WCLV Program Guide 06-17-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Saint-Saens, Camille Élégie, Op 160 Antony Gray, p

Vali, Reza Ashoob (Calligraphy No. 14) Dariush Saghafi, santur; Carpe Diem String Quartet

Ketèlby, Albert In A Persian Market Boston Pops/Arthur Fiedler

Ketèlby, Albert W In A Chinese Temple Garden Jenny Lin, p

Saint-Saens, Camille Violin Concerto No. 3 in b, Op. 61 Renaud Capuçon, v; Radio France Phil Orch/Lionel Bringuier

Powell, John At the Fair: Sketches of American Fun (1907) Nicholas Ross, p

Sousa With Pleasure Wallace Collection/John Wallace

SOUSA, John Phillip The Belle of Chicago Her Majesty's Royal Marines/Lt Colonel GAC Hoskins

Strauss, Richard Ein Heldenleben, Op. 40 Boston Sym/Seiji Ozawa; Joseph Silverstein, violin solo

Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p

Shaw, Caroline Limestone & Felt Nadia Sirota, vi; Claire Bryant, vc

Haydn, Franz Joseph Cello Concerto No. 1 in C, H VIIb:1 Wendy Warner, vc; Camerata Chicago/Drostan Hall

Dotzauer, Friedrich Etude #32 in d Janos Starker, vc

Copland, Aaron Appalachian Spring Los Angeles Guitar Quartet

Copland, Aaron Four Dance Episodes from "Rodeo" James Tocco, p

oster, Stephen Song, "Some Folks" Robert Shaw Cho/Robert Shaw; John Cali, banjo

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Defaye, Jean-Michel À la manière de Schumann Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p

Schumann, Robert String Quartet No. 2 in F, Op. 41, No. 2 Ying Quartet

Finzi, Gerald Seven Partsongs, Op 17 St John's College Cho, Cambridge/Christopher Robinson

Finzi, Gerald Eclogue, Op 10 Joshua Pierce, p; Slovak Radio Sym/Kirk Trevor

Gibbs, Armstrong Prelude, Andante and Finale, Op 112 Guildhall Strings/Robert Salter

Morley, Thomas Madrigal, "Now Is the Month of Maying" King's Singers

Haydn, Franz Joseph Piano Concertino (Divertimento) in F, H XIV:9 Ilse von Alpenheim, forte-p; Bamberg Sym Orch/Antal Dorati

Milhaud, Darius Piano Concerto No. 1, Op. 127 Claude Helffer, p; French National Orch/David Robertson

Haydn, Franz Joseph Baryton Trio in D, H XI:97 Balázs Kakuk, baryton; Péter Lukács, vi; Tibor Párkáni, vc

Milhaud, Darius Piano Concerto #2, Op 228 Grant Johannesen, p; Radio Luxembourg Orch/Bernard Kontarsky

Attaignant, Pierre Au joly bois Camerata Hungarica/Laszlo Czidra

Wagner, Richard Lohengrin Canadian Brass, Berlin Phil, Bayreuth Festival Brass/Edo de Waart

Wagner, Richard Parsifal Berlin Phil/Claudio Abbado, w/chorus in finale

Beethoven, Ludwig van String Quartet in F after Piano Sonata in E, Op 14/1 Tokyo String Quartet

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #25 in G, Op 79 Artur Schnabel, p

Schein, Johann Hermann Banchetto Musicale Collegium Terpsichore/Fritz Neumeyer

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 (1868)

Jacob Clemens non Papa: Carole magnus eras (1549)

César Franck: Allegretto from Violin Sonata (1886)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Cloudburst (1931)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 21 in B-Flat (1951)

John Philip Sousa: March 'Sabre and Spurs' (1918)

Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 2 (1876)

Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D (1735)

Josef Strauss: Waltz 'Heroic Poem' (1860)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus (1821)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 20 in D-Flat (1837)

Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 (1908)

Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto (1804)

Igor Stravinsky: Three Movements from 'Pétrouchka' (1923)

Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 4 (1893)

Franz Schubert: Piano Trio in B-Flat (1812)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Charles Gounod: Faust: Soldiers' Chorus (1859)

Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! (1941)

Victor Herbert: Cello Concerto No. 2 in e (1894)

John Field: Nocturne No. 12 in E 'Nocturne caractéristique' (1822)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1816)

Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1945)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music (1874)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Symphony in C (1940)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars (1895)

Johan Svendsen: Scherzo from String Quartet (1865)

Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds (1885)

Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 3 in C (1873)

Igor Stravinsky: Serenade in A (1925)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Wolfgang Amadeus Mozart: Theme & Variations from Clarinet Quintet (1789)

Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)

Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937)

Hans Gál: Rondo from Symphony No. 1 (1927)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs (1906)

John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Intermezzo (1891)

Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' (1910)

Dimitri Tiomkin: Friendly Persuasion: Main Theme (1956)

Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 1 (1882)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1776)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F (1715)

Igor Stravinsky: Finale from Symphony in E-Flat (1907)

Darius Milhaud: La Cheminée du roi René (1939)

Ola Gjeilo: The Spheres (2008)

Ola Gjeilo: The Lake Isle (2015)

Richard Strauss: Love Scene from 'Feuersnot' (1901)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Igor Stravinsky: Divertimento from 'The Fairy's Kiss' (1934)

Claude Debussy: Preludes Book 2: La puerta del vino (1913)

Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' (1920)

Amy Beach: Finale from 'Gaelic' Symphony (1896)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Charles Gounod: Faust: Ballet Music (1869)

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in e (1899)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture (1780)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in f 'Appassionata' (1805)

Antonín Dvorák: The Water Goblin (1896)

Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio (1902)

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 (1742)

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia (1727)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Jennifer Higdon: Violin Concerto (2008)

Karl Goldmark: Penthesilea (1879)

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 (1908)

23:00 QUIET HOUR

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 (1858)

Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911)

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

Jacob Clemens non Papa: Ave Maria (1540)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler (1884)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)