet, Georges L'Arlésienne Suite No. 2 Granada City Orch/Josep Pons

Bizet, Georges Carmen Atlantic Brass Quintet

Martinu, Bohuslav Piano Concerto #3 (1948) Giorgio Koukl, p; Bohuslav Martinu Phil/Arthur Fagen

Loewe, Carl Song, "Das Blümlein" Ruth Ziesak, s; Cord Garben, p



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Carreño, Inocente Margariteña (1954) Simon Bolivar Sym Orch/Maximiano Valdes

Carreno, Teresa Waltz, La corbeille de fleurs, Op 9 Clara Rodriguez, p

Milhaud, Darius Catalogue de fleurs, Op. 60 (1920) Györgyi Dombradi, ms; Lambert Bumiller, p

Dvorák, Antonín The Golden Spinning Wheel, Op 109 Scottish National Orch/Neeme Järvi

Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 67 Daniel Barenboim, p

Puccini, Giacomo Turandot Jane Eaglen, s; Philharmonia/Carlo Rizzi

Puccini, Giacomo Capriccio sinfonico La Scala Phil/Riccardo Muti

Donizetti, Gaetano Medley of Famous Tenor Aris Doc Severinsen, tr; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Handel, George Frideric Water Music Suite Minnesota Orch/Stanislaw Skrowaczewski

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Millar Brass Ensemble/Bruce C Briney

Dvorák, Antonín Polonaise in E-Flat, B 100 Detroit Sym Orch/Antal Dorati

Auber, Daniel-François La Neige London Sym Orch/Richard Bonynge

Auber, Daniel-François Zanetta Jan Boland, f; John Dowdall, g

Auber, Daniel-François Vendôme en Espagne Gothenburg Opera Orch/B Tommy Andersson

Ravel, Maurice Boléro City of Birmingham Sym/Sir Simon Rattle

Gershwin, George An American in Paris St Louis Sym/Leonard Slatkin

Fennimore, Joseph Berlitz: Introduction to French Joyce Castle, ms; Joseph Fennimore, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 2 (1794)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso (1713)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 (1878)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

George Frideric Handel: Messiah: But who may abide? (1741)

Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's 'Tannhäuser' (1852)

Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture (1937)

Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' (1945)

Pedro I of Brazil: Overture in E-Flat (1821)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e (1892)

Leonard Bernstein: Fancy Free: Big Stuff (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 (1777)

Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)

Pablo de Sarasate: Zortzico 'Adiós Montañas Mías' (1898)

Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)

Josef Suk: Toward a New Life (1932)

Franz Schubert: Theme & Variations from Octet (1824)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance with Mandolins (1936)

James Scott Skinner: Hurricane Set (1900)

Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka (1930)

Frédéric Chopin: Etude No. 18 (1836)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ulysses Kay: Theater Set: Overture (1968)

Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners (1940)

Ignaz Pleyel: Symphony in C (1803)

Ignaz Moscheles: Les Contrastes 'Grand Duo' (1846)

Eduard Tubin: Symphony No. 5 in b (1946)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite (1907)

Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful' (1728)

Johann Sebastian Bach: Alleluia from Cantata No. 51 (1730)

Sergei Rachmaninoff: Isle of the Dead (1909)

Max Reger: At Play in the Waves (1913)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)

Johan Svendsen: Symphony No. 2 in B-Flat (1876)

Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Oboes, 2 Horns & Bassoon (1720)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Frédéric Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat (1838)

Alexander Griboyedov: Waltz in e (1825)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Thomas Campion: Never Weather-Beaten Sail (1619)

Adalbert Gyrowetz: Symphony in F (1790)

Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

William Boyce: Symphony No. 2 in A (1760)

Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastoral' (1864)

John Kander: New York, New York: Main theme (1977)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte (1905)

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise (1895)

Manuel de Falla: Suite populaire espagnole (1915)

Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 1 (1853)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Antonín Dvorák: Legend No. 9 (1881)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Heitor Villa-Lobos: Concerto for Guitar & Small Orchestra (1951)

Robert Schumann: Larghetto from Symphony No. 1 'Spring' (1841)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 in g (1773)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings (1878)

Eduard Tubin: Symphony No. 3 'Heroic' (1942)

20:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Choir, Gregory Ristow conductor; Lakewood High School; Symphonic Mixed Choir; Local 4 Music Fund Ensemble (For Pride Month, an encore broadcast originally aired in 2024)

Craig Hella Johnson: Considering Matthew Shepard

21:00 OVATIONS POSTLUDE

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

William Grant Still: American Suite (1918)

William Grant Still: Fanfare for the 99th Fighter Squadron (1945)

William Grant Still: Violin Suite (1943)

William Grant Still: Pastorela (1946)

William Grant Still: Serenade (1957)

William Grant Still: Threnody: In Memory of Jean Sibelius (1965)

23:00 QUIET HOUR

Traditional: Wayfaring Stranger (1801)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento for String Trio (1788)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Ralph Vaughan Williams: The Lake in the Mountains (1941)

Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)

Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 (1949)

Stephen Foster: Gentle Annie (1856)

Leopold Godowsky: Alt Wien (1919)

François Dompierre: Mario: Theme (1984)